Вы окажетесь в лесной сказке, попьете из самого сердца Байкала и исследуете старинные железнодорожные тоннели. Капелька гедонизма, немного уединения, легкое замедление и колоссальное количество удовольствия!
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Тальцы - Листвянка
Сегодня вас ждёт:
- совершите путешествие во времени на несколько веков назад, оказавшись в музее под открытым небом «Тальцы»;
- в первый раз увидите Байкал;
- познакомитесь с уникальным растительным и животным миром Байкала в Лимнологическом музее;
- пообедаете в атмосферном кафе авторской сибирской кухни;
- полюбуетесь панорамным видом на исток Ангары со смотровой площадки;
- сможете погулять на местном рыбном рынке, где помимо даров Байкала вас ждет множество разных сувениров.
09:00-10:00 Встречаемся все вместе с гидом и начинаем наше путешествие.
10:00-10:45 Выезжаем из Иркутска и отправляемся в сторону поселка Листвянка.
10:45-12:15 Останавливаемся в этнографическом музее «Тальцы», больше похожем на сибирскую деревню, чтобы начать знакомство с историей и укладом жителей байкальских земель.
После прогулки-экскурсии мы перекусим.
12:15-12:45 И отправимся до поселка Листвянка.
12:45-13:45 Пообедаем в укромном уголке этих мест с романтичным названием «Долина Мечтателей».
13:45-14:00 Переезд до следующего пункта программы, где нас ждут сокровища Байкальского Лимнологического Музея.
14:00-15:30 На экскурсии вы увидите байкальских рыб с нерпой и совершите имитационное погружение на дно Байкала.
15:30-15:45 А сейчас мы поедем до кресельного подъемника.
15:45-16:45 Поднимемся на нем до смотровой площадки Камень Черского, поразимся видам и спустимся вниз.
16:45-17:00 Переезд до отеля.
17:00 Заселяемся в уютные номера и наслаждаемся отдыхом.
Питание: обед в кафе «Долина Мечтателей».
Место проживания: отель "Байкал", двухместные номера категории Делюкс.
Листвянка - КБЖД - Танхой
Сегодня вас ждёт:
- поразитесь величию Кругобайкальской Железной Дороги;
- увидите Байкал с воды и пересечете водную гладь на быстроходном катере;
- побываете на мысе Половинном, где построен самый длинный и самый короткий тоннели КБЖД;
- окажетесь на Дальнем Востоке;
- останетесь наедине с собой в уютном номере с панорамным видом на Байкал;
- проведете уютный вечер за настольными играми;
До 09:45 Набираемся сил за завтраком для активного дня.
09:45-10:00 Переезд до причала.
10:00-12:30 Посадка в быстроходный катер, переход до КБЖД.
12:30-13:30 Прибытие на станцию Половинная, обед в местном кафе.
13:30-14:30 Атмосферная прогулка по Кругобайкальской Железной Дороге и исследование ее старинных тоннелей.
14:30-16:30 Переход до Восточного берега Байкала.
16:30-18:00 Прибытие в поселок Танхой, расположенный на берегу Байкала, где вас ждут уютные номера и отдых.
18:00-19:00 Вкусный ужин и обмен впечатлениями от насыщенного дня.
Питание: завтрак в отеле, обед-пикник (ланчбоксы), ужин в гостевом доме.
Место проживания: гостевой комплекс «Окнами на Байкал», двухместные номера категории Стандарт.
Танхой
Сегодня вас ждёт:
- прогуляетесь по таёжным джунглям и пройдете сеанс ароматерапии кедровой смолой и хвоей;
- увидите скрытый от посторонних глаз лесной водопад;
- искупаетесь в ледяной горной речке с кристально чистой водой;
- познакомитесь с местным егерем, который расскажет вам лесные секреты и истории;
- будете любоваться ночным небом, усыпанным миллиардами звезд.
До 10:00 Завтракаем и отправляемся навстречу приключениям.
10:00-10:30 Переезд до Центральной Усадьбы.
10:30-13:00 Инструктаж и отправление в пешеходную экскурсию по кедровой аллее, где вас поразят ароматы хвои, а из-за деревьев и кустарников за вами будут следить внимательные глазки бурундуков.
13:00-13:40 Обед-пикник в окружении кедров и папоротников.
13:40-16:30 Продолжаем нашу прогулку подъемом к водопаду на реке Осиновка и наслаждаемся уединением с природой.
16:30-17:00 Возвращение к Центральной Усадьбе, переезд до гостевого комплекса.
17:00-18:00 Время на отдых, когда вы предоставлены сами себе и своим ощущениям от сегодняшнего дня.
18:00-19:00 Вкусный сибирский ужин.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед-пикник, ужин в гостевом доме.
Место проживания: гостевой комплекс «Окнами на Байкал», двухместные номера категории Стандарт.
Танхой - Байкальск - Иркутск
Сегодня вас ждёт:
- посетите интерактивный визит-центр «Байкал Заповедный», который совсем не похож на классический музей;
- увидите бескрайний Байкал с вершины горы;
- проедете по живописной дороге вдоль Байкала;
До 10:00 Завтракаем и собираем вещи в обратный путь.
10:00-11:15 Нескучная экскурсия в современный визит-центре «Байкал Заповедный».
11:15-12:30 Переезд до Байкальска.
12:30-13:00 Захватывающий дух своей красотой подъем на кресельном подъемнике на гору Соболиная и наслаждение видом.
13:00-14:00 Обед в высокогорном панорамном кафе.
14:00-14:45 Спускаемся также на подъемнике и отправляемся в сторону Иркутска.
14:45-15:45 по пути остановка у знаменитого гранатового пляжа и прогулка.
15:45-19:00 Переезд до Иркутска.
19:00 Прибытие в Иркутск.
Завершение программы.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед в кафе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Байкал” и в гостевом доме “Окнами на Байкал”.
Доплата за одноместное размещение 10 900 рублей.
- при группе 6 человек – 95 300 рублей;
- при группе 4 человека – 129 600 рублей;
Варианты проживания
Отель «Байкал»
Современный дизайн, свежий ремонт, большой выбор номеров. В шаговой доступности дендропарк и музей. Изюминка отеля в том, что он расположен на возвышенности. Из окон открывается вид на озеро.
Номер категории Deluxe Twin Baikal View
- Две отдельные кровати размером 900х200 см
- Предметы индивидуального пользования
- Полотенца
- Чайная станция
- Утюг + гладильная доска
- TV
- Мини-бар
- Бесплатный Wi-Fi
Гостевой комплекс «Окнами на Байкал»
Двухместные номера категории стандарт.
- Две отдельные кровати размером 900х200 см.
- Предметы индивидуального пользования
- Полотенца
- Чайная станция
- Утюг + гладильная доска
- TV
- Мини-бар
- Бесплатный Wi-Fi
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Трансферы согласно программе
- Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий, ужины в гостевом доме 2 и 3 дни
- Отель Байкал поселок Листвянка, двухместные номера категории стандарт, 1 ночь
- Гостевой дом Окнами на Байкал, поселок Танхой, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
- Посещение музея Тальцы и Байкальского Лимнологического музея
- Билеты на кресельный подъемник на смотровую камень Черского
- Аренда быстроходного катера FR по маршруту Листвянка - КБЖД - Танхой
- Экскурсия по эко-тропе в сопровождении егеря
- Посещение визит-центра «Байкал Заповедный»
- Билеты на кресельный подъемник на гору Соболиная
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Проживание в Иркутске в 4-й день
- Питание: завтрак и ужин в 1-й день, ужин в 4-й день
- Баня по желанию
- Обзорная экскурсия по Иркутску по желанию
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет - скидка 10% от стоимости при размещении на дополнительном месте в номере с родителями.
Во сколько начинается тур? Как и где происходит сбор группы? Если гость прилетел заранее, его будут встречать?
Сбор группы происходит в аэропорту. Рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени. Для рейсов из Москвы это вечерние рейсы накануне. Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут, если вся группа прилетает раньше – выезжаем раньше.
Если гость прилетел за день-два до старта тура, то его заберём из отеля (трансфер из аэропорта и размещение в этот день/дни не входит). Вы можете забронировать отель самостоятельно и воспользоваться услугами яндекс/uber. такси либо мы с радостью поможем Вам с бронью выбранного отеля и организуем трансфер из аэропорта.
- «Аэро-отель» http://aerohotel-irk.ru/ru/;
- хостел «Браво» https://hostelbravo.ru/info.html;
- в 5 мин. езды гостиница «7 дорог» http://www.sevenroads.ru/;
- отель «Звезда» https://zvezdahotel.ru/
Какая в это время на Байкале погода и температура?
Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С, порой достигает 30 С, приблизительная температура ночью составляет +14 - 18 С.
Какая кухня преобладает? Учитываются ли особенности питания?
Преобладает домашняя русская кухня, а так же будет возможность попробовать байкальские блюда (уха, байкальская рыба в различных вариациях).
Мы обязательно учитываем особенности питания всех гостей.
И корректируем меню для вегетарианцев, для людей, не употребляющих молоко и имеющих пищевые аллергии.
Ориентировочное меню для вегетарианцев: салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное.
Как обстоят дела со связью? Какой лучше оператор и будет ли wi-fi?
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи.
Лучше всего ловят МТС и Теле 2.
Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн.
Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.
Сколько наличных брать с собой в тур?
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 2 ужина (1000-2000 рублей за ужин по меню). Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы и практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.