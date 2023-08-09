Туры на острова из Иркутска

Найдено 3 тура в категории «На острова» в Иркутске, цены от 31 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 10 часов
9 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
Байкальский релакс на острове Ольхон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальский релакс на острове Ольхон
Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Начало: Иркутск, раннее утро
«Уютные теплые номера в домиках в поселке Хужир на острове Ольхон»
21 июня в 08:00
11 июля в 08:00
58 000 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Даниил
    9 августа 2023
    Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
    Тур оказался очень насыщенным и интересным. Погуляли по таежному лесу, посмотрели степи и долины, необычное старое кладбище, искупались в уединенной
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    бухте с петроглифами, и это только по пути на Ольхон. Хотим сказать спасибо гиду Андрею! Очень приятный и интересный проводник! Благодаря ему поездка получилась комфортной, познавательной и эмоциональной. На Крузере легко заезжали во все места. Очень понравился атмосферный обед с ухой! Ляден, Карина, Рената, Даниил из Санкт-Петербурга.

  • А
    Александр
    6 июля 2023
    Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
    Это была сказка! С этой поездки началось наше знакомство с Байкалом, и гид Андрей превосходно справился с задачей - показать
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    нам всю неописуемую красоту озера и Прибайкалья. На удобном внедорожнике мы посетили несколько безумно красивых мест еще по дороге на Ольхон. Чтобы добраться до некоторых на машине, нужно быть прекрасным водителем. На Ольхоне также увидели, кажется, все знаковые места, причем Андрей гибко планировал поездку с учетом наших пожеланий. Огромное спасибо! Рекомендуем всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На острова»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
  2. Байкальский релакс на острове Ольхон
  3. «В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На острова" можно забронировать 3 тура от 31 300 до 58 750. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год на острова, 9 ⭐ отзывов, цены от 31300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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