Ретрит-тур на Байкале: йога, медитации, практики очищения и наполнения ресурсом

Попробовать звуковую терапию, встретить рассвет с видом на озеро и открыть сердце любви
Приглашаем на Байкал в самое удивительное время — когда он застывает под толщей льда, а всё вокруг погружается в тишину. На неделю вы забудете о городском шуме, суете и повседневных
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проблемах.

Мы будем работать с вашим сердечным центром, стараться исцелить раны и научиться слушать себя, чтобы понять, кем мы можем стать.

Каждый день вас ждут йога, дыхательные упражнения и восточная оздоровительная практика цигун, а ещё лекции, групповые занятия и саундхилинг — терапия звуком.

Будет время и для экскурсии, на которой вы увидите главные достопримечательности Ольхона и окрестностей: остров Огой, бухту Песчаную, скалу Шаманку и, конечно, волшебный лёд Байкала.

Ретрит-тур на Байкале: йога, медитации, практики очищения и наполнения ресурсом
Ретрит-тур на Байкале: йога, медитации, практики очищения и наполнения ресурсом
Ретрит-тур на Байкале: йога, медитации, практики очищения и наполнения ресурсом

Описание тура

Организационные детали

Страхование
Бесплатное медицинское обслуживание на территории России осуществляется по полису медстрахования, поэтому в поездку обязательно возьмите ваш полис. Иностранные граждане обязаны оформить страховой полис.

Проживание. Будем жить в отеле «Крестовая Падь» вблизи озера Байкал. Разместимся в 2-местных номерах в стиле шале со своей ванной комнатой. На территории есть 2 ресторана и просторный конференц-зал, где и будут проходить наши практики.

*Фото отеля предоставлено организатором

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание в ресторане отеля. Тип питания — вегетарианско-пескотарианский, вас ждут вкусные и полезные блюда без мяса, но с рыбой.

Транспорт. Комфортабельный минивэн или легковой автомобиль. На льду — хивус.

Дети. 18+.

Уровень сложности. Тур не требует специальной подготовки, в нём могут участвовать все желающие. Если у вас имеются индивидуальные отклонения, обязательно предупредите об этом заранее.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. В 14:00 заселимся и соберёмся вместе, чтобы провести практики на знакомство инастроиться на ретрит.

Встреча и знакомствоВстреча и знакомствоВстреча и знакомствоВстреча и знакомствоВстреча и знакомствоВстреча и знакомствоВстреча и знакомство
2 день

Практики очищения

Утром выполним йогу, дыхательные упражнения и восточную оздоровительную практику цигун. В течение дня вас ждут групповые практики на эмоциональную выгрузку. Вечером проведём медитацию, затем посмотрим фильм и все вместе разберём его.

Практики очищенияПрактики очищенияПрактики очищения
3 день

Путешествие на Ольхон

Сегодня отправимся на остров Ольхон, чтобы увидеть зимний Байкал во всей красе. Путешествовать по застывшему озеру будем на хивусе. Полюбуемся ледяными пещерами, гротами и наплесками. Побываем в бухте Песчаной и увидим причудливые ходульные деревья, испытаем «поцелуй Байкала» и полюбуемся торосами (нагромождениями льда) и метановыми пузырями. Прокатимся по озеру на коньках и посетим Сарминское ущелье, высадимся на острове Огой и прогуляемся к Ступе Просветления. И обязательно сфотографируем скалу Шаманка. А ещё попадём на Olkhon Ice Fest и осмотрим ледяные скульптуры.

Путешествие на ОльхонПутешествие на ОльхонПутешествие на ОльхонПутешествие на Ольхон
4 день

Рассвет на Байкале, этнопарк «Золотая Орда» и прогулка по Иркутску

Встанем до восхода солнца и отправимся встречать рассвет с видом на Байкал. Продолжим любоваться ледяными гротами, проведём фотосессию, а затем отправимся в этнопарк «Золотая Орда». К вечеру прибудем в Иркутск и проведём обзорную экскурсию. Затем вернёмся в отель.

Рассвет на Байкале, этнопарк «Золотая Орда» и прогулка по ИркутскуРассвет на Байкале, этнопарк «Золотая Орда» и прогулка по ИркутскуРассвет на Байкале, этнопарк «Золотая Орда» и прогулка по ИркутскуРассвет на Байкале, этнопарк «Золотая Орда» и прогулка по ИркутскуРассвет на Байкале, этнопарк «Золотая Орда» и прогулка по Иркутску
5 день

Практики на наполнение ресурсом и банная церемония

День посвятим наполнению ресурсом, а затем проведём банную церемонию.

Практики на наполнение ресурсом и банная церемонияПрактики на наполнение ресурсом и банная церемонияПрактики на наполнение ресурсом и банная церемония
6 день

Практики на открытие сердца и саундхилинг

Сегодня практики будут направлены на открытие сердца. Утром вновь йога, правильное дыхание и цигун. Затем — групповые практики. Вечером вас ждёт саундхилинг — звуковая терапия, которая помогает найти гармонию и расслабиться.

Практики на открытие сердца и саундхилингПрактики на открытие сердца и саундхилингПрактики на открытие сердца и саундхилингПрактики на открытие сердца и саундхилингПрактики на открытие сердца и саундхилинг
7 день

Отъезд

Позанимаемся йогой, дыхательными упражнениями и практикой цигун. После завтрака, в 12:00, выселимся из отеля и отвезём вас в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет225 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Все практики и лекции
  • Банная церемония очищения
  • Экскурсия на Ольхон
  • Подарки
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Стоимость тура зависит от даты бронирования
  • До 15 ноября или для первых 10 участников - 210 000 ₽ (за 1 человека) и 410 000 ₽ (за 2 людей)
  • С 15 ноября по 1 января - 225 000 ₽ (за 1 человека) и 440 000 ₽ (за 2 людей)
  • После 1 января - 240 000 ₽ (за 1 человека) и 470 000 ₽ (за 2 людей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 15:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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