Загляните в сердце Саян, где вековые скалы-исполины соседствуют с гигантами индустрии — легендарной ГЭС и старинным пароходом-музеем.
Погрузитесь в историю: от атмосферы
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай
09:45 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Красноярск». Автобусная обзорная экскурсия по Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед. Двухместное размещение в гостинице «Красноярск».
Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба».
Экскурсия в село Овсянка с посещением дома-музея В. П. Астафьева и дома бабушки Е. П. Потылицыной.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС, посещение набережной г. Дивногорска.
Возвращение в гостиницу. Ужин.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
Завтрак. Освобождение номеров (размещение багажа в камере хранения).
09:00 Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» (протяженность маршрута: подъем по лестнице около 350 ступенек и 3,5 км по тропе).
Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка.
С северо-востока территория граничит с г. Красноярском. Основан парк в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь — 48 066 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу «Красноярск».
Обед. Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в вагон купе.
Отправление в Минусинск в 18:40.
Ужин (ланч-бокс).
Шушенское
Раннее прибытие в Минусинск в 06:50, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.
Отъезд в Шушенское.
Размещение (2-х или 3-хместное) в гостиничном комплексе «Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Обзорная экскурсия по территории музея.
Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское. Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей. Площадь музея-заповедника – около 16 гектаров.
Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.
Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.
Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения. Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков, средства передвижения, мебель, одежда, посуда, самовары, музыкальные инструменты, и др.
Обед.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс. Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно — с конца 80-х годов ХХ столетия.
Выставки из фондов музея экспонируются не только на музейных площадях, но и вывозятся в близлежащие территории. В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов.
В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие.
Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.
Ужин.
Национальный парк «Шушенский бор»
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор». Национальный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Входит в состав ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.
Территория парка расположена на стыке двух природно-климатических зон — лесостепи и тайги и включает уникальные природно-территориальные комплексы Западного Саяна и Минусинской котловины. Общая площадь парка 39 180 га.
Первый в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами.
Это экстразональные ленточные боры правобережья Енисея, дендрарий с типичными и интродуцированными растениями, альпийские луга и ледниковые озера хребта Борус, музей истории лесного хозяйства, нетронутая тайга, крестьянский шалаш, специально оборудованные места отдыха и многое другое.
На территории парка произрастает более 750 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу РФ, насчитывается более 270 видов птиц, из них 27 занесены в Красную книгу РФ, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих.
Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охоты.
В окрестностях Шушенского у В. И. Ленина были особенно любимые места. Они взяты под охрану государства. Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перово.
Обед.
Посещение визит-центра Саяно-Шушенского заповедника. Увидите редких диких кошек южной Сибири, находящихся под охраной государства, узнаете интересные факты и истории о системе охраны и изучения снежных барсов, обитающих на территории саянских гор.
Возвращение в деревню.
Свободное время.
Ужин.
Природный парк «Ергаки»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд в с. Ермаковское.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов парка, их аура уже давно стали притчей во языцех.
Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать — паломников.
Прибытие в Визит-центр природного парка.
Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника (протяженность – 2,2 км в одну сторону), ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел – охота на пушного зверя.
Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами.
После экскурсии отъезд на турбазу.
2- или 3-местное размещение на турбазе.
Обед.
Прогулка по территории парка.
Отдых.
Ужин.
Экскурсия на Висячий камень
Завтрак.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Пешеходная несложная экскурсия на скалу Висячий камень (протяженность маршрута – около 12 км). Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут нисколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости.
Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы, великолепие субальпийских лугов, то загорающихся оранжевыми жарками, то разливающихся голубыми водосборами не оставят даже повода для усталости.
За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень» (6-9 часов).
Обед ланч-бокс.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Каменный город
Завтрак.
Трансфер в «Каменный город» (1 км), расположенный на хребте Кулумыс в природном парке «Ергаки».
Очертания скал напоминают крепостные стены и замки, человеческие силуэты и различных животных. Настоящий завораживающий каменный мир, спрятанный в сердце тайги.
Протяженность тропы – 4 км, пребывание в «Каменном городе» – 4 часа.
Обед в ланч-боксах.
Ужин на турбазе.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС. Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в с. Шушенское.
Размещение в архитектурно-этнографическом комплексе «Новая деревня».
Обед.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа).
Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего — крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я среди действующих гидроэлектростанций в мире.
Расположена в посёлке Черемушки (возле города Саяногорск) в Республике Хакасия и является самой мощной гидростанцией в России и одной из самых мощных в мире. Высота ГЭС более 200 метров, а длина по верхней бровке — около одного километра!
Арочно-гравитационная плотина способна удержать напор более чем 30 кубических километров воды!
Трансфер в д. Сизая.
Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина. Иван Ярыгин — легенда русского спорта.
Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечной рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.
Возвращение в «Новую деревню».
Ужин.
Минусинск
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в г. Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова. Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова – старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), провизором, ученым-ботаником.
Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав. Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.
Экскурсия в Музей декабристов, театрализованное представление. Это первый и единственный на территории всего Красноярского края музей декабристов, расположившийся в историческом здании, построенном более 200 лет назад. В Минусинском округе отбывали ссылку 11 декабристов.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по городу. Минусинск – старинный сибирский купеческий город, расположенный в центре обширной степной Минусинской котловины на правом берегу р. Енисей.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в вагон купе.
19:40 Отправление до г. Красноярска.
Ужин (ланч-бокс).
Обзорная экскурсия по Иркутску
Прибытие на ж/д вокзал в 06:50.
Трансфер в гостиницу «Красноярск».
Завтрак – шведский стол.
Трансфер в аэропорт «Емельяново».
Вылет в г. Иркутск (1,5 часа в пути).
Встреча, трансфер в ресторан.
Обед.
Обзорная экскурсия по городу. Город Иркутск – уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири. Основан в 1661 году, статус города получил в 1686 году, стал центром Иркутской губернии в 1764-м.
Иркутск сегодня – это крупный административный, промышленный, торговый, культурный и научный центр Восточной Сибири. Население составляет более 600 тысяч человек. Иркутск входит в пятерку самых посещаемых туристами городов России.
Главной достопримечательностью является озеро Байкал – жемчужина Сибири.
Трансфер в гостиницу, 2-местное размещение.
Ужин.
Пос. Большие Коты. Поход к утесу Скрипер
Завтрак в гостинице.
Трансфер на пристань.
Отправление на скоростном теплоходе в пос. Большие Коты.
Прибытие в пос. Большие Коты.
Это небольшой поселок, расположенный на западном берегу Байкала, в 16 км к северо-востоку от Листвянки.
Есть две версии происхождения названия поселка. Первая – от слова «котцы»: так называли ловушку для рыбы, которая зашла в реку на нерест. Вторая – от слова «коты» — деревянные башмаки для каторжников, которые пребывали здесь во время золотодобычи в 19 веке.
В Больших Котах – настоящая тайга, богатая грибами, ягодами и лекарственными травами, редкими видами дикорастущих цветов: пионами, орхидеями и т. д. 2-местное размещение на турбазе.
Обед.
Несложный поход по Большой Байкальской Тропе к скалистому утесу Скрипер (протяженность маршрута – 8 км). Скрипер – живописный скалистый утес на западном побережье Байкала. Является геоморфологическим памятником природы Иркутской области.
Утес сложен юрскими конгломератами и обладает живописными формами выветривания.
Почти на отвесной части скалы виден вход в пещеру, в которой были обнаружены следы неолитической стоянки людей. Мы совершим подъем на вершину, с которой открывается живописный вид на окрестности, и полюбуемся панорамой Байкала.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Отдых на озере.
Пеший подъем на гору «Гребешок». Экскурсия в музей байкаловедения. Вечерний рейс на водном транспорте до пос. Листвянка
Завтрак на турбазе.
Пеший подъем на гору «Гребешок» (протяженность маршрута – 3 км).Это смотровая площадка над Байкалом, откуда открывается панорамный вид на поселок Большие Коты и озеро Байкал.
Возвращение на турбазу.
Обед.
Отдых на озере.
Экскурсия в музей байкаловедения – один из старейших музеев России, основанный профессором М. М. Кожовым. В музее представлено более 400 различных экспонатов, богатая коллекция насекомых. Музей находится возле берега в 100 метрах от причала.
Вечерний рейс на водном транспорте до пос. Листвянка. Листвянка – самый старый поселок на Байкале и порт на единственной реке, вытекающей из Байкала – Ангаре. Дата возникновения Листвянки точно не известна. Считается, что поселение стихийно возникло в 1701–1725.
Первыми жителями были вольные переселенцы, свободные казаки, беглые ссыльные. Листвянка – одна из точек притяжения туристов, поселок называют воротами на Байкал.
Прибытие в Листвянку.
Размещение в гостинице в 2-местных номерах.
Ужин.
Музей деревянного зодчества «Тальцы». Экскурсия в Байкальский музей. Обзорная площадка на горе Черского
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы». Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары.
Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
Возвращение в Листвянку.
Экскурсия в Байкальский музей. В России существует только один музей озера – Байкальский музей. В экспозиции представлены чучела рыб, а также экспонаты представителей животного мира, в том числе обитающих на дне Байкала, сохраняющихся за счет фиксирующей жидкости.
Макет логова нерпы и нерпёнка-белька. У вас появится возможность детально рассмотреть таких байкальских жителей как: щука, окунь, лещ, плотва, налим, сом, зеркальный карп, карась, байкальский омуль, белый и черный хариус, осетр байкальский, бычковые рыбы и ракообразные.
Обед.
Поездка на кресельном подъемнике на обзорную площадку на горе Черского. Камень Черского– горная вершина у посёлка Листвянка.
Высота его не слишком велика – 728,4 м. Уникальное расположение и открывающийся вид сверху придают этой смотровой площадке таинственность и загадочность.
С верхней точки открывается потрясающий вид на Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, хребет Хамар-Дабан. Назван в честь Яна Доминика Черского – польского патриота, сосланного в Сибирь и ставшего волей судьбы знаменитым исследователем Байкала.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге. Прибытие на ж/д вокзал в г. Слюдянка. Трансфер в поселок Аршан
Завтрак в гостинице.
Трансфер на пристань.
Отправление на пароме в п. Порт-Байкал.
Посадка на поезд.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге.
Обед в поезде.
Прибытие на ж/д вокзал в г. Слюдянка. Город расположен на западном берегу Байкала, в 110 километрах от Иркутска и считается одним из самых южных поселений области.
В 1899 на месте зимовья был основан железнодорожный посёлок Слюдянка, получивший статус рабочего посёлка в 1928. Название Слюдянка – русского происхождения.
В основе стоит апеллятив «слюда» – название минерала, добывавшегося на протяжении 350 лет в окрестностях населённого пункта. Слюдянка не меняла названия, будучи острогом, зимовьем, посёлком и городом.
Трансфер в поселок Аршан. Аршан находится в 120 км от Слюдянки. Поселок возник в начале XX века и развился благодаря найденным в то время источникам. В 1930 году он превратился в курорт государственного значения.
«Аршан» в переводе с бурятского языка означает «целебная вода».
2-местное размещение в гостинице.
Ужин.
Пешеходная экскурсия по п. Аршан. Поход к водопаду р. Кынгарга. Автомобильная экскурсия по Тункинской долине. Нилова Пустынь. Посещение дацана
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия по п. Аршан.
Поход к водопаду р. Кынгарга (подъем по благоустроенной тропе – 2 км). Каньон реки Кынгарга (кынгарга – в переводе с бурятского «барабан») – издает много шума. Находится в Тункинской долине, в окрестностях курортного поселка Аршан.
Берет начало на южном склоне Тункинских Гольцов на высоте около 2000 м. Течет в южном направлении, пробивается через крутой склон, образуя каньон и 12 водопадов. В месте выхода реки в Тункинскую долину расположены Аршанские минеральные источники.
Обед.
Автомобильная экскурсия по Тункинской долине. Тункинская долина находится на юго-западе Республики Бурятия, располагаясь в 40 км к западу от южной оконечности озера Байкал. Она вытянута с запада на восток на 190 км и ограничивается хребтом Тункинские Гольцы с севера, горной системой Хамар Дабан с юга.
Нилова Пустынь расположена в юго-западной части республики в Тункинском районе. Точнее, находится пустынь в одноименном поселке Ниловка на бойкой горной речке Ихэ-Ухгунь.
Слово пустынь означает небольшое поселение монахов. Когда-то открытый здесь минеральный источник посетил Иркутский архиепископ Нил Нерчинский, он пожелал сделать здесь место, где православные служители могли бы принимать ванны.
От его фамилии и пошло название – Ниловая Пустынь.
Посещение дацана.
Возращение в гостиницу в Аршан.
Ужин.
Завершение тура. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд на рейсовом автобусе в Иркутск (протяженность – около 200 км, 4 часа).
Проживание
Тур предполагает проживание в 2-местное размещение в гостиницах, 2 ночи в поезде.
Стоимость тура на 1 человека – 240 300 руб.
Доплата за одноместное размещение: Ергаки (3 ночи) — 6600 руб., Шушенское (3 ночи) — 8250 руб., Красноярск (1 ночь) — 1800 руб., Иркутск (1 ночь) — 2400 руб., Большие Коты (1 ночь) — 2500 руб., Листвянка (2 ночи) — 3800 руб., Аршан (2 ночи) — 3400 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Красноярск»
«Красноярск» — это гостиница, которая располагается в центральной части города. Гости могут воспользоваться сауной, библиотекой, бильярдной, камерой хранения багажа, прачечной и прочими услугами.
Постояльцам предоставлены номера различной ценовой категории. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и светлых тонах.
По утрам здесь сервируют прекрасные и сытные завтраки. Поужинать или пообедать можно в ресторане, где подают разнообразные блюда по меню.
Для проведения важных встреч и мероприятий можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 27,7 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
Новая деревня. Этнографический музей-заповедник «Шушенское»
«Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца XIX века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями. Новая деревня состоит из шести усадеб, воссозданных с сохранением культурных стилей Приангарья и юга Красноярского края, каждая из которых имеет собственную экспозицию и мифологему. Наряду с новоделами, в экспозициях домов, навесов и амбаров имеются артефакты, представляющие музейную ценность. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом проживания.
База отдыха «Ергаки»
База «Ергаки» расположена в природном парке Сибири. Это место подойдёт для активных, любящих приключения и путешествия, людей. Нескучный досуг гарантирован каждому гостю.
Для расселения отдыхающих имеются разнообразные варианты жилья: одноэтажные и двухэтажные гостиничные корпуса, отдельно стоящие деревянные домики, современный отель «FreeRide». Апартаменты могут разместить от двух до восьми человек в одном номере. Одновременно гостевой дом может принять более двухсот гостей.
На территории базы есть вместительная парковка, беседки для пикника, мангалы. Доступен высокоскоростной интернет.
В зимний сезон к услугам любителей активного отдыха горнолыжные трассы Сибирского парка, на границе Красноярского края и Тувы. В летнее время отдыхающим предлагаются туристические маршруты и восхождения на вершины и перевалы. В пунктах проката имеется необходимый спортивный инвентарь.
Банный комплекс приглашает на оздоровительные процедуры. Для этого имеется 4 бани, фитобочки и японская баня Фаруко.
Взрослые могут оставить своих детей в детской комнате «Ергуша» под присмотром опытного воспитателя.
База специализируется на проведении корпоративных вечеринок, детских праздников, свадеб и других мероприятий. Персонал поможет в организации и проведении любого торжества на высшем уровне.
По заказу гостей организовываются всевозможные экскурсионные маршруты: велосипедные прогулки, сплавы по горным рекам, пешие маршруты в сопровождении инструктора.
Питание гостей осуществляется в кафе ресторанного типа. Завтраки включены в стоимость проживания в номере. Для приготовления еды на огне имеются мангалы и шампура.
Для гостей работает СПА – салон с кедровыми бочками и массажным кабинетом.
«Ергаки» предоставляет сервис высокого европейского уровня. Администрация заботиться о комфортном проживании и приятном досуге своих постояльцев.
База отдыха находится в Красноярском крае, рядом с озером Ойское, в горах Западного Саяна, на высоте 1510 метров.
Гостиница «Ангара»
Отель «Ангара» — крупнейший отель в центре Иркутска, идеально подходящий как для туристических, так и для деловых поездок. Удобное расположение позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей, ресторанов, магазинов и деловых объектов города. Из окон открываются виды на центральную площадь, а современная атмосфера и комфорт делают проживание особенно приятным.
Гостям предлагается более 300 номеров разных категорий — от стандартных до люксов, что позволяет выбрать вариант на любой бюджет. Все номера оснащены всем необходимым для комфортного отдыха, а на всей территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi. Также для гостей предусмотрены охраняемая парковка, круглосуточный сервис, трансфер и возможность проживания с домашними животными.
В отеле хорошо продумана гастрономическая составляющая. Завтраки проходят по системе «шведский стол», а для обедов и ужинов предлагается комплексное меню с ежедневным обновлением блюд. К услугам гостей работают ресторан «3 этаж» с видом на центральную площадь и ресторан «Лондон Паб», где можно не только пообедать или поужинать, но и провести время в уютной атмосфере.
Дополняют инфраструктуру отеля сауна с купелью, бильярд, тренажеры и караоке, а также бильярдный клуб на 11 столов.
Большие коты турбаза
Среди удивительных гор с вековыми соснами, белоснежными березами, пугливыми осинами, прекрасными кедрами, на берегу озера непревзойденного озера Байкал в поселке Большие Коты разместилась база отдыха «Маяк». Место замечательно тем, что здесь отдыхающих ожидает кристально-чистый воздух, приятная лесная прохлада, непревзойденная тишина. Гостям базы предлагается трехразовое питание в столовой - разнообразное и сбалансированное. Отдыхая на базе, можно весело проводить время на пляже катаясь на банане, катамаране или лодке, или порыбачить с катера, или отправится на конную прогулку, или вечером приготовить шашлыки, или запечь рыбу на мангале. А можно просто пойти в лес и прислушаться к его голосам, пытаясь определить, какая птица поет, какой зверь прошел по тропе, собрать грибы и ягоды полюбоваться на цветы, травы и красоты, которые нигде больше не сможешь увидеть.
Купе
Отель «Маяк»
«Маяк» — это загородный комплекс, который находится у живописного озера Байкал, в поселке Листвянка Иркутской области.
В комплексе представлено 75 современных номеров разных категорий, которые оборудованы всем необходимым для комфортного времяпровождения. Номера регулярно обновляют и проводят реновации, чтобы сделать отдых гостей еще более качественным. В оснащение комнат входит: вместительный платяной шкаф, удобное спальное место, прикроватные тумбы, телевизор для просмотров любимых телеканалов и киновечеров. Ванная комната оснащена средствами гигиены, халатами и феном.
На территории имеется роскошный ресторан с сибирской кухней, уютный ресторан с грузинской кухней и летний бар на крыше. Здесь гости могут насладиться неповторимой атмосферой и изысканными блюдами.
Для деловых мероприятий имеется конференц-зал с современным оборудованием на 160 человек.
В свободное время можно посетить: Океанариум, где проводятся представления с нерпами, аттракционы с колесом обозрения, с которого открывается красочный вид на озеро, а также Картинную галерею «Art Gallery» им. В. Ю. Пламеневского. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,1 км, а до аэропорта — 59,2 км.
Гостиница «Иркут»
«Иркут» — это уютная и комфортабельная гостиница, которая территориально находится в поселке Аршан в Бурятии. Предусмотрены номера различной вместимости и комплектации. В каждом имеется удобное спальное место, бесплатный Wi-Fi, телевизор, набор полотенец, а также собственная ванная комната с необходимой сантехникой.
При гостинице есть зона барбекю и кафе с видом на горы, где можно насладиться вкусным и питательным завтраком, который включен в стоимость проживания. В свободное время можно посетить Церковь Петра и Павла, «Каменную реку» и баню, которые расположились поблизости. Еще поселок славится целебными источниками.
До ближайшего железнодорожного вокзала — 89,5 км, а до аэропорта в Иркутске — 137,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки, обеды и ужины
- 2-местное размещение в гостиницах по программе
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Ж/д билеты (купе) Красноярск - Минусинск - Красноярск
- Авиаперелет Красноярск - Иркутск
- Сопровождение руководителем группы
- Билет на рейсовый автобус Аршан - Иркутск (свой багаж туристы оплачивают самостоятельно)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно из Иркутска
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний
Рекомендуем оформить страховку от невыезда.
Может ли измениться программа тура?
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.