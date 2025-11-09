Программа тура по дням
Встреча, дорога и переход в базовый лагерь
Наше приключение начинается в Иркутске. Рано утром мы выезжаем на транспорте к месту старта маршрута. Дорога занимает около 5-6 часов, включая остановку в кафе, где можно перекусить, и оформление пограничных пропусков.
По пути открываются потрясающие виды на сибирские просторы, горные хребты и бескрайние леса, а инструкторы расскажут о предстоящем маршруте и дадут полезные рекомендации.
После прибытия к реке Белый Иркут мы распределяем снаряжение и отправляемся к базовому лагерю.
Пеший переход займет около 4 км, без особого набора высоты — этот путь проходит вдоль живописного ущелья, среди скал и снежных полей. Двигаемся в комфортном темпе, наслаждаясь первозданной природой.
В лагере нас ждет тёплая палатка с печкой, отдых и сытный ужин.
Вечером — свободное время для отдыха, общения и подготовки к завтрашнему дню. Ночуем в уютных палатках, набираемся сил перед главным испытанием.
- Трансфер 5-6 часов из Иркутска.
- Заезд в кафе по дороге.
- 4 км пешком с рюкзаками до лагеря.
- Ночёвка в теплой палатке с печкой.
Акклиматизация и подготовка к восхождению
Этот день посвящен адаптации к высоте и подготовке к завтрашнему восхождению.
Утром нас ждет сытный завтрак в лагере, после чего мы знакомимся с командой и обсуждаем план восхождения: разбираем маршрут, особенности рельефа и погодные условия.
Далее проходит обучение работе с альпинистским снаряжением. Инструкторы покажут, как правильно использовать кошки, ледоруб, обвязку и страховку, чтобы каждый участник чувствовал себя уверенно на маршруте.
Мы отработаем базовые навыки передвижения по снегу, льду и курумникам, а также способы страховки на сложных участках.
После занятий — свободное время для прогулок по окрестностям. Можно подняться к обзорным точкам, откуда открываются потрясающие виды на хребты Восточных Саян и долину реки Белый Иркут. Это отличная возможность привыкнуть к высоте и климату.
Днем — обед, после которого мы отдыхаем в лагере, проверяем снаряжение и готовимся к завтрашнему восхождению.
Вечером — ужин и ранний отбой — завтра нас ждет главное испытание, и важно как следует выспаться перед штурмом вершины.
По погодным условиям мы можем перенести восхождение на этот день. В таком случае тренировки на льду пройдут в первый день, а третий день будет использован для отдыха и прогулок.
- Тренировка по работе с альпинистским снаряжением.
- Акклиматизация.
- Ночёвка в теплой палатке с печкой.
Восхождение на вершину Мунку-Сардык (3491 м)
Этот день — кульминация нашего приключения. Выход на маршрут запланирован на 4:00 утра, чтобы быть первыми на тропе и избежать очередей на сложных участках, так как в этот день на горе может быть много туристов.
Нам предстоит подняться в общей сложности примерно на 1800 метров.
Маршрут проходит налегке, без тяжёлых рюкзаков — все вещи остаются в лагере. Мы идем в связке, в одном ритме, поднимаясь по снежным полям, курумникам и скальным участкам.
Дорога к вершине занимает в среднем 8 часов, но многое зависит от темпа группы и погодных условий.
К обеду мы достигаем вершины — высшей точки Восточных Саян и всей Бурятии. Здесь проходит государственная граница России и Монголии: шаг вперед — и вы в Монголии, шаг назад — снова в России.
С вершины открывается потрясающий вид на заснеженные пики и озеро Хубсугул, которое называют «младшим братом Байкала», но уже на монгольской стороне. Мы отдыхаем, делаем памятные фото, наслаждаемся моментом победы.
После короткого перекуса мы начинаем спуск в лагерь, который занимает около 5 часов. По пути нам предстоит снова пройти снежные склоны и курумники, но спуск обычно дается легче, чем подъём.
Мы возвращаемся в лагерь к ужину, где нас ждет горячая еда, отдых и баня для восстановления сил.
Этот день останется в памяти как одно из самых ярких приключений — преодоление себя, невероятные виды и ощущение абсолютной свободы в горах.
- Набор высоты 1800 м.
- Восхождение на вершину Мунку-Сардык.
- Баня.
- Ночёвка в теплой палатке с печкой.
Возвращение в Иркутск
После насыщенного дня восхождения этот день посвящен спокойному спуску и возвращению домой.
Утром мы завтракаем, наслаждаясь последними моментами в лагере у подножия гор. Затем неспешно собираем вещи и готовимся к спуску.
Дорога от лагеря к транспорту составляет около 4 км и проходит вдоль живописного ущелья реки Белый Иркут. Мы двигаемся в комфортном темпе, прощаясь с горами и запоминая эти невероятные пейзажи.
После выхода к транспорту нас ждет поездка обратно в Иркутск. По пути мы делаем остановку в кафе, где можно перекусить и поделиться впечатлениями. Дорога занимает примерно 5-6 часов.
Ориентировочное прибытие в Иркутск — к 21:00, но рекомендуем планировать билеты с запасом.
И в завершение — для каждого из вас мы подготовили особый подарок: нашу авторскую подборку интересных и вкусных мест в Иркутске, которые мы от всей души рекомендуем посетить для знакомства с городом.
Пусть время, проведенное в этом городе, станет достойным финалом вашего путешествия и оставит только лучшие впечатления!
- Переход с рюкзаками около 4 км.
- Трансфер 5-6 часов.
- Обед в кафе по пути.
- Возвращение в Иркутск к 21:00.
Проживание
Мы живем в стационарном палаточном лагере на высоте около 1700-1800 м.
Палатки большие, рассчитаны на проживание до 10 человек и будут ждать нас уже в собранном виде — вам не нужно нести или привозить свои палатки, мы обо всём заранее позаботились.
Внутри палаток есть печки, которые поддерживают комфортную температуру даже в холодные ночи. Также в палатках уже будут туристические коврики («пенки»).
По желанию можно взять с собой дополнительный надувной коврик и спальник, либо взять спальник в аренду прямо в лагере (1500 руб. за весь тур).
В лагере есть походная баня (натопим вечером после восхождения), обустроенная костровая зона, туалет типа «сортир» и всё необходимое для комфортного отдыха после маршрута.
Варианты проживания
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Оформление пропуска в приграничную зону для беспрепятственного восхождения
- Трансфер из Иркутска до места начала маршрута и обратно
- Проживание в стационарном лагере: теплые палатки с печным отоплением
- Полноценное походное питание
- Общественное снаряжение для лагеря: дрова, костровое оборудование, кухонная утварь, газ и т. д
- Прокат альпинистского снаряжения: кошки, каска, ледоруб, обвязка, самостраховка, карабины - все, что нужно для безопасного восхождения
- Горная баня для отдыха и восстановления после насыщенных дней
- Работа опытных инструкторов, которые обеспечат безопасность, проведут обучение и помогут в освоении техники альпинизма
- Регистрация группы в МЧС для дополнительной безопасности на маршруте
- Страховка от несчастного случая
- Качественная походная аптечка с необходимым набором средств первой помощи
- Фирменные сувениры на память об этом приключении
- Авторский путеводитель по Иркутску с рекомендациями лучших мест для самостоятельного посещения
Что не входит в цену
- Дорога до Иркутска и обратно
- Кафе по дороге в 1 и 4 дни
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для участия в восхождении вам не нужно приобретать специализированное альпинистское оборудование — мы предоставим все необходимое: кошки, каску, ледоруб, обвязку, самостраховку и карабины. Также на месте уже ждут отапливаемые палатки, кемпинговое оборудование и кухонное снаряжение, поэтому вам не придётся нести громоздкие вещи.
В палатках будут коврики, но для дополнительного комфорта и тепла можно взять с собой надувной туристический коврик. Спальник также можно взять в прокат на месте — 1500 рублей за весь поход.
Вам остается взять только личные вещи, подходящую одежду и удобную обувь. Рюкзак понадобится для переноски личного снаряжения и продуктов — их нужно будет донести от трансфера до лагеря в первый день и обратно в последний. Этот переход составляет около 4 км.
Остальные дни мы ходим налегке, все вещи остаются в лагере, а на само восхождение берем только самое необходимое. Мы сделаем все, чтобы ваш путь к вершине был максимально комфортным и безопасным!
Какую одежду и снаряжение взять с собой?
Гора Мунку-Сардык — это серьёзный маршрут, где погода может меняться за считанные минуты. Важно одеться по принципу многослойности, чтобы легко адаптироваться к температурным условиям.
Если у вас есть вопросы по подбору одежды и экипировки — мы всегда готовы помочь с рекомендациями. Главное быть готовым к приключению, а все необходимое для безопасного восхождения у нас уже есть!
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шапка теплая;
- ботинки горные (До -5*С);
- зимняя обувь.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- банное;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- пуховка (теплая куртка);
- треккинговые палки;
- химические грелки;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
Какие документы нужны для участия в туре?
Для участия в туре потребуется паспорт гражданина РФ (для россиян) или заграничный паспорт (для иностранцев). Также обязательно не позднее, чем за 15 дней, оформить пограничный пропуск в приграничную зону, но этим займемся мы — вам нужно только своевременно предоставить свои паспортные данные (заполнить анкету, которую мы пришлем).
Во сколько возвращаемся в Иркутск? Когда брать билеты обратно?
В Иркутск мы возвращаемся ориентировочно к 21:00 в последний день похода. Рекомендуем покупать билеты с запасом: идеально брать билеты на следующий день после завершения похода или на ночные рейсы/поезда после 23:00, чтобы не переживать из-за возможных задержек в пути.
Какой ритм передвижения на маршруте? Все ли должны идти в одном темпе?
Мы движемся в умеренном комфортном темпе, который подойдет большинству участников. На восхождении группа идет вместе, подстраиваясь под общий ритм и поддерживая друг друга. Периодически будем делать остановки на отдых и перекусы, чтобы каждый чувствовал себя уверенно и комфортно.
Какая будет высота на маршруте? Как подготовиться к высоте?
Наш палаточный лагерь расположен на высоте около 1700-1800 метров, а вершина Мунку-Сардык — на 3491 метр. Такой перепад высот хорошо переносится большинством людей, однако возможны легкие симптомы горной болезни (головокружение, головная боль, слабость). Для профилактики рекомендуем пить больше воды, не употреблять алкоголь перед восхождением и заранее тренировать выносливость (бег, ходьба, велосипед). Наш маршрут построен так, чтобы обеспечить постепенную акклиматизацию.
Что делать, если я не смогу дойти до вершины?
Ничего страшного в этом нет — безопасность и комфорт превыше всего. Если вы почувствуете, что не можете продолжать восхождение, инструктор поможет вам спуститься обратно в лагерь или найдет подходящее место для отдыха, где вы сможете дождаться группу. Главное — прислушивайтесь к своим ощущениям и не стесняйтесь сообщать инструктору, если почувствуете себя плохо или устанете.
Как организовано питание? Нужно ли брать свою еду?
Питание организовано централизованно: мы заранее закупаем продукты и готовим вкусную, разнообразную и сытную еду прямо в лагере. Готовим все вместе по очереди под руководством инструкторов. При желании можно дополнительно взять с собой любимые снеки, орехи, шоколад, энергетические батончики, сухофрукты – любые личные вкусности, которые вам нравятся, в небольшом количестве.
Можно ли участвовать, если у меня особое питание (вегетарианство, аллергии)? Да, конечно! Если у вас особые предпочтения в питании (вегетарианство, веганство) или аллергия на определенные продукты, сообщите нам об этом заранее в предпоходной анкете, мы обязательно учтем это при формировании продуктового набора.
Какое снаряжение необходимо взять с собой?
Мы предоставляем альпинистское снаряжение (кошки, каска, ледоруб, обвязка, самостраховка и карабины), а также всё лагерное оборудование. Вам нужно взять только личные вещи: рюкзак (для переноски вещей и продуктов до лагеря и обратно), спальник (можно арендовать на месте), подходящую одежду, обувь, посуду для личного использования, термос и индивидуальные предметы гигиены. Подробный список рекомендованных вещей ниже.
Какую одежду лучше всего взять? Лучше всего одеться многослойно, так как в горах погода может резко меняться:
- термобелье,
- флисовая кофта или свитер,
- утепленная куртка или пуховик,
- штормовая куртка и штаны (с мембраной от ветра и дождя),
- теплые перчатки и запасные варежки,
- шапка и бафф (или балаклава),
- солнцезащитные очки и крем с SPF-защитой.
Какая нужна обувь?
Для восхождения на Мунку-Сардык лучше всего подойдут треккинговые ботинки с жесткой подошвой, которые хорошо фиксируют голеностоп. Отличный вариант — утепленные или демисезонные модели из кожи или качественного кожзама. Мембранные («тряпичные») ботинки не рекомендуем, так как при использовании кошек мембрана может намокать и промерзать.
Обувь должна быть удобной, не тесной и желательно разношенной заранее, чтобы избежать мозолей и дискомфорта на маршруте.
Крепление кошек мягкое универсальное (жесткое под ранты не требуется)
Кошки мы выдаем на месте, поэтому важно, чтобы материал ботинок был плотным (кожа или кожзам). Ботинки из мембранной ткани хуже подходят, так как могут промокать в условиях снежного маршрута. Идеальный вариант — удобные, теплые и проверенные ботинки, в которых вы уверенно себя чувствуете на длительных переходах. Обязательно разносите их заранее, чтобы избежать дискомфорта и мозолей во время восхождения.
Обратите внимание: в ботинках для восхождения мы не ходим на подходе к лагерю — их нужно беречь для штурмового дня. Поэтому обязательно возьмите вторую пару обуви — это могут быть утеплённые ЭВА-сапоги, непромокаемые трекинговые кроссовки или любые другие удобные и сухие ботинки. На подходе может быть много влаги: снежник подтаивает, тропа местами сырая, особенно весной. Без запасной обуви возрастает риск промочить ноги ещё до начала восхождения.
Какая будет температура на маршруте?
На маршруте в дневное время обычно от 0 до +10°C, а ночью температура может опускаться до –10°C и даже ниже. Обязательно берите теплую одежду, многослойно одевайтесь и не забудьте про теплую куртку (пуховик), перчатки и шапку. Одежда должна надежно защищать от ветра, снега и возможных осадков.
Погода в горах может быстро меняться, и мы всегда адаптируем программу под текущие условия. При плохом прогнозе инструкторы могут изменить порядок дней, перенести восхождение на более благоприятное время или заменить часть маршрута прогулками по живописным местам в окрестностях лагеря. Безопасность участников – наш главный приоритет!
Есть ли аптечка? Нужно ли брать лекарства с собой?
На маршруте есть качественная групповая аптечка, оснащенная всем необходимым для первой помощи. Но если вам требуются специфические лекарства, которые вы регулярно принимаете, обязательно возьмите их с собой в достаточном количестве и сообщите об этом инструктору заранее.
Будет ли связь и интернет на маршруте?
На маршруте устойчивая мобильная связь будет только в посёлке Монды. Далее, в месте, где мы выходим из машины (возле моста), есть небольшая горка, где с трудом, но ловит сеть Теле2 (можно позвонить или отправить сообщение). После этого связь полностью исчезает и появляется только на вершине Мунку-Сардык. В остальное время мы будем находиться вне зоны связи и интернета — это отличный повод отдохнуть от цифровой суеты и полностью погрузиться в природу!