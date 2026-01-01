4 день

Прибытие. Иркутск. Листвянка

08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).

09:30-10:30 Завтрак в кафе.

Наше путешествие по Прибайкалью начинается с обзорной экскурсии по Иркутску – столице Восточной Сибири, “Сибирский Париж”, как его называли, город купцов и декабристов.

Церкви, особняки, старинные дома.

У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом отправляемся в п. Листвянка – поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров.

Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами, далее экскурсия по Листвянке, дегустация байкальской рыбы, посещение рыбного рынка и сувенирных рядов и размещение на базе отдыха.

Отдых и свободное время.

В свободное время предлагаем (самостоятельно):

посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале (входной билет: 600 рублей);

экскурсия в этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы". В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен (входной билет: 600 рублей, добраться можно на маршрутке);

посещения нерпинария (входной билет: 1 500 руб. /чел.);

подъем на канатно-кресельном подъемнике на камень Черского, с которого открывается великолепный вид на Исток Ангары (взрослый билет (подъем-спуск) 600 рублей).

