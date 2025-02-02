Песчаная бухта – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Песчаная бухта» в Иркутске, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
6 дней
Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
Сравнить пузыри разных бухт, попариться в бане с чаном под звёздами и встретиться с шаманом
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
2 фев в 08:30
18 фев в 08:30
96 000 за человека
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000 за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Пешая
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Песчаная бухта»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимний Байкал: шаманские обряды, SPA по-сибирски, ледяные гроты и метановые пузырьки
  2. Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
  3. Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Ангара
  10. Ступа Просветления
Сколько стоит тур в Иркутске в октябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Песчаная бухта" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 110 000.
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