Программа тура по дням
Встреча в Иркутске и трансфер на Байкал
Встречаемся в аэропорту Иркутска в первый день в 12:00 (по местному времени). Сюда же приезжают те, кто добрался до Иркутска раньше или на поезде.
Знакомство, перекус, лёгкая разминка, и скорее садимся в трансфер, который повезет нас к самому глубокому пресноводному озеру мира, Байкалу.
По пути мы заедем в этнопарк «Золотая Орда», чтобы познакомиться с самобытной культурой коренного населения и попробовать национальную кухню.
После обряда очищения огнем и фольклорной программы научимся готовить буузы, которые тут же и съедим.
К вечеру приезжаем на берег Байкала и заселяемся на базу, номера 2-местные, удобства в номере. Переезд на машине 300 км.
- 300 км едем
- Турбаза
Гуляем по льду и паримся в баньке
Мы на Байкале!
Попытки поверить своему счастью и первая прогулка по удивительному, чистейшему льду. Наша цель для начала — мыс Кобылья Голова, а добираться к ней будем через пролив Ольхонские ворота, прямо по льду.
Летом на этом месте плещется вода, и курсирует паромчик, а сегодня мы уверенно идем к нашей цели прямо по блестящему льду, который может достигать в толщину целого метра.
Сегодня будет ветрено: мы находимся в зоне буйных ветров, рядом с долиной реки Сарма. Именно здесь формируется сильнейший одноимённый ветер, скорость которого иногда достигает до 60 метров в секунду. Зато из‑за ветра на этом участке практически никогда не задерживается снег, и лёд всегда очень прозрачный и чистый!
Сделаем тысячи фотографий, а вместе с самыми неугомонными дополнительно поднимемся на гору Грешников с потрясающим видом.
Здесь можно загадать желание и очиститься от своих грехов. Отсюда наша турбаза, пролив, Большое и Малое Море — всё как на ладони!
Нагулявшись, возвращаемся домой, вечером нас ждет баня! Пешая прогулка 10-15 км.
- Пешком 10 км
- Турбаза
Остров Огой, мыс Хобой и переезд в Узуры
Завтракаем и отправляемся в путь!
Сегодня мы поедем на машине по федеральной трассе, проложенной прямо по льду! Это официальная дорога со знаками и разделением полос, безопасность которой обеспечивает МЧС.
Сегодня наша цель — посёлок Узуры на восточном побережье Ольхона. По пути сделаем остановку на острове Огой, загадаем желание у буддистской Ступы Просветления и двинемся дальше, следующая остановка — впечатляющая скала Три Брата, про которую сложено много легенд.
В самой северной точке Ольхона ожидает одна из главных целей нашего путешествия — мыс Хобой. Из‑за слишком крутых обрывов попасть сюда с острова невозможно, поэтому наслаждаться видом Хобоя можно только с воды, а ещё лучше — со льда! Тем более, что зимой, в ледяных украшениях, он приобретает поистине сказочный вид.
Не упустим возможность изучить окрестные ледяные гроты, скалы, торосы и живописнейшие трещины.
На обед отведаем уху из байкальского омуля, приготовленную поварами прямо на льду, и научимся делать традиционный коктейль «Поцелуй Байкала».
Сегодня нас ждет самая «дикая» и атмосферная ночёвка за всю поездку! Условия самые простые, звезд нет (кроме тех, что на небе). Будьте готовы провести день без связи и электричества (если повезет, его дадут вечером на 2 часа). Отапливаются дома печками, дрова в которые мы будем подбрасывать сами.
Несмотря на условия (а может, и благодаря им) именно это место больше всего западает в душу туристам, сюда всегда хочется вернуться!
Размещение по 3-5 человек, удобства на улице. Вечером по желанию можно сходить в баню.
- 90 км едем
- Турбаза
Рассвет в Узурах и переезд в Хужир
Невероятное место! Чтобы прочувствовать его сполна, мы предлагаем всем желающим проснуться до рассвета и в темноте, при свете фонариков, забраться на гору, расположенную рядом с турбазой.
Высота всего 200 метров, зато какой вид открывается с вершины! Бесподобная панорама Большого Байкала и — цель нашей маленькой вылазки — фантастический рассвет!
После завтрака ещё немного погуляем и на трансфере отправимся в Хужир, самый крупный посёлок на острове Ольхон.
Вечером нас ждет самый красивый в мире закат у скалы Шаманки, одной из девяти святынь Азии. Расселение по 2 человека, с удобствами.
- Едем 30 км
- Турбаза
День отдыха: катаемся на коньках и велосипедах
День отдыха в Хужире.
Каждый найдёт себе развлечение по душе: можно сходить в музей или взять в прокат велосипеды и прокатиться на них по льду — незабываемые впечатления!
Покатушки на коньках, пешие прогулки, посещение местных кафе и сувенирных магазинов тоже отлично впишутся в наши планы.
- Турбаза
- Катание на коньках
Переезд с Ольхона в Листвянку
Новый день, новая дорога!
Сегодня большой переезд: мы покидаем остров Ольхон и отправляемся в самый знаменитый и популярный курорт Байкала, Листвянку.
Поселок находится всего в 65 километрах от Иркутска, у истока единственной реки, вытекающей из Байкала — Ангары. Именно здесь находится Шаман-Камень из знаменитой легенды, а устье даже в самые лютые холода не замерзает.
Вечером нас ждет колоритная позная, предвкушение которой поможет легко преодолеть переезд в 360 км.
Расселение по 2 человека, с удобствами.
- 360 км едем
- Турбаза
День в Листвянке: музей, устье Ангары и Камень Черского
День отдыха в Листвянке.
Нас ждет потрясающий музей Байкала, в котором мы узнаем много нового, поглазеем на байкальских нерп и рыб и даже погрузимся на дно Байкала!
Обязательно поднимемся на Камень Черского и посмотрим на исток Ангары.
На обед заглянем в национальное кафе, где сможем попробовать сагудай — деликатесную рыбную закуску, приготовленную из омуля или другой местной рыбы.
Вечером попаримся в бане и устроим прощальный ужин.
- Турбаза
Возвращение в Иркутск и завершение программы
После завтрака нас забирает трансфер и отвозит в аэропорт, на обратную дорогу подходят любые рейсы после 13:00.
Если время позволяет, рекомендуем задержаться в Иркутске на день-другой, чтобы погулять и познакомиться с жизнью сибирского города, с поиском жилья и программой поможем. Прощай, Байкал. До новых встреч!
- 60 км едем
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Уровень комфорта на разных базах отличается. Мы сменим несколько локаций, каждая по-своему уникальна.
Большинство ночевок будет в благоустроенных домах, размещение по 2-3 человека, на этаже теплый душ и туалет.
Но одна ночевка особенная. Это Узуры, самое отдаленное и дикое место на Ольхоне, мало кому удается там побывать. Размещение в деревенских домиках по 3-6 человек, условия самые простые. Вместо душа — баня, туалет — на улице. Отапливаются дома печками, дрова в которые мы будем подбрасывать сами. Готовность к таким бытовым открытиям окупается самыми яркими впечатлениями от настоящего Байкала. Поверьте, оно того стоит.
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все запланированные переезды на маршруте
- 7 ночей в теплых гостевых домах (посетим 4 уникальные локации, чтобы увидеть разный Байкал)
- Вкусные завтраки все дни программы (готовит повар или инструктор)
- Обеды и ужины с использованием локальных продуктов в первые 3 дня программы (готовит повар)
- Прогулка на Хивусе (судно на воздушной подушке)
- Посещение этнопарка «Золотая орда» с культурной программой
- Прокат ледоходов (шипованные накладки на обувь для безопасных прогулок)
- Жаркая баня на дровах 2 раза за поездку
- Канатная дорога на смотровую площадку Камень Черского
- Экскурсия в музей Байкала в Листвянке
- Посещение краеведческого музея в Хужире
- Разрешение на посещение нацпарка
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Специальная групповая аптечка
- Сопровождение опытным гидом
- Памятный сувенир от клуба
Что не входит в цену
- Личные вещи по списку
- Проезд до Иркутска и обратно (авиа - или ж/д билеты)
- Обеды и ужины в Хужире и Листвянке (много магазинов и кафе, средний чек - 500 руб. /чел.)
- По желанию: прокат велосипеда (800 руб. /день)
- По желанию: подлёдный дайвинг в Листвянке, 11000 руб
- Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта! Все вещи перевозим на авто, а сами гуляем налегке, с собой берем только самое необходимое. Не забудьте небольшой рюкзачок, чтобы это самое необходимое поместилось. Остальные вещи можно привезти хоть в сумке, хоть рюкзаке или чемодане. Главное — возьмите побольше теплых вещей — в Сибири зимой очень холодно.
По вечерам нужно одеваться максимально тепло, чтобы не заболеть (хороший пуховик можно взять в прокате у нас), а днем будет солнечно и ветрено, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду + жирненький крем на вечер.
У нас будет 2 довольно долгих переезда примерно на 6 часов, заранее приготовьтесь морально. Дорога комфортная, можно будет досмотреть сны. Рекомендуем взять с собой подушку путешественника, она и в самолете пригодится.
Снаряжение:
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров).
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- термофутболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- зимняя обувь.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- банное;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- фонарики (гамаши, бахилы);
- коньки;
- горнолыжная маска/очки;
- платье;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
До какого числа можно записаться в группу?
Набор обычно закрывается за неделю до старта, однако чаще всего это происходит раньше, по мере комплектования групп.
Количество мест в группах строго ограничено, когда места заканчиваются, мы при всем желании не сможем больше никого взять.
Если вы хотите поехать, но ещё не на 100% уверены, лучше оставьте заявку — это ни к чему не обязывает, но мы сможем предупредить вас, если места начнут заканчиваться, чтобы вы успели принять решение.
Февраль или март. Какие даты выбрать?
Оба месяца отлично подходят для путешествия по зимнему Байкалу.
В феврале температура воздуха обычно ниже (-15 днём и -25 ночью), зато лёд прозрачнее и народу поменьше.
В марте температура уже приятней, больше солнца, но лёд может быть похуже, и туристов побольше.
Но погода — это единственное, за что мы не отвечаем:) Она каждый год разная, поэтому не стоит на нее ориентироваться, просто выбирайте удобные для себя даты, и погнали.
Будет холодно?
Средние температуры в наши даты — от -10 до +10 градусов днём, бывает сильный ветер. По вечерам морозно. Нижние температуры могут опускаться до -30.
Наш комфорт на 90% зависит от правильно подобранного снаряжения, причем оно не обязательно должно стоить огромных денег.
Если ты правильно одет, температура вокруг не имеет значения, всё внимание будет только на окружающую красоту.
Правильно подобрать снаряжение мы поможем, ваша задача в том, чтобы точно следовать рекомендациям.
А лёд крепкий? Весна же. .
Лёд крепкий. На Байкале немного другая сезонность, нормально лёд встаёт только в конце января-начале февраля. В районе нашего путешествия в феврале-марте средняя толщина льда — примерно 1 метр, это очень много, выдерживает многотонные авто.
В основном маршрут проходит по заливу Малое Море, из-за особенностей рельефа лёд там всегда особенно крепкий, и по нему даже проложена федеральная автомобильная дорога, по которой двигаются не только легковые машины, но и автобусы.
Трассу поддерживают МЧС: каждый день проверяют ледовую обстановку. Поэтому никаких сюрпризов там быть не может.
Как только весна начинает вступать в свои права, и лёт потихоньку утончается, об этом сразу становится известно, автомобильное движение закрывают, но пешеходы продолжают ходить вплоть до конца апреля.
Совместно с МЧС мы всегда следим за ледовой обстановкой, переживать об этом не стоит.
Сколько денег с собой брать?
Возьмите на обеды и ужины, не включенные в программу (цены на кафе и в магазинах обычные, как везде).
Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 5000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.
Все остальные расходы включены в стоимость. При желании, деньги можно потратить на сувениры, на дополнительную баню, на прокат велосипедов и/или коньков. 5-10 тысяч обычно хватает с запасом.