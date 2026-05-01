Программа тура по дням
Отправление поезда
15:29 Отправление поезда из Перми.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Прибытие. Обзорная экскурсия по Иркутску. Музей «Тальцы». Листвянка
08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (встреча с табличкой на улице, у входа пригородных касс).
09:30-10:30 Завтракаем в кафе.
Путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Иркутск – столица Восточной Сибири, прославленный «Сибирским Парижем».
Город купцов и декабристов хранит в своих церквях, особняках и старинных домах уникальные истории – героические, порой трагические, всегда захватывающие.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров.
Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Тальцы – живая история XVII века!
Здесь вас ждут усадьбы зажиточных крестьян, легендарная Спасская башня Илимского острога, Волостная Управа, церковно-приходская школа и величественный храм Казанской иконы Божьей Матери XVII века.
Особая магия музея – каждая усадьба оживает своей уникальной экспозицией!
Загляните в каждый дом, почувствуйте тепло очага и услышите эхо прошлых веков.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице, свободное время в городе.
Отправление на остров Ольхон. Скала Шаманка
Завтрак в гостинице.
Отправление на остров Ольхон (250 км до парома о. Ольхон и далее по острову до пос. Хужир 39 км).
Важная информация о маршруте до острова: автобус может следовать двумя возможным маршрутам:
- напрямую до острова через паромное переплытие;
- до парома + пересадка: после переправы — посадка в местный транспорт УАЗ.
Байкал — синее сердце Сибири, а Ольхон — его священная жемчужина.
Остров объединяет в себе географический центр озера, тысячелетние легенды шаманов и ключевые страницы бурятской истории.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки, не входит в стоимость) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).
Размещение на турбазе/в частной усадьбе, свободное время, ужин (входит в стоимость).
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан.
Бурхан – священная скала, которую буряты почитают с древних времён как обитель хозяина острова.
Сегодня это государственный природно-исторический памятник, а в прошлом здесь проводились шаманские обряды в пещере мыса.
Археологические исследования Бурхана привлекли внимание учёных со всего мира: в 1970-х работала советско-американская экспедиция, выдвинувшая гипотезу об азиатском происхождении индейцев Америки.
На мысе найдены ценные артефакты.
Севернее Бурхана раскинулся 3-километровый Сарайский пляж – золотая коса между скалой и посёлком Харанцы.
Песчаные дюны укрывают уютные поляны в сосновом лесу – идеальное место для отдыха!
Целодневная экскурсия на мыс Хобой
Завтрак.
Целодневная экскурсия на мыс Хобой.
Хобой – священный мыс на севере Ольхона, воплощение мощной силы и энергетики.
По бурятски «хобой» означает «клык» – мыс своей формой напоминает острый зуб, выступающий в Байкал.
Расположен у самого широкого участка озера (79,5 км).
Только в ясную погоду с вершины открывается вид на гористый Святой Нос на противоположном берегу!
Саган-Хушун – “Белый мыс” – живописный скалистый выступ длиной около 1 км.
Скалы этого места охраняются как природные памятники Байкала.
Среди однообразного берега выделяются пирамидальные скалы “Три брата” – эффектные утёсы с местной легендой, которую расскажут на экскурсии!
После пешеходной прогулки со стоянки до мыса Хобой запланирован пикник (входит в стоимость тура).
А затем посетим еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.
Шунтэ – ещё одна жемчужина Ольхона, названная в честь лиственницы («шунтэ» по-бурятски).
На берегах мыса раскинулся густой хвойный лес, а Шунтэ-Левый на северо-востоке острова поражает мраморными жилами и яркими красными лишайниками.
Со смотровой площадки на высокой красной скале открывается захватывающий вид на Байкал.
Местные верят: Шунтэ-Левый помогает семейным парам с бесплодием – в прошлом здесь ставили юрты, и чудо случалось.
Сегодня для желающих детей – примета взобраться на скалу: левую – для сына, правую – для дочки!
Вечерний переезд до турбазы.
Окончание экскурсии.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак, отдых на Ольхоне.
Свободный день на острове.
Можно прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и искупаться в Байкале (вода достаточно прохладная).
Рекомендуем Вам обратить внимание на следующие экскурсии (за доп. плату, оплата на месте):
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов, ориентировочная стоимость от 4400 руб. /чел., точную стоимость уточнять у гида).
Ступа на острове Огой – буддийская ступа Просветления и Покорения демонов, построенная в 2005 году и хранящая статую Матери всех Будд с реликвиями.
Остров, вытянутый на 6 км с юга на север, с высоты напоминает танцующую богиню Диканю с распростёртыми руками.
Ступа возвышается на вершине (512 м над уровнем моря, 60 м над Байкалом) – в самом сердце острова. Строительство объединило волонтёров из Москвы, Питера, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона и Лиссабона: материалы доставляли катерами и вручную, тяжёлые грузы – вертолётами.
Проект создал иркутский архитектор, руководил лама из Бутана.
Экскурсия на Южную часть острова Ольхон (продолжительность около 6-7-ми часов, ориентировочная стоимость от 3000 руб. /чел., точную стоимость уточнять у гида).
Экскурсия по югу Ольхона – живописный маршрут с остановками на ключевых панорамных точках.
Вы проедете по южной части острова, открывая для себя самые яркие виды Байкала.
Первая остановка: смотровая у посёлка Хужир – панорама деревни, пролива Малое Море и плавных линий Приморского хребта.
Далее: деревня Ялга у озера Ханхой – тёплое озеро, отделённое песчаной косой от Байкала, идеальное для купания. Затем: мыс «Кобылья Голова» – природный памятник, напоминающий профиль лошади на южной оконечности острова.
Финал: смотровая “Трезубец” с видом на Малое Море, пустынные острова и материк.
Обед-пикник включён: уха и чай из сибирских трав!
Возвращение в Хужир.
В стоимость входит ужин на базе размещения (подробную информацию сообщит гид в туре).
Свободный день
Завтрак, отдых на Ольхоне.
Свободный день на острове.
Можно прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и искупаться в Байкале (вода достаточно прохладная).
В стоимость входит ужин на базе размещения (подробную информацию сообщит гид в туре).
Отправление в Иркутск
Завтрак.
Выселение до 12:00.
Выезд в Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 13:00-14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне вечером (уточнить у администратора).
Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00-20:00.
Трансфер и размещение в гостинице в Иркутске.
Отправление домой
Завтрак в гостинице.
Окончание тура.
Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Возвращение в Пермь
05:27 Прибытие в Пермь.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и проезд в поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|107 700
|133 200
- при покупке тура без ЖД билетов – скидка 19 000 руб.;
- скидка в вагонах плацкарт:
- дети 0-4 года – 19 000 руб.;
- дети 5-9 лет – 12 000 руб.;
- дети 10-17 лет – 9 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Яковлевъ»
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.
Гостиница «Лазурный Берег»
Гостиничный комплекс «Лазурный берег» 3* расположен в живописном районе недалеко от центра Иркутска, всего в 4 километрах от аэропорта и в 12 километрах от железнодорожного вокзала. Вблизи находится выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», что делает отель удобным выбором как для деловых поездок, так и для отдыха. К услугам гостей — 65 уютных номеров различных категорий, ресторан, сауна, хаммам, бесплатная парковка и Wi-Fi, услуги бизнес-центра, прачечная, камера хранения.
Гостиница «Baikal View»
Отель «Baikal View» предлагает 99 номеров в экостиле с минималистичным дизайном: лаконичные формы и спокойные тона помогают создать уютную атмосферу и по‑настоящему расслабиться. Из любого номера гости могут любоваться панорамным видом на Малое Море Байкала.
Расположение отеля гарантирует тишину и покой: он находится в 700 метрах от берега озера, в двух километрах от посёлка Хужир и в 290 км от Иркутска — вдали от шумных мест и оживлённых трасс. На всей территории работает Wi‑Fi.
Утро в «Baikal View» можно начать с сытного завтрака в формате «шведского стола». Гостей ждут деревенские яйца — можно выбрать омлет или глазунью, — а также каши, домашний творог, блины, сырники и оладьи. К столу подают сыры и колбасы, бекон, свежие овощи и фрукты, домашнюю выпечку, свежесваренный кофе и другие напитки.
Отдых в отеле — это не просто уединение и комфорт, но и возможность глубже погрузиться в культуру региона. Гости смогут узнать о богатой истории народов Байкала, познакомиться с бурятской национальной кухней, а также открыть для себя мир шаманизма — в том числе посетить традиционный шаманский обряд.
Ответы на вопросы
Что включено
- ЖД билеты Пермь - Иркутск - Пермь
- Проживание, указанное в программе
- Питание - 6 завтраков, 1 обед, 3 ужина
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов - 2 300 руб
- При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата: Пермь - Иркутск - нижнее место 11 200 руб. Пермь - Иркутск - верхнее место 7 700 руб. Иркутск - Пермь - нижнее место 14 500 руб. Иркутск - Пермь - верхнее место 9 900 руб. (наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание,питьевую воду;
- кружку;столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода,перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
Какие необходимы документы для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис
Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."
С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025).
Основное изменение: Требуется согласие ОБОИХ родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.
ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.
Показываем паспорт\свидетельство о рождении.
Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
Памятка также будет отправлена на почту.
Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.
Как организовано питание?
В стоимость включено:
- 6 завтраков;
- 1 обед;
- 3 ужина;
Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.
Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.
В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Как организован железнодорожный проезд?
Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.
Время выезда поезда может поменяться.
Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления.
Посадка туристов может быть произведена на станции КУНГУР, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ, а также на станциях БАЛЕЗИНО, ГЛАЗОВ.
Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур, Екатеринбург и Тюмень уточняйте в заявках.
Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов – 2 300 руб. При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
