Зажигая огни Байкала. Новый год
Групповой тур в Иркутске

Зажигая огни Байкала

5
3 отзыва
Путешествие для тех, кто мечтает встретить праздник в атмосфере снежной сказки и бесконечного веселья! Мы сделали для этого всё: продумали шоу-программу, выбрали зал на берегу озера, включили в путешествие уникальный ресторан на льду “Станция Йети”.Представьте: прозрачные купола с обзором Байкала на 360 градусов, живой огонь внутри и блюда сибирской кухни, приготовленные с любовью.

В новогоднюю ночь будем много танцевать, веселиться, знакомиться и согревать душу таёжными напитками. Счастливое торжество перейдёт в волшебное путешествие по хрустальному царству. Увидите первый лёд, сияющие пещеры и шаманские Места Силы.
Зажигая огни Байкала. Новый год
Зажигая огни Байкала. Новый год
Зажигая огни Байкала. Новый год
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Роскошный новогодний банкет
Роскошный новогодний банкет
Незабываемо проведём праздничную ночь в отеле на берегу озера
Купольный ресторан на льду
Купольный ресторан на льду
Станем желанными гостями уникального ресторана на льду «Станция Йети»
Почувствуем себя в роли каюра
Почувствуем себя в роли каюра
Познакомимся с очаровательными хаски и покорим ледяные просторы на упряжке
Загадаем новогодние желания
Загадаем новогодние желания
Проведём ритуал исполнения желаний на священном буддийском острове Огой
Ледовый драйв
Ледовый драйв
На теплом хивусе исследуем кристальные пещеры, гроты и наплески и встретим волшебный закат
Изысканная кухня
Изысканная кухня
Продегустируем сибирские блюда в исполнении шеф-повара

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Малое Море. Праздничный ужин

Долгожданная встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с командой и гидом (9-10 утра по Иркутскому времени).

Не теряя времени, мчим к берегу озера!

В дороге посещаем местное кафе, где начинаем дегустацию блюд байкальской кухни (не входит в стоимость).

Попробуйте те самые буузы – яркое проявление бурятской гастрономии.

По прибытии к заливу Малого Моря, заселимся в отель и отдохнём с дороги.

Когда восстановите силы, приглашаем на атмосферную прогулку среди льдов.

Берём шампанское, приподнятое настроение и отправляемся на хивусе к кристальным пещерам и наплескам.

В момент заката это особо завораживающее зрелище.

Лучи отражаются от зеркальной поверхности и заполняют пространство мягким свечением.

Продолжим наполняться эмоциями на новогоднем вечере!

Обещаем сделать его потрясающим!

В панорамном ресторане отеля сервируют роскошный стол.

Танцуйте, наслаждайтесь вкусной едой, общением и искрящейся атмосферой праздника.

Загадывайте желания под бой курантов и верьте в их исполнение – Байкал в этом поможет!

Питание: праздничный ужин.

Иркутск - Малое Море. Праздничный ужинИркутск - Малое Море. Праздничный ужинИркутск - Малое Море. Праздничный ужинИркутск - Малое Море. Праздничный ужинИркутск - Малое Море. Праздничный ужин
2 день

Малое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжках

Первая задача на сегодня – выспаться.

На свежем байкальском воздухе это получается прекрасно!

Дальше вас ждёт продолжение банкета: в ресторане на льду озера устроим праздничное шоу с музыкой, весельем и катанием на собачьих упряжках.

После для вас сервируют горячий обед в прозрачных куполах концептуального гастро-проекта “Станция Йети”.

Насладитесь сибирскими блюдами и таёжными десертами с видом на хрустальное пространство.

Будет время погулять по территории, изучить ледяные объекты, погрузиться в историю и сделать эстетичные фото.

Первый вечер года завершим встречей яркого заката среди льдов.

По желанию, возьмите в аренду коньки и покорите самый большой природный каток этого мира.

Весь день вас будут окружать заснеженные панорамы, вкусная еда и домашняя атмосфера, где вы чувствуете себя самым желанным гостем.

Питание: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», ужин.

Малое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжкахМалое Море. Ресторан на льду. Катание на собачьих упряжках
3 день

Малое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусе

Сегодня вы поймёте, почему у зимнего Байкала столько поклонников!

В экспедиции на хивусе увидите сияющие пещеры, лабиринты и гроты.

На контрасте с первым льдом создаётся невероятный пейзаж, ради которого приезжают гости со всего мира.

Насладимся роскошью зимнего озера и отправимся к острову Огой.

Здесь расположена буддийская Ступа Просветления.

По традиции, для очищения от негативной энергии и исполнения желаемого, обойдите вокруг Ступы 7 раз.

На маршруте встретим священную скалу Шаманка – Ольхонское место силы в окружении льдов.

К обеду капитан судна причалит у космического ресторана «Станция Йети».

Попробуете новые блюда, по возможности, пообщаетесь с авторами проекта и узнаете его космическую историю: что означают символы и откуда взялись круги на льду, похожие на рисунки инопланетной расы.

Вечер в нашем распоряжении – соберёмся в ресторане отеля, обсудим яркие моменты отдыха и устроим завершающий гастро-ужин.

Питание: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», ужин.

Малое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусеМалое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусеМалое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусеМалое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусеМалое море - остров Огой - остров Ольхон. Экспедиция на хивусе
4 день

Малое Море - Тажеранские степи - Иркутск

Наше зимнее путешествие подходит к концу.

Предлагаем встать пораньше и встретить волшебный рассвет на берегу Байкала.

Поверьте, эти впечатления надолго останутся в сердце!

Напоследок отправимся в захватывающий трип по бездорожью Тажеранских степей.

Покажем сказочные скальники, пещеры с рисунками древних людей, лунные пейзажи и панорамные виды на заснеженные солончаковые озёра.

На контрасте белоснежных просторов, получите особое наслаждение от горячего обеда с ухой, бутербродами с фермерским мясом и глинтвейном на северных ягодах (в описании указаны примеры блюд. Меню согласовывается отдельно).

После – трансфер в аэропорт Иркутска.

Когда вернётесь в привычный ритм жизни, почувствуете вдохновение создавать новое!

А мы всегда будем ждать на заряжающий отдых в Сибири!

Питание: завтрак, обед-пикник.

Рекомендуемое время вылета: 20:00.

Малое Море - Тажеранские степи - ИркутскМалое Море - Тажеранские степи - ИркутскМалое Море - Тажеранские степи - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.

Варианты проживания

Гостевой дом «Баяр»

3 ночи

Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.

Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.

В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки детям?

Скидка на детей - 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
25 мар 2024
Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
И
15 мар 2024
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
О
9 мар 2024
Хорошая организация:
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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