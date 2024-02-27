В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности зимнего Хубсугула
Индивидуальный тур в Иркутске

Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык

В этом небольшом путешествии вас ждут не только удивительные пейзажи, но и погружение в культуру монголов.

Побываем в настоящей юрте и полакомимся национальными угощениями, побываем на этническом концерте и даже увидим, как проводят обряд у мыса 13 Обоо.

Желающие смогут покататься на коньках, устроить подлёдную рыбалку или отправиться на автомобильную экскурсию по льду. Жить будем в уютных домиках, чтобы прочувствовать атмосферу кочевничества.
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности зимнего Хубсугула
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности зимнего Хубсугула
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности зимнего Хубсугула
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности зимнего Хубсугула
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности зимнего Хубсугула
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности зимнего Хубсугула
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности зимнего Хубсугула
В гостях у «младшего брата Байкала»: окрестности зимнего Хубсугула
Ближайшие даты:
27
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

С собой необходимо иметь загранпаспорт. Также рекомендуем взять коньки (при наличии) и тёплую одежду.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 Обоо

В 06:00 стартуем из Иркутска. По дороге будем любоваться сибирскими пейзажами. Уже через 4,5 часа окажемся на границе. В посёлке Култук сделаем остановку, чтобы встретить рассвет у Байкала на смотровой площадке. Затем продолжим путь через Тункинскую долину: увидим хребет Хамар-Дамбан и Восточные Саяны. Пересечём границу и заселимся в домики, где нас будет ждать обед.

Далее отправимся в гости к кочевнику в монгольскую юрту. Здесь познакомимся с бытом местных жителей, полакомимся национальными угощениями и согреемся чаем. После посетим сакральное место — мыс 13 Обоо. Загадывайте желания! Проведём обряд и пойдём отдыхать.

Прибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 ОбооПрибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 ОбооПрибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 ОбооПрибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 ОбооПрибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 ОбооПрибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 Обоо
2 день

Баян-Уул, активности на льду и этнический концерт

Позавтракав, направимся к подножию самой высокой точки Восточных Саян — Мунку-Сардык. Побываем в месте силе, Баян-Ууле и узнаем местные легенды. Затем вернёмся в домики на обед. После этого вы сможете покататься на коньках или отправиться на экскурсию по льду на автомобилях. Желающие за дополнительную плату устроят подлёдную рыбалку.

Вечером вас ждёт уникальное представление — этнический монгольский концерт, который погрузит вас в национальную культуру. На ужин отведаем хорхог — мясо, тушёное в котле на раскалённых камнях.

Баян-Уул, активности на льду и этнический концертБаян-Уул, активности на льду и этнический концертБаян-Уул, активности на льду и этнический концертБаян-Уул, активности на льду и этнический концертБаян-Уул, активности на льду и этнический концертБаян-Уул, активности на льду и этнический концертБаян-Уул, активности на льду и этнический концертБаян-Уул, активности на льду и этнический концерт
3 день

Посещение термальных источников, возвращение в Иркутск

После завтрака выезжаем в Иркутск. По пути заглянем в магазинчики, чтобы закупиться сувенирами из Монголии. Также заедем на термальные источники Тункинской долины, где желающие смогут искупаться.

Наше путешествие подошло к концу. Попрощаемся с вами у гостиницы «Ангара». До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 06:00
Завершение: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», время зависит от времени окончания экскурсионной программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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