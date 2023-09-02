Гастрономический тур на лёд Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
В этом вкуснейшем туре Вас ждут лучшие рестораны сибирской и бурятской кухни, дегустации деликатесов, кулинарный мастер-класс, ледовое сафари на хивусах, фольклорные шоу и сибирская баня с купелью!
Гастрономический тур на лёд Байкала
Гастрономический тур на лёд Байкала
Гастрономический тур на лёд Байкала
Ближайшие даты:
10
фев
23
фев
6
мар

Что вас ожидает:

Сибирская баня с горячей купелью
Сибирская баня с горячей купелью
Прогреемся, искупаемся в купели с Байкальской водой и попьем чай на сибирских травах
Оригинальная бурятская кухня
Оригинальная бурятская кухня
Наc ждут дегустации бурятской кухни в гостях у местных жителей и кулинарный мастер-класс
Ледовое сафари на хивусах
Ледовое сафари на хивусах
Наш хивус, словно стрела, промчится по гладкому льду Байкала!
Лучшие рестораны и изысканная кухня
Лучшие рестораны и изысканная кухня
Нас ждут уникальные блюда от шеф-повара, подчеркивающие сибирскую самобытность и силу Байкала
Пикник с ухой из байкальской рыбы
Пикник с ухой из байкальской рыбы
Устроим пикник на льду с блюдами из свежевыловленной рыбки
Национальные танцы
Национальные танцы
Артисты научат нас танцевать бурятский танец Ёхор!

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Иркутску. Отправление в Листвянку

Мы встречаем Вас в аэропорту Иркутска и направляемся на завтрак в панорамный ресторан в центре города!

Это очень стильный ресторан, все столики расположены вдоль огромных панорамных окон.

Завтрак пройдет с бокалом Просекко: вкусное, винное и душевное путешествие на Байкал объявляется открытым!

После сытного завтрака мы прогуляемся по исторической части Иркутска и познакомимся с городом в сопровождении местного гида.

Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.

Мы прогуляемся по набережной реки Ангары, посмотрим знаменитый 130-й квартал с исторической застройкой, увидим старинную Спасскую церковь и памятник Александру III, а также сфотографируемся у ледокола Ангара.

После прогулки мы зайдем погреться в кафе-кондитерскую на чайную церемонию с сибирским брусничным пирогом!

И отправляемся на Байкал!

Едем в поселок Листвянка, дорога до которого займет не более часа.

На въезде в поселок обязательно поднимемся на смотровую "Пик Черского", откуда открывается потрясающий вид на Байкал!

После смотровой направляемся на обед в заведение, которое по версии ресторанной премии #чтогдеестьвИркутске стало лучшим в области!

Нас ждут уникальные блюда от шеф-повара, подчеркивающие сибирскую самобытность и силу Байкала.

На аперитив нам подадут тар-тар из косули с соусом из чернослива.

В качестве основного блюда попробуем запеченный муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт – знаменитый шаман-камень – мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами.

Конечно, с винным сопровождением!

Ближе к вечеру едем заселяться в один из лучших отелей Листвянки “Легенда Байкала”.

Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться вечером и настроиться на красивый и яркий отдых!

Прогулка по Иркутску. Отправление в ЛиствянкуПрогулка по Иркутску. Отправление в ЛиствянкуПрогулка по Иркутску. Отправление в ЛиствянкуПрогулка по Иркутску. Отправление в ЛиствянкуПрогулка по Иркутску. Отправление в ЛиствянкуПрогулка по Иркутску. Отправление в ЛиствянкуПрогулка по Иркутску. Отправление в ЛиствянкуПрогулка по Иркутску. Отправление в ЛиствянкуПрогулка по Иркутску. Отправление в ЛиствянкуПрогулка по Иркутску. Отправление в Листвянку
2 день

Сафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова Ольхон

Утром завтракаем в отеле.

Сегодня мы совершим незабываемое ледовое путешествие на судах на воздушной подушке.

Это уникальные катера-амфибии, которые передвигаются как по воде, так и по льду за счет огромного воздушного винта, как самолет!

А называются – хивусы.

Наше путешествие будет до самого острова Ольхон, где мы останемся на две ночи в одном из лучших отелей острова!

Дорога займет по льду озера не один час, а по пути нас будут ждать самые красивые виды и удивительные места Байкала.

С нами всегда в дороге будут согревающие настойки из кедра и сибирских ягод.

Сначала мы остановимся рядом с поселком Большое Голоустное, знаменитым своим льдом с замерзшими пузырьками воздуха.

Фотографии здесь получаются невероятные!

Дальше наш путь лежит в бухту Песчаную, одно из самых красивых мест на Байкале.

Живописные скалы с двух сторон огибают бухту, которую называют Байкальской ривьерой из-за неповторимого цвета воды и льда, а также песчаного берега.

Здесь мы устроим пикник!

Для нас заранее разведут костер и приготовят традиционную уху по- байкальски из свежепойманной рыбы.

Также мы отведаем байкальскую рыбу, приготовленную на мангале.

А после обеда мы обязательно поцелуем Байкал!

Это местная традиция, когда в прозрачном, чистейшем льду Байкала пробуривают лунки и затем наливают в них горячительный напиток, получается такая "рюмка".

Пробуем!

Дальше наши хивусы доставят нас через пролив Ольхонские ворота и Малое море в поселок Хужир.

Здесь мы заселяемся в уютный эко-отель, один из лучших на острове Ольхон!

Немного отдохнем и отправимся на ужин в ресторан, который в 2020 году издание The New York Times назвала самым лучшим на побережье Байкала.

Из ресторана открывается панорамный вид на озеро!

Нам подадут традиционный бурятский суп "бухлер", очень сытный и наваристый, салат с ростбифом и байкальским папоротником.

В Сибири, как и на Дальнем Востоке собирают папоротник "орляк", он считается съедобным.

Его солят и добавляют в блюда.

А также стуфатто из баранины в соусе на основе красного вина.

Наслаждаемся и возвращаемся отдыхать в отель.

Сафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова ОльхонСафари на судах на воздушной подушке. Поцелуй Байкала. Уха на костре и ужин в лучшем ресторане острова Ольхон
3 день

Тур по Ольхону. Ледяные гроты. Самый северный мыс Хобой. Сагудай и сибирская баня с купелью

Сегодня после завтрака нас будут ждать специально подготовленные автомобили УАЗ, на которых мы совершим путешествие по острову Ольхон и заглянем в самые интересные уголки.

Мы посетим святые бурятские места и доедем до самой северной точки острова – мыса Хобой, вдоль которого расположены многочисленные ледовые пещеры и гроты.

Эти эффектные природные инсталляции могут достигать 30 метров в высоту и внешне напоминают сталактиты или заледеневшие всплески.

На прогулке нас ждет горячий обед, приготовленный на костре – рыбный суп из омуля, сочные купаты и горячие лепешки.

Конечно, трапеза сопровождается настойками!

Обязательно подъедем к скале Шаманка, которую все видели на фотографиях, и к 13-ти столбам сэргэ – также святому для шаманов месту на Ольхоне.

Каждый из сэргэ обвязан разноцветными кусками ткани, призванными донести просьбы богам.

Считается, что сэргэ символизируют древо жизни.

Вечером возвращаемся в поселок и отправляемся на ужин в ресторан традиционной сибирской кухни.

Нам подадут одно из самых популярных блюд на Байкале – сагудай из байкальской рыбы.

На горячее – сочная утиная грудка с пьяной грушей и соусом из лесных ягод.

А на десерт авторское и очень милое лакомство –"ведро картошки"!

Пока мы ужинаем, для нас топится настоящая сибирская банька с ароматом кедра, и подогревается купель!

Только представьте, что можно выйдя из парной, залезть в теплую купель, наполненную Байкальской водой и с упоением наслаждаться кристально чистым воздухом и красотой вокруг.

Греемся, купаемся, пьем чай на сибирских травах и отдыхаем!

Тур по Ольхону. Ледяные гроты. Самый северный мыс Хобой. Сагудай и сибирская баня с купельюТур по Ольхону. Ледяные гроты. Самый северный мыс Хобой. Сагудай и сибирская баня с купельюТур по Ольхону. Ледяные гроты. Самый северный мыс Хобой. Сагудай и сибирская баня с купельюТур по Ольхону. Ледяные гроты. Самый северный мыс Хобой. Сагудай и сибирская баня с купельюТур по Ольхону. Ледяные гроты. Самый северный мыс Хобой. Сагудай и сибирская баня с купелью
4 день

Возвращение в Иркутск. Бурятский обед-дегустация и кулинарный мастер-класс на ужин

Сегодня завтракаем в нашем отеле и говорим до свидания острову Ольхон: мы возвращаемся в Иркутск!

По дороге мы заедем в колоритный этнопарк Золотая орда, чтобы познакомиться с самобытностью и кухней коренного населения.

Буряты пригласят нас на экскурсионную дегустацию таежных напитков с бурятскими деликатесами!

Мы попробуем самогон на кедровом орехе с закуской – микс салат с лесными груздями, тарасун – бурятскую молочную водку с копченым салом кабана и нарезкой из нежной жеребятины, ягодную настойку с рыжиковым тостом и чай со степными травами с облепиховым десертом.

Затем направляемся на трапезу с местным жителем, который расскажет про местные обычаи и застольные традиции и научит как правильно есть буузы (национальное блюдо)!

На обеде мы продегустируем хушууры с домашним сливочным сыром, ароматную похлёбку с мясом яка, буузы и национальный черемуховый десерт «Урмэ» из фермерских сливок с домашними чипсами.

После обеда возвращаемся в Иркутск и заселяемся в один из лучших отелей города – Марриотт.

Немного отдыхаем и собираемся на ужин!

Вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда сибири и Бурятии.

Сегодня вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда Сибири и Бурятии.

Итак, что нас ждет?

Таежный салат с вяленой медвежатиной и кедровыми орешками, бурятские буузы и сибирский хворост с ароматным алтайским чаем.

А чтобы мастер-класс прошёл с огоньком, будет винное сопровождение.

Так что будет вкусно, интересно, винно и весело!

После мастер-класса приступаем к дегустации наших блюд!

Кроме того, к нашему вечеру присоединится ансамбль национальных танцев.

Артисты научат нас танцевать бурятский танец Ёхор!

Ужинаем, наслаждаемся, танцуем, обмениваемся впечатлениями от Иркутска и Байкала!

Возвращение в Иркутск. Бурятский обед-дегустация и кулинарный мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Бурятский обед-дегустация и кулинарный мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Бурятский обед-дегустация и кулинарный мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Бурятский обед-дегустация и кулинарный мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Бурятский обед-дегустация и кулинарный мастер-класс на ужинВозвращение в Иркутск. Бурятский обед-дегустация и кулинарный мастер-класс на ужин
5 день

Гастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъезд

Сегодня после завтрака в отеле у Вас будет свободное время, чтобы погулять по городу или просто отдохнуть в номере.

И встречаемая на обед!

Он пройдет в стенах уютного особняка в центре Иркутска, где мы сможем окунуться в радушную атмосферу дворянского дома, насладившись изысканными блюдами локальной кухни.

Здесь традиционные русские соленья готовятся в специальных дубовых бочонках, сыры варятся в собственной сыроварне, а привычные, казалось бы, рецепты блюд исполняются с элементами технологии молекулярной кухни.

На аперитив мы попробуем ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-байкальски и паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом.

В качестве основного блюда нас ждет дикое мясо, приготовленное в угольной печи, с тыквой из трех текстур.

Блюда сопровождаются бархатистым и полнотелым красивым вином.

А на десерт мы продегустируем молодильное яблочко!

С брусничным сердцем, кедровым бисквитом и чабрецом.

Также нас ждет чайная церемония из столетнего самовара!

После обеда мы проводим Вас в аэропорт.

Гастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъездГастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъездГастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъездГастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъездГастрономический обед в дворянском доме. Свободное время и отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Дата заезда2-хместное1-номестное
10-14 февраля 130 000145 000
23-27 февраля 130 000145 000
6-10 марта130 000145 000

Варианты проживания

Отель «Легенда Байкала»

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.

Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд.

Напротив отеля «Легенда Байкала» находится знаменитая Шаман-скала, которой можно любоваться с террасы или из номеров с видом на озеро.

Все номера с видом на Байкал!

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Арт-отель Порт Ольхон 4

2 ночи

Проживание в февральские заезды.

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В каждом из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.

Расположен на первой линии Байкала!

Арт-отель Порт Ольхон 4Арт-отель Порт Ольхон 4Арт-отель Порт Ольхон 4

BaikalWood Eco Lodge Spa 4

2 ночи

Проживание в заезд в марте.

«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.

Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.

BaikalWood Eco Lodge Spa 4BaikalWood Eco Lodge Spa 4BaikalWood Eco Lodge Spa 4BaikalWood Eco Lodge Spa 4BaikalWood Eco Lodge Spa 4BaikalWood Eco Lodge Spa 4

Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

1 ночь

Идеально оборудованные номера, удобное место расположения в центре города, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы.

Отель «IRKUTSK CITY CENTER» расположен в историческом центре города. Набережная реки Ангары, Музеи, Иркутский Драматический Театр, памятники истории и архитектуры – деревянные дома, храмы начала 18 века – в пешей доступности от отеля.

Все номера категории "Deluxe".

Courtyard by Marriott Irkutsk City CenterCourtyard by Marriott Irkutsk City CenterCourtyard by Marriott Irkutsk City Center

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4* (в Листвянке, на Ольхоне и в Иркутске)
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно
  • Ледовое сафари на судах на воздушной подушке
  • Джип-тур по острову Ольхон
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии
  • Все дегустации
  • Кулинарный мастер-класс с выступлением народного ансамбля
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура
  • Баня на дровах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в феврале на Байкале будет по-сибирски морозная! А небо будет безоблачное и ослепительно голубое, мы ожидаем, что будет светить яркое февральское солнце.

При правильном выборе одежды будет комфортно.

К тому же и суда на воздушной подушке (хивусы), и микроавтобусы с джипами хорошо отапливаются.

Обязательно взять с собой:

  • удобную непромокаемую обувь;
  • 2 пары теплых носков;
  • удобные теплые вещи: непродуваемую шапку и куртку, шерстяной шарф, 2 пары теплых варежек, термобелье, шерстяной свитер и теплые штаны (дутики);
  • солнцезащитные очки - обязательно!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Я один/одна. Часто ли ездят в тур в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Стоимость тура уже включает в себя все питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 сен 2023
Нам оооооооочень понравилось! Программа была насыщенная, "ĸомпашĸа" подобралась замечательная. Татьяна - очаровательна. Вĸусная еда, выбор отелей, очень интересные аĸтивности - все супер. Спасибо вам огромное! Мы обязательно еще сгоняем с вами ĸуда-нибудь, но - вначале надо похудеть. Мы сели на диету (у меня тут смайлиĸов на ĸомпе нет, но если бы я их использовала - они бы все были счастливые и довольные).
Спасибо еще раз за незабываемые впечатления!!!
Процветания вам! И до новых встреч.
О
23 мар 2023
Огромное спасибо Вам за чудесное время, ĸоторое мы провели в замечательной ĸомпании в преĸрасном месте. Организация велиĸолепная! Евгений большой молодец, я представляю, что непросто достичь таĸой точности в подаче машин, хивусов, еды и многого другого.
Буду счастлива поехать в Ваш тур еще и еще.
Всего наилучшего! Процветания Вам и Вашему бизнесу!
В
22 мар 2023
Принимающая сторона, спасибо за преĸрасно организованное путешествие!
Вашим девизом должно стать - Не ĸ чему придраться!
Обязательно поедем с вами ещё. Не важно ĸуда - уверены, всё будет
безупречно!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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