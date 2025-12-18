Мои заказы

Лёд Байкала. Экскурсионный тур на 6 дней

Экскурсионный тур на лёд Байкала.

За 6 дней вы познакомитесь с бурятской культурой и национальной кухней, посетите интерактивный Байкальский музей в Листвянке и подниметесь по канатной дороге на обзорную площадку.

Также вы
отправитесь по льду на север Ольхона — мыс Хобой и узнаете увлекательную легенду о мысе Саган-Хушун.

Свободный день позволит провести время на своё усмотрение: расслабиться и отдохнуть, либо выбрать дополнительную экскурсию по душе.

Лёд Байкала. Экскурсионный тур на 6 дней
Лёд Байкала. Экскурсионный тур на 6 дней
Лёд Байкала. Экскурсионный тур на 6 дней

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Вечерняя прогулка к скале Шаманка

Сбор группы на вокзале или в аэропорту Иркутска с 9:00 до 10:00.

Трансфер Иркутск — Ольхон (сборный трансфер, микроавтобус).

Обед в кафе (самостоятельно).

Знакомство с национальной бурятской кухней.

Возможна доплата за Хивус, если ледовая дорога ещё не открыта — 1 000 руб. /чел.

Прибываем в гостиницу к 16:00.

Размещение.

Вечерняя прогулка к одной из главных достопримечательностей острова — скале Шаманке (мыс Бурхан).

Разговор о традициях и религии местного населения.

Ужин (самостоятельно).

Размещение: гостиница «Байкалов острог».

Питание: нет.

Прибытие. Вечерняя прогулка к скале Шаманка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Отправление «на край земли» - мыс Хобой

Завтрак.

Посадка на ретроавтомобиль (УАЗ).

Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).

Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.

Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Мы отправляемся «на край земли» — мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Во время экскурсии вас ждет горячий обед (уха).

Возвращаемся в гостиницу в 18:00.

Ужин (самостоятельно).

Размещение: гостиница «Байкалов острог».

Питание: завтрак, обед.

Отправление «на край земли» - мыс Хобой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день. Экскурсия на выбор

Завтрак.

Свободное время.

По желанию за дополнительную плату:

  • заняться подлёдной рыбалкой (стоимость от 8 000 руб. /чел.). Улов гарантирован! А значит на обед вас ждет горячая уха по традиционному сибирскому рецепту — настоящая награда для рыбака (обед только при покупке подлёдной рыбалки);
  • фотосессия с профессиональным фотографом на льду Байкала + фуршет. Закатная фотосъёмка 2 день + рассветная фотосъёмка 3 день. Стоимость — от 8 000 руб. /чел. (для группы от 5 человек);
  • экскурсия по южной части Байкала (остров Огой, мыс Кобылья голова).

Ужин (самостоятельно).

Размещение: гостиница «Байкалов острог».

Питание: завтрак, обед.

Свободный день. Экскурсия на выбор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Иркутск: сити-тур

Завтрак.

Трансфер в Иркутск (в 10:00, сборный трансфер, микроавтобус).

Обед в пути на свой вкус.

Возможна доплата за Хивус, если ледовая дорога уже закрыта (1 000 руб. /чел.).

Размещение в гостинице.

Экскурсия по городу.

Размещение: гостиница «Виктория»/«Русь»/«Ангара».

Питание: завтрак.

Иркутск: сити-тур
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Листвянка - визитная карточка Байкала. Посещение Байкальского музея

Завтрак.

Трансфер в Листвянку.

Посещение Байкальского музея.

Подъём на обзорную площадку «Камень Черского».

Обед в кафе (самостоятельно).

Немного свободного времени для посещения рыбного и сувенирного рынков.

Можете заказать баню, прокатиться на колесе обозрения, на собачьих упряжках, посетить нерпинарий, покататься на коньках (доп. плата).

Возвращение в Иркутск.

Ужин (самостоятельно).

Размещение: гостиница «Виктория»/«Русь»/«Ангара».

Питание: завтрак.

Листвянка - визитная карточка Байкала. Посещение Байкальского музея
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Отъезд

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Вылет в любое время.

По вашей предварительной заявке можно продлить свой отдых в Листвянке, посетить знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу на снегоходах или на поезде.

Размещение: нет.

Питание: завтрак.

Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в гостинице «Байкалов острог» и размещение в Иркутске в гостиницах «Виктория», «Русь» или «Ангара».

Стоимость при 2-местном проживании в отелях для группы 8–15 человек:

  • при размещении 3 ночи в секционном номере на острове Ольхон (душ/туалет на 2 номера) — 84 000 руб. /чел. Доплата за сингл — 18 000 руб.;
  • при размещении 3 ночи в стандартном номере на острове Ольхон (душ/туалет в номере) — 88 000 руб. /чел. Доплата за сингл — 20 000 руб.;
  • при размещении 3 ночи в номере люкс на острове Ольхон (две комнаты, душ/туалет в номере) — 96 000 руб. /чел. Доплата за сингл — 30 000 руб.

Возможна замена отелей на равнозначные без изменения объёма и качества предоставляемых услуг.

Варианты проживания

Байкалов острог

3 ночи

Отель «Байкалов Острог» находится в Хужире. Этот отель расположен 2 км от центра города.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Для гостей работает ресторан. Среди услуг для красоты и здоровья — хамам. Для простоты передвижения возможна организация трансфера.

Байкалов острог
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Виктория

2 ночи

Отель «Виктория» расположен в самом сердце деловой и культурной части города Иркутска.

К услугам гостей 30 номеров различной категории. Каждый номер оснащен кондиционером, ЖК телевизором, телефоном, мини-баром, феном, чайником, ванной, Wi-Fi, ковровым покрытием и необходимой для комфортного проживания мебелью.

В ресторане при отеле подаются блюда европейской кухни, кроме того, гостей порадует приятная атмосфера и интерьер выполненный в стиле прованс.

В отеле имеется конференц-зал, который идеально подходит для проведения конференций, семинаров, тренингов, бизнес-встреч.

Виктория
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ангара

2 ночи

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.

Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.

Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Ангара» могут организовать поездки на озеро Байкал, которое находится всего в 45 минутах езды на автомобиле. По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления. В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля - аптека и супермаркет «Слата».

Ангара
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Русь

2 ночи

Отель Русь в Иркутске удален от центра на 300 м. Вы можете посмотреть фото и локацию гостиницы на карте.

Гостиничный комплекс «Русь» всегда с теплотой принимает гостей города Иркутска! Расположение отеля в исторической части города и уютная атмосфера, сравнительная близость к основным достопримечательностям города – настоящая находка не только для туристов, но и для командировочных.

К услугам гостя представлено 56 комфортных номеров (одноместные и двухместные стандарты, номера категории «Комфорт» и «Делюкс»). Каждый номер оснащен кабельным телевидением, бесплатным Wi-Fi, холодильником, ванной комнатой и всей необходимой мебелью для комфортного проживания.

Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.

Гости могут посетить ресторан «Славянка» при гостинице и насладиться широким ассортиментом блюд и напитков. Завтраки проходят в ресторане с 07:00 до 10:00.

В отеле имеется собственный конференц-зал, так же есть туристические фирмы, где можно приобрести экскурсии или билеты. Для удобства гостей в отеле работает лифт.

В шаговой доступности набережная Ангары, сквер Кирова, туристический квартал деревянной застройки «130 квартал», рестораны, а также памятники, музеи и другие достопримечательности.

Русь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение по программе - 5 ночей. Возможна замена отелей на равнозначные по уровню и стоимости
  • Экскурсии, заявленные в программе
  • Онлайн сопровождение куратора группы
  • Питание по программе:1 день - нет1 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед (обед только при покупке подлёдной рыбалки) 4 день - завтрак5 день - завтрак6 день - завтрак
  • 1 день - нет
  • 1 день - завтрак, обед
  • 3 день - завтрак, обед (обед только при покупке подлёдной рыбалки)
  • 4 день - завтрак
  • 5 день - завтрак
  • 6 день - завтрак
  • Все виды трансферов в соответствии с программой: минивэн/микроавтобус по трассе, УАЗ
  • Оплата за разрешение на посещение нац. парков и заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Аренда ледоходов/коньков - от 1 000 руб. /день
  • Постоянное сопровождение группы гидом
  • Передвижение на хивусе, если ледовая дорога ещё не открыта или уже закрыта - 1 000 руб. /чел. в каждую сторону
  • Баня
  • Экскурсии в свободный день
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • чемодан/сумка/рюкзак и маленький рюкзачок для активных экскурсий;
  • индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем;
  • документы: паспорт, страховой полис ОМС — упаковать в герметичную упаковку;
  • фонарик (с запасным набором батареек);
  • фотоаппарат;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка);
  • обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА;
  • обувь сменная: любимые тапочки;
  • носки — 2 п., носки тёплые шерстяные — 2 п;
  • сменное бельё;
  • купальник (для посещения термальных источников или бани, если они есть в программе);
  • термобелье тёплое;
  • штаны и куртка утеплённые ветро-влагозащитные — можно горнолыжный утеплённый костюм или пуховик. Непродуваемые с капюшоном!;
  • комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
  • футболки/водолазки — количество на ваше усмотрение;
  • свитер тёплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
  • шапка + шарф, можно балаклаву;
  • варежки/перчатки;
  • очки солнцезащитные;
  • крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!);
  • термос/бутылка для воды.
Может ли программа быть изменена?

Да, но экскурсии (очередность) могут быть переставлены по дням без изменения объема и качества предоставляемых услуг.

Экскурсии (очередность) могут быть переставлены по дням без изменения объема и качества предоставляемых услуг. Возможна замена отелей на равнозначные без изменения объема и качества предоставляемых услуг.

Возможна замена отелей на равнозначные без изменения объема и качества предоставляемых услуг.

Могут ли нас забрать из гостиницы?

Нет. Сбор группы только в аэропорту в назначенное время

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

