1 день

Встреча в Иркутске и трансфер на Байкал

Встречаемся в аэропорту Иркутска в первый день в 12:00 (по местному времени). Сюда же приезжают те, кто добрался до Иркутска раньше или на поезде.

Знакомство, перекус, лёгкая разминка, и скорее садимся в трансфер, который повезет нас к самому глубокому пресноводному озеру мира, Байкалу.

По пути мы заедем в этнопарк «Золотая Орда», чтобы познакомиться с самобытной культурой коренного населения и попробовать национальную кухню.

После обряда очищения огнем и фольклорной программы научимся готовить буузы, которые тут же и съедим.

К вечеру приезжаем на берег Байкала и заселяемся на базу, номера 2-местные, удобства в номере. Переезд на машине 300 км.

Турбаза

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160