Ступа Просветления – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Ступа Просветления» в Иркутске, цены от 40 300 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
7 фев в 10:00
14 фев в 10:00
80 900 за человека
Детский зимний Байкал. Ольхон
Пешая
скидка
7%
3 отзыва
7 дней
Детский зимний Байкал. Ольхон
Начало: Иркутск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
8000074 700 за человека
Остров легенд. Байкал
1 отзыв
7 дней
Остров легенд. Байкал
Начало: Иркутск
27 июн в 10:00
7 июл в 10:00
от 40 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Детский зимний Байкал. Ольхон
    Организация отличная.
  • Я
    Яковлева
    9 сентября 2024
    Детский зимний Байкал. Ольхон
    Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
  • Ф
    Филиппова
    2 сентября 2024
    Детский зимний Байкал. Ольхон
    Очень понравилось путешествие! Нашему гиду - Катюше огромное спасибо! Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
  • А
    Анатолий
    25 августа 2024
    Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
    Всё было замечательно!!!
    Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!
  • О
    Ольга
    11 августа 2024
    Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
    Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
    Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым
  • Н
    Наталья
    10 августа 2024
    Остров легенд. Байкал
    Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
    Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализмОтличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализмОтличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализмОтличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализмОтличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализмОтличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализмОтличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализмОтличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализмОтличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализмОтличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм
  • А
    Арсений
    2 августа 2024
    Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
    Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
    Интересный и хорошо организованный тур, насыщенный и емкий по наполнению.
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
    Очень удобный и правда комфортный тур, для тех кто хочет увидеть множество знаковых мест Байкала, кто в первый раз и сомневается что осилит самостоятельно всё посмотреть. Очень советую!!!
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  • К
    Клара
    6 марта 2024
    Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
    Highly recommend! Тур супер! Огромное спасибо организатору и экскурсоводу. После покупки тура - всегда были на связи, полное сопровождение. Кристина прекрасный
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    гид, была внимательна ко всей группе. Поездка прошла очень комфортно. Если поедем ещё раз на зимний Байкал, то однозначно будем покупать тур здесь. И даже готовы поехать ещё раз с Кристиной 😁

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Ступа Просветления»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
  2. Детский зимний Байкал. Ольхон
  3. Остров легенд. Байкал
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Ступа Просветления
  10. Мыс Харанцы
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Ступа Просветления" можно забронировать 3 тура от 40 300 до 80 900 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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