Описание тура
Организационные детали
Страхование
Бесплатное медицинское обслуживание на территории России осуществляется по полису медстрахования, поэтому в поездку обязательно возьмите ваш полис. Иностранные граждане обязаны оформить страховой полис.
Проживание. Будем жить в отеле «Крестовая Падь» вблизи озера Байкал. Разместимся в 2-местных номерах в стиле шале со своей ванной комнатой. На территории есть 2 ресторана и просторный конференц-зал, где и будут проходить наши практики.
*Фото отеля предоставлено организатором
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание в ресторане отеля. Тип питания — вегетарианско-пескотарианский, вас ждут вкусные и полезные блюда без мяса, но с рыбой.
Транспорт. Комфортабельный минивэн или легковой автомобиль. На льду — хивус.
Дети. 18+.
Уровень сложности. Тур не требует специальной подготовки, в нём могут участвовать все желающие. Если у вас имеются индивидуальные отклонения, обязательно предупредите об этом заранее.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. В 14:00 заселимся и соберёмся вместе, чтобы провести практики на знакомство инастроиться на ретрит.
Практики очищения
Утром выполним йогу, дыхательные упражнения и восточную оздоровительную практику цигун. В течение дня вас ждут групповые практики на эмоциональную выгрузку. Вечером проведём медитацию, затем посмотрим фильм и все вместе разберём его.
Путешествие на Ольхон
Сегодня отправимся на остров Ольхон, чтобы увидеть зимний Байкал во всей красе. Путешествовать по застывшему озеру будем на хивусе. Полюбуемся ледяными пещерами, гротами и наплесками. Побываем в бухте Песчаной и увидим причудливые ходульные деревья, испытаем «поцелуй Байкала» и полюбуемся торосами (нагромождениями льда) и метановыми пузырями. Прокатимся по озеру на коньках и посетим Сарминское ущелье, высадимся на острове Огой и прогуляемся к Ступе Просветления. И обязательно сфотографируем скалу Шаманка. А ещё попадём на Olkhon Ice Fest и осмотрим ледяные скульптуры.
Рассвет на Байкале, этнопарк «Золотая Орда» и прогулка по Иркутску
Встанем до восхода солнца и отправимся встречать рассвет с видом на Байкал. Продолжим любоваться ледяными гротами, проведём фотосессию, а затем отправимся в этнопарк «Золотая Орда». К вечеру прибудем в Иркутск и проведём обзорную экскурсию. Затем вернёмся в отель.
Практики на наполнение ресурсом и банная церемония
День посвятим наполнению ресурсом, а затем проведём банную церемонию.
Практики на открытие сердца и саундхилинг
Сегодня практики будут направлены на открытие сердца. Утром вновь йога, правильное дыхание и цигун. Затем — групповые практики. Вечером вас ждёт саундхилинг — звуковая терапия, которая помогает найти гармонию и расслабиться.
Отъезд
Позанимаемся йогой, дыхательными упражнениями и практикой цигун. После завтрака, в 12:00, выселимся из отеля и отвезём вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|225 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Все практики и лекции
- Банная церемония очищения
- Экскурсия на Ольхон
- Подарки
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Стоимость тура зависит от даты бронирования
- До 15 ноября или для первых 10 участников - 210 000 ₽ (за 1 человека) и 410 000 ₽ (за 2 людей)
- С 15 ноября по 1 января - 225 000 ₽ (за 1 человека) и 440 000 ₽ (за 2 людей)
- После 1 января - 240 000 ₽ (за 1 человека) и 470 000 ₽ (за 2 людей)