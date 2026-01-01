4 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Иркутск

08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.

После завтрака: обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.

Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.

Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.

Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками – "Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).

Здесь же познакомимся с бабром.

Обед традиционная бурятская кухня во время экскурсии (Вы попробуете традиционный бурятский суп и знаменитые позы).

После экскурсий в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города Музей декабристов, Художественный музей, Ледокол Ангара, галерея Виктора Бронштейна с экспозицией Даши Намдакова и др.

Трансфер и размещение в гостинице, свободное время для самостоятельного ужина.

