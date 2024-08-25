Пробуждение Байкала. Майские праздники

Удачным периодом для посещения Байкала считаются майские праздники.

Распускаются первые цветы, днем достаточно теплая погода, ярко светит солнце, природа оживает – не зря наш тур называется “Пробуждение Байкала”. Особенно запоминается завораживающее зрелище – байкальский ледоход.

А еще небольшой туристический поток в это время дает возможность уединиться с природой озера, прочувствовать и увидеть всю его таинственность и красоту.
5
3 отзыва
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Пробуждение Байкала. Майские праздники
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Наш гид встретит вас в аэропорту Иркутска, и после знакомства с группой сразу трансфер до Листвянки.

Посёлок является центром байкальского туризма – его даже называют «Воротами на Байкал»!

Мы разместимся в гостинице, а затем отправимся на обзорную экскурсию.

Байкальский музей предоставит возможность поближе познакомиться с озером.

Вы увидите настоящую байкальскую нерпу, изучите вопросы геологии, флоры и фауны Байкала.

В качестве дополнительной услуги предлагаем «погрузиться» на озёрное дно в виртуальном батискафе!

Отправляемся к смотровой площадке «Камень Черского».

Для этого воспользуемся канатной дорогой.

С вершины вам откроется удивительный вид на хребты Хамар-Дабана, акваторию Листвянки и исток Ангары.

Вечером соберёмся в гостинице за ужином и поделимся впечатлениями о первом дне.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Листвянка - Ольхон - Хужир

Сегодня вы увидите невероятный остров Ольхон.

На его территории расположено множество энергетически заряженных мест – будьте готовы к глубокой духовной перезагрузке!

На Ольхоне заселяемся в отель и отдыхаем с дороги.

После отправимся к скале Шаманка.

Вам предстоит пройти 13 столбов Сэргэ и добраться до самого края мыса «Бурхан».

Отсюда открывается потрясающий вид на акваторию Малого моря и удивительную Шаманку.

Затем мы спустимся к песчаным дюнам Сарайского пляжа, где отдохнём у спокойных вод священного озера.

Мы обязательно полюбуемся на волшебный ольхонский закат и отправимся в отель, чтобы набраться сил для следующего дня.

Листвянка - Ольхон - ХужирЛиствянка - Ольхон - ХужирЛиствянка - Ольхон - Хужир
3 день

Хужир - Мыс Хобой - Хужир

Мыс Хобой – удивительнейшее место силы.

Панорамы, которые открываются отсюда, вы больше нигде не увидите!

Здесь оживают мифы и легенды.

Многие гости и коренные жители озера по-прежнему приходят сюда, чтобы получить помощь у древних сил.

Гид проведёт вас в этот мир преданий и старины через истории и обряды, призванные задобрить местных духов.

С их помощью наше путешествие пройдёт благополучно.

Дорога до мыса – это отдельная достопримечательность Ольхона.

Вы увидите тающие льдины, дюны, степи и леса.

Разнообразная природа острова способна удивить невероятными контрастами!

Сам Хобой лишает дара речи.

Здесь будто бы оказываешься на краю света.

Одно можно сказать наверняка – впечатление остаётся неизгладимое.

Кругом царит дикая древняя сила.

В этой поразительной локации мы устроим небольшой обед-пикник.

Той же дорогой возвращаемся в отель.

С Хобоя вы привезёте новые впечатления и сотни крутых фотографий!

Хужир - Мыс Хобой - ХужирХужир - Мыс Хобой - ХужирХужир - Мыс Хобой - ХужирХужир - Мыс Хобой - ХужирХужир - Мыс Хобой - Хужир
4 день

Ольхон - Иркутск

Наше знакомство с Байкалом подходит к концу.

В этот день рекомендуем встать пораньше и встретить ослепительный байкальский рассвет.

После вас ждёт завтрак и неторопливые сборы.

Прибываем в Иркутск ближе к вечеру.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

  • Листвянка: гостиница «Крестовая Падь» (1 ночь) или аналогичная по классу;
  • Ольхон: база отдыха «Ольхонские терема» (2 ночи) или аналогичная по классу;

Доплата за одноместное размещение: 6 900 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь» 3

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна.

В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью. Можно посетить Музей озера Байкал. До него - 1,5 км от отеля "Крестовая падь".

В 50 метрах от отеля расположена автобусная остановка. До международного аэропорта Иркутска - 45 минут езды. За дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3Гостиница «Крестовая Падь» 3

База отдыха «Ольхонские терема»

2 ночи

Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.

База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Экскурсия в музей Байкала
  • Экскурсия на камень Черского
  • Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак3 день - завтрак, обед-пикник4 день - завтрак
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак, обед-пикник
  • 4 день - завтрак
  • Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
  • Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
  • Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
  • Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
  • Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
  • Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
  • Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
  • Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
  • Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
  • Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
  • Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
  • Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
  • Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
  • Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
  • Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
  • Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
  • Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 авг 2024
Всё было замечательно!!!
Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!Всё было замечательно!!!
О
11 авг 2024
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Спасибо прекрасную организацию тура. Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
А
2 авг 2024
Молодцы, ребята. Транспорт, отели, тайминг — все четко, удобно. Отдельное спасибо нашему гиду, Анне — интересно рассказывала, заботилась о нас как о малых детях и во всем помогала.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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