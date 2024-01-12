дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Иркутск. Малое море. Прогулка по льду
Прибытие в Иркутск.
Встреча в аэропорту/на жд вокзале (8:00 – 8:30, внутри здания у выхода в город) с табличкой «Новый Год: Зимняя сказка Байкала!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на завтрак, после которого у нас будет обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Вы увидите: Спасскую церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережную Ангары и Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова, и памятник Колчаку.
Отправляемся на Байкал к Малому Морю!
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: заснеженную тайгу, едва покрытые снегом Тажеранские степи и гористые берега Малого Моря.
А еще, остановитесь в священном месте местного бурятского народа и узнаете, что такое «бурханить», познакомитесь с бурятскими традициями и историей нашего края.
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах эко-отеля «Мир Байкала».
Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из панорамного окна Вашего номера!
После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.
Немного отдыхаем и отправляемся на лёд Байкала!
А кто захочет, может взять в отеле коньки и прокатиться на самом большом, зеркальном и чистом катке в мире (пункт проката, оплачивается отдельно).
Так здорово кататься на коньках и не думать о границах!
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Большой Байкал. Праздничный ужин
После вкусного завтрака едем на Большой Байкал, туда, где, не смотря на морозы, все еще бушует вода.
Лед на Байкале полностью встает в конце января.
Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря!
В таких местах можно просить что-то хорошее для себя и близких, ведь именно такие места с сильной энергетикой выбирали для своих обрядов шаманы.
Возвращаемся в отель.
После таких впечатлений нужно спокойно посидеть в теплом кафе, попить вкусный чай на сибирских травах, согреться и конечно же пообедать.
Отдых.
Самостоятельные прогулки по льду Байкала.
Вы можете поднятья на священную гору, по приданию много лет назад здесь жила Шаманка, повязать ленточку и загадать желание.
А вечером приглашаем Вас на ужин!
Ужин, бенгальские огни, шампанское и все это на берегу Байкала, в лучшем эко-отеле Малого Моря!
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день. Рассветы и закаты Байкала
Очень рекомендуем проснуться пораньше и встретить первый рассвет этого года!
Рассветы и закаты – Байкала – это отдельный вид прекрасного.
Сегодня у вас свободное время, можно отдыхать и расслабляться в отеле или пойти гулять и заряжаться энергетикой Байкала или отправиться на дополнительную экскурсию.
Также можно организовать поездку на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала (оплачивается отдельно).
Посетить русскую баньку, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, или сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! (оплачивается отдельно).
Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав!
Гид: нет (да - во время доп. экскурсии). Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Завтрак, свободное время.
Сегодня заканчивается наша программа, мы уверены, что зимний Байкал очаровал Вас, что за эти дни Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После обеда, трансфер в Иркутск (центр, аэропорт или на ж/д вокзал).
Для желающих – продление проживания и продолжение отдыха!
Гид: нет. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|42 230
|53 090
Варианты проживания
Эко-отель «Мир Байкала»
Эко-отель построен из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (в Т.Ч. праздничный ужин шведский стол, без развлекательной программы):1-3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак
- 1-3 день: завтрак, обед, ужин
- 4 день: завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе и развлечения: прогулка по льду Байкала, поцелуй Байкала, чай из самовараавто-экскурсия по Тажеранским степям на панорамы Большого Байкала и в бухту Змеиная
- Прогулка по льду Байкала, поцелуй Байкала, чай из самовара
- Авто-экскурсия по Тажеранским степям на панорамы Большого Байкала и в бухту Змеиная
- Сбор за посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли лед во время заезда?
Очень многое зависит от наступления морозов. Как правило, у побережья лед тонкий и неустойчивый, возможны проплешины или просто вода. В глубине Байкала перволед уже формируется и люди катаются на катках, туда специально возят на хивусах, буханках. Опять таки, играет роль наступление холодов и морозов.
Сколько стоят дополнительные экскурсии?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – буханка) - стоимость указана за одного туриста.
Панорамы и торосы Байкала
Продолжительность: 3 часа
Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», Самовар на льду!
Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы,
обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки.
Красивый чистый лёд - такого нет больше нигде.
Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или
фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны
отдельного внимания их нужно видеть в живую!
А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри
льдов.
Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или
сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед
выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и
сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный
ледяной вал.
Здесь обычно образуется две линии торосов.
ПО пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала,
бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно
увидеть Восточное побережье.
Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда!
В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из
Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии - затопленный чай из самовара на
байкальской воде с местными травами!
Все желающие - катаются на коньках по самому большому катку в мире.
Период: Январь, февраль, март
|3 500 р.
Ольхон до мыса Бурхан (4-4,5 часов)
Продолжительность: 3 часа
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место
сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание!
Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная
фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России.
Прогулка по ледяному городку.
По пути на Мыс Бурхан - обязательные остановки у живописных ледяных
достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов –
ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|3 500 р.
О. Огой и мыс Дракон
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
Период: февраль, март
Январь – Только на Хивусе
|3500 р.
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 3 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
Период: февраль, март
(Январь только на Хивусе)
|3000 р.
Бухта Ая
Продолжительность: 4 часа
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
В этой поездке – изучаем древние Петроглафы, на смотровой площадке любуемся
панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы –
творение Байкала, его мощь и сила.
Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин.
При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на
поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то
торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются
каждый день.
Во воремя экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном.
Период: Январь,февраль, март
|4000 р.
О. Ольхон – Мыс Хобой
Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен. Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь
чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со
стороны Байкала, подъехать к его подножию.
Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых
энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или
как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной
энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и
наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана
красивая Легенда.
Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему
все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву
– с которой тоже связано местное поверье.
По прибытию на север Ольхона - прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых
льдов и торосов.
Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|5500 р.
Бугульдейка.
Продолжительность - целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров,
белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне
синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Чаепите на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед.
Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри,
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|5500 р.
Бухта Ая + Бугульдейка с обедом.
Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен.
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Выход на лед - тут есть места где проявляются Байкальские пузыри. Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|6500 р.
|На Хивусе (судно на воздушной подушке) - стоимость указана за одного туриста.
О. Огой с гротами и наплесками
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери
всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
|5500 р
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 2 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
|4500 р.
Рассвет на Хивусе с фотосессией
Продолжительность: 1,5 часа
(предоставляется реквизит для сьемки (наряды для девушек, шкуры, мелкий
декоративный реквизит), по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в
обработке)
|4000 р.
- Стоимость указана на 1 чел. при группе от 6 чел; Меньшее кол-во человек рассчитывается индивидуально.
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы, в период высокого сезона (февраль – март) большинство экскурсий проходятся регулярно;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, ледовой ситуации, а также кол-ва чел в группе;
- В каждой экскурсии мы оставляем за собой право поменять порядок или места посещения, без ущерба качеству и целостности экскурсии.