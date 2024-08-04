Солнце. Лето. Байкал

В этом ярком солнечном туре Вы узнаете: каков Байкал с высоты птичьего полета, как выглядит одна из самых красивых железных дорог России, можно ли пить из озера, каков пляжный отдых на Байкале, чем отличается гостеприимство бурятского народа и в чем разница между позами и буузами.
5
3 отзыва
Солнце. Лето. Байкал
Солнце. Лето. Байкал
Солнце. Лето. Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на Ольхон

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.

По прибытию вас встретит наш гид-сопровождающий.

Сборный трансфер с Иркутска до остров Ольхон.

12:00 Состоится обед в бурятском кафе, с вкуснейшими блюдами местной кухни: бурятские позы, бухлер и другие байкальские деликатесы.

Далее наш путь лежит до паромной переправы.

Через паромную переправу на остров Ольхон вас проведёт наш дружелюбный гид-сопровождающий и после передаст в надёжные руки наших водителей, которые доставят вас до отеля.

Прибытие на остров Ольхон и размещение на базе отдыха в поселке Хужир.

Вечером гостей ожидает вкусный ужин.

После все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру.

Встреча. Переезд на ОльхонВстреча. Переезд на ОльхонВстреча. Переезд на ОльхонВстреча. Переезд на Ольхон
2 день

Мыс Хобой

9:00 Завтрак на базе отдыха.

После завтрака нас ожидает экскурсионная поездка на мыс Хобой.

Продолжительность экскурсии около шести часов.

Во время экскурсии вы посетите:

  • Деревню Харанцы, где увидите острова Львёнок и Крокодильчик;
  • Живописнейший мыс "Три Брата" – мраморные скалы, покрытые лишайниками;
  • Мыс Шунтэ Левый (Мыс Любви), где загадаете самые сокровенные желания;
  • Скандальную скульптуру современного художника «Хранитель Байкала»;
  • Местность Узуры. Здесь вы ощутите мощь «Большого» Байкала.

На природе всегда хочется подкрепиться, во время экскурсии вас ждет пикниковый обед и горячий чай с байкальскими травами.

Вечером нас ожидает вкусный ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Свободный день

Сегодняшний день объявляется свободным, в который каждый сможет отдохнуть как хочет.

Например, можно искупаться и позагорать на пляже, покататься на велосипеде, сходить в музей, купить сувениры или просто выспаться.

А ещё можно выбрать дополнительную экскурсию по своему вкусу.

Вариантов достаточно много, подробнее вам расскажут менеджеры при бронировании тура.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Этнопарк Золотая орда. Прибытие в Листвянку

Сегодня нам предстоит покинуть остров Ольхон и продолжить знакомство с озером Байкал уже с его юго-западным побережьем.

9:00 Завтрак на базе отдыха.

10:00 Трансфер до паромной переправы.

11:00 Трансфер на котором отправимся в путешествие в туристический поселок, расположенный у истока реки Ангара, – Листвянка.

14:00 Экскурсионная программа в этнопарке Золотая орда.

14:30-15:30 Обед из блюд национальной бурятской кухни.

18:00 Прибытие в поселок Листвянка.

Размещение в отеле, расположенном на берегу озера Байкал.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

Этнопарк Золотая орда. Прибытие в ЛиствянкуЭтнопарк Золотая орда. Прибытие в ЛиствянкуЭтнопарк Золотая орда. Прибытие в ЛиствянкуЭтнопарк Золотая орда. Прибытие в Листвянку
5 день

Водная экскурсия вдоль КБЖД

После завтрака в ресторане отеля – встреча с гидом и посадка на катера.

11:00-15:00 Водная экскурсия на скоростном катере вдоль КБЖД Во время экскурсии ждет пикниковый обед.

Кругобайкальская железная дорога является одной из самых сложных но в тоже время завораживающих архитектурных сооружении за всё время строительства железных дорог.

«Золотая пряжка» России как ещё называют КБЖД начала своё строительство в 1902 г. и за время своего строительства было возведено 39 тоннелей, 500 лотков, труб, мостов и виадуков.

Во время экскурсии вас ожидает посещение Шаман-камня, Порт Байкал, посёлок Шумиха от куда вы совершите пешую прогулку, Итальянская стенка.

После возвращения в посёлок вас ожидает пикниковый обед а далее отправитесь к мысу Половинный.

15:00 После высадки на берег – свободное время в поселке, возможно самостоятельно прогуляться по набережной, посетить нерпинарий (шоу байкальской нерпы оплачивается самостоятельно), а так же рыбный и сувенирный рынки.

Вечером ужин.

Водная экскурсия вдоль КБЖДВодная экскурсия вдоль КБЖДВодная экскурсия вдоль КБЖДВодная экскурсия вдоль КБЖД
6 день

Байкальский музей. Камень Черского. Музей Тальцы. Дом-музей Волконских с концертом живой музыки

В этот день предстоит очень насыщенная программа.

Завтрак в ресторане отеля.

10:00-11:30 Посетим Байкальский музей, где для нас проведут экскурсионную программу, а также нас ожидает виртуальное погружение на дно Байкала.

11:30-12:30 После посещения музея поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – «Камень Черского».

13:00-14:00 Посещение музея Тальцы.

14:00-15:00 Трансфер до Иркутска.

15:00 - 16:00 Обед в ресторане города.

16:00-18:00 Обзорная экскурсия по городу.

18:00-19:30 Посещение дома-музея Волконских.

Где Вас ждет экскурсия и концерт живой музыки.

Для всех гостей будет предложено холодное шампанское.

20:00-21:00 Размещение в отеле Иркутска.

21:00-22:00 Ужин.

Байкальский музей. Камень Черского. Музей Тальцы. Дом-музей Волконских с концертом живой музыкиБайкальский музей. Камень Черского. Музей Тальцы. Дом-музей Волконских с концертом живой музыкиБайкальский музей. Камень Черского. Музей Тальцы. Дом-музей Волконских с концертом живой музыкиБайкальский музей. Камень Черского. Музей Тальцы. Дом-музей Волконских с концертом живой музыки
7 день

Отъезд

09:00-10:00 Завтрак в отеле.

12:00 Выселение из отеля Иркутска.

12:00-13:00 Трансфер в аэропорт Иркутска.

Проживание

Тур предусматривает проживание на Ольхоне, в п. Листвянка и в г. Иркутск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
93 49018 900

Варианты проживания

Отель «Флагман» или аналогичный на Ольхоне

3 ночи

Отель "Флагман" — это новый комфортабельный отель на острове Ольхон. Уникальное здание отеля возведено кирпича, а это гарантированно теплые номера с максимальной звуко- и шумо- изоляцией. В просторных комнатах предусмотрены спальная и гостевая зоны. Прекрасный панорамный вид на поселок, Байкал и горы доставит приятные эмоции. Завтрак включён.

Отель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на Ольхоне

Отель «Маяк» или аналогичный в Листвянке

2 ночи

Конференц-отель “Маяк” на Байкале — самый современный, комфортабельный и вместительный отель на побережье знаменитого озера! Если вы ищете комфортабельное проживание на Байкале, отвечающее всем современным представлениям о цивилизованном отдыхе, отель “Маяк” — это лучший вариант. Здание гостиницы гордо возвышается главной улице поселка Листвянка, из его окон открывается великолепный вид на священное море, а от берега парадное крыльцо отеля отделяют считаные метры. Завтрак включён.

Отель «Маяк» или аналогичный в ЛиствянкеОтель «Маяк» или аналогичный в ЛиствянкеОтель «Маяк» или аналогичный в ЛиствянкеОтель «Маяк» или аналогичный в ЛиствянкеОтель «Маяк» или аналогичный в ЛиствянкеОтель «Маяк» или аналогичный в Листвянке

Гостиница «Иркутск» или аналогичная в Иркутске

1 ночь

Гостиница “Иркутск” расположена в центре Иркутска на берегу реки Ангары. Расстояние до аэропорта 6 километров, до железнодорожного вокзала 2 километра. Расположена в самом центре города на берегу Ангары. Номера, выполненные в современном стиле, имеют все необходимое для комфортного проживания: ванную комнату с душем или ванной, холодильник, телевизор, кабельное телевидение, телефон с городским номером и возможностью дозвона по междугородным и международным номерам. Завтрак включён.

Гостиница «Иркутск» или аналогичная в ИркутскеГостиница «Иркутск» или аналогичная в ИркутскеГостиница «Иркутск» или аналогичная в ИркутскеГостиница «Иркутск» или аналогичная в ИркутскеГостиница «Иркутск» или аналогичная в ИркутскеГостиница «Иркутск» или аналогичная в ИркутскеГостиница «Иркутск» или аналогичная в Иркутске

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание на Ольхоне в благоустроенных двухместных номерах (3 ночи)
  • Проживание в посёлке Листвянка (2 ночи)
  • Проживание в городе Иркутск (1 ночь)
  • Гид-сопровождающий (1 и 6 день)
  • Питание по программе
  • Экскурсионная прогулка на мыс Хобой (2 день)
  • Экскурсия в этно-парк Золотая орда (4 день)
  • Экскурсионная программа по КБЖД на скоростном катере (5 день)
  • Памятные подарки и сувениры
  • Оплата посещения национального парка
  • Входные билеты в музеи (Тальцы, канатная дорога в Листвянке, Байкальский музей) (6 день)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Экскурсионная программа 3 день
  • Экскурсия на юг острова Ольхон (~ 3 000 руб. /чел.)
  • Аренда велосипеда (~ 700 руб. /день/чел.)
  • Прокат катамарана, байдарки или сапсёрфа (от 1 000 руб.)
  • Прогулка на лошадях (2 000 руб.)
  • Поездка на остров Огой на катере (~ 3 500 руб.)
  • Посещение жаркой сибирской бани
  • Питание, не указанное в программе: обед и ужин в третий день
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
Транспорт для передвижения: легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы не позднее 2015 года производства, кондиционеры предусмотрены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
4 авг 2024
Все понравилось. Гид Ирина очень доброжелательная и отлично знает свой край. Интересные и поучительные рассказы. Отдельное спасибо за подарки и поздравление с Днем рождения. Всей команде спасибо. Байкал великолепен.
Л
2 авг 2024
Узнали много нового о Байкале, удалось поплавать на песочном пляже, гид и команда корабля были на высоте! 🤗
Узнали много нового о Байкале, удалось поплавать на песочном пляже, гид и команда корабля были на высоте! 🤗
В
31 июл 2024
Замечательный тур! Очень многое узнали и посмотрели. Очень хороший организатор Ира, по-моему, знает всё, отвечает на любые вопросы. Всем советую!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры7-дневные туры

Похожие туры из Иркутска

Нестандартные фотолокации Байкала
На машине
2 отзыва
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
42 000 за всё до 3 чел.
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
2 отзыва
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
27 авг в 08:00
1 сен в 10:00
4500040 500 за человека
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
На машине
1 отзыв
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
97 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам