Распускаются первые цветы, днем достаточно теплая погода, ярко светит солнце, природа оживает – не зря наш тур называется “Пробуждение Байкала”. Особенно запоминается завораживающее зрелище – байкальский ледоход.
А еще небольшой туристический поток в это время дает возможность уединиться с природой озера, прочувствовать и увидеть всю его таинственность и красоту.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Наш гид встретит вас в аэропорту Иркутска, и после знакомства с группой сразу трансфер до Листвянки.
Посёлок является центром байкальского туризма – его даже называют «Воротами на Байкал»!
Мы разместимся в гостинице, а затем отправимся на обзорную экскурсию.
Байкальский музей предоставит возможность поближе познакомиться с озером.
Вы увидите настоящую байкальскую нерпу, изучите вопросы геологии, флоры и фауны Байкала.
В качестве дополнительной услуги предлагаем «погрузиться» на озёрное дно в виртуальном батискафе!
Отправляемся к смотровой площадке «Камень Черского».
Для этого воспользуемся канатной дорогой.
С вершины вам откроется удивительный вид на хребты Хамар-Дабана, акваторию Листвянки и исток Ангары.
Вечером соберёмся в гостинице за ужином и поделимся впечатлениями о первом дне.
Листвянка - Ольхон - Хужир
Сегодня вы увидите невероятный остров Ольхон.
На его территории расположено множество энергетически заряженных мест – будьте готовы к глубокой духовной перезагрузке!
На Ольхоне заселяемся в отель и отдыхаем с дороги.
После отправимся к скале Шаманка.
Вам предстоит пройти 13 столбов Сэргэ и добраться до самого края мыса «Бурхан».
Отсюда открывается потрясающий вид на акваторию Малого моря и удивительную Шаманку.
Затем мы спустимся к песчаным дюнам Сарайского пляжа, где отдохнём у спокойных вод священного озера.
Мы обязательно полюбуемся на волшебный ольхонский закат и отправимся в отель, чтобы набраться сил для следующего дня.
Хужир - Мыс Хобой - Хужир
Мыс Хобой – удивительнейшее место силы.
Панорамы, которые открываются отсюда, вы больше нигде не увидите!
Здесь оживают мифы и легенды.
Многие гости и коренные жители озера по-прежнему приходят сюда, чтобы получить помощь у древних сил.
Гид проведёт вас в этот мир преданий и старины через истории и обряды, призванные задобрить местных духов.
С их помощью наше путешествие пройдёт благополучно.
Дорога до мыса – это отдельная достопримечательность Ольхона.
Вы увидите тающие льдины, дюны, степи и леса.
Разнообразная природа острова способна удивить невероятными контрастами!
Сам Хобой лишает дара речи.
Здесь будто бы оказываешься на краю света.
Одно можно сказать наверняка – впечатление остаётся неизгладимое.
Кругом царит дикая древняя сила.
В этой поразительной локации мы устроим небольшой обед-пикник.
Той же дорогой возвращаемся в отель.
С Хобоя вы привезёте новые впечатления и сотни крутых фотографий!
Ольхон - Иркутск
Наше знакомство с Байкалом подходит к концу.
В этот день рекомендуем встать пораньше и встретить ослепительный байкальский рассвет.
После вас ждёт завтрак и неторопливые сборы.
Прибываем в Иркутск ближе к вечеру.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
- Листвянка: гостиница «Крестовая Падь» (1 ночь) или аналогичная по классу;
- Ольхон: база отдыха «Ольхонские терема» (2 ночи) или аналогичная по классу;
Доплата за одноместное размещение: 6 900 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь» 3
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.
В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".
В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
База отдыха «Ольхонские терема»
Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
- Трансферы по всему маршруту
- Работа гида на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
- Экскурсия в музей Байкала
- Экскурсия на камень Черского
- Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак3 день - завтрак, обед-пикник4 день - завтрак
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак
- 3 день - завтрак, обед-пикник
- 4 день - завтрак
- Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
- Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
- Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
- Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
- Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
- Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
- Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
- Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
- Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
- Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
- Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
- Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
- Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
- Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
- Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
- Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
- Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
- Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет скидка 5%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!