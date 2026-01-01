Привет, Байкал! Тур на поезде из Перми

Представьте: вы ступаете на землю сибирских первопроходцев, где каждый вдох пропитан историей острогов и деревянных храмов, а бурятские угощения пробуждают вкус настоящей свободы.

Живописный тракт уносит сквозь горы и леса к
первому прикосновению к Байкалу — месту, где волны шепчут древние легенды, а живые обитатели озера оживают перед глазами.

Свободное время дарит полную перезагрузку — от неспешных шагов по воде до звездных ночей у священных берегов.

В стоимость тура включены ЖД билеты из Перми, посадка туристов может быть произведена на станции Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, а также на станциях Балезино, Глазов по зпредварительному запросу.

Есть возможность приобрести тур без ЖД проезда со скидкой и добраться в Иркутск самостоятельно любым удобным способом.

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда

15:29 Отправление поезда из Перми.

2 день

День в поезде

В пути.

3 день

День в поезде

В пути.

4 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Иркутск

08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.

После завтрака: обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.

Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.

Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.

Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками – "Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).

Здесь же познакомимся с бабром.

Обед традиционная бурятская кухня во время экскурсии (Вы попробуете традиционный бурятский суп и знаменитые позы).

После экскурсий в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города Музей декабристов, Художественный музей, Ледокол Ангара, галерея Виктора Бронштейна с экспозицией Даши Намдакова и др.

Трансфер и размещение в гостинице, свободное время для самостоятельного ужина.

5 день

Листвянка - Ворота Байкала

Завтрак и сборы на Байкал.

Дорога длиной 70 км пролегает по живописному Байкальскому тракту, по горам среди густого леса, вдоль Иркутского водохранилища, в некоторых местах которого открывается вид на прекрасные заливы красавицы Ангары.

Листвянка – Ворота Байкала, традиционно именно отсюда сейчас начинается знакомство с Байкалом.

Рыбацкое поселение на этом месте было основано еще в начале 18 века и было названо Лиственничным из-за обилия лиственниц, растущих на мысу.

Отсюда пролегал путь через Байкал до Посольска и дальше в Монголию и Китай.

Позже здесь находился таможенный пункт, через который шли товары из-за границы.

Здесь была расположена верфь для сборки судов, приспособленных для плавания на Байкале, на ней же собирались знаменитые ледоколы «Ангара» и «Байкал».

Географически Листвянка находится в уникальном месте – здесь берет свое начало красавица Ангара, единственная река, вытекающая из Байкала.

Сам поселок как бы зажат между берегом Байкала и отрогами Приморского хребта на протяжении 5 км, а дальше – первозданная природа и красота.

Байкальский тракт – тупиковая трасса, далее можно передвигаться только пешком или по воде.

По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальный музей под открытым небом расположился на территории 67 га, был открыт 1969 году, когда при строительстве плотины ГЭС по Ангаре в зону затопления попали строения – памятники архитектуры 17 вв.

Сегодня в музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

Можно прокатиться на барской коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях, а зимой покататься с горки на коровьей шкуре.

Прибытие в Листвянку.

Обязательная остановка на смотровой площадке у шаман-камня.

Вы услышите очень романтичную легенду о любви Ангары и Енисея.

Далее – посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с живыми обитателями озера и экскурсионная программа по основной экспозиции в которой, Вы узнаете всю важную информацию о Великом озере Байкал.

В завершении экскурсии – у Вас будет возможность прогуляться по побережью Байкала, и посетить местный сувенирный рынок и рыбные ряды, где можно попробовать Байкальскую рыбку разного способа приготовления.

Заселение в гостиницу в Листвянке.

6 день

Свободный день в Листвянке

Завтрак.

Свободное время в Листвянке.

На выбор предлагается ряд дополнительных программ (доп. оплата):

  • нерпинарий;
  • Камень Черского;
  • прокатиться по Байкалу на катере /судне на воздушной подушке (Хивус);
  • покататься на квадроциклах;
  • пеший или конный тур;
  • посетить кузницу или гончарную мастерскую;
  • отправиться на экскурсию по КБЖД.

Стоимость дополнительных программ уточняйте на месте у гида.

7 день

Свободное время. Отправление домой

Завтрак в отеле, трансфер на ЖД вокзал Иркутска.

16:00 Отправление поезда в Пермь.

Ожидание отправления поезда на вокзале.

Есть возможность оставить вещи в камере хранения на ЖД вокзале и отправиться в центр города.

8 день

День в поезде

В пути.

9 день

День в поезде

В пути.

10 день

Возвращение домой

05:27 Прибытие в Пермь.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и проезд в поезде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Комфорт65 10074 800
Комфорт +74 10088 500

Разница в тарифах "Комфорт" и "Комфорт +" заключается только в категории средства размещения. Номера с удобствами в обоих тарифах.

Варианты проживания

Гостиница «Яковлевъ»

1 ночь

Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.

Гостиница «Парус»

2 ночи

"Парус" — одна из самых близко расположенных к Байкалу гостиниц п. Листвянка, всего в 50 метрах от берега, центрального пирса п. Листвянка и нерпинария.

В 5-ти минутах ходьбы находится рыбный рынок, с дарами Байкала и местными сувенирами.

В 10 минутах езды на транспорте располагаются основные туристические объекты Листвянки: Байкальский музей, смотровая площадка напротив Шаман-камня и канатный подъемник на Камень Черского, где с ноября по март действует оборудованная горнолыжная трасса длиной 1500 м и перепадом высот 165 м. Из окон отеля в любую погоду открывается прекрасный вид на удивительной красоты озера и далекие вершины Хамар-Дабана. Все номера отеля максимально приспособлены для отдыха гостей: удобная мебель, телевизор, ванная комната с душевой кабиной. В гостинице имеется кафе, русская баня. Небольшая парковка.

Гостевой дом «Гавань»

2 ночи

Гостевой дом «Гавань Листвянка» расположился в одноименном поселке Иркутской области, в 800 м от озера Байкал. Чистый свежий воздух и прекрасный вид на местность оставит после себя положительные впечатления.

Благоустроенные комнаты готовы разместить своих гостей. Дом выполнен в аутентичном стиле с установленной современной техникой и функциональной мебелью. В душевой приготовлен комплект полотенец. Для подключения доступен Wi-Fi.

В номерах имеется мини-холодильник для хранения пищи и чайник. Недалеко есть бар.

Можете устроить пешие прогулки, а близость к водоему дает возможность искупаться и порыбачить. До железнодорожного вокзала - 64.3 км, до аэропорта - 59.3 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • ЖД билеты Пермь - Иркутск - Пермь
  • Проживание в г. Иркутск - 1 ночь
  • Проживание в Листвянке - 2 ночи
  • Питание - 4 завтрака, 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музей Байкала
  • Входные билеты в музей «Тальцы»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов - 2 300 руб
  • При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата: Пермь - Иркутск - нижнее место 11 200 руб. Пермь - Иркутск - верхнее место 7 700 руб. Иркутск - Пермь - нижнее место 14 500 руб. Иркутск - Пермь - верхнее место 9 900 руб. (наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.)
Место начала и завершения?
Пермь / Глазов / Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для ЖД проезда:

  • питание,питьевую воду;
  • кружку;столовые приборы;
  • деньги для посещения вагона-ресторана;
  • одежда для сна, тапочки;
  • пауэрбанк.

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода,перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.

Скидка в вагонах ПЛАЦКАРТ:

  • дети 0-4 года – 19 000 руб.;
  • дети 5-9 лет – 12 000 руб.;
  • дети 10-17 лет – 9 500 руб.;
Какие необходимы документы для поездки?

Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис

Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."

С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025).

Основное изменение: Требуется согласие ОБОИХ родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.

ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.

Показываем паспорт\свидетельство о рождении.

Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.

Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.

Памятка также будет отправлена на почту.

Туристы самостоятельно садятся в поезд.

В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.

В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.

Как организовано питание?

В стоимость включено:

  • 4 завтрака;
  • 2 обеда;

Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.

Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.

Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.

В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.

Как организован железнодорожный проезд?

Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.

Просьба – в момент заведения заявки проверять данные туристов.

Время выезда поезда может поменяться.

Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления.

Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1-2 дня до отправления тура на почту.

Благодарим за понимание.

При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата:

  • Пермь – Иркутск – нижнее место 11 200 руб.;
  • Пермь – Иркутск – верхнее место 7 700 руб.;
  • Иркутск – Пермь – нижнее место 14 500 руб.;
  • Иркутск – Пермь – верхнее место 9 900 руб.;

Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.

Посадка туристов может быть произведена на станции КУНГУР, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ, а также на станциях БАЛЕЗИНО, ГЛАЗОВ.

Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур, Екатеринбург и Тюмень уточняйте в заявках.

Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов – 2 300 руб. При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.

В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

