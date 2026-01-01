Вас ждут прозрачная вода, живописные берега, свежий воздух, прогулки по самым красивым местам и ощущение полного единения
Программа тура по дням
Отправление поезда
15:29 Отправление поезда из Перми.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Прибытие. Иркутск. Листвянка
08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).
09:30-10:30 Завтрак в кафе.
Наше путешествие по Прибайкалью начинается с обзорной экскурсии по Иркутску – столице Восточной Сибири, “Сибирский Париж”, как его называли, город купцов и декабристов.
Церкви, особняки, старинные дома.
У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом отправляемся в п. Листвянка – поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров.
Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами, далее экскурсия по Листвянке, дегустация байкальской рыбы, посещение рыбного рынка и сувенирных рядов и размещение на базе отдыха.
Отдых и свободное время.
В свободное время предлагаем (самостоятельно):
- посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале (входной билет: 600 рублей);
- экскурсия в этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы". В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен (входной билет: 600 рублей, добраться можно на маршрутке);
- посещения нерпинария (входной билет: 1 500 руб. /чел.);
- подъем на канатно-кресельном подъемнике на камень Черского, с которого открывается великолепный вид на Исток Ангары (взрослый билет (подъем-спуск) 600 рублей).
Малое море
Завтрак в отеле.
Отправитесь в центральную часть озера – на Малое море, 320 км в пути, по живописным дорогам Сибири.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
Прибытие на базу отдыха, размещение в отеле.
Пешеходная экскурсия: по-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море.
Этот узкий пролив отделен от “Большого Байкала” островом Ольхон.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга… во время экскурсий Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Ужин.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Завтрак и ужин в отеле.
Свободное время на Малом море.
В этот день Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покататься на велосипедах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию (по желанию, оплачивается отдельно).
Возможно дополнительно забронировать целодневную экскурсию на остров Ольхон до мыса Хобой (бронирование на месте у гида): прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал — это голубое сердце Сибири, а Ольхон — сердце Байкала.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера — средоточие древних легенд и исторических преданий.
Расположенный в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов.
Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала.
В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала.
Переезд в Иркутск. Свободное время в городе
Завтрак.
Свободное время до обеда.
Трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Свободное время в Иркутске, когда Вы сможете: посетить набережную Ангары, прогуляться сделать фотографии на фоне церквей на закате, посетить прогулочную Верхнюю Набережную, где расположилось множество кафе и ресторанчиков.
Отправление домой
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров и трансфер на ЖД вокзал.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Возвращение домой
05:15 Прибытие в Пермь.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и проезд в поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|89 500
|110 500
Ниже представлены возможные варианты размещения. Точное место размещения будет известно ближе к дате заезда.
Варианты проживания
Гостевой дом «Усадьба Демидова»
«Усадьба Демидова» порадует гостей комфортабельными номерами — в каждом есть удобная кровать, телевизор и просторная ванная комната.
Гостям доступны разнообразные удобства: подогреваемый бассейн, ресторан с широким выбором блюд, детская площадка и игровая комната для маленьких посетителей. Можно отдохнуть в саду с уличной мебелью, посетить русскую баню или провести время в общем лаундже с телевизором. Для активных гостей работает велопрокат, а автомобилисты оценят бесплатную парковку. По запросу организуют трансфер из аэропорта, также к услугам гостей бизнес‑центр.
Рядом работают кафе и рестораны, а неподалёку расположены популярные достопримечательности — нерпинарий, музей «Ретро парк» и колесо обозрения «Око Байкала». Гости смогут заглянуть в музей‑экспозицию «Фантазия Байкала»: там представлены интерактивные инсталляции и уголок шаманизма. Кроме того, поблизости находятся картинная галерея Art Gallery и театр авторской песни — здесь регулярно проходят концерты и мастер‑классы.
Гостевой дом «Гавань»
Гостевой дом «Гавань Листвянка» расположился в одноименном поселке Иркутской области, в 800 м от озера Байкал. Чистый свежий воздух и прекрасный вид на местность оставит после себя положительные впечатления.
Благоустроенные комнаты готовы разместить своих гостей. Дом выполнен в аутентичном стиле с установленной современной техникой и функциональной мебелью. В душевой приготовлен комплект полотенец. Для подключения доступен Wi-Fi.
В номерах имеется мини-холодильник для хранения пищи и чайник. Недалеко есть бар.
Можете устроить пешие прогулки, а близость к водоему дает возможность искупаться и порыбачить. До железнодорожного вокзала - 64.3 км, до аэропорта - 59.3 км.
Гостиница «Яковлевъ»
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.
Гостиница «Лазурный Берег»
Гостиничный комплекс «Лазурный берег» 3* расположен в живописном районе недалеко от центра Иркутска, всего в 4 километрах от аэропорта и в 12 километрах от железнодорожного вокзала. Вблизи находится выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», что делает отель удобным выбором как для деловых поездок, так и для отдыха. К услугам гостей — 65 уютных номеров различных категорий, ресторан, сауна, хаммам, бесплатная парковка и Wi-Fi, услуги бизнес-центра, прачечная, камера хранения.
Гостиница «Матрешка»
Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.
Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.
Гостевой дом «Эльдорадо»
База отдыха “Эльдорадо” располагается на берегу Малого моря, в пос. Сахюрта Иркутской области. К услугам гостей сауна и частный пляж. Отдыхающим предлагается размещение в новых и уютных деревянных домиках со всеми удобствами. Из некоторых номеров есть выход на большую веранду с панорамными окнами, из которых открывается незабываемый вид на Байкал или горы.
Постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
Расстояние до ж/д вокзала составляет 252 км, а до аэропорта, который располагается в г. Иркутск, 255 км.
База отдыха «Байкальская радуга»
На живописном берегу между Бухт радости располагается турбазаа «Байкальская радуга», в 3 км от села Сахюрта, Иркутской области. Это место идеально подойдет для отдыха как всей семьей, так и компанией друзей. Вдали от городской цивилизации доступен бесплатный скоростной интернет. Для удобства стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд представлен гостиничными номерами различной вместимости. Везде есть функциональная мебель, в категориях-люкс установлены телевизор, холодильник, собственная терраса и ванная комната.
На территории имеется бар и кафе с видом на озеро Байкал. Где подают вкусные блюда русской кухни. В любое время года каждому найдется занятие по душе будь то пешие прогулки или активный досуг: прокат велосипедов, библиотека, пляж, рыбалка, экскурсионное бюро, детская игровая площадка, бадминтон, настольный теннис.
База отдыха «Ольтрек»
База отдыха «Ольтрек» с крытым бассейном, настольным теннисом и детской игровой площадкой расположен на берегу озера Байкал. Всего в 3 минутах ходьбы находится пляж, где можно заняться водными видами спорта.
Во всех отапливаемых номерах есть шкаф для одежды. Пол выполнен из дерева. В распоряжении гостей собственная или общая ванные комнаты. Некоторые номера и коттеджи оборудованы телевизором и холодильником.
Каждое утро для гостей курортного отеля «Ольтрек» накрывают завтрак. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю или отдохнуть в баре.
Также для гостей организуются вечерние развлекательные мероприятия и сеансы массажа. На территории комплекса и в окрестностях популярны пешие прогулки, катание на каноэ и рыбная ловля. Гости могут бесплатно пользоваться частной парковкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- ЖД билеты Пермь - Иркутск - Пермь
- Проживание, указанное в программе
- Питание - 5 завтраков, 2 ужина, дегустация байкальской кухни
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов - 2 300 руб
- При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата: Пермь - Иркутск - нижнее место 11 200 руб. Пермь - Иркутск - верхнее место 7 700 руб. Иркутск - Пермь - нижнее место 14 500 руб. Иркутск - Пермь - верхнее место 9 900 руб. (наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.)
- Пермь - Иркутск - нижнее место 11 200 руб
- Пермь - Иркутск - верхнее место 7 700 руб
- Иркутск - Пермь - нижнее место 14 500 руб
- Иркутск - Пермь - верхнее место 9 900 руб
- Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание, питьевую воду;
- кружку, столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
Скидка в вагонах ПЛАЦКАРТ:
- дети 0-4 года – 19 000 руб.;
- дети 5-9 лет – 12 000 руб.;
- дети 10-17 лет – 9 500 руб.;
Какие необходимы документы для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис
Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."
С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025).
Основное изменение: Требуется согласие ОБОИХ родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.
ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.
Показываем паспорт\свидетельство о рождении.
Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
Памятка также будет отправлена на почту.
Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.
Как организовано питание?
В стоимость включено:
- 5 завтраков;
- 2 ужина;
- дегустация байкальской кухни.
Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.
Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.
В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Как организован железнодорожный проезд?
Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.
Просьба – в момент заведения заявки проверять данные туристов.
Время выезда поезда может поменяться.
Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления.
Просим обратить внимание, что при бронировании ЖД туров компания НЕ может гарантировать конкретные места в поезде.
Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1-2 дня до отправления тура на почту.
Благодарим за понимание.
При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата:
- Пермь – Иркутск – нижнее место 11 200 руб.;
- Пермь – Иркутск – верхнее место 7 700 руб.;
- Иркутск – Пермь – нижнее место 14 500 руб.;
- Иркутск – Пермь – верхнее место 9 900 руб.;
Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.
Посадка туристов может быть произведена на станции КУНГУР, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ, а также на станциях БАЛЕЗИНО, ГЛАЗОВ.
Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур, Екатеринбург и Тюмень уточняйте в заявках.
Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов – 2 300 руб. При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.