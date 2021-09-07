По берегу Байкала пешком

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Название маршрута «Берег Байкала» говорит само за себя.

В походе идя по берегу Байкала, встретите очень много интересных мест и достопримечательностей самого батюшки Байкала. Гиды покажут и расскажут самые сокровенные места западного берега.
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
По берегу Байкала пешком
Ближайшие даты:
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июн
30
июн
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июл
21
июл
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Что вас ожидает:

Красота Байкала
Красота Байкала
Отправимся в поход вдоль берега и увидим живописнейшие бухты, мысы и скалы
Место силы
Место силы
Посетим знаменитый остров Ольхон, напоминающий по форме само озеро
Байкальский музей
Байкальский музей
Сможем посетить единственный в стране музей одного озера и познакомиться с обитателями Байкала

Программа тура по дням

1 день

Переезд Иркутск - Листвянка. Музей Байкала

Встреча в городе Иркутск в 12 часов утра возле центрального входа в автовокзал (ул. Октябрьской Революции 11).

Посадка в автотранспорт. Переезд на автобусе в поселок Листвянка (70 км.).

Посещение музея Байкала.

Дорога напоминает катание с горки на горку вдоль гор и холмов, откуда проблескивает красавица Ангара.

Поездка занимает 60 минут и очень живописна.

Музей в поселке уникален и единственный имеющий небольшой аквариум с представителями озера.

Обед в поселке Листвянка (самостоятельно), здесь у Вас будет возможность купить и отведать все виды приготовления Байкальского омуля (время на обед 1 час.)

Размещение на базе отдыха эконом класса.

Размещение по 2-3-4 человека.

Обсуждение планов, распределение продуктов.

Ужин.

Знакомство с участниками.

Питание: ужин.

Переезд Иркутск - Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск - Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск - Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск - Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск - Листвянка. Музей БайкалаПереезд Иркутск - Листвянка. Музей Байкала
2 день

Переход до поселка Большие Коты

Ранний завтрак.

Далее пеший переход (10-12 км).

Обед за перевалом Черный (955 м., с перевала открывается красивейший вид на реку Ангара, единственную реку, вытекающую из Байкала).

При хорошей подготовке группы, переход вдоль берега Байкала по так называемой собачей тропе.

После перевала и спуска с тропы, мы выходим к Байкалу и продолжаемы путешествие.

Слева горы, а справа озеро Байкал, особенно красиво в солнечную погоду.

Вода у Берега переливается всеми оттенками синего и бирюзового, а вдали, едва заметно на том берегу, видны горы Хамар-Дабана.

Переход по берегу Байкала до поселка Большие коты.

Удивительная природа на берегу и простор озера справа!

Обед.

Осмотр окрестностей и поселка.

Знакомство с местным бытом.

Продолжение перехода по живописной тропе.

Ужин.

Обсуждение планов на следующий день.

Ночь на базе отдыха (за двухместное размещение доплата при бронировании).

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Переход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие КотыПереход до поселка Большие Коты
3 день

Переход через перевал. Панорама с горы Скрипер

Завтрак.

Движемся по тропе вдоль берега Байкал.

Проходим падь Сенную.

Постепенно тропа уводит в верх.

Поднимаемся на скалу Скрипер и обязательно делаем привал, чтоб запечатлеть всю красоту на фотоаппарат.

Сверху панорама просто впечатляет.

Ощущение полета над Байкалом.

Далее нам предстоит пройти Чертов мост, тропинка шириной около двух метров и проходящая высоко над Байкалом.

Удивительное зрелище!

Переход достаточно безопасен, но требует предельного внимания.

Минуя Чаячий утес переходим в падь Большая Кадильная.

Обед на берегу.

Осмотр Пади Кадильной.

Название «кадильный» связано с известняковым карьером, где раньше жгли (кадили) известь.

Остатки этих разработок и печей можно видеть и сегодня за домом егеря.

Небольшой переход и остановка на ночлег.

Ночь в туристском приюте (номера на 3-4 человека, 1 и 2х местного нет), удобства на улице.

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Переход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы СкриперПереход через перевал. Панорама с горы Скрипер
4 день

Пеший переход до поселка Большое Голоустное

Завтрак.

Переход до села Большое Голоустное вдоль береговой линии Байкала.

По пути встречаются удивительные камни, различной формы.

Обед в пути возле тропы.

Ужин.

Размещение на базе отдыха и для желающих баня (оплачивается отдельно).

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.

Пеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое ГолоустноеПеший переход до поселка Большое Голоустное
5 день

Переезд на остров Ольхон

Завтрак.

Переезд в Иркутск с 8:00 до 12:00.

Переезжаем на остров Ольхон в сборной группе и заселяемся на базу, оставляем вещи.

Осмотр скалы Шаманка и берегов Байкала.

Особенно это место живописно с раннего утра и на закате.

Отдыхаем, прогулки и ужин самостоятельно.

Ночевка на базе.

Питание: Завтрак.

Переезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров Ольхон
6 день

Обзорная поездка на мыс Хобой

Завтрак.

Обзорная поездка на загадочный и мистический мыс Хобой с обедом.

Очень вкусно!

Посещение природных достопримечательностей — скала Три Брата, скала, где по преданию можно просить детей и др.

Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.

Возвращение вечером в Хужир.

Ужин самостоятельно.

Питание: Завтрак. Обед.

Обзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс ХобойОбзорная поездка на мыс Хобой
7 день

Экскурсии на выбор

Завтрак.

Экскурсии на выбор.

Покупаем прямо на базе у администратора.

Мы же вам предлагаем экскурсию в Пещеры (за дополнительную плату).

Пещеры расположены в Бухте Ая, в них вы найдете музыкальные залы, следы духов.

Отобедав ухой из Омуля, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.

С раннего утра и на весь день Вас ждет путешествие по пещерам Прибайкалье (выдаются непромокаемые костюмы, каски).

Обязательно нужно взять теплые вещи, перекус.

Помимо посещения пещер с музыкальным залом, Вам предстоит посетить и наиболее живописные уголки Байкала и Прибайкалья.

Вид с отвесных вершин в бухте Ая просто завораживает.

Возвращение на базу отдыха поздно вечером.

Ужин самостоятельно.

Или арендуем горные велосипеды (оплата на месте).

Самостоятельные поездки вдоль живописных берегов Байкала.

Обязательно нужно взять фотоаппарат!

Обед в любом кафе поселка самостоятельно.

Советуем отведать местную кухню.

Посещение местных скал и осмотр окрестностей на велосипеде самостоятельно, а также посещение поселка Хужир.

Возвращение на базу.

Ужин самостоятельно.

Ночь на базе.

Питание: Завтрак.

Экскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выборЭкскурсии на выбор
8 день

Отъезд в Иркутск. Завершение программы

Отъезд в Иркутск.

Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.

В пути – остановка на обед (самостоятельно, за свой счет).

Завершение программы в 18:00 20:00.

Питание: Завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в 2-3-4-местных комнатах на турбазах.

Базы представляют собой дом с комнатами (удобства на улице).

На турбазах можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет. Подробности уточняйте при бронировании тура.

Доплаты за двухместное размещение 3 000 руб.

Доплата за одноместное размещение 3 400 руб.

Варианты проживания

Турбазы эконом класса по пути следования

7 ночей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание:1 день: ужин2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, обед, ужин5 день: завтрак6 день: завтрак, обед7 день: завтрак8 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: завтрак, обед, ужин
  • 3 день: завтрак, обед, ужин
  • 4 день: завтрак, обед, ужин
  • 5 день: завтрак
  • 6 день: завтрак, обед
  • 7 день: завтрак
  • 8 день: завтрак
  • Закупка продуктов и заброска их к началу маршрута (на активной части маршрута готовим по дежурству)
  • Встреча в Иркутске
  • Проживание на базах отдыха по программе в 3-4 местных (за 1-2х местное оплачивается дополнительно)
  • Экскурсии по программе, входные билеты в музеи
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Оплата за посещение национально парка
  • Групповая аптечка и котловое снаряжение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Поездка в пещеры. Бронируется заранее, оплата гиду
  • Проживание до начала маршрута и после
  • Баня. Оплата на месте
  • Услуги повара (по запросу). Оплата при бронировании
  • Услуги переводчика. Оплата при бронировании
  • Аренда велосипедов. Оплата на месте
  • Услуги рыбалки. Оплата на месте
  • Мопеды, сапы. Оплата на месте
  • Катание на лошадях (бронировать заранее). Оплата на месте
  • Экскурсия Золотой треугольник. Бронируется заранее (в течение первых 5 дней тура), оплата гиду на месте
  • Юг острова. Бронируется заранее (в течение первых 5 дней тура), оплата гиду на месте
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рюкзак рекомендуем 40-50 литров (зависит от набранных вещей участниками). Но не менее 40 литров!

Не рекомендуем брать в поход слишком много лишних вещей. Обязательно возьмите как легкую (летнюю), так и теплую (весеннюю) одежду. Байкал изменчивый и все будет зависеть от погоды.

В походе понадобиться:

1. Документы:

  • Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
  • Для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей.
  • Полис обязательного медицинского страхования.
  • Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).

2. Личное снаряжение:

  • Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, или зажигалку.
  • Индивидуальная аптечка (не более 200гр. по весу);
  • Фотоаппарат;
  • Термос или пластиковая бутылка;
  • Иметь защитные средства от укусов насекомых;
  • Средства от загара
  • Нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
  • Термобелье (комплект, в зависимости от времени года) — 1-2 шт;
  • Брюки легкие,спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
  • Кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
  • Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (защита от ветра и дождя).
  • Носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
  • Обувь 1 пары (полуботинки или кроссовки)
  • Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
  • Трекинговые палки на усмотрение участников
  • Кепка с козырьком + шапочка;
  • Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);

Также между участниками будут распределены продукты (1-1,5 кг на человека), групповая аптечка.

Еду в походе все готовят по дежурству с помощью гида.

Спальник не обязателен (можно взять если Вы мерзнете ночами).

Можно ли выбрать тур с другой продолжительностью дней?

Да, можно. Гости могут выбрать тур продолжительностью 5 дней без посещения Ольхона.

Тур начинается в те же даты, что и тур продолжительностью 8 дней, и заканчивается на 5-й день в г. Иркутске около 12:00.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнения по туру

Маршрут требует небольшой физической подготовленности. Пеший переход около 30 км.

В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.

Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе. Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.

Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.

Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
7 сен 2021
Тур "пешком по Байкалу" - отличный тур, в нём сбалансирована походная часть - 55 км по Большой Байкальской тропе и 4 дня на Ольхоне - вполне достаточно посмотреть разные части острова, посетить экскурсии и просто погулять.

Как момент для улучшения: после похода по Тропе нас доставили из Большого Голоустного в Иркутск и в этот же день из Иркутска на Ольхон. Поездки были общественным транспортом и заняли весь день. Между рейсами в Иркутске мы ждали 3 часа. Было бы удобнее и лучше с точки зрения использования времени заказать прямой трансфер из Голоустного на Ольхон.
В
3 мар 2024
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
А
17 янв 2024
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие

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