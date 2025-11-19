1 день

Встреча в Иркутске. Едем на Байкал

Встречаемся в аэропорту или возле, грузимся на трансфер и уже предвкушаем встречу с величественным озером Байкал. Уже сегодня мы его увидим и даже успеем прогуляться по его льду.

Но немного запаситесь терпением, так как нас ждет самый продолжительный переезд в этом туре: мы поедем в сторону поселка Сахюрта, где и остановимся на ближайшие 2 ночи. Переезд порядка 5 часов с остановкой на обед в кафе, с прогулкой к памятнику Бродяги, расположенного на видовой точке нашего пути.

В обед уже будем на месте, заселимся, перекусим, познакомимся и пойдем гулять по льду. Сегодня программа прогулки не очень большая, так как с дороги и со смены часовых поясов нам нужно будет хорошенько отдохнуть и лечь пораньше спать, но проверить толщину Байкала и сделать классные фотографии мы уже точно успеем.

Переезд 5 часов

Проживание на базе

