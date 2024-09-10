О Ольга Детский зимний Байкал. Ольхон Организация отличная.

Я Яковлева Детский зимний Байкал. Ольхон Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!

Ф Филиппова Детский зимний Байкал. Ольхон Очень понравилось путешествие! Нашему гиду - Катюше огромное спасибо! Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)

А Анатолий Комфортный экспресс-тур по льду Байкала Всё было замечательно!!!

О Ольга Комфортный экспресс-тур по льду Байкала Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.

Н Наталья Остров легенд. Байкал Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

А Арсений Комфортный экспресс-тур по льду Байкала Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.

Ю Юрий Комфортный экспресс-тур по льду Байкала Интересный и хорошо организованный тур, насыщенный и емкий по наполнению.

И Ирина Комфортный экспресс-тур по льду Байкала Очень удобный и правда комфортный тур, для тех кто хочет увидеть множество знаковых мест Байкала, кто в первый раз и сомневается что осилит самостоятельно всё посмотреть. Очень советую!!!