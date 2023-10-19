читать дальше регулярным переездам, однако дискомфорта это не доставляет, поскольку каждый день получаешь новые впечатления и заряжаешься энергетикой великого озера и окружающей природы=)

Очень интересная и наполненная экскурсионная программа - для тех кто впервые приехал на байкал оптимально, правда нужно быть готовым к