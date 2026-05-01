5 день

Отправление на остров Ольхон. Скала Шаманка

Завтрак в гостинице.

Отправление на остров Ольхон (250 км до парома о. Ольхон и далее по острову до пос. Хужир 39 км).

Важная информация о маршруте до острова: автобус может следовать двумя возможным маршрутам:

напрямую до острова через паромное переплытие;

до парома + пересадка: после переправы — посадка в местный транспорт УАЗ.

Байкал — синее сердце Сибири, а Ольхон — его священная жемчужина.

Остров объединяет в себе географический центр озера, тысячелетние легенды шаманов и ключевые страницы бурятской истории.

Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.

За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки, не входит в стоимость) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).

Размещение на турбазе/в частной усадьбе, свободное время, ужин (входит в стоимость).

Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан.

Бурхан – священная скала, которую буряты почитают с древних времён как обитель хозяина острова.

Сегодня это государственный природно-исторический памятник, а в прошлом здесь проводились шаманские обряды в пещере мыса.

Археологические исследования Бурхана привлекли внимание учёных со всего мира: в 1970-х работала советско-американская экспедиция, выдвинувшая гипотезу об азиатском происхождении индейцев Америки.

На мысе найдены ценные артефакты.

Севернее Бурхана раскинулся 3-километровый Сарайский пляж – золотая коса между скалой и посёлком Харанцы.

Песчаные дюны укрывают уютные поляны в сосновом лесу – идеальное место для отдыха!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160