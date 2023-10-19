На 7 дней – туры в Иркутске

Найдено 4 тура в категории «На 7 дней» в Иркутске, цены от 46 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Неделя на осеннем Байкале: Малое Море, Аршан и Иркутск
1 отзыв
7 дней
Неделя на осеннем Байкале: Малое Море, Аршан и Иркутск
Проехать по живописному побережью, заглянуть в музеи и искупаться в горячих источниках
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
21 сен в 08:30
13 окт в 08:30
58 900 за человека
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
На пароме
1 отзыв
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
22 сен в 08:30
46 900 за человека
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
7 дней
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Увидеть Шаман-камень, попробовать байкальскую рыбу и искупаться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
12 фев в 08:00
26 фев в 08:00
62 890 за человека
За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»
7 дней
За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»
Попробовать 5 способов передвижения, встретить на озере рассвет и устроить фотоохоту за пузырьками
Начало: Иркутск, 11:00
9 фев в 08:00
16 фев в 08:00
74 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    19 октября 2023
    Неделя на осеннем Байкале: Малое Море, Аршан и Иркутск
    Очень интересная и наполненная экскурсионная программа - для тех кто впервые приехал на байкал оптимально, правда нужно быть готовым к
    читать дальше

    регулярным переездам, однако дискомфорта это не доставляет, поскольку каждый день получаешь новые впечатления и заряжаешься энергетикой великого озера и окружающей природы=)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 7 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Неделя на осеннем Байкале: Малое Море, Аршан и Иркутск
  2. Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
  3. Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
  4. За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На 7 дней" можно забронировать 4 тура от 46 900 до 74 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год на 7 дней, 2 ⭐ отзыва, цены от 46900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам