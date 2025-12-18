За 6 дней вы познакомитесь с бурятской культурой и национальной кухней, посетите интерактивный Байкальский музей в Листвянке и подниметесь по канатной дороге на обзорную площадку.
Также вы
Программа тура по дням
Прибытие. Вечерняя прогулка к скале Шаманка
Сбор группы на вокзале или в аэропорту Иркутска с 9:00 до 10:00.
Трансфер Иркутск — Ольхон (сборный трансфер, микроавтобус).
Обед в кафе (самостоятельно).
Знакомство с национальной бурятской кухней.
Возможна доплата за Хивус, если ледовая дорога ещё не открыта — 1 000 руб. /чел.
Прибываем в гостиницу к 16:00.
Размещение.
Вечерняя прогулка к одной из главных достопримечательностей острова — скале Шаманке (мыс Бурхан).
Разговор о традициях и религии местного населения.
Ужин (самостоятельно).
Размещение: гостиница «Байкалов острог».
Питание: нет.
Отправление «на край земли» - мыс Хобой
Завтрак.
Посадка на ретроавтомобиль (УАЗ).
Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).
Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Мы отправляемся «на край земли» — мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Во время экскурсии вас ждет горячий обед (уха).
Возвращаемся в гостиницу в 18:00.
Ужин (самостоятельно).
Размещение: гостиница «Байкалов острог».
Питание: завтрак, обед.
Свободный день. Экскурсия на выбор
Завтрак.
Свободное время.
По желанию за дополнительную плату:
- заняться подлёдной рыбалкой (стоимость от 8 000 руб. /чел.). Улов гарантирован! А значит на обед вас ждет горячая уха по традиционному сибирскому рецепту — настоящая награда для рыбака (обед только при покупке подлёдной рыбалки);
- фотосессия с профессиональным фотографом на льду Байкала + фуршет. Закатная фотосъёмка 2 день + рассветная фотосъёмка 3 день. Стоимость — от 8 000 руб. /чел. (для группы от 5 человек);
- экскурсия по южной части Байкала (остров Огой, мыс Кобылья голова).
Ужин (самостоятельно).
Размещение: гостиница «Байкалов острог».
Питание: завтрак, обед.
Иркутск: сити-тур
Завтрак.
Трансфер в Иркутск (в 10:00, сборный трансфер, микроавтобус).
Обед в пути на свой вкус.
Возможна доплата за Хивус, если ледовая дорога уже закрыта (1 000 руб. /чел.).
Размещение в гостинице.
Экскурсия по городу.
Размещение: гостиница «Виктория»/«Русь»/«Ангара».
Питание: завтрак.
Листвянка - визитная карточка Байкала. Посещение Байкальского музея
Завтрак.
Трансфер в Листвянку.
Посещение Байкальского музея.
Подъём на обзорную площадку «Камень Черского».
Обед в кафе (самостоятельно).
Немного свободного времени для посещения рыбного и сувенирного рынков.
Можете заказать баню, прокатиться на колесе обозрения, на собачьих упряжках, посетить нерпинарий, покататься на коньках (доп. плата).
Возвращение в Иркутск.
Ужин (самостоятельно).
Размещение: гостиница «Виктория»/«Русь»/«Ангара».
Питание: завтрак.
Отъезд
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Вылет в любое время.
По вашей предварительной заявке можно продлить свой отдых в Листвянке, посетить знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу на снегоходах или на поезде.
Размещение: нет.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в гостинице «Байкалов острог» и размещение в Иркутске в гостиницах «Виктория», «Русь» или «Ангара».
Стоимость при 2-местном проживании в отелях для группы 8–15 человек:
- при размещении 3 ночи в секционном номере на острове Ольхон (душ/туалет на 2 номера) — 84 000 руб. /чел. Доплата за сингл — 18 000 руб.;
- при размещении 3 ночи в стандартном номере на острове Ольхон (душ/туалет в номере) — 88 000 руб. /чел. Доплата за сингл — 20 000 руб.;
- при размещении 3 ночи в номере люкс на острове Ольхон (две комнаты, душ/туалет в номере) — 96 000 руб. /чел. Доплата за сингл — 30 000 руб.
Возможна замена отелей на равнозначные без изменения объёма и качества предоставляемых услуг.
Варианты проживания
Байкалов острог
Отель «Байкалов Острог» находится в Хужире. Этот отель расположен 2 км от центра города.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Для гостей работает ресторан. Среди услуг для красоты и здоровья — хамам. Для простоты передвижения возможна организация трансфера.
Виктория
Отель «Виктория» расположен в самом сердце деловой и культурной части города Иркутска.
К услугам гостей 30 номеров различной категории. Каждый номер оснащен кондиционером, ЖК телевизором, телефоном, мини-баром, феном, чайником, ванной, Wi-Fi, ковровым покрытием и необходимой для комфортного проживания мебелью.
В ресторане при отеле подаются блюда европейской кухни, кроме того, гостей порадует приятная атмосфера и интерьер выполненный в стиле прованс.
В отеле имеется конференц-зал, который идеально подходит для проведения конференций, семинаров, тренингов, бизнес-встреч.
Ангара
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Ангара» могут организовать поездки на озеро Байкал, которое находится всего в 45 минутах езды на автомобиле. По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления. В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля - аптека и супермаркет «Слата».
Русь
Отель Русь в Иркутске удален от центра на 300 м. Вы можете посмотреть фото и локацию гостиницы на карте.
Гостиничный комплекс «Русь» всегда с теплотой принимает гостей города Иркутска! Расположение отеля в исторической части города и уютная атмосфера, сравнительная близость к основным достопримечательностям города – настоящая находка не только для туристов, но и для командировочных.
К услугам гостя представлено 56 комфортных номеров (одноместные и двухместные стандарты, номера категории «Комфорт» и «Делюкс»). Каждый номер оснащен кабельным телевидением, бесплатным Wi-Fi, холодильником, ванной комнатой и всей необходимой мебелью для комфортного проживания.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
Гости могут посетить ресторан «Славянка» при гостинице и насладиться широким ассортиментом блюд и напитков. Завтраки проходят в ресторане с 07:00 до 10:00.
В отеле имеется собственный конференц-зал, так же есть туристические фирмы, где можно приобрести экскурсии или билеты. Для удобства гостей в отеле работает лифт.
В шаговой доступности набережная Ангары, сквер Кирова, туристический квартал деревянной застройки «130 квартал», рестораны, а также памятники, музеи и другие достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение по программе - 5 ночей. Возможна замена отелей на равнозначные по уровню и стоимости
- Экскурсии, заявленные в программе
- Онлайн сопровождение куратора группы
- Питание по программе:1 день - нет1 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед (обед только при покупке подлёдной рыбалки) 4 день - завтрак5 день - завтрак6 день - завтрак
- 1 день - нет
- 1 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, обед (обед только при покупке подлёдной рыбалки)
- 4 день - завтрак
- 5 день - завтрак
- 6 день - завтрак
- Все виды трансферов в соответствии с программой: минивэн/микроавтобус по трассе, УАЗ
- Оплата за разрешение на посещение нац. парков и заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Аренда ледоходов/коньков - от 1 000 руб. /день
- Постоянное сопровождение группы гидом
- Передвижение на хивусе, если ледовая дорога ещё не открыта или уже закрыта - 1 000 руб. /чел. в каждую сторону
- Баня
- Экскурсии в свободный день
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Дополнительные напитки и питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- чемодан/сумка/рюкзак и маленький рюкзачок для активных экскурсий;
- индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем;
- документы: паспорт, страховой полис ОМС — упаковать в герметичную упаковку;
- фонарик (с запасным набором батареек);
- фотоаппарат;
- туалетные принадлежности (зубная щетка);
- обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА;
- обувь сменная: любимые тапочки;
- носки — 2 п., носки тёплые шерстяные — 2 п;
- сменное бельё;
- купальник (для посещения термальных источников или бани, если они есть в программе);
- термобелье тёплое;
- штаны и куртка утеплённые ветро-влагозащитные — можно горнолыжный утеплённый костюм или пуховик. Непродуваемые с капюшоном!;
- комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
- футболки/водолазки — количество на ваше усмотрение;
- свитер тёплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
- шапка + шарф, можно балаклаву;
- варежки/перчатки;
- очки солнцезащитные;
- крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!);
- термос/бутылка для воды.
Может ли программа быть изменена?
Да, но экскурсии (очередность) могут быть переставлены по дням без изменения объема и качества предоставляемых услуг.
Экскурсии (очередность) могут быть переставлены по дням без изменения объема и качества предоставляемых услуг. Возможна замена отелей на равнозначные без изменения объема и качества предоставляемых услуг.
Возможна замена отелей на равнозначные без изменения объема и качества предоставляемых услуг.
Могут ли нас забрать из гостиницы?
Нет. Сбор группы только в аэропорту в назначенное время
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.