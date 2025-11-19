Программа тура по дням
Встреча в Иркутске. Едем на Байкал
Встречаемся в аэропорту или возле, грузимся на трансфер и уже предвкушаем встречу с величественным озером Байкал. Уже сегодня мы его увидим и даже успеем прогуляться по его льду.
Но немного запаситесь терпением, так как нас ждет самый продолжительный переезд в этом туре: мы поедем в сторону поселка Сахюрта, где и остановимся на ближайшие 2 ночи. Переезд порядка 5 часов с остановкой на обед в кафе, с прогулкой к памятнику Бродяги, расположенного на видовой точке нашего пути.
В обед уже будем на месте, заселимся, перекусим, познакомимся и пойдем гулять по льду. Сегодня программа прогулки не очень большая, так как с дороги и со смены часовых поясов нам нужно будет хорошенько отдохнуть и лечь пораньше спать, но проверить толщину Байкала и сделать классные фотографии мы уже точно успеем.
- Переезд 5 часов
- Проживание на базе
Прогулка на Большие Ольхонские ворота + коньки
Сегодня планируется большой треккинг. Для маленьких детей обязательно возьмите рюкзак-переноску или ватрушку (также будет и наша «дежурная ватрушка»).
Встаем пораньше, хорошенько завтракаем и выходим на маршрут. По пути нас ждут самые масштабные открытые участки льда, настоящий простор и мощь. Можно прогуляться к одной из становых щелей и полюбоваться торосами.
Именно здесь, в проливе, мы рекомендуем покататься на коньках, если планировали и умеете. Прокат коньков можно взять на базе в Сахюрте (поможем заранее забронировать нужные размеры).
Если время и погода позволят, то сможем дойти до острова Ольхон (противоположной стороны пролива) и подняться на гору, откуда открываются просто умопомрачительные виды на изрезанные берега Байкала. Подниматься будет непросто, но это того точно стоит!
Вечером общение, игры, местные легенды, вкусный ужин и травяной чай в уютной компании.
- Катание на коньках на больших участках льда
- Завтрак и ужин на базе, перекус по пути
Переезд в Хужир через остров Огой и Кобылью голову
Утром завтракаем на базе, собираем свои вещи и отправляемся жить на остров Ольхон в поселке Хужир.
Переезд будет непродолжительный, прямо по льду Байкала, по ледовой дороге. Удивительно будет посмотреть на вмороженные дорожные знаки, а также потрястись на торосах.
Сделаем прогулочную остановку у Кобыльей головы, а также у острова Огой, где поднимемся к буддисткой Ступе Просветления. Там можно будет загадать желание по всем канонам и опять же полюбоваться красотой вокруг, ступа находится на вершине горы.
По приезде заселяемся и идем обедать в кафе. Прогуляемся к мысу Бурхан на закате и повяжем ленточки на знаменитых столбах сэргэ.
Вечерние легенды Байкала, вкусный сытный ужин, творчество и впечатления. День будет насыщенным.
- Переезд не более 2 часов
- Переезд на новую базу
- Обед в кафе
Прогулка по Хужиру, этнодеревня и свободная программа
Знакомимся с бурятской культурой и идем посещать программу в этнодеревне, где нам расскажут об обычаях и традициях и проведут интереснейшую интерактивную программу.
После отправимся пообедать в кафе — самое время пробовать различные национальные блюда именно в Хужире.
Отдохнув, идем на прогулку или на фестиваль ледяных фигур (в зависимости от дат самого выезда), или к острову Харанцы, где обычно образуются огромные ледяные гроты (идеальное место для фотосессий).
К острову, кстати, можно проехаться и на велосипеде, прокаты есть в Хужире, однако стоит учитывать «дорожную» обстановку. При наличии большого количества снега дорога по Байкалу будет одн,а и на велосипедах придётся ехать по одной дороге с машинами, будете часто сторониться машин и экскурсионных «буханок» а вот при малом количестве снега ехать можно будет где угодно — удовольствия от такой поездки будет значительно больше.
По пути к гротам также посмотрим скалу Шаманку, покажем, где там спрятался дракон, прогуляемся по небольшому кладбищу кораблей. А вечером можно будет устроить баньку при желании.
- Завтраки и ужины на базе, обед в кафе
- Можно покататься на велосипеде
- Гроты, ледяные пещеры
Экскурсия на мыс Хобой
Вот мы и дождались. Кульминация нашего путешествия — поездка на край острова Ольхон — на мыс Хобой.
Много легенд связано с этим местом. Много эмоций вызовет вид на слияние Малого и Большого морей озера Байкал.
Мы поднимемся на самый край этого мыса. Повезут нас туда на «буханках», накормят вкуснейшей ухой в обед, по пути сделаем остановку у памятника Хранителю Байкала и, конечно же, снова загадаем желание. Все мечты на Байкале исполнятся!
Когда вернемся обратно, то разбежимся покупать сувениры, а вечером после ужина соберемся вместе и подведем итоги нашего путешествия. Завтра едем в Иркутск.
- Автоэкскурсия на 4 часа
- Накормим завтраком, обедом и ужином
- Покупка сувениров
День отъезда
Кому мало, и кто хочет еще, — можно отправиться в небольшой тур на рассвет на противоположную сторону острова Ольхон, в Узуры (оплачивается отдельно). Встать придется рано, зато там будет возможность как покататься на коньках (снова), так и увидеть торосы выше человеческого роста, становые щели тут, конечно, впечатляющие.
Обратно в Иркутск поедем после возвращения всех из Узуры. Переезд снова будет порядка 5 часов, но, опять же, с остановками. Рекомендуем не вылетать в этот день домой, а на чуток задержаться в самом Иркутске и тут немного погулять.
- Обед по пути
- Переезд около 5 часов
- Забронируйте жилье в Иркутске
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
На этом выезде группа проживает в двух местах: в Сахюрте (МРС) и в Хужире (районном центре острова Ольхон). Условия проживания будут отличаться, но останутся комфортными.
В Сахюрте (МРС) группа живет в двухместных номерах (3 номера с двуспальными кроватями и 3 номера с раздельными односпальными кроватями). Все номера благоустроенные, включены вкусные сытные завтраки и ужины от базы размещения. Территория огороженная, с детской площадкой и мангальной зоной, с отдельными домиками, есть собственное кафе. Предоставляется беспроводной интернет.
В Хужире группа живет в гостевом доме. За нами забронированы все номера на втором этаже. Со второго этажа виден Байкал. Удобства и душ на этаже на наши 6 двухместных номеров. Территория огороженная, работает бесплатный Wi-Fi, в пешей доступности кафе, сувениры, центр Хужира, все рядом.
Варианты проживания
Гостевой дом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Иркутска на остров Ольхон и обратно
- Весь внутренний трансфер по маршруту
- Оплата посещения заповедника
- Проживание в гостинице (номера по 2 человека)
- Полноценное двухразовое питание (завтраки и ужины на базе)
- Экскурсия в бурятскую этнодеревню
- Экскурсия-заброска на мыс Хобой
- Посещение Хужирского краеведческого музея
- Посещение ледового фестиваля (в зависимости от дат)
- Групповая аптечка и страховка на группу
- Канцелярия, игры и прочее общественное снаряжение
- Услуги инструктора: треккинг, вечернее творчество, активные игры на улице и решение орг. вопросов в поездке
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Иркутска и обратно
- Обеды в кафе по маршруту
- Заброска-экскурсия на рассвет в Узуры (по желанию)
- Прокат коньков/велосипеда (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы будем жить в теплом доме, да и приедем туда на трансфере, поэтому носить тяжести нам особо не придется.
Продумайте комплекты одежды для дома и для активных прогулок зимой. В этот выезд можно перестраховаться и взять лишнего (!). И обязательно рюкзачок для радиальных прогулок, куда влезут дополнительные теплые и сменные вещи, термос с горячим чаем и контейнер с перекусом.
Для маленьких детей рекомендуем подумать о «транспортном средстве»: ватрушке, складных санях. Но на выезде также будет «дежурная ватрушка». Везете только свои вещи, все общественное снаряжение мы довезем для вас сами.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шапка теплая;
- балаклава;
- зимняя обувь;
- тёплые ботинки;
- тапочки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- фотоаппарат;
- набор посуды (КЛМН);
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
- детская индивидуальная аптечка;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- пуховка (теплая куртка);
- треккинговые палки;
- пуховый жилет;
- пауэрбанк;
- защита на колени;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
Можно ли с ребенком младше 6 лет?
Мы прописываем, что данный поход подходит детям от 6 лет, в связи с тем, что нет возможности организации дневного сна, а также в первый и последний день выезда планируются продолжительные переезды с остановками по пути.
Самый продолжительный переезд тут составляет 5 часов — это заброска на остров Ольхон.
Если длительные переезды вас пугают, то лучше записаться на другой наш семейный тур на зимний Байкал, там переезды составляют не более 1,5 часов.
Чем будем питаться?
Все завтраки и ужины на маршруте входят в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно.
На дни треккинга (длительных прогулок в горы / вне цивилизации) предусмотрены перекусы.
Все питание с учетом особенностей и ограничений, которые вы укажете в анкете.
Берите термосы для горячего вкусного чая с травами.
Все обеды в Хужире и МРС в кафе в стоимость не входят.
Какая на маршруте связь? Есть ли интернет?
В гостинице есть бесплатный wi-fi, но будьте готовы, что мобильная связь и мобильный интернет ловят нестабильно во время всех прогулок, особенно вне населенных пунктов.
Сколько денег брать с собой? Наличные или карта?
Лучше взять с собой немного наличных, но сейчас даже на рынке есть возможность оплатить картой или переводом.
В стоимость похода мы включили все переезды, питание (завтраки и ужины), проживание, траты по программе.
Возьмите деньги на обеды (порядка 300-400 руб. на человека за прием, на 4 приема).
Все остальные расходы по желанию: ночевки и питание в Иркутске, экскурсии не по программе, катание на «банане», сувениры/подарки, кафешки, банька, прокат коньков и велосипедов.
Комфортный размер денег у каждого свой, берите столько, сколько вы максимально готовы потратить на отдыхе:)
А если ребёнку не понравится?
Многие мамы и папы переживают об этом, особенно если их сын или дочь стеснительные или предпочитают тишину шумным играм. Мы знаем: все дети разные — кто-то сразу включается в общее веселье, а кому-то нужно время, чтобы освоиться. И это нормально!
У нас нет строгих правил «все должны участвовать». Ребёнок сам выбирает, чем заняться: отправиться на приключение с новыми друзьями или отдохнуть в уютном уголке, мастерить поделки или просто наблюдать за происходящим. Главное — чтобы ему было комфортно.
Наши инструкторы умеют мягко вовлекать даже самых скромных детей — без давления, с искренним вниманием. Опыт показывает: через день-два даже те, кто сначала сторонился компании, с удовольствием присоединяются к играм и мастер-классам.
А ещё у нас есть «секретный ингредиент» — тёплая, почти домашняя атмосфера. Дети быстро это чувствуют и часто уезжают со слезами — потому что не хотят прощаться с новыми друзьями. И конечно, с нетерпением ждут следующей поездки с турклубом!