Жемчужина Байкала. Тур на поезде из Перми

Погрузитесь в магию Байкала — одного из самых загадочных и неповторимых уголков Земли! Путешествие начнется с посещения уникального музея под открытым небом “Тальцы”, где история сливается с величием природы.

Листвянке Вас ждут восхитительные пейзажи и чистый воздух, а также возможность попробовать свежевыловленную рыбу и наслаждаться активными развлечениями.

А на живописном острове Ольхон Вы сможете ощутить дух этой магической земли, полюбоваться её знаменитыми скалами и проникнуться национальными традициями.

В стоимость тура включены ЖД билеты из Перми, посадка туристов может быть произведена на станции Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, а также на станциях Балезино, Глазов по зпредварительному запросу.

Есть возможность приобрести тур без ЖД проезда со скидкой и добраться в Иркутск самостоятельно любым удобным способом.

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда

15:29 Отправление поезда из Перми.

2 день

День в поезде

В пути.

3 день

День в поезде

В пути.

4 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Иркутску. Музей «Тальцы». Листвянка

08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (встреча с табличкой на улице, у входа пригородных касс).

09:30-10:30 Завтракаем в кафе.

Путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Иркутск – столица Восточной Сибири, прославленный «Сибирским Парижем».

Город купцов и декабристов хранит в своих церквях, особняках и старинных домах уникальные истории – героические, порой трагические, всегда захватывающие.

После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.

Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров.

Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы".

В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Тальцы – живая история XVII века!

Здесь вас ждут усадьбы зажиточных крестьян, легендарная Спасская башня Илимского острога, Волостная Управа, церковно-приходская школа и величественный храм Казанской иконы Божьей Матери XVII века.

Особая магия музея – каждая усадьба оживает своей уникальной экспозицией!

Загляните в каждый дом, почувствуйте тепло очага и услышите эхо прошлых веков.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.

Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице, свободное время в городе.

5 день

Отправление на остров Ольхон. Скала Шаманка

Завтрак в гостинице.

Отправление на остров Ольхон (250 км до парома о. Ольхон и далее по острову до пос. Хужир 39 км).

Важная информация о маршруте до острова: автобус может следовать двумя возможным маршрутам:

  • напрямую до острова через паромное переплытие;
  • до парома + пересадка: после переправы — посадка в местный транспорт УАЗ.

Байкал — синее сердце Сибири, а Ольхон — его священная жемчужина.

Остров объединяет в себе географический центр озера, тысячелетние легенды шаманов и ключевые страницы бурятской истории.

Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.

За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки, не входит в стоимость) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).

Размещение на турбазе/в частной усадьбе, свободное время, ужин (входит в стоимость).

Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан.

Бурхан – священная скала, которую буряты почитают с древних времён как обитель хозяина острова.

Сегодня это государственный природно-исторический памятник, а в прошлом здесь проводились шаманские обряды в пещере мыса.

Археологические исследования Бурхана привлекли внимание учёных со всего мира: в 1970-х работала советско-американская экспедиция, выдвинувшая гипотезу об азиатском происхождении индейцев Америки.

На мысе найдены ценные артефакты.

Севернее Бурхана раскинулся 3-километровый Сарайский пляж – золотая коса между скалой и посёлком Харанцы.

Песчаные дюны укрывают уютные поляны в сосновом лесу – идеальное место для отдыха!

6 день

Целодневная экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Целодневная экскурсия на мыс Хобой.

Хобой – священный мыс на севере Ольхона, воплощение мощной силы и энергетики.

По бурятски «хобой» означает «клык» – мыс своей формой напоминает острый зуб, выступающий в Байкал.

Расположен у самого широкого участка озера (79,5 км).

Только в ясную погоду с вершины открывается вид на гористый Святой Нос на противоположном берегу!

Саган-Хушун – “Белый мыс” – живописный скалистый выступ длиной около 1 км.

Скалы этого места охраняются как природные памятники Байкала.

Среди однообразного берега выделяются пирамидальные скалы “Три брата” – эффектные утёсы с местной легендой, которую расскажут на экскурсии!

После пешеходной прогулки со стоянки до мыса Хобой запланирован пикник (входит в стоимость тура).

А затем посетим еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.

Шунтэ – ещё одна жемчужина Ольхона, названная в честь лиственницы («шунтэ» по-бурятски).

На берегах мыса раскинулся густой хвойный лес, а Шунтэ-Левый на северо-востоке острова поражает мраморными жилами и яркими красными лишайниками.

Со смотровой площадки на высокой красной скале открывается захватывающий вид на Байкал.

Местные верят: Шунтэ-Левый помогает семейным парам с бесплодием – в прошлом здесь ставили юрты, и чудо случалось.

Сегодня для желающих детей – примета взобраться на скалу: левую – для сына, правую – для дочки!

Вечерний переезд до турбазы.

Окончание экскурсии.

7 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак, отдых на Ольхоне.

Свободный день на острове.

Можно прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и искупаться в Байкале (вода достаточно прохладная).

Рекомендуем Вам обратить внимание на следующие экскурсии (за доп. плату, оплата на месте):

Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов, ориентировочная стоимость от 4400 руб. /чел., точную стоимость уточнять у гида).

Ступа на острове Огой – буддийская ступа Просветления и Покорения демонов, построенная в 2005 году и хранящая статую Матери всех Будд с реликвиями.

Остров, вытянутый на 6 км с юга на север, с высоты напоминает танцующую богиню Диканю с распростёртыми руками.

Ступа возвышается на вершине (512 м над уровнем моря, 60 м над Байкалом) – в самом сердце острова. Строительство объединило волонтёров из Москвы, Питера, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона и Лиссабона: материалы доставляли катерами и вручную, тяжёлые грузы – вертолётами.

Проект создал иркутский архитектор, руководил лама из Бутана.

Экскурсия на Южную часть острова Ольхон (продолжительность около 6-7-ми часов, ориентировочная стоимость от 3000 руб. /чел., точную стоимость уточнять у гида).

Экскурсия по югу Ольхона – живописный маршрут с остановками на ключевых панорамных точках.

Вы проедете по южной части острова, открывая для себя самые яркие виды Байкала.

Первая остановка: смотровая у посёлка Хужир – панорама деревни, пролива Малое Море и плавных линий Приморского хребта.

Далее: деревня Ялга у озера Ханхой – тёплое озеро, отделённое песчаной косой от Байкала, идеальное для купания. Затем: мыс «Кобылья Голова» – природный памятник, напоминающий профиль лошади на южной оконечности острова.

Финал: смотровая “Трезубец” с видом на Малое Море, пустынные острова и материк.

Обед-пикник включён: уха и чай из сибирских трав!

Возвращение в Хужир.

В стоимость входит ужин на базе размещения (подробную информацию сообщит гид в туре).

8 день

Свободный день

Завтрак, отдых на Ольхоне.

Свободный день на острове.

Можно прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и искупаться в Байкале (вода достаточно прохладная).

В стоимость входит ужин на базе размещения (подробную информацию сообщит гид в туре).

9 день

Отправление в Иркутск

Завтрак.

Выселение до 12:00.

Выезд в Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 13:00-14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне вечером (уточнить у администратора).

Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00-20:00.

Трансфер и размещение в гостинице в Иркутске.

10 день

Отправление домой

Завтрак в гостинице.

Окончание тура.

Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00.

11 день

День в поезде

В пути.

12 день

День в поезде

В пути.

13 день

Возвращение в Пермь

05:27 Прибытие в Пермь.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и проезд в поезде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
107 700133 200
  • при покупке тура без ЖД билетов – скидка 19 000 руб.;
  • скидка в вагонах плацкарт:
    • дети 0-4 года – 19 000 руб.;
    • дети 5-9 лет – 12 000 руб.;
    • дети 10-17 лет – 9 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Яковлевъ»

2 ночи

Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.

Гостиница «Лазурный Берег»

2 ночи

Гостиничный комплекс «Лазурный берег» 3* расположен в живописном районе недалеко от центра Иркутска, всего в 4 километрах от аэропорта и в 12 километрах от железнодорожного вокзала. Вблизи находится выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», что делает отель удобным выбором как для деловых поездок, так и для отдыха. К услугам гостей — 65 уютных номеров различных категорий, ресторан, сауна, хаммам, бесплатная парковка и Wi-Fi, услуги бизнес-центра, прачечная, камера хранения.

Гостиница «Baikal View»

4 ночи

Отель «Baikal View» предлагает 99 номеров в экостиле с минималистичным дизайном: лаконичные формы и спокойные тона помогают создать уютную атмосферу и по‑настоящему расслабиться. Из любого номера гости могут любоваться панорамным видом на Малое Море Байкала.

Расположение отеля гарантирует тишину и покой: он находится в 700 метрах от берега озера, в двух километрах от посёлка Хужир и в 290 км от Иркутска — вдали от шумных мест и оживлённых трасс. На всей территории работает Wi‑Fi.

Утро в «Baikal View» можно начать с сытного завтрака в формате «шведского стола». Гостей ждут деревенские яйца — можно выбрать омлет или глазунью, — а также каши, домашний творог, блины, сырники и оладьи. К столу подают сыры и колбасы, бекон, свежие овощи и фрукты, домашнюю выпечку, свежесваренный кофе и другие напитки.

Отдых в отеле — это не просто уединение и комфорт, но и возможность глубже погрузиться в культуру региона. Гости смогут узнать о богатой истории народов Байкала, познакомиться с бурятской национальной кухней, а также открыть для себя мир шаманизма — в том числе посетить традиционный шаманский обряд.

Ответы на вопросы

Что включено
  • ЖД билеты Пермь - Иркутск - Пермь
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание - 6 завтраков, 1 обед, 3 ужина
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов - 2 300 руб
  • При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата: Пермь - Иркутск - нижнее место 11 200 руб. Пермь - Иркутск - верхнее место 7 700 руб. Иркутск - Пермь - нижнее место 14 500 руб. Иркутск - Пермь - верхнее место 9 900 руб. (наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.)
Место начала и завершения?
Пермь / Глазов / Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для ЖД проезда:

  • питание,питьевую воду;
  • кружку;столовые приборы;
  • деньги для посещения вагона-ресторана;
  • одежда для сна, тапочки;
  • пауэрбанк.

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода,перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.

Скидка в вагонах ПЛАЦКАРТ:

  • дети 0-4 года – 19 000 руб.;
  • дети 5-9 лет – 12 000 руб.;
  • дети 10-17 лет – 9 500 руб.;
Какие необходимы документы для поездки?

Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис

Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."

С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025).

Основное изменение: Требуется согласие ОБОИХ родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.

ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.

Показываем паспорт\свидетельство о рождении.

Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.

Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.

Памятка также будет отправлена на почту.

Туристы самостоятельно садятся в поезд.

В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.

В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.

Как организовано питание?

В стоимость включено:

  • 6 завтраков;
  • 1 обед;
  • 3 ужина;

Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.

Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.

Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.

В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.

Как организован железнодорожный проезд?

Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.

Время выезда поезда может поменяться.

Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления.

Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1-2 дня до отправления тура на почту.

Благодарим за понимание.

При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата:

  • Пермь – Иркутск – нижнее место 11 200 руб.;
  • Пермь – Иркутск – верхнее место 7 700 руб.;
  • Иркутск – Пермь – нижнее место 14 500 руб.;
  • Иркутск – Пермь – верхнее место 9 900 руб.;

Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.

Посадка туристов может быть произведена на станции КУНГУР, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ, а также на станциях БАЛЕЗИНО, ГЛАЗОВ.

Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур, Екатеринбург и Тюмень уточняйте в заявках.

Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов – 2 300 руб. При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.

В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
