Но мы попытались составить программу, которая сочетает в себе самые красивые локации и самые интересные развлечения, доступные в зимний
Программа тура по дням
Листвянка. Музей Байкала. Камень Черского. Музей Тальцы
Сбор группы проводится с 8:30 до 9:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
При необходимости мы заберём вас из гостиницы.
Не теряя времени даром, отправляемся на встречу с Байкалом.
Первый пункт на карте нашего путешествия – посёлок Листвянка.
Знакомство с байкальским регионом мы начнём с посещения архитектурно-этнографического музея "Тальцы".
Если вы мечтаете проникнуться неповторимым духом Сибири – лучше места не найти.
Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.
В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.
Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.
Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога – всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.
На обед мы остановимся в уютном ресторане, где вы попробуете блюда из сибирской рыбы.
После обеда мы отправимся на экскурсию в Байкальский лимнологический музей.
Его можно назвать уникальным в своём роде, ведь вся его экспозиция полностью посвящена великому сибирскому озеру.
Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, узнаете историю формирования Байкала, увидите аквариумы с его обитателями – в том числе с байкальской нерпой.
Далее на кресельном подъёмнике мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского.
С неё открывается потрясающий вид на исток Ангары и хребет Хамар-Дабан.
Предлагаем вам принять участие в местном ритуале – повязать ленточку и загадать желание.
Отдохнуть после насыщенного дня и поделиться впечатлениями вы сможете в комфортной гостинице на берегу Байкала, где группа разместится сразу после окончания экскурсий.
Питание включено: обед, ужин.
Снегоходная прогулка вдоль КБЖД
Сегодняшний день будет активным и познавательным.
После завтрака вас ждёт на снегоходная прогулка по тайге.
После экипировки и инструктажа вы оседлаете железного коня и отправитесь в поездку до пади Чёрной.
По пути вы преодолеете живописный перевал, полюбуетесь сказочными заснеженными соснами и кедрами и насладитесь шикарной панорамой Байкала с обзорной площадки.
По завершении поездки вас ждёт обед, а после мы отправляемся в питомник ездовых собак.
Вас ждет знакомство с очаровательными сибирскими хаски и катание на собачьих упряжках по заснеженному лесу.
Общение с очаровательными обитателями питомника – отличное начало дня, который будет наполнен массой впечатлений.
У вас будет свободное время, которое можно потратить на изучение местного рыбного рынка и сувенирных лавок.
Любителям острых ощущений предлагаем посетить сибирскую баню, где можно не только отдохнуть после насыщенного дня, но и окунуться в прорубь, испытав на себе чудодейственную силу ангарской воды (за доп. плату).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Путешествие на хивусе в бухту Песчаную
После завтрака вы отправитесь на причал, где вас будет ждать красавец-хивус.
Это судно на воздушной подушке идеально подходит для зимних путешествий по Байкалу.
Вы посетите пос. Большое Голоустное, где можно наблюдать уникальный "пузырьковый лёд", и побываете в бухте Песчаной, которая известна своими ходульными деревьями и полями чистого, прозрачного льда.
Вечером – возвращение в гостиницу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Ольхон
После завтрака мы покидаем Листвянку и направляемся в сторону Ольхона – самого большого острова на Байкале.
Нам предстоит преодолеть расстояние в 300 км.
Конечной точкой нашего путешествия на сегодня станет пос. Хужир, расположенный на острове Ольхон.
Единственный населённый остров на Байкале является одним из культурных и сакральных центров.
Здесь находится множество бурятских и буддийских святынь, исторических и природных памятников.
По прибытии – размещение в гостинице, ужин.
Питание включено: завтрак, ужин.
Путешествие по северным мысам
После завтрака в гостинице мы отправляемся на экскурсию, которая займет весь день.
На автомобиле УАЗ мы отправимся на север острова, где сосредоточены самые интересные природные достопримечательности Ольхона.
Мы сделаем шесть остановок.
Вы посетите урочище Песчаное, берег которого покрыт мелким белоснежным песком, белокаменный мыс Саган-Хушун и скалу Три Брата, а также мыс Хобой – самый северный мыс Ольхона.
Сегодня в каменных ликах прибрежных скал перед вами оживут удивительные легенды самого загадочного острова на Байкале.
Закат мы встретим у скалы Шаманка.
По легенде она является одним из дворцов Хозяина острова.
Местные жители почитают ее как одну из главных святынь, а путешественники не уезжают с Ольхона без живописного снимка на фоне этого удивительного природного объекта.
Вечером – возвращение в гостиницу, ужин.
Возможна организация ночёвки на льду Малого Моря (за доп. плату).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Буддийские святыни и знакомство с шаманизмом
После завтрака мы прощаемся с Байкалом и возвращаемся в Иркутск.
По пути мы посетим остров Огой.
Одна из скалистых оконечностей острова напоминает своими чертами голову дракона.
А на самом острове находится буддийская Ступа Просветления.
Если в этом удивительном месте загадать желание, оно непременно сбудется!
Финальной точкой нашего байкальского путешествия станет участие в шаманском обряде, который пройдет в храме под открытым небом.
Каждому участнику этого невероятного действа будет отведена определенная роль.
Отдавая дань уважения местным духам, вы почувствуете, что Байкал – таинственный, удивительный и неповторимый – навсегда останется в вашем сердце.
Вечером – возвращение в Иркутск и заселение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Ваше путешествие подходит к концу.
К назначенному времени мы доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал г. Иркутска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|175 000
|199 000
|Комфорт
|184 500
|210 000
Варианты проживания
Отель «Звезда Кочевника» (стандарт)
Отель «Звезда Кочевника» расположен в Иркутской области в поселке Хужир. Комфортные дома из рубленного дерева представляют уютные номера со всеми удобствами для незабываемого отдыха, включая собственную ванную комнату и средства личной гигиены.
Отель «Baikal Wood» (комфорт)
«BaikalWood Eco Lodge Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой. Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Отель «Крестовая Падь» (стандарт/комфорт)
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
Отель «Никола» (стандарт/комфорт)
На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. Номерной фонд представляют 27 светлых и просторных номеров разной категории: от стандарта до премиума. В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
Гостиница «Ангара» (стандарт)
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова. Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Отель «Irkutsk City Centre» (комфорт)
Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.
Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.
Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Размещение в гостиницах (стандарт - гостиница 4* в Иркутске и Листвянке, гостиница «Звезда Кочевника» на Ольхоне, Комфорт - гостиница 4* в Иркутске и Листвянке, гостиница Villa Malina/Порт Ольхон/Baikal Wood на Ольхоне)
- Все экскурсии по программе
- Услуги гида
- Билеты в музеи
- Аренда снегохода (3 часа, посадка по 2 чел.)
- Катание на собачьих упряжках (2,5 км, 10 мин.)
- Питание по программе
- Рекреационные сборы нац. парков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Питание в кафе во время трансферов
- Ночевка на льду Байкала
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.
Есть ли скидки в туре?
- Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
- Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
- Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)