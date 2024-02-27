В 06:00 стартуем из Иркутска. По дороге будем любоваться сибирскими пейзажами. Уже через 4,5 часа окажемся на границе. В посёлке Култук сделаем остановку, чтобы встретить рассвет у Байкала на смотровой площадке. Затем продолжим путь через Тункинскую долину: увидим хребет Хамар-Дамбан и Восточные Саяны. Пересечём границу и заселимся в домики, где нас будет ждать обед.

Далее отправимся в гости к кочевнику в монгольскую юрту. Здесь познакомимся с бытом местных жителей, полакомимся национальными угощениями и согреемся чаем. После посетим сакральное место — мыс 13 Обоо. Загадывайте желания! Проведём обряд и пойдём отдыхать.