Программа тура по дням
Встреча. Переезд на Ольхон
Сбор группы в Иркутске в 10:00.
Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.
По прибытию вас встретит наш гид-сопровождающий.
Сборный трансфер с Иркутска до остров Ольхон.
12:00 Состоится обед в бурятском кафе, с вкуснейшими блюдами местной кухни: бурятские позы, бухлер и другие байкальские деликатесы.
Далее наш путь лежит до паромной переправы.
Через паромную переправу на остров Ольхон вас проведёт наш дружелюбный гид-сопровождающий и после передаст в надёжные руки наших водителей, которые доставят вас до отеля.
Прибытие на остров Ольхон и размещение на базе отдыха в поселке Хужир.
Вечером гостей ожидает вкусный ужин.
После все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру.
Мыс Хобой
9:00 Завтрак на базе отдыха.
После завтрака нас ожидает экскурсионная поездка на мыс Хобой.
Продолжительность экскурсии около шести часов.
Во время экскурсии вы посетите:
- Деревню Харанцы, где увидите острова Львёнок и Крокодильчик;
- Живописнейший мыс "Три Брата" – мраморные скалы, покрытые лишайниками;
- Мыс Шунтэ Левый (Мыс Любви), где загадаете самые сокровенные желания;
- Скандальную скульптуру современного художника «Хранитель Байкала»;
- Местность Узуры. Здесь вы ощутите мощь «Большого» Байкала.
На природе всегда хочется подкрепиться, во время экскурсии вас ждет пикниковый обед и горячий чай с байкальскими травами.
Вечером нас ожидает вкусный ужин.
Свободный день
Сегодняшний день объявляется свободным, в который каждый сможет отдохнуть как хочет.
Например, можно искупаться и позагорать на пляже, покататься на велосипеде, сходить в музей, купить сувениры или просто выспаться.
А ещё можно выбрать дополнительную экскурсию по своему вкусу.
Вариантов достаточно много, подробнее вам расскажут менеджеры при бронировании тура.
Этнопарк Золотая орда. Прибытие в Листвянку
Сегодня нам предстоит покинуть остров Ольхон и продолжить знакомство с озером Байкал уже с его юго-западным побережьем.
9:00 Завтрак на базе отдыха.
10:00 Трансфер до паромной переправы.
11:00 Трансфер на котором отправимся в путешествие в туристический поселок, расположенный у истока реки Ангара, – Листвянка.
14:00 Экскурсионная программа в этнопарке Золотая орда.
14:30-15:30 Обед из блюд национальной бурятской кухни.
18:00 Прибытие в поселок Листвянка.
Размещение в отеле, расположенном на берегу озера Байкал.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Водная экскурсия вдоль КБЖД
После завтрака в ресторане отеля – встреча с гидом и посадка на катера.
11:00-15:00 Водная экскурсия на скоростном катере вдоль КБЖД Во время экскурсии ждет пикниковый обед.
Кругобайкальская железная дорога является одной из самых сложных но в тоже время завораживающих архитектурных сооружении за всё время строительства железных дорог.
«Золотая пряжка» России как ещё называют КБЖД начала своё строительство в 1902 г. и за время своего строительства было возведено 39 тоннелей, 500 лотков, труб, мостов и виадуков.
Во время экскурсии вас ожидает посещение Шаман-камня, Порт Байкал, посёлок Шумиха от куда вы совершите пешую прогулку, Итальянская стенка.
После возвращения в посёлок вас ожидает пикниковый обед а далее отправитесь к мысу Половинный.
15:00 После высадки на берег – свободное время в поселке, возможно самостоятельно прогуляться по набережной, посетить нерпинарий (шоу байкальской нерпы оплачивается самостоятельно), а так же рыбный и сувенирный рынки.
Вечером ужин.
Байкальский музей. Камень Черского. Музей Тальцы. Дом-музей Волконских с концертом живой музыки
В этот день предстоит очень насыщенная программа.
Завтрак в ресторане отеля.
10:00-11:30 Посетим Байкальский музей, где для нас проведут экскурсионную программу, а также нас ожидает виртуальное погружение на дно Байкала.
11:30-12:30 После посещения музея поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – «Камень Черского».
13:00-14:00 Посещение музея Тальцы.
14:00-15:00 Трансфер до Иркутска.
15:00 - 16:00 Обед в ресторане города.
16:00-18:00 Обзорная экскурсия по городу.
18:00-19:30 Посещение дома-музея Волконских.
Где Вас ждет экскурсия и концерт живой музыки.
Для всех гостей будет предложено холодное шампанское.
20:00-21:00 Размещение в отеле Иркутска.
21:00-22:00 Ужин.
Отъезд
09:00-10:00 Завтрак в отеле.
12:00 Выселение из отеля Иркутска.
12:00-13:00 Трансфер в аэропорт Иркутска.
Проживание
Тур предусматривает проживание на Ольхоне, в п. Листвянка и в г. Иркутск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|93 490
|18 900
Варианты проживания
Отель «Флагман» или аналогичный на Ольхоне
Отель "Флагман" — это новый комфортабельный отель на острове Ольхон. Уникальное здание отеля возведено кирпича, а это гарантированно теплые номера с максимальной звуко- и шумо- изоляцией. В просторных комнатах предусмотрены спальная и гостевая зоны. Прекрасный панорамный вид на поселок, Байкал и горы доставит приятные эмоции. Завтрак включён.
Отель «Маяк» или аналогичный в Листвянке
Конференц-отель “Маяк” на Байкале — самый современный, комфортабельный и вместительный отель на побережье знаменитого озера! Если вы ищете комфортабельное проживание на Байкале, отвечающее всем современным представлениям о цивилизованном отдыхе, отель “Маяк” — это лучший вариант. Здание гостиницы гордо возвышается главной улице поселка Листвянка, из его окон открывается великолепный вид на священное море, а от берега парадное крыльцо отеля отделяют считаные метры. Завтрак включён.
Гостиница «Иркутск» или аналогичная в Иркутске
Гостиница “Иркутск” расположена в центре Иркутска на берегу реки Ангары. Расстояние до аэропорта 6 километров, до железнодорожного вокзала 2 километра. Расположена в самом центре города на берегу Ангары. Номера, выполненные в современном стиле, имеют все необходимое для комфортного проживания: ванную комнату с душем или ванной, холодильник, телевизор, кабельное телевидение, телефон с городским номером и возможностью дозвона по междугородным и международным номерам. Завтрак включён.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание на Ольхоне в благоустроенных двухместных номерах (3 ночи)
- Проживание в посёлке Листвянка (2 ночи)
- Проживание в городе Иркутск (1 ночь)
- Гид-сопровождающий (1 и 6 день)
- Питание по программе
- Экскурсионная прогулка на мыс Хобой (2 день)
- Экскурсия в этно-парк Золотая орда (4 день)
- Экскурсионная программа по КБЖД на скоростном катере (5 день)
- Памятные подарки и сувениры
- Оплата посещения национального парка
- Входные билеты в музеи (Тальцы, канатная дорога в Листвянке, Байкальский музей) (6 день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Экскурсионная программа 3 день
- Экскурсия на юг острова Ольхон (~ 3 000 руб. /чел.)
- Аренда велосипеда (~ 700 руб. /день/чел.)
- Прокат катамарана, байдарки или сапсёрфа (от 1 000 руб.)
- Прогулка на лошадях (2 000 руб.)
- Поездка на остров Огой на катере (~ 3 500 руб.)
- Посещение жаркой сибирской бани
- Питание, не указанное в программе: обед и ужин в третий день
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.