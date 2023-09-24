Иркутск, знаменитый Ольхон, Тажеранские степи, Кругобайкальская железная дорога и много других интереснейших мест ждет вас в этом туре!
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Знакомство. Иркутск. Малое Море
В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.
Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное).
Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта.
В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправляемся на экскурсию по Иркутску.
Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архитектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.
После знакомства с городом отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.
Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней.
Прибываем на уютную турбазу.
Размещение.
Ужин.
Питание: обед, ужин.
Размещение: «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Путешествие на край Земли
Завтрак в 9:00.
9:30 – посадка на ретро-автомобиль (УАЗ).
Преодолеваем пролив Ольхонские ворота и отправляемся знакомиться с самым знаменитым на Байкале островом Ольхон.
Первым делом мы посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Разговор о традициях и религии местного населения.
Мы погружаемся в удивительный мир Байкала.
Мы отправляемся "на край Земли" – мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Во время экскурсии Вас ждет горячий обед.
Возвращаемся в гостиницу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Размещение: «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Тажеранская степь / Юг острова Ольхон
Завтрак.
В первой половине дня будет проведена одна из двух экскурсий:
- Экскурсия по Тажеранской степи. Вы увидите устье реки Анга и гору Ёрд, древние петроглифы, долину каменных духов и гору Тан-Хан.
- Экскурсия по южной части острова Ольхон. Вы увидите озеро Ханхой, скальник Трезубец, остатки древней Курыканской стены, мыс Кобылья голова.
Обед в кафе (на свой вкус).
Трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).
Аршан
Завтрак.
Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины.
Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус (в стоимость не входит).
Прогулка к питьевому бювету.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.
Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.
Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.
В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.
Прогулка по водопадам реки Кынгарги.
Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.
Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан.
Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.
Затем отправляемся в Слюдянку.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница «Аршан», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак.
Осмотр уникального здания вокзала, выполненного из мрамора, церкви Николая Чудотворца.
В 10:00 посадка на Электричку (НЕ экскурсионный поезд!), на которой мы проедем по Кругобайкальской железной дороге, построенной ещё в царские времена (1900-1905 года).
Остановки будут не длительными – 3-10 минут, поэтому выходить из вагона не желательно.
Обед ланч-бокс в вагоне поезда.
По желанию группы выйдем из поезда и пройдем 10-и километровый участок пути пешком, чтобы полюбоваться этим великолепным памятником инженерного искусства, а также прогуляться по тоннелям.
Вечером прибываем в п. Листвянка.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Баня по желанию за свой счёт.
Питание: завтрак, ланч-бокс, ужин.
Размещение: гостиница «Легенда Байкала», стандарт, двухместное размещение (Листвянка).
Листвянка. Исток Ангары. Тальцы
Завтрак.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере.
Посещение аквариумов музея и виртуальное погружение на дно Байкала!
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».
Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Обед в кафе на свой выбор (не входит в стоимость).
После обеда немного свободного времени для покупки сувениров, также Вы можете посетить центр ездовых собак (зимой, за дополнительную плату), где Вас ждёт знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками.
В 15:00 - трансфер Листвянка – Иркутск.
На обратном пути посетим этнографический музей Тальцы.
Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18:00.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак.
Размещение: гостиница «Воздушная гавань» (по умолчанию в туре) / «Ангара» (по запросу при продлении тура), стандарт, двухместное размещение (Иркутск).
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает в гостиницах и на турбазе.
Доплата за одноместное размещение – 2 500 рублей/сутки.
Праздничный заезд 30.12-05.01 – 80 000 руб. /чел. при двухместном размещении.
Варианты проживания
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» или аналогичная
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
гостиница «Воздушная гавань»
Гостиница «Воздушная гавань» известна многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится на территории Аэропорта.
Несмотря на это, гостиница может похвастаться спокойствием и тишиной в номерах.
К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.
Гостиница «Аршан»
Гостиничный комплекс «дом отдыха Аршан» находится на живописном побережье славного озера Байкал в Слюдянке. Горы, чистый воздух и удивительно прозрачная вода Байкала запомнятся Вам на всю жизнь. Вас ждут комфортные, благоустроенные, тёплые номера. Любителей попариться ждёт русская баня с веником, комната отдыха.
Гостиница «Легенда Байкала»
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
- Питание по программе: 6 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов
- Все виды трансферов в соответствии с программой
- Услуги гида
- Оплата за разрешения на посещение Национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Аренда коньков
- Баня
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. п;
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
- Фонарик (с запасным набором батареек);
- Фотоаппарат;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. п.);
- Обувь: удобная обувь по сезону! зимние ботинки/ботинки из ЭВА – непромокаемые! Можно взять сушилку для обуви!
- Обувь сменная;
- Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.;
- Сменное белье;
- Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе);
- Термобелье;
- Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ! (осенью можно термобелье и неутепленную горнолыжку или пуховик на евро-зиму, на Байкале очень ветрено, уже в ноябре нужно одеваться тепло и многослойно);
- Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
- Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
- Шапка + шарф, можно балаклаву;
- Варежки/перчатки;
- Очки солнцезащитные;
- Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Уверены, что при случае обязательно еще раз обратимся к прекрасным организаторам за новыми незабываемыми впечатлениями! 😍
Увиденное превзошло все ожидания.
Организация на пять+
Программа насыщенная,интересная.
Экскурсии были построены так, что каждая последующая по нарастанию впечатлений.
А питание… уха из омуля на Ольхоне,практически на берегу Байкала..,. бурятская кухня… вкусно было абсолютно все.