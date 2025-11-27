Мы познакомим вас с «сибирским Парижем» — Иркутском, проведём экскурсию по деревушке, где воссоздан
Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей (лето)?
1. Удобная, разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
2. Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий — спортивные/или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
3. Свитер / флиска / толстовка.
4. Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
5. Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
6. Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
7. Купальный костюм.
8. Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Солнцезащитные очки.
10. Индивидуальные лекарственные средства.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях:
- в Листвянке: «Усадьба Демидова»/ «Байкал Кедр»/ «Маячок» или аналогичные;
- в Улан-Удэ: «Бурятия»/ «Орда» (включено раннее заселение после поезда) или аналогичные;
- Малое Море: «Мир Байкала», «Байкальская радуга», «Панорама» или аналогичные;
- Восточное побережье: «Кумуткан»/ «Легенда»/ «Радуга»/ «Новая волна» или аналогичные.
1 ночь проведём в купе поезда.
За доплату возможно 1-местное размещение, подселение в 2-, 3-местные номера только женское.
*Фото отелей взяты с сайтов ostrovok.ru, buryatiahotel.com, delfin-tour.ru и seven.travel
Питание.
Транспорт.
Возраст участников. Участие возможно с 7 лет.
Уровень сложности.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, музей «Тальцы», Байкальский музей и Шаман-камень в Листвянке
Встретим вас в аэропорту (8:00–8:30) или на ж/д вокзале (9:00–9:30) Иркутска. Позавтракаем и начнём экскурсию по городу.
Иркутск — старинный сибирский центр с богатой историей. Мы увидим Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам, улицу Карла Маркса и бульвар Гагарина с монументом Александру III.
Далее поедем в Листвянку — посёлок на берегу Байкала. По пути сделаем остановку в музее «Тальцы», где прогуляемся по воссозданной сибирской деревне 17-19 веков. Осмотрим старинные усадьбы, Спасскую башню, школу, церковь и другие строения. Желающие смогут покачаться на качелях или пройтись на ходулях.
Прибыв в Листвянку, остановимся у Шаман-камня, узнаем легенду о реке Ангаре. Затем посетим Байкальский музей, где познакомимся с флорой и фауной озера, увидим аквариумы с местными обитателями и узнаем об истории водоёма.
После прогулки по берегу заглянем на рыбный рынок и попробуем байкальскую рыбу. Обед включён в экскурсию.
Вечером разместимся в гостинице или на базе отдыха.
Питание: завтрак и обед.
Путешествие на поезде по КБЖД, музей минералов в Слюдянке и ночной поезд в Улан-Удэ
После завтрака начнём экскурсию по Кругобайкальской железной дороге на поезде. Вы увидите: панорамные виды на Байкал, десятки тоннелей, мостов и каменных галерей, выдающиеся инженерные сооружения, построенные ещё в начале 20 века.
Гид расскажет о строительстве дороги, её значении и легендах, связанных с этим маршрутом. Во время одной из остановок организуем обед — пикник с ланч-боксами.
После направимся в Слюдянку и посетим местный музей минералов. Здесь вы осмотрите богатую коллекцию самоцветов: аметисты, гранаты, горный хрусталь, аквамарины и другие редкие экземпляры.
Затем — ужин и трансфер на ж/д вокзал. До посадки на поезд у вас будет около 2 часов свободного времени. Отправимся в Улан-Удэ в купейном вагоне ночным поездом в 0:39.
Обращаем внимание: возможна замена экскурсии на поезде на водную экскурсию на катере (в зависимости от наличия мест на поезде КБЖД).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по Улан-Удэ, Иволгинский дацан и старообрядческая деревня Тарбагатай
В 5:30 прибудем в Улан-Удэ, а с вокзала поедем в гостиницу, где предусмотрено раннее заселение и отдых. После завтрака начнём экскурсию по Улан-Удэ — столице Бурятии. Увидим площадь Советов с памятником Ленину, узнаем об истории города, его архитектуре и культурном наследии.
Затем направимся в Иволгинский дацан. Мы осмотрим храмовый комплекс в тибетско-монгольском стиле, познакомимся с буддийскими традициями и пройдём вдоль молитвенных барабанов.
После этого поедем в деревню Тарбагатай — старинное поселение старообрядцев, известных как семейские. Нас познакомят с бытом, ремеслами и обрядами, которые берут начало ещё в допетровской Руси.
Обед включён в экскурсию. После возвращения в гостиницу вас ждёт свободное время. Ужин — самостоятельно, за дополнительную плату.
Питание: завтрак, обед.
Отдых в Максимихе - песчаные пляжи и природа Баргузинского залива
После завтрака отправимся в село Максимиха. Путь лежит к Баргузинскому заливу с широкими песчаными пляжами, сосновыми рощами и тишиной.
По прибытии разместимся на базе отдыха. Затем нас ждёт обед из местных продуктов.
В течение дня вы сможете прогуляться вдоль берега, отдохнуть на пляже, вдохнуть свежий хвойный воздух и насладиться уединением на фоне природных пейзажей.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Водная прогулка по Чивыркуйскому заливу и живописным бухтам
Сегодня вас ждёт экскурсия по восточному Байкалу — в Чивыркуйский залив. Переедем через Баргузин и сделаем остановку на КПП Забайкальского национального парка. Здесь узнаем подробности маршрута и сможем приобрести сувениры.
Доехав до Монахово, сядем на катер и начнём водное путешествие по заливу.
Мы пройдём через живописные бухты: Крутую Губу, с красивыми видами и тёплой водой, Крохалинную — с белым кварцевым песком, где можно искупаться, Змеиную, где мы расслабимся в термах. При благоприятных условиях высадимся на одном из островов Чивыркуйского залива.
На базу вернёмся ориентировочно в 22:00–23:00.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день или поездка в Баргузинскую долину
После завтрака вы сможете выбрать формат дня: остаться на базе и отдохнуть или отправиться в поездку по Баргузинской долине (за дополнительную плату).
Вариант 1 — свободный день:
Проведём время на базе отдыха: прогуляемся по побережью Байкала, подышим сосновым воздухом и насладимся спокойствием природы.
Вариант 2 — экскурсия в Баргузинскую долину (≈6000 ₽):
Продолжительность маршрута — 7–8 часов. Мы увидим: просторные ландшафты долины реки Баргузин — родины матери Чингисхана, Ининский сад камней, священный Бык-камень (Бухэ-Шулун), причудливые скалы Сувинского Саксонского замка, наскальные рисунки возрастом более 3000 лет, село Баргузин — первое русское поселение за Байкалом.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Байкальская гавань и маяк, круиз по Малому Морю, пешеходная экскурсия
Утром отправимся в посёлок Турка — на восточном берегу Байкала, в 169 км от Улан-Удэ.
В Турке мы посетим Байкальскую гавань и местный маяк, а также узнаем историю посёлка. Затем нас ждёт мини-круиз: на катере пересечём Байкал и выйдем в Малое Море — узкий пролив. Здесь мягкий климат, много солнца, галечные и песчаные пляжи, степные пейзажи и тайга.
Разместимся на базе отдыха, отдохнём и пообедаем.
Во второй половине дня отправимся на пешеходную экскурсию по побережью Малого Моря. Мы услышим легенды о Байкале, узнаем о шаманских традициях, бурятской культуре и природе региона.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Ольхон: мысы Бурхан и Хобой, байкальская уха на свежем воздухе
Сегодня будем исследовать остров Ольхон. Первой остановкой станет мыс Бурхан (скала Шаманка). Здесь мы услышим истории о древних обрядах и археологических находках.
Далее отправимся к мысу Хобой — самой северной точке острова. Это место силы, с которого открывается панорама на самое широкое место Байкала. По преданию, здесь проводят шаманские обряды и загадывают желания.
В пути сделаем остановку на обед — нас ждёт пикник с байкальской ухой на свежем воздухе. Вечером — ужин и свободное время на турбазе.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день или экскурсия на выбор
Сегодня вы можете остаться на базе или выбрать одну из дополнительных экскурсий (оплачиваются отдельно).
Вариант 1: остров Огой (≈4000 ₽ / 3 часа). Поездка к ступе Просветления, возведённой в 2005 году.
Вариант 2: Сарминское ущелье (≈4000 ₽). Переезд вдоль залива Мухор и прогулка по дельте Сармы, хаотичным камням и бурной горной реке.
Вариант 3: «По Тажеранам к Анге» (≈6000 ₽). Экскурсия к Солёным озёрам, бухте Ая с бирюзовой водой. Увидим петроглифы, гору Хада Ёрд и древний каменный сад. Обед в бурятском кафе: буузы, шулэн, хворост.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Возвращение в Иркутск через Тажеранские степи
После завтрака вернёмся в Иркутск с 13:00 до 14:00. По пути мы проедем через Тажеранские степи и сделаем остановки у бронзового орла — символа Ольхона и покровителя степей, и у памятника Бродяге. Дорога пройдёт через живописные ландшафты: леса, поля, открытые степи. Прибудем в Иркутск в 19:00-20:30.
Важно: рекомендуем выбирать обратные билеты с вылетом после 22:00.
Для участников с ранними рейсами возможны:
— выезд на сутки раньше с размещением в Иркутске (без доплаты),
— индивидуальный трансфер (≈12 000 ₽),
— дополнительная ночь в Иркутске (за доплату).
Питание: завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|166 950 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и купе поезда
- 10 завтраков, 9 обедов и 7 ужинов
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Мини-круиз по Байкалу
- Водная экскурсия на катере по Чивыркуйскому заливу
- Путешествие по Кругобайкальской железной дороге
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 41 000 ₽
- Дополнительные экскурсии