1 день

Встреча. Переезд на Ольхон

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.

По прибытию вас встретит наш гид-сопровождающий.

Сборный трансфер с Иркутска до остров Ольхон.

12:00 Состоится обед в бурятском кафе, с вкуснейшими блюдами местной кухни: бурятские позы, бухлер и другие байкальские деликатесы.

Далее наш путь лежит до паромной переправы.

Через паромную переправу на остров Ольхон вас проведёт наш дружелюбный гид-сопровождающий и после передаст в надёжные руки наших водителей, которые доставят вас до отеля.

Прибытие на остров Ольхон и размещение на базе отдыха в поселке Хужир.

Вечером гостей ожидает вкусный ужин.

После все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру.