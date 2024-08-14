В этом путешествии ваша команда отвлечется от рабочих будней, коллеги смогут пообщаться в неформальной обстановке и
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка. Музей под открытым небом Тальцы
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале или в гостинице города Иркутска.
Поездка в этнографический музей Тальцы.
Экскурсия по музею.
Переезд в поселок Листвянку.
Размещение в гостинице.
Посещение рынка, где можно приобрести байкальскую рыбу и сувениры.
Питание включено: обед.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Экскурсия по Листвянке
Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Поездка на катере вдоль КБЖД
Посадка на катер в Листвянке.
Поездка вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного.
Высадка на берег, прогулка.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Листвянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городу
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Экскурсия по историческому центру столицы Восточной Сибири.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Проводы в аэропорт
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
Питание включено: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и отелях.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе, руб:
|размер группы
|размещение эконом
|размещение стандарт
|обычные даты
|праздничные даты
|обычные даты
|праздничные даты
|10 человек
|63 000
|63 200
|71 200
|74 000
|20 человек
|53 000
|53 300
|62 000
|64 000
|30 человек
|48 000
|48 200
|56 500
|59 200
|40 человек
|45 000
|45 600
|54 000
|56 300
Размещение Эконом:
- Листвянка: гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
- Иркутск: гостиница Матрешка — 2-местный номер (удобства в номере).
Размещение Стандарт:
- Листвянка: гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере);
- Иркутск: гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» расположена в курортной зоне Листвянки.
За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Виктория»
Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.
Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, согласно выбранной категории
- Питание: день 1-3: обеддень 2-5: завтрак
- День 1-3: обед
- День 2-5: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: по Листвянкедень 3: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянкадень 4: Листвянка - Иркутскдень 5: по Иркутску
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: по Листвянке
- День 3: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
- День 4: Листвянка - Иркутск
- День 5: по Иркутску
- Экскурсионные услуги: день 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 4: обзорная экскурсия по Иркутску
- День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 4: обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
- Авиа - и железнодорожные билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.