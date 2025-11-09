1 день

Встреча, дорога и переход в базовый лагерь

Наше приключение начинается в Иркутске. Рано утром мы выезжаем на транспорте к месту старта маршрута. Дорога занимает около 5-6 часов, включая остановку в кафе, где можно перекусить, и оформление пограничных пропусков.

По пути открываются потрясающие виды на сибирские просторы, горные хребты и бескрайние леса, а инструкторы расскажут о предстоящем маршруте и дадут полезные рекомендации.

После прибытия к реке Белый Иркут мы распределяем снаряжение и отправляемся к базовому лагерю.

Пеший переход займет около 4 км, без особого набора высоты — этот путь проходит вдоль живописного ущелья, среди скал и снежных полей. Двигаемся в комфортном темпе, наслаждаясь первозданной природой.

В лагере нас ждет тёплая палатка с печкой, отдых и сытный ужин.

Вечером — свободное время для отдыха, общения и подготовки к завтрашнему дню. Ночуем в уютных палатках, набираемся сил перед главным испытанием.

