Встретим вас в аэропорту (8:00–8:30) или на ж/д вокзале (9:00–9:30) Иркутска. Позавтракаем и начнём экскурсию по городу.

Иркутск — старинный сибирский центр с богатой историей. Мы увидим Спасскую церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам, улицу Карла Маркса и бульвар Гагарина с монументом Александру III.

Далее поедем в Листвянку — посёлок на берегу Байкала. По пути сделаем остановку в музее «Тальцы», где прогуляемся по воссозданной сибирской деревне 17-19 веков. Осмотрим старинные усадьбы, Спасскую башню, школу, церковь и другие строения. Желающие смогут покачаться на качелях или пройтись на ходулях.

Прибыв в Листвянку, остановимся у Шаман-камня, узнаем легенду о реке Ангаре. Затем посетим Байкальский музей, где познакомимся с флорой и фауной озера, увидим аквариумы с местными обитателями и узнаем об истории водоёма.

После прогулки по берегу заглянем на рыбный рынок и попробуем байкальскую рыбу. Обед включён в экскурсию.

Вечером разместимся в гостинице или на базе отдыха.

Питание: завтрак и обед.