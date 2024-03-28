Лёд Байкала. Глубь Тайги

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
В этом туре вас ждут километры кристального льда, сказочные ледовые гроты и фантазийные сокуи.

Невероятное количество снега на Мамае в предгорье Хамар-Дабана, настоящая сибирская зимняя сказка! Мы выбрали идеальное время для путешествия по зимнему Байкалу: морозы отступают и на солнце можно смело гулять и фотографироваться в лёгкой одежде. Особое внимание мы уделили гастрономии, объединив многообразие вкусов с красивой подачей.

За комфорт отвечает размещение в лучших отелях по маршруту, за настроение — множество активностей, от сафари на джипах до катания на коньках. А за безопасностью проследит опытный профессиональный гид.
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Лёд Байкала. Глубь Тайги
Ближайшие даты:
8
мар

Что вас ожидает:

Сияние льда
Сияние льда
Полюбуемся наплесками и торосами, увидим застывшие пузырьки подо льдом и причудливые узоры
Снежный драйв
Снежный драйв
Отправимся в сафари на квадроциклах по озеру и прокатимся на снегоходах среди сугробов
Погружение в обычаи и обряды
Погружение в обычаи и обряды
Встретимся с действующим шаманом и проведём обряд на удачу и благополучие
Катание на упряжках
Катание на упряжках
Получим настоящий восторг от общения с добродушными хаски и поездки по зимнему лесу
Пикник «Ресторан в лесу»
Пикник «Ресторан в лесу»
Официанты подадут изысканные блюда от шефа прямо посреди тайги
Мистическая коллекция Даши Намдакова
Мистическая коллекция Даши Намдакова
Познакомимся с загадочными скульптурами известного художника

Программа тура по дням

1 день

Встреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льду

Сбор группы в аэропорту Иркутска в 08:30-09:00.

Если вы приезжаете заранее, просим уведомить нас об этом. Заберём из вашего отеля.

Праздничный завтрак в ресторане. Немного отдыхаем после перелёта и знакомимся.

Нам предстоит путешествие в среднюю часть озера Байкал — 250 км на джипах, которые с комфортом довезут до самых впечатляющих мест побережья.

А перед длительным путешествием вкусно позавтракаем не просто в красивом ресторане, а в настоящей энотеке, где угостимся игристым и прикоснёмся к искусству.

Здесь расположена выставка скульптур знаменитого скульптора Даши Намдакова.

Уникальная коллекция уникального автора — его творения видели земли Лондона, Москвы, Токио, Лос-Анджелеса, Гонконга. Коренные жители Прибайкалья — буряты. Кочевой народ, занимающийся разведением баранов, лошадей, крупного рогатого скота.

Религия — шаманизм. Это соединение с природой, своими предками. Шаманы могут входить в состояние подобное трансу и считывать информацию пространства, путешествовать в параллельные миры для поиска ответа на вопрос.

Сегодня мы встретимся с действующим шаманом. Проведём обряд на удачу и благополучие, прикоснемся к тайнам мироздания.

Продолжаем наше путешествие к Байкал, впереди — Тажеранские степи! Здесь гуляют байкальские ветры, мраморные скальники напоминают причудливых животных или спящих драконов. Плюшевые горы укрыты легкой белоснежной дымкой.

Этим местам сотни миллионов лет, и они до сих пор сохранили первозданную красоту и неповторимость пейзажей. Байкальский лёд совсем рядом — спускаемся в бухту и делаем первые шаги по кристальному покрывалу.

Пока наслаждаемся красотами и пробуем «байкальский поцелуй», для нас приготовят горячий обед на льду.

Греемся байкальской ухой, вкусными закусками, местными настойками и чаем из самовара.

Прибытие в лучший отель на Малом море, размещение в номерах с видом на Байкал.

Ужин в отеле от шефа: наслаждаемся изысками сибирской кухни в уютном зале с камином.

Встреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льдуВстреча с шаманом, посещение выставки скульптур. Байкальский поцелуй и обед на льду
2 день

Остров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс Бурхан

Самый популярный транспорт на Байкале — уаз-буханка. И на нём действительно стоит прокатиться.

Это настоящий вездеход, который быстро довезет до самых красивых мест.

Экскурсия: по Малому морю к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан).

Остров Ольхон — это сердце Байкала, зовущее к себе, открывающее свои тайны и дарящее энергию. А зимой — это настоящая параллельная Вселенная, сказочная, хрупкая и такая манящая.

Отправляемся к острову, наслаждаясь сказочными ледовыми гротами, которые открывают дверь в царство Снежной королевы!

Поднимемся на мыс Шаманка (скала Бурхан). Это святое место, издавна почитаемое не только жителями острова — сюда съезжались шаманы со всех уголков мира. Чувствуется невероятная энергия многих обрядов, проведенных здесь.

На обед нас ждут в лучшем ресторане острова — в отеле «Порт Ольхон». Его повара разработали уникальное меню с байкальским колоритом и нам предстоит это гастрономические наслаждение.

После обеда мы обязательно посетим одно из знаменитых мест — остров Огой. Здесь установлена Буддийская ступа Просветления, место, где загадывают желания и наслаждаются моментом здесь и сейчас.

А еще тут находится тот самый Мыс Дракона (скала хвост Дракона) и очень живописные ледовые гроты.

Возвращаемся в отель.

Вечером вас ждет расслабление и отдых.

Посещение русской бани с горячим чаном на открытом воздухе: расслабляемся и любуемся звездами, здесь они так близко.

Остров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс БурханОстров Ольхон, ледяные гроты и пещеры, мыс Бурхан
3 день

Сафари на квадроциклах, наплески и байкальский космос

Чем хуже погода осенью, тем больше красоты мы увидим зимой!

Ежегодно Байкал создает волшебство на прибрежных скалах — наплески и сокуи, ледяные гроты и пещеры, торосы, могучие словно каменные глыбы и тонкие как хрусталь, сияющие на солнце голубыми, фиолетовыми, глубокими синими оттенками.

Под вами километры байкальского льда, украшенного волшебным кружевом.

Мы отправляемся в «байкальский космос» — это миллионы пузырьков, скованных в толще льда, нереальное зрелище.

А на фоне байкальские скалы, покрытые яркими разноцветными лишайниками, как напоминание о теплом лете, когда степь благоухает цветущими травами.

Обедаем в отеле и отправляемся в Иркутск.

Размещение в отеле History 5*.

Лучший пятизвёздочный отель расположен в центре города.

Здесь большой выбор ресторанов с различной кухней, сувенирные магазины с работами местных мастеров, торговый центр.

Сафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космосСафари на квадроциклах, наплески и байкальский космос
4 день

Юг Байкала, море снега и сибирские хаски

Сегодня мы отправимся на юг Байкала.

Природа здесь значительно отличается от Малого моря.

Близко к берегу подходит хребет Хамар Дабан, укрытый пышными темнохвойными лесами сибирской тайги.

Осадков значительно больше и местами толщина снежного покрова может достигать пяти метров.

Это настоящая зимняя сказка из детства.

Проедем мимо горнолыжного курорта, сезон катания продолжается до апреля, когда в городе уже давно нет снега.

После перевала продолжаем путь по берегу озера Байкал, а направо дорога уходит в сторону Монголии, где «живет младший брат Байкала» — Хубсугул.

По пути заедем в гости к самым дружелюбными собачкам — хаски.

Получим незабываемые, искренние детские впечатления от общения с этими милахами, которые с радостью покатают нас в упряжках по зимнему лесу.

Отправляемся дальше к подножию Хамар Дабана в долину реки Снежная.

Размещение в лучшем загородном клубе «Снежные Гуси».

Отель расположен в предгорье Хамар Дабана в километре от побережья озера Байкал.

Стильные номера с современным комфортом, великолепная кухня от шефа и восхитительные виды. Наши приключения продолжаются!

Юг Байкала, море снега и сибирские хаскиЮг Байкала, море снега и сибирские хаскиЮг Байкала, море снега и сибирские хаскиЮг Байкала, море снега и сибирские хаскиЮг Байкала, море снега и сибирские хаски
5 день

Тайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходах

Сегодня нам предстоит настоящая экспедиция на снегоходах.

Мы отправимся по долине реки Снежная к Хамар-Дабану.

Это уникальное место, где в зимний период выпадает рекордные 3-5 метров снега.

Здесь мы насладимся волшебными пейзажами зимней тайги, чистейшим воздухом и отсутствием мобильной связи.

Обед организуют прямо посреди тайги в белоснежных сугробах.

Изысканная кухня от шефа в сопровождении официантов — настоящий «ресторан» среди зимней сказки.

По возвращению в отель нас ждет сибирский ужин и русская баня.

Невероятные воспоминания и фотографии, разнообразие вкусовых ощущений, полное расслабление в конце дня — далеко не все эмоции, которые предстоит ощутить в течении дня!

Тайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходахТайга и река Снежная. Экспедиция на снегоходах
6 день

Переезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбки

Сегодня нам предстоит переход по Байкалу на хивусе (судно на воздушной подушке).

Из зимней сказки снова возвращаемся в кристальный мир льда.

На противоположном берегу нас встречает Листвянка.

В поселке Листвянка погуляем, посетив рыбные и сувенирные ряды.

Продегустируем байкальскую рыбу, и не только ту, которая известна на весь мир, мы приготовили нечто особенное, и вы сможете выбрать для себя и своих близких вкусный и свежий подарок с берегов Байкала.

Заедем в нерпинарий, где живут эндемики Байкала — нерпы.

Эти милейшие создания не оставят равнодушными и подарят вам радость от общения с ними.

Трансфер в Иркутск и размещение в отеле History 5*.

Ужин в ресторане авторской купеческой кухни.

За эти дни у нас накопилось множество фотографий и восторженных впечатлений о путешествии, которыми поделимся во время ужина.

Переезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбкиПереезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбкиПереезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбкиПереезд по Байкалу на хивусе, знакомство с нерпами. Дегустация байкальской рыбки
7 день

Отправление домой

Завтрак в отеле.

Вылет домой.

Персональный трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета.

Доброго пути!

Отправление домой

Проживание

Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницах и в загородном клубе по пути следования:

  • Малое море (2 ночи) — отель «Мир Байкала»;
  • долина Снежная (2 ночи) — загородный клуб «Снежные гуси»;
  • г. Иркутск (2 ночи) — отель «History 5*».

Возможно одноместное размещение. Доплата — 56 000 рублей.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Мир Байкала»

2 ночи

Для гостей работает ресторан. Также для гостей в отеле: баня, настольный теннис и дайвинг. Среди развлечений на территории — библиотека и площадка для барбекю, есть открытый бассейн.

В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.

В номере вас будут ждать телевизор.

Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»Отель «Мир Байкала»

Загородный клуб «Снежные гуси»

2 ночи

Загородный клуб «Снежные Гуси» расположен в станице Новоснежная, в 46 км от поселка Листвянка.

К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. В некоторых домах комплекса можно готовить на кухне с холодильником и духовкой. Гости также могут отдохнуть на террасе.

Гости загородного клуба «Снежные Гуси» могут заняться лыжным спортом или отдохнуть в саду.

Байкал находится в 46 км, а город Байкальск — в 34 км.

Загородный клуб «Снежные гуси»Загородный клуб «Снежные гуси»Загородный клуб «Снежные гуси»Загородный клуб «Снежные гуси»Загородный клуб «Снежные гуси»

Отель «History 5*»

2 ночи

Отель HISTORY Boutique Hotel & SPA расположен в Иркутске, в 3,9 км от галереи В. Бронштейна.

К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар.

Гости этого пятизвездочного отеля могут посетить крытый бассейн и сауну. Из каждого номера открывается вид на город.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и трансфер от/до аэропорта. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.

Номера с балконом оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В распоряжении гостей сейф, чайник, холодильник, мини-бар и письменный стол. В собственной ванной комнате установлен душ. Полотенца и постельное белье предоставляются.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель «History 5*»Отель «History 5*»Отель «History 5*»Отель «History 5*»Отель «History 5*»Отель «History 5*»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе - национальная кухня и авторские ужины:1 день - завтрак, обед, ужин2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, обед4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак, обед, ужин6 день - завтрак, обед, ужин7 день - завтрак
  • 1 день - завтрак, обед, ужин
  • 2 день - завтрак, обед, ужин
  • 3 день - завтрак, обед
  • 4 день - завтрак, обед, ужин
  • 5 день - завтрак, обед, ужин
  • 6 день - завтрак, обед, ужин
  • 7 день - завтрак
  • Сбор Прибайкальского национального парка
  • Входные билеты в нерпинарий
  • Проживание в отелях по маршруту программы
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание: шаманские традиции (вВстреча с шаманом) сафари на джипах по Тажеранским степямпервое знакомство с байкальским льдом и "поцелуй Байкала"пикник с самоваром и катание на конькахнациональная кухня и авторские ужины от шефаавтоэкскурсия по острову Ольхоностров Огой и сказочные ледовые гротыквадроциклы и "Байкальский космос"катание на собачьих упряжкахсафари на снегоходах на Мамае в предгорье Хамар-Дабанапикник "ресторан в лесу" переход через Байкал на хивусеЛиствянка и байкальские нерпырусская баня с чаном
  • Шаманские традиции (вВстреча с шаманом)
  • Сафари на джипах по Тажеранским степям
  • Первое знакомство с байкальским льдом и «поцелуй Байкала»
  • Пикник с самоваром и катание на коньках
  • Национальная кухня и авторские ужины от шефа
  • Автоэкскурсия по острову Ольхон
  • Остров Огой и сказочные ледовые гроты
  • Квадроциклы и «Байкальский космос»
  • Катание на собачьих упряжках
  • Сафари на снегоходах на Мамае в предгорье Хамар-Дабана
  • Пикник «ресторан в лесу»
  • Переход через Байкал на хивусе
  • Листвянка и байкальские нерпы
  • Русская баня с чаном
Что не входит в цену
  • Доплата за одноместное размещение (56 000 руб.)
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Заказ дополнительно питания и напитков вне программы
  • Ранний заезд и поздний выезд в отеле до/после окончания программы
  • Дополнительные расходы
  • Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
Иркутск, аэропорт
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая и устойчивая обувь;
  • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
  • брюки - с такими же качествами что и куртка;
  • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
  • теплый двухслойный шарф;
  • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше оба варианта;
  • термобелье;
  • флиска;
  • свитер, футболка;
  • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые);
  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
  • термос (на свое усмотрение);
  • аптечка (личная).

Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, который будет находиться в отеле).

Какие понадобятся документы с собой?

Паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении

Может ли быть изменена программа?

Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг. Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.

Кто может войти в состав группы?

В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности.

Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
Н
19 мар 2024
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать

Тур входит в следующие категории Иркутска

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