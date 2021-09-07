2 день

Переход до поселка Большие Коты

Ранний завтрак.

Далее пеший переход (10-12 км).

Обед за перевалом Черный (955 м., с перевала открывается красивейший вид на реку Ангара, единственную реку, вытекающую из Байкала).

При хорошей подготовке группы, переход вдоль берега Байкала по так называемой собачей тропе.

После перевала и спуска с тропы, мы выходим к Байкалу и продолжаемы путешествие.

Слева горы, а справа озеро Байкал, особенно красиво в солнечную погоду.

Вода у Берега переливается всеми оттенками синего и бирюзового, а вдали, едва заметно на том берегу, видны горы Хамар-Дабана.

Переход по берегу Байкала до поселка Большие коты.

Удивительная природа на берегу и простор озера справа!

Обед.

Осмотр окрестностей и поселка.

Знакомство с местным бытом.

Продолжение перехода по живописной тропе.

Ужин.

Обсуждение планов на следующий день.

Ночь на базе отдыха (за двухместное размещение доплата при бронировании).

Питание: Завтрак. Обед. Ужин.