7 дней
Неделя на осеннем Байкале: Малое Море, Аршан и Иркутск
Проехать по живописному побережью, заглянуть в музеи и искупаться в горячих источниках
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
21 сен в 08:30
13 окт в 08:30
58 900₽ за человека
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
22 сен в 08:30
46 900₽ за человека
7 дней
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Увидеть Шаман-камень, попробовать байкальскую рыбу и искупаться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
12 фев в 08:00
26 фев в 08:00
62 890₽ за человека
7 дней
За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»
Попробовать 5 способов передвижения, встретить на озере рассвет и устроить фотоохоту за пузырьками
Начало: Иркутск, 11:00
9 фев в 08:00
16 фев в 08:00
74 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр19 октября 2023Очень интересная и наполненная экскурсионная программа - для тех кто впервые приехал на байкал оптимально, правда нужно быть готовым к
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 7 дней»
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