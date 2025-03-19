Страхование

Бесплатное медицинское обслуживание на территории России осуществляется по полису медстрахования, поэтому в поездку обязательно возьмите ваш полис. Иностранные граждане обязаны оформить страховой полис.

Проживание. Будем жить в отеле «Крестовая Падь» вблизи озера Байкал. Разместимся в 2-местных номерах в стиле шале со своей ванной комнатой. На территории есть 2 ресторана и просторный конференц-зал, где и будут проходить наши практики.

*Фото отеля предоставлено организатором

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание в ресторане отеля. Тип питания — вегетарианско-пескотарианский, вас ждут вкусные и полезные блюда без мяса, но с рыбой.

Транспорт. Комфортабельный минивэн или легковой автомобиль. На льду — хивус.

Дети. 18+.

Уровень сложности. Тур не требует специальной подготовки, в нём могут участвовать все желающие. Если у вас имеются индивидуальные отклонения, обязательно предупредите об этом заранее.