Корпоративный тур на Байкал: летнее путешествие в Листвянку

Корпоративный тур на Байкал
Корпоративный тур на Байкал — это увлекательная и объединяющая программа, которая направлена на сплочение коллектива.

В этом путешествии ваша команда отвлечется от рабочих будней, коллеги смогут пообщаться в неформальной обстановке и
читать дальше

набраться новых впечатлений. Для того, чтобы работать эффективно, обязательно делать перерывы.

Яркий экскурсионный тур и незабываемые эмоции для всей компании! Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.

4.67
3 отзыва
Корпоративный тур на Байкал: летнее путешествие в Листвянку
Корпоративный тур на Байкал: летнее путешествие в Листвянку
Корпоративный тур на Байкал: летнее путешествие в Листвянку
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка. Музей под открытым небом Тальцы

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.

Поездка в этнографический музей Тальцы.

Экскурсия по музею.

Переезд в поселок Листвянку.

Размещение в гостинице.

Посещение рынка, где можно приобрести байкальскую рыбу и сувениры.

Питание включено: обед.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - Листвянка. Музей под открытым небом ТальцыИркутск - Листвянка. Музей под открытым небом ТальцыИркутск - Листвянка. Музей под открытым небом ТальцыИркутск - Листвянка. Музей под открытым небом Тальцы
2 день

Экскурсия по Листвянке

Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Экскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по Листвянке
3 день

Поездка на катере вдоль КБЖД

Посадка на катер в Листвянке.

Поездка вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного.

Высадка на берег, прогулка.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Поездка на катере вдоль КБЖДПоездка на катере вдоль КБЖДПоездка на катере вдоль КБЖДПоездка на катере вдоль КБЖД
4 день

Листвянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городу

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Экскурсия по историческому центру столицы Восточной Сибири.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Листвянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городуЛиствянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городуЛиствянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городуЛиствянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городу
5 день

Проводы в аэропорт

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

Питание включено: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и отелях.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе, руб:

размер группыразмещение экономразмещение стандарт
обычные датыпраздничные даты обычные датыпраздничные даты
10 человек63 00063 20071 20074 000
20 человек53 00053 30062 00064 000
30 человек48 00048 20056 50059 200
40 человек45 00045 60054 00056 300

Размещение Эконом:

  • Листвянка: гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Иркутск: гостиница Матрешка — 2-местный номер (удобства в номере).

Размещение Стандарт:

  • Листвянка: гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере);
  • Иркутск: гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в курортной зоне Листвянки.

За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.

Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание: день 1-3: обеддень 2-5: завтрак
  • День 1-3: обед
  • День 2-5: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: по Листвянкедень 3: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянкадень 4: Листвянка - Иркутскдень 5: по Иркутску
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: по Листвянке
  • День 3: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
  • День 4: Листвянка - Иркутск
  • День 5: по Иркутску
  • Экскурсионные услуги: день 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 4: обзорная экскурсия по Иркутску
  • День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
  • Авиа - и железнодорожные билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Похожие туры из Иркутска

Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
На машине
1 отзыв
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
97 500 за человека
Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
3 отзыва
5 дней
Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
Начало: Россия, Иркутск
13 янв в 10:00
30 янв в 10:00
от 51 900 за человека
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Пять драгоценностей Байкала. Летний познавательный тур
Начало: Г. Иркутск
14 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 68 400 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам