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Программа тура по дням
Прогулка по Иркутску. Отправление в Листвянку
Мы встречаем Вас в аэропорту Иркутска и направляемся на завтрак в панорамный ресторан в центре города!
Это очень стильный ресторан, все столики расположены вдоль огромных панорамных окон.
Завтрак пройдет с бокалом Просекко: вкусное, винное и душевное путешествие на Байкал объявляется открытым!
После сытного завтрака мы прогуляемся по исторической части Иркутска и познакомимся с городом в сопровождении местного гида.
Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.
Мы прогуляемся по набережной реки Ангары, посмотрим знаменитый 130-й квартал с исторической застройкой, увидим старинную Спасскую церковь и памятник Александру III, а также сфотографируемся у ледокола Ангара.
После прогулки мы зайдем погреться в кафе-кондитерскую на чайную церемонию с сибирским брусничным пирогом!
И отправляемся на Байкал!
Едем в поселок Листвянка, дорога до которого займет не более часа.
На въезде в поселок обязательно поднимемся на смотровую "Пик Черского", откуда открывается потрясающий вид на Байкал!
После смотровой направляемся на обед в заведение, которое по версии ресторанной премии #чтогдеестьвИркутске стало лучшим в области!
Нас ждут уникальные блюда от шеф-повара, подчеркивающие сибирскую самобытность и силу Байкала.
На аперитив нам подадут тар-тар из косули с соусом из чернослива.
В качестве основного блюда попробуем запеченный муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт – знаменитый шаман-камень – мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами.
Конечно, с винным сопровождением!
Ближе к вечеру едем заселяться в один из лучших отелей Листвянки “Легенда Байкала”.
Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться вечером и настроиться на красивый и яркий отдых!
Сафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова Ольхон
Утром завтракаем в отеле.
Сегодня мы совершим незабываемое ледовое путешествие на судах на воздушной подушке.
Это уникальные катера-амфибии, которые передвигаются как по воде, так и по льду за счет огромного воздушного винта, как самолет!
А называются – хивусы.
Наше путешествие будет до самого острова Ольхон, где мы останемся на две ночи в одном из лучших отелей острова!
Дорога займет по льду озера не один час, а по пути нас будут ждать самые красивые виды и удивительные места Байкала.
С нами всегда в дороге будут согревающие настойки из кедра и сибирских ягод.
Сначала мы остановимся рядом с поселком Большое Голоустное, знаменитым своим льдом с замерзшими пузырьками воздуха.
Фотографии здесь получаются невероятные!
Дальше наш путь лежит в бухту Песчаную, одно из самых красивых мест на Байкале.
Живописные скалы с двух сторон огибают бухту, которую называют Байкальской ривьерой из-за неповторимого цвета воды и льда, а также песчаного берега.
Здесь мы устроим пикник!
Для нас заранее разведут костер и приготовят традиционную уху по- байкальски из свежепойманной рыбы.
Также мы отведаем байкальскую рыбу, приготовленную на мангале.
А после обеда мы обязательно поцелуем Байкал!
Это местная традиция, когда в прозрачном, чистейшем льду Байкала пробуривают лунки и затем наливают в них горячительный напиток, получается такая "рюмка".
Пробуем!
Дальше наши хивусы доставят нас через пролив Ольхонские ворота и Малое море в поселок Хужир.
Здесь мы заселяемся в уютный эко-отель, один из лучших на острове Ольхон!
Немного отдохнем и отправимся на ужин в ресторан, который в 2020 году издание The New York Times назвала самым лучшим на побережье Байкала.
Из ресторана открывается панорамный вид на озеро!
Нам подадут традиционный бурятский суп "бухлер", очень сытный и наваристый, салат с ростбифом и байкальским папоротником.
В Сибири, как и на Дальнем Востоке собирают папоротник "орляк", он считается съедобным.
Его солят и добавляют в блюда.
А также стуфатто из баранины в соусе на основе красного вина.
Наслаждаемся и возвращаемся отдыхать в отель.
Тур по Ольхону. Ледяные гроты. Самый северный мыс Хобой. Сагудай и сибирская баня с купелью
Сегодня после завтрака нас будут ждать специально подготовленные автомобили УАЗ, на которых мы совершим путешествие по острову Ольхон и заглянем в самые интересные уголки.
Мы посетим святые бурятские места и доедем до самой северной точки острова – мыса Хобой, вдоль которого расположены многочисленные ледовые пещеры и гроты.
Эти эффектные природные инсталляции могут достигать 30 метров в высоту и внешне напоминают сталактиты или заледеневшие всплески.
На прогулке нас ждет горячий обед, приготовленный на костре – рыбный суп из омуля, сочные купаты и горячие лепешки.
Конечно, трапеза сопровождается настойками!
Обязательно подъедем к скале Шаманка, которую все видели на фотографиях, и к 13-ти столбам сэргэ – также святому для шаманов месту на Ольхоне.
Каждый из сэргэ обвязан разноцветными кусками ткани, призванными донести просьбы богам.
Считается, что сэргэ символизируют древо жизни.
Вечером возвращаемся в поселок и отправляемся на ужин в ресторан традиционной сибирской кухни.
Нам подадут одно из самых популярных блюд на Байкале – сагудай из байкальской рыбы.
На горячее – сочная утиная грудка с пьяной грушей и соусом из лесных ягод.
А на десерт авторское и очень милое лакомство –"ведро картошки"!
Пока мы ужинаем, для нас топится настоящая сибирская банька с ароматом кедра, и подогревается купель!
Только представьте, что можно выйдя из парной, залезть в теплую купель, наполненную Байкальской водой и с упоением наслаждаться кристально чистым воздухом и красотой вокруг.
Греемся, купаемся, пьем чай на сибирских травах и отдыхаем!
Возвращение в Иркутск. Бурятский обед-дегустация и кулинарный мастер-класс на ужин
Сегодня завтракаем в нашем отеле и говорим до свидания острову Ольхон: мы возвращаемся в Иркутск!
По дороге мы заедем в колоритный этнопарк Золотая орда, чтобы познакомиться с самобытностью и кухней коренного населения.
Буряты пригласят нас на экскурсионную дегустацию таежных напитков с бурятскими деликатесами!
Мы попробуем самогон на кедровом орехе с закуской – микс салат с лесными груздями, тарасун – бурятскую молочную водку с копченым салом кабана и нарезкой из нежной жеребятины, ягодную настойку с рыжиковым тостом и чай со степными травами с облепиховым десертом.
Затем направляемся на трапезу с местным жителем, который расскажет про местные обычаи и застольные традиции и научит как правильно есть буузы (национальное блюдо)!
На обеде мы продегустируем хушууры с домашним сливочным сыром, ароматную похлёбку с мясом яка, буузы и национальный черемуховый десерт «Урмэ» из фермерских сливок с домашними чипсами.
После обеда возвращаемся в Иркутск и заселяемся в один из лучших отелей города – Марриотт.
Немного отдыхаем и собираемся на ужин!
Вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда сибири и Бурятии.
Сегодня вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда Сибири и Бурятии.
Итак, что нас ждет?
Таежный салат с вяленой медвежатиной и кедровыми орешками, бурятские буузы и сибирский хворост с ароматным алтайским чаем.
А чтобы мастер-класс прошёл с огоньком, будет винное сопровождение.
Так что будет вкусно, интересно, винно и весело!
После мастер-класса приступаем к дегустации наших блюд!
Кроме того, к нашему вечеру присоединится ансамбль национальных танцев.
Артисты научат нас танцевать бурятский танец Ёхор!
Ужинаем, наслаждаемся, танцуем, обмениваемся впечатлениями от Иркутска и Байкала!
Гастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъезд
Сегодня после завтрака в отеле у Вас будет свободное время, чтобы погулять по городу или просто отдохнуть в номере.
И встречаемая на обед!
Он пройдет в стенах уютного особняка в центре Иркутска, где мы сможем окунуться в радушную атмосферу дворянского дома, насладившись изысканными блюдами локальной кухни.
Здесь традиционные русские соленья готовятся в специальных дубовых бочонках, сыры варятся в собственной сыроварне, а привычные, казалось бы, рецепты блюд исполняются с элементами технологии молекулярной кухни.
На аперитив мы попробуем ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-байкальски и паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом.
В качестве основного блюда нас ждет дикое мясо, приготовленное в угольной печи, с тыквой из трех текстур.
Блюда сопровождаются бархатистым и полнотелым красивым вином.
А на десерт мы продегустируем молодильное яблочко!
С брусничным сердцем, кедровым бисквитом и чабрецом.
Также нас ждет чайная церемония из столетнего самовара!
После обеда мы проводим Вас в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Дата заезда
|2-хместное
|1-номестное
|10-14 февраля
|130 000
|145 000
|23-27 февраля
|130 000
|145 000
|6-10 марта
|130 000
|145 000
Варианты проживания
Отель «Легенда Байкала»
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд.
Напротив отеля «Легенда Байкала» находится знаменитая Шаман-скала, которой можно любоваться с террасы или из номеров с видом на озеро.
Все номера с видом на Байкал!
Арт-отель Порт Ольхон 4
Проживание в февральские заезды.
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В каждом из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
Расположен на первой линии Байкала!
BaikalWood Eco Lodge Spa 4
Проживание в заезд в марте.
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center
Идеально оборудованные номера, удобное место расположения в центре города, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы.
Отель «IRKUTSK CITY CENTER» расположен в историческом центре города. Набережная реки Ангары, Музеи, Иркутский Драматический Театр, памятники истории и архитектуры – деревянные дома, храмы начала 18 века – в пешей доступности от отеля.
Все номера категории "Deluxe".
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4* (в Листвянке, на Ольхоне и в Иркутске)
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура
- Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно
- Ледовое сафари на судах на воздушной подушке
- Джип-тур по острову Ольхон
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии
- Все дегустации
- Кулинарный мастер-класс с выступлением народного ансамбля
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура
- Баня на дровах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в феврале на Байкале будет по-сибирски морозная! А небо будет безоблачное и ослепительно голубое, мы ожидаем, что будет светить яркое февральское солнце.
При правильном выборе одежды будет комфортно.
К тому же и суда на воздушной подушке (хивусы), и микроавтобусы с джипами хорошо отапливаются.
Обязательно взять с собой:
- удобную непромокаемую обувь;
- 2 пары теплых носков;
- удобные теплые вещи: непродуваемую шапку и куртку, шерстяной шарф, 2 пары теплых варежек, термобелье, шерстяной свитер и теплые штаны (дутики);
- солнцезащитные очки - обязательно!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
Я один/одна. Часто ли ездят в тур в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Стоимость тура уже включает в себя все питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо еще раз за незабываемые впечатления!!!
Процветания вам! И до новых встреч.
Буду счастлива поехать в Ваш тур еще и еще.
Всего наилучшего! Процветания Вам и Вашему бизнесу!
Вашим девизом должно стать - Не ĸ чему придраться!
Обязательно поедем с вами ещё. Не важно ĸуда - уверены, всё будет
безупречно!