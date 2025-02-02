6 дней
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Сравнить пузыри разных бухт, попариться в бане с чаном под звёздами и встретиться с шаманом
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
2 фев в 08:30
18 фев в 08:30
96 000₽ за человека
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000₽ за человека
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Песчаная бухта»
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