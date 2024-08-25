1 день

Иркутск - Листвянка

Наш гид встретит вас в аэропорту Иркутска, и после знакомства с группой сразу трансфер до Листвянки.

Посёлок является центром байкальского туризма – его даже называют «Воротами на Байкал»!

Мы разместимся в гостинице, а затем отправимся на обзорную экскурсию.

Байкальский музей предоставит возможность поближе познакомиться с озером.

Вы увидите настоящую байкальскую нерпу, изучите вопросы геологии, флоры и фауны Байкала.

В качестве дополнительной услуги предлагаем «погрузиться» на озёрное дно в виртуальном батискафе!

Отправляемся к смотровой площадке «Камень Черского».

Для этого воспользуемся канатной дорогой.

С вершины вам откроется удивительный вид на хребты Хамар-Дабана, акваторию Листвянки и исток Ангары.

Вечером соберёмся в гостинице за ужином и поделимся впечатлениями о первом дне.