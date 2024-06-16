Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Насладимся пейзажами Малого Моря, побываем на мистической скале Шаманке, поднимемся к ступе Просветления и узнаем секреты Долины каменных духов. В свободное от экскурсий время будем расслабляться в баньке и пробовать байкальские травяные чаи.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 290 ₽
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Куртка-ветровка и теплые кофты;
Кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
Лёгкая шапка;
Купальник;
Футболки/рубашки с длинным рукавом;
Брюки;
Для женщин — платье или юбка ниже колен (для посещения храмов).
Кроссовки;
Сандалии;
Обувь для пляжа
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки
Личная аптечка
Средства личной гигиены;
Накидка от дождя
Маленькие гидромешки под документы;
Маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
Тонкие перчатки;
Зонт;
Наличные деньги
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе предлагаем следующие варианты:
1. Выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске (без изменения стоимости программы)
2. Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 9 000 рублей за легковой автомобиль, до 3 туристов).
3. Доп. ночь в Иркутске (стоимость от 3 500 рублей за одноместный номер, от 4 500 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
Проживание. Экоотель «Мир Байкала». Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. В последний день тура включён только завтрак.
Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Малое Море, скала Шаманка и SPA по-сибирски
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и отправимся на побережье Малого Моря. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон.
Добравшись до Малого Моря, разместимся на базе отдыха и пообедаем. Затем вас ждёт информационная встреча с гидом.
После этого пойдём на экскурсию к шаманской горе, чтобы познакомиться с традициями местного населения.
Вернёмся в отель на ужин, а вечером вы сможете расслабиться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом.
Остров Огой
После завтрака поедем на водную экскурсию к острову Огой. Поднимемся к ступе Просветления: полюбуемся видами на Байкал и загадаем свои заветные желания. Также существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.
Вернёмся в отель на ужин.
Сердце Байкала - Ольхон
Позавтракаем и доедем до острова Ольхон — сердца Байкала. Его история обросла множеством легенд и преданий. Мы отправляемся на мыс Бурхан или скалу Шаманку. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин.
Долина каменных духов
Завтракаем и выдвигаемся наслаждаться панорамами Байкала. Увидим озеро с высоты птичьего полёта и узнаем истории о шаманах, связанные с Долиной каменных духов. Это знаменитое место расположилось на просторах Тажеранских степей. Каменными духами называют крупные останцы, которые под воздействием ветра приняли причудливые формы.
Наполнимся энергией и вернёмся в отель.
Окончание тура
После завтрака у вас будет свободное время, а затем выезжаем в Иркутск. Рекомендуем приобретать обратные билеты на время после 22:00. Прибудем в Иркутск около 19:00-20:30. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (кроме обеда и ужина в последний день)
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Пантовые и травяные ванны
- Байкальское SPA
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и активности (Сарминское ущелье, мыс Хобой, экскурсии на квадроциклах, рассвет на утёсе, конные маршруты)
- Одноместное размещение - 13 000 руб
- Стоимость тура меняется в зависимости от дат
- При старте 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 01.09 и 08.09. стоимость тура составит 54 290 руб
- При старте 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 и 25.08 - 60 390 руб