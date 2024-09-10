4 дня
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
7 фев в 10:00
14 фев в 10:00
80 900₽ за человека
скидка
7%
7 дней
Детский зимний Байкал. Ольхон
Начало: Иркутск
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
8000074 700₽ за человека
7 дней
Остров легенд. Байкал
Начало: Иркутск
27 июн в 10:00
7 июл в 10:00
от 40 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
- ЯЯковлева9 сентября 2024Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
- ФФилиппова2 сентября 2024Очень понравилось путешествие! Нашему гиду - Катюше огромное спасибо! Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
- ААнатолий25 августа 2024Всё было замечательно!!!
- ООльга11 августа 2024Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
- ННаталья10 августа 2024Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
- ААрсений2 августа 2024Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.
- ЮЮрий25 марта 2024Комфортный экспресс-тур по льду БайкалаИнтересный и хорошо организованный тур, насыщенный и емкий по наполнению.
- ИИрина15 марта 2024Комфортный экспресс-тур по льду БайкалаОчень удобный и правда комфортный тур, для тех кто хочет увидеть множество знаковых мест Байкала, кто в первый раз и сомневается что осилит самостоятельно всё посмотреть. Очень советую!!!
- ККлара6 марта 2024Комфортный экспресс-тур по льду БайкалаHighly recommend! Тур супер! Огромное спасибо организатору и экскурсоводу. После покупки тура - всегда были на связи, полное сопровождение. Кристина прекрасный
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Ступа Просветления»
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