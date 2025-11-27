Мои заказы

Большой тур на Байкал: Листвянка, Улан-Удэ и Ольхон, путешествие по КБЖД, места силы и местная кухня

Посетить Иволгинский дацан, проплыть по Малому Морю, отведать ухи и погрузиться в культутуру
Собрали в одном туре как классические, так и необычные локации, чтобы вы увидели Байкал во всей красе.

Мы познакомим вас с «сибирским Парижем» — Иркутском, проведём экскурсию по деревушке, где воссоздан
крестьянский быт 17-19 веков.

Вас ждёт поездка на поезде по знаменитой Кругобайкальской железной дороге со множеством тоннелей и невероятными видами на озеро.

Вы познакомитесь с духовной жизнью региона: побываете в Иволгинском дацане, старообрядческом поселении и местах силы, где проводили свои обряды шаманы.

С ветерком прокатитесь на катере по Малому Морю, полюбуетесь бухтами Чивыркуйского залива и сделаете фото на фоне скалы Шаманка. И, конечно, вдоволь наедитесь блюд местной кухни.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей (лето)?
1. Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
2. Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий — спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
3. Свитер / флиска / толстовка.
4. Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
5. Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
6. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
7. Купальный костюм.
8. Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Солнцезащитные очки.
10. Индивидуальные лекарственные средства.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях:

  • в Листвянке: «Усадьба Демидова»/ «Байкал Кедр»/ «Маячок» или аналогичные;
  • в Улан-Удэ: «Бурятия»/ «Орда» (включено раннее заселение после поезда) или аналогичные;
  • Малое Море: «Мир Байкала», «Байкальская радуга», «Панорама» или аналогичные;
  • Восточное побережье: «Кумуткан»/ «Легенда»/ «Радуга»/ «Новая волна» или аналогичные.

1 ночь проведём в купе поезда.

За доплату возможно 1-местное размещение, подселение в 2-, 3-местные номера только женское.

*Фото отелей взяты с сайтов ostrovok.ru, buryatiahotel.com, delfin-tour.ru и seven.travel

Питание.

Транспорт.

Возраст участников. Участие возможно с 7 лет.

Уровень сложности.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, музей «Тальцы», Байкальский музей и Шаман-камень в Листвянке

Встретим вас в аэропорту (8:00–8:30) или на ж/д вокзале (9:00–9:30) Иркутска. Позавтракаем и начнём экскурсию по городу.

Иркутск — старинный сибирский центр с богатой историей. Мы увидим Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам, улицу Карла Маркса и бульвар Гагарина с монументом Александру III.

Далее поедем в Листвянку — посёлок на берегу Байкала. По пути сделаем остановку в музее «Тальцы», где прогуляемся по воссозданной сибирской деревне 17-19 веков. Осмотрим старинные усадьбы, Спасскую башню, школу, церковь и другие строения. Желающие смогут покачаться на качелях или пройтись на ходулях.

Прибыв в Листвянку, остановимся у Шаман-камня, узнаем легенду о реке Ангаре. Затем посетим Байкальский музей, где познакомимся с флорой и фауной озера, увидим аквариумы с местными обитателями и узнаем об истории водоёма.

После прогулки по берегу заглянем на рыбный рынок и попробуем байкальскую рыбу. Обед включён в экскурсию.

Вечером разместимся в гостинице или на базе отдыха.

Питание: завтрак и обед.

2 день

Путешествие на поезде по КБЖД, музей минералов в Слюдянке и ночной поезд в Улан-Удэ

После завтрака начнём экскурсию по Кругобайкальской железной дороге на поезде. Вы увидите: панорамные виды на Байкал, десятки тоннелей, мостов и каменных галерей, выдающиеся инженерные сооружения, построенные ещё в начале 20 века.

Гид расскажет о строительстве дороги, её значении и легендах, связанных с этим маршрутом. Во время одной из остановок организуем обед — пикник с ланч-боксами.

После направимся в Слюдянку и посетим местный музей минералов. Здесь вы осмотрите богатую коллекцию самоцветов: аметисты, гранаты, горный хрусталь, аквамарины и другие редкие экземпляры.

Затем — ужин и трансфер на ж/д вокзал. До посадки на поезд у вас будет около 2 часов свободного времени. Отправимся в Улан-Удэ в купейном вагоне ночным поездом в 0:39.

Обращаем внимание: возможна замена экскурсии на поезде на водную экскурсию на катере (в зависимости от наличия мест на поезде КБЖД).

Питание: завтрак, обед, ужин.

3 день

Экскурсия по Улан-Удэ, Иволгинский дацан и старообрядческая деревня Тарбагатай

В 5:30 прибудем в Улан-Удэ, а с вокзала поедем в гостиницу, где предусмотрено раннее заселение и отдых. После завтрака начнём экскурсию по Улан-Удэ — столице Бурятии. Увидим площадь Советов с памятником Ленину, узнаем об истории города, его архитектуре и культурном наследии.

Затем направимся в Иволгинский дацан. Мы осмотрим храмовый комплекс в тибетско-монгольском стиле, познакомимся с буддийскими традициями и пройдём вдоль молитвенных барабанов.

После этого поедем в деревню Тарбагатай — старинное поселение старообрядцев, известных как семейские. Нас познакомят с бытом, ремеслами и обрядами, которые берут начало ещё в допетровской Руси.

Обед включён в экскурсию. После возвращения в гостиницу вас ждёт свободное время. Ужин — самостоятельно, за дополнительную плату.

Питание: завтрак, обед.

4 день

Отдых в Максимихе - песчаные пляжи и природа Баргузинского залива

После завтрака отправимся в село Максимиха. Путь лежит к Баргузинскому заливу с широкими песчаными пляжами, сосновыми рощами и тишиной.

По прибытии разместимся на базе отдыха. Затем нас ждёт обед из местных продуктов.

В течение дня вы сможете прогуляться вдоль берега, отдохнуть на пляже, вдохнуть свежий хвойный воздух и насладиться уединением на фоне природных пейзажей.

Питание: завтрак, обед, ужин.

5 день

Водная прогулка по Чивыркуйскому заливу и живописным бухтам

Сегодня вас ждёт экскурсия по восточному Байкалу — в Чивыркуйский залив. Переедем через Баргузин и сделаем остановку на КПП Забайкальского национального парка. Здесь узнаем подробности маршрута и сможем приобрести сувениры.

Доехав до Монахово, сядем на катер и начнём водное путешествие по заливу.

Мы пройдём через живописные бухты: Крутую Губу, с красивыми видами и тёплой водой, Крохалинную — с белым кварцевым песком, где можно искупаться, Змеиную, где мы расслабимся в термах. При благоприятных условиях высадимся на одном из островов Чивыркуйского залива.

На базу вернёмся ориентировочно в 22:00–23:00.

Питание: завтрак, обед, ужин.

6 день

Свободный день или поездка в Баргузинскую долину

После завтрака вы сможете выбрать формат дня: остаться на базе и отдохнуть или отправиться в поездку по Баргузинской долине (за дополнительную плату).

Вариант 1 — свободный день:
Проведём время на базе отдыха: прогуляемся по побережью Байкала, подышим сосновым воздухом и насладимся спокойствием природы.

Вариант 2 — экскурсия в Баргузинскую долину (≈6000 ₽):
Продолжительность маршрута — 7–8 часов. Мы увидим: просторные ландшафты долины реки Баргузин — родины матери Чингисхана, Ининский сад камней, священный Бык-камень (Бухэ-Шулун), причудливые скалы Сувинского Саксонского замка, наскальные рисунки возрастом более 3000 лет, село Баргузин — первое русское поселение за Байкалом.

Питание: завтрак, обед, ужин.

7 день

Байкальская гавань и маяк, круиз по Малому Морю, пешеходная экскурсия

Утром отправимся в посёлок Турка — на восточном берегу Байкала, в 169 км от Улан-Удэ.

В Турке мы посетим Байкальскую гавань и местный маяк, а также узнаем историю посёлка. Затем нас ждёт мини-круиз: на катере пересечём Байкал и выйдем в Малое Море — узкий пролив. Здесь мягкий климат, много солнца, галечные и песчаные пляжи, степные пейзажи и тайга.

Разместимся на базе отдыха, отдохнём и пообедаем.

Во второй половине дня отправимся на пешеходную экскурсию по побережью Малого Моря. Мы услышим легенды о Байкале, узнаем о шаманских традициях, бурятской культуре и природе региона.

Питание: завтрак, обед, ужин.

8 день

Ольхон: мысы Бурхан и Хобой, байкальская уха на свежем воздухе

Сегодня будем исследовать остров Ольхон. Первой остановкой станет мыс Бурхан (скала Шаманка). Здесь мы услышим истории о древних обрядах и археологических находках.

Далее отправимся к мысу Хобой — самой северной точке острова. Это место силы, с которого открывается панорама на самое широкое место Байкала. По преданию, здесь проводят шаманские обряды и загадывают желания.

В пути сделаем остановку на обед — нас ждёт пикник с байкальской ухой на свежем воздухе. Вечером — ужин и свободное время на турбазе.

Питание: завтрак, обед, ужин.

9 день

Свободный день или экскурсия на выбор

Сегодня вы можете остаться на базе или выбрать одну из дополнительных экскурсий (оплачиваются отдельно).

Вариант 1: остров Огой (≈4000 ₽ / 3 часа). Поездка к ступе Просветления, возведённой в 2005 году.

Вариант 2: Сарминское ущелье (≈4000 ₽). Переезд вдоль залива Мухор и прогулка по дельте Сармы, хаотичным камням и бурной горной реке.

Вариант 3: «По Тажеранам к Анге» (≈6000 ₽). Экскурсия к Солёным озёрам, бухте Ая с бирюзовой водой. Увидим петроглифы, гору Хада Ёрд и древний каменный сад. Обед в бурятском кафе: буузы, шулэн, хворост.

Питание: завтрак, обед, ужин.

10 день

Возвращение в Иркутск через Тажеранские степи

После завтрака вернёмся в Иркутск с 13:00 до 14:00. По пути мы проедем через Тажеранские степи и сделаем остановки у бронзового орла — символа Ольхона и покровителя степей, и у памятника Бродяге. Дорога пройдёт через живописные ландшафты: леса, поля, открытые степи. Прибудем в Иркутск в 19:00-20:30.

Важно: рекомендуем выбирать обратные билеты с вылетом после 22:00.

Для участников с ранними рейсами возможны:
— выезд на сутки раньше с размещением в Иркутске (без доплаты),
— индивидуальный трансфер (≈12 000 ₽),
— дополнительная ночь в Иркутске (за доплату).

Питание: завтрак.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет166 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и купе поезда
  • 10 завтраков, 9 обедов и 7 ужинов
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Мини-круиз по Байкалу
  • Водная экскурсия на катере по Чивыркуйскому заливу
  • Путешествие по Кругобайкальской железной дороге
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 41 000 ₽
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
Завершение: Аэропорт Иркутска, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

