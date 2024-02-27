Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Побываем в настоящей юрте и полакомимся национальными угощениями, побываем на этническом концерте и даже увидим, как проводят обряд у мыса 13 Обоо.
Желающие смогут покататься на коньках, устроить подлёдную рыбалку или отправиться на автомобильную экскурсию по льду. Жить будем в уютных домиках, чтобы прочувствовать атмосферу кочевничества.
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 000 ₽
Описание
Организационные детали
С собой необходимо иметь загранпаспорт. Также рекомендуем взять коньки (при наличии) и тёплую одежду.
Программа тура по дням
Прибытие в Монголию: угощения в монгольской юрте, мыс 13 Обоо
В 06:00 стартуем из Иркутска. По дороге будем любоваться сибирскими пейзажами. Уже через 4,5 часа окажемся на границе. В посёлке Култук сделаем остановку, чтобы встретить рассвет у Байкала на смотровой площадке. Затем продолжим путь через Тункинскую долину: увидим хребет Хамар-Дамбан и Восточные Саяны. Пересечём границу и заселимся в домики, где нас будет ждать обед.
Далее отправимся в гости к кочевнику в монгольскую юрту. Здесь познакомимся с бытом местных жителей, полакомимся национальными угощениями и согреемся чаем. После посетим сакральное место — мыс 13 Обоо. Загадывайте желания! Проведём обряд и пойдём отдыхать.
Баян-Уул, активности на льду и этнический концерт
Позавтракав, направимся к подножию самой высокой точки Восточных Саян — Мунку-Сардык. Побываем в месте силе, Баян-Ууле и узнаем местные легенды. Затем вернёмся в домики на обед. После этого вы сможете покататься на коньках или отправиться на экскурсию по льду на автомобилях. Желающие за дополнительную плату устроят подлёдную рыбалку.
Вечером вас ждёт уникальное представление — этнический монгольский концерт, который погрузит вас в национальную культуру. На ужин отведаем хорхог — мясо, тушёное в котле на раскалённых камнях.
Посещение термальных источников, возвращение в Иркутск
После завтрака выезжаем в Иркутск. По пути заглянем в магазинчики, чтобы закупиться сувенирами из Монголии. Также заедем на термальные источники Тункинской долины, где желающие смогут искупаться.
Наше путешествие подошло к концу. Попрощаемся с вами у гостиницы «Ангара». До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 06:00Завершение: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», время зависит от времени окончания экскурсионной программы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.