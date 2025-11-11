1 день

Листвянка. Музей Байкала. Камень Черского. Музей Тальцы

Сбор группы проводится с 8:30 до 9:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

При необходимости мы заберём вас из гостиницы.

Не теряя времени даром, отправляемся на встречу с Байкалом.

Первый пункт на карте нашего путешествия – посёлок Листвянка.

Знакомство с байкальским регионом мы начнём с посещения архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Если вы мечтаете проникнуться неповторимым духом Сибири – лучше места не найти.

Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.

В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.

Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.

Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога – всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.

На обед мы остановимся в уютном ресторане, где вы попробуете блюда из сибирской рыбы.

После обеда мы отправимся на экскурсию в Байкальский лимнологический музей.

Его можно назвать уникальным в своём роде, ведь вся его экспозиция полностью посвящена великому сибирскому озеру.

Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, узнаете историю формирования Байкала, увидите аквариумы с его обитателями – в том числе с байкальской нерпой.

Далее на кресельном подъёмнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского.

С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары и хребет Хамар-Дабан.

Предлагаем вам принять участие в местном ритуале – повязать ленточку и загадать желание.

Отдохнуть после насыщенного дня и поделиться впечатлениями вы сможете в комфортной гостинице на берегу Байкала, где группа разместится сразу после окончания экскурсий.

Питание включено: обед, ужин.

