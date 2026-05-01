Знакомство с Байкалом начинается с посещения Байкальского музея и виртуального погружения на дно озера в батискафе.
Вы побываете на Малом Море, на мысе Хобой, окружённом легендами и мифами, подниметесь на смотровую площадку Камень Черского. Возможно провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании.
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Прибытие и размещение в гостинице. Возможность посетить нерпинарий, колесо обозрения, прогуляться по набережной и посетить рынок с байкальскими сувенирами и деликатесами.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе. Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка - Ольхон
Отправление из Листвянки в Иркутск.
Пересадка и переезд к острову Ольхон. Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе. Возможность прогуляться к знаменитой скале Шаманке — одной из главных святынь Байкала и символу острова Ольхон.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Юг Ольхона и остров Огой
Экскурсионная поездка по акватории Малого Моря — на катере летом или на Хивусе зимой.
Посещение острова Огой, известного ступой Просветления — буддийским символом гармонии и очищения. Живописные бухты и прогулки по территории национального парка.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе. Прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|73 500
|83 200
|праздничные даты
|76 900
|87 800
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|24 500
|33 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|27 800
|36 000
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров).
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 20 июля – 10 августа
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Мини-гостиница «Арабеска»
Мини-гостиница «Арабеска» расположилась в поселке Листвянка, от нее идти до озера Байкала около 10-15 минут пешком. К услугам гостей бесплатная парковка, а также прачечная и бильярд. По запросу может быть организован комфортабельный трансфер.
Номерной фонд представляют светлые и уютные номера различной категории, каждый из которых оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.
Перекусить можно в любом кафе поселка, в них подают вкусные и сытные блюда различных кухонь мира. Также рядом есть магазины.
Гостевой дом «Байкальский кедр»
Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.
В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.
Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.
База отдыха «Усадьба Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 – неблагоустроенный.
- вместимость: 13 человек;
- первый этаж с общей верандой – cтоловая;
- второй этаж с балконом;
- количество комнат 3;
- спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);
Первый этаж с общей верандой;
- количество комнат – 7;
- спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
- количество комнат – 7;
- спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- детская площадка бесплатно;
- парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание по прогамме
- Рекреационные сборы
- Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в тур
- Личные расходы
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Примечание к туру
Организатор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Стоимость всех услуг указана только для туристов — граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.