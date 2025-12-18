Отель Русь в Иркутске удален от центра на 300 м. Вы можете посмотреть фото и локацию гостиницы на карте.

Гостиничный комплекс «Русь» всегда с теплотой принимает гостей города Иркутска! Расположение отеля в исторической части города и уютная атмосфера, сравнительная близость к основным достопримечательностям города – настоящая находка не только для туристов, но и для командировочных.

К услугам гостя представлено 56 комфортных номеров (одноместные и двухместные стандарты, номера категории «Комфорт» и «Делюкс»). Каждый номер оснащен кабельным телевидением, бесплатным Wi-Fi, холодильником, ванной комнатой и всей необходимой мебелью для комфортного проживания.

Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.

Гости могут посетить ресторан «Славянка» при гостинице и насладиться широким ассортиментом блюд и напитков. Завтраки проходят в ресторане с 07:00 до 10:00.

В отеле имеется собственный конференц-зал, так же есть туристические фирмы, где можно приобрести экскурсии или билеты. Для удобства гостей в отеле работает лифт.

В шаговой доступности набережная Ангары, сквер Кирова, туристический квартал деревянной застройки «130 квартал», рестораны, а также памятники, музеи и другие достопримечательности.