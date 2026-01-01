Живописный тракт уносит сквозь горы и леса к
Программа тура по дням
Отправление поезда
15:29 Отправление поезда из Перми.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Иркутск
08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.
После завтрака: обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.
Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.
Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками – "Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).
Здесь же познакомимся с бабром.
Обед традиционная бурятская кухня во время экскурсии (Вы попробуете традиционный бурятский суп и знаменитые позы).
После экскурсий в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города Музей декабристов, Художественный музей, Ледокол Ангара, галерея Виктора Бронштейна с экспозицией Даши Намдакова и др.
Трансфер и размещение в гостинице, свободное время для самостоятельного ужина.
Листвянка - Ворота Байкала
Завтрак и сборы на Байкал.
Дорога длиной 70 км пролегает по живописному Байкальскому тракту, по горам среди густого леса, вдоль Иркутского водохранилища, в некоторых местах которого открывается вид на прекрасные заливы красавицы Ангары.
Листвянка – Ворота Байкала, традиционно именно отсюда сейчас начинается знакомство с Байкалом.
Рыбацкое поселение на этом месте было основано еще в начале 18 века и было названо Лиственничным из-за обилия лиственниц, растущих на мысу.
Отсюда пролегал путь через Байкал до Посольска и дальше в Монголию и Китай.
Позже здесь находился таможенный пункт, через который шли товары из-за границы.
Здесь была расположена верфь для сборки судов, приспособленных для плавания на Байкале, на ней же собирались знаменитые ледоколы «Ангара» и «Байкал».
Географически Листвянка находится в уникальном месте – здесь берет свое начало красавица Ангара, единственная река, вытекающая из Байкала.
Сам поселок как бы зажат между берегом Байкала и отрогами Приморского хребта на протяжении 5 км, а дальше – первозданная природа и красота.
Байкальский тракт – тупиковая трасса, далее можно передвигаться только пешком или по воде.
По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальный музей под открытым небом расположился на территории 67 га, был открыт 1969 году, когда при строительстве плотины ГЭС по Ангаре в зону затопления попали строения – памятники архитектуры 17 вв.
Сегодня в музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
Можно прокатиться на барской коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях, а зимой покататься с горки на коровьей шкуре.
Прибытие в Листвянку.
Обязательная остановка на смотровой площадке у шаман-камня.
Вы услышите очень романтичную легенду о любви Ангары и Енисея.
Далее – посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с живыми обитателями озера и экскурсионная программа по основной экспозиции в которой, Вы узнаете всю важную информацию о Великом озере Байкал.
В завершении экскурсии – у Вас будет возможность прогуляться по побережью Байкала, и посетить местный сувенирный рынок и рыбные ряды, где можно попробовать Байкальскую рыбку разного способа приготовления.
Заселение в гостиницу в Листвянке.
Свободный день в Листвянке
Завтрак.
Свободное время в Листвянке.
На выбор предлагается ряд дополнительных программ (доп. оплата):
- нерпинарий;
- Камень Черского;
- прокатиться по Байкалу на катере /судне на воздушной подушке (Хивус);
- покататься на квадроциклах;
- пеший или конный тур;
- посетить кузницу или гончарную мастерскую;
- отправиться на экскурсию по КБЖД.
Стоимость дополнительных программ уточняйте на месте у гида.
Свободное время. Отправление домой
Завтрак в отеле, трансфер на ЖД вокзал Иркутска.
16:00 Отправление поезда в Пермь.
Ожидание отправления поезда на вокзале.
Есть возможность оставить вещи в камере хранения на ЖД вокзале и отправиться в центр города.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Возвращение домой
05:27 Прибытие в Пермь.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и проезд в поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Комфорт
|65 100
|74 800
|Комфорт +
|74 100
|88 500
Разница в тарифах "Комфорт" и "Комфорт +" заключается только в категории средства размещения. Номера с удобствами в обоих тарифах.
Варианты проживания
Гостиница «Яковлевъ»
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.
Гостиница «Парус»
"Парус" — одна из самых близко расположенных к Байкалу гостиниц п. Листвянка, всего в 50 метрах от берега, центрального пирса п. Листвянка и нерпинария.
В 5-ти минутах ходьбы находится рыбный рынок, с дарами Байкала и местными сувенирами.
В 10 минутах езды на транспорте располагаются основные туристические объекты Листвянки: Байкальский музей, смотровая площадка напротив Шаман-камня и канатный подъемник на Камень Черского, где с ноября по март действует оборудованная горнолыжная трасса длиной 1500 м и перепадом высот 165 м. Из окон отеля в любую погоду открывается прекрасный вид на удивительной красоты озера и далекие вершины Хамар-Дабана. Все номера отеля максимально приспособлены для отдыха гостей: удобная мебель, телевизор, ванная комната с душевой кабиной. В гостинице имеется кафе, русская баня. Небольшая парковка.
Гостевой дом «Гавань»
Гостевой дом «Гавань Листвянка» расположился в одноименном поселке Иркутской области, в 800 м от озера Байкал. Чистый свежий воздух и прекрасный вид на местность оставит после себя положительные впечатления.
Благоустроенные комнаты готовы разместить своих гостей. Дом выполнен в аутентичном стиле с установленной современной техникой и функциональной мебелью. В душевой приготовлен комплект полотенец. Для подключения доступен Wi-Fi.
В номерах имеется мини-холодильник для хранения пищи и чайник. Недалеко есть бар.
Можете устроить пешие прогулки, а близость к водоему дает возможность искупаться и порыбачить. До железнодорожного вокзала - 64.3 км, до аэропорта - 59.3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- ЖД билеты Пермь - Иркутск - Пермь
- Проживание в г. Иркутск - 1 ночь
- Проживание в Листвянке - 2 ночи
- Питание - 4 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музей Байкала
- Входные билеты в музей «Тальцы»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов - 2 300 руб
- При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата: Пермь - Иркутск - нижнее место 11 200 руб. Пермь - Иркутск - верхнее место 7 700 руб. Иркутск - Пермь - нижнее место 14 500 руб. Иркутск - Пермь - верхнее место 9 900 руб. (наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.)
- Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание,питьевую воду;
- кружку;столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода,перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
Скидка в вагонах ПЛАЦКАРТ:
- дети 0-4 года – 19 000 руб.;
- дети 5-9 лет – 12 000 руб.;
- дети 10-17 лет – 9 500 руб.;
Какие необходимы документы для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис
Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."
С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025).
Основное изменение: Требуется согласие ОБОИХ родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.
ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.
Показываем паспорт\свидетельство о рождении.
Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
Памятка также будет отправлена на почту.
Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.
Как организовано питание?
В стоимость включено:
- 4 завтрака;
- 2 обеда;
Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.
Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.
В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Как организован железнодорожный проезд?
Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.
Просьба – в момент заведения заявки проверять данные туристов.
Время выезда поезда может поменяться.
Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления.
Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1-2 дня до отправления тура на почту.
При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата:
- Пермь – Иркутск – нижнее место 11 200 руб.;
- Пермь – Иркутск – верхнее место 7 700 руб.;
- Иркутск – Пермь – нижнее место 14 500 руб.;
- Иркутск – Пермь – верхнее место 9 900 руб.;
Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.
Посадка туристов может быть произведена на станции КУНГУР, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ, а также на станциях БАЛЕЗИНО, ГЛАЗОВ.
Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур, Екатеринбург и Тюмень уточняйте в заявках.
Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов – 2 300 руб. При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.