1 день

Прибытие в Иркутск. Экскурсия в музей «Тальцы» и в поселок Листвянка

После прибытия в Иркутск начинается ваше летнее приключение на Байкал!

Как только соберется группа в условленное время, вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку.

Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе "Байкальская Рублевка" – здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.

Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.

Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!

По пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом "Тальцы".

"Тальцы" – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда.

Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Завершится этот день заселением в гостиницу и свободным вечером, который можно посвятить отдыху, прогулке по пристани, также рекомендуем заглянуть на рыбный рынок, где можно попробовать интересную рыбку голомянку, копченые рыбы, там же есть в большом ассортименте чаи из байкальских трав, орехи, варенье, сувенирная продукция.

Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», лимнологический музей Байкала, Шаман-Камень, Листвянка.

Включено в стоимость: проживание, экскурсия в Листвянку и «Тальцы», гид, групповой трансфер.