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Авторский тур
1 день 10 часов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
4 дня
Байкальский релакс на острове Ольхон
Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Начало: Иркутск, раннее утро
«Уютные теплые номера в домиках в поселке Хужир на острове Ольхон»
21 июня в 08:00
11 июля в 08:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДаниил9 августа 2023Тур оказался очень насыщенным и интересным. Погуляли по таежному лесу, посмотрели степи и долины, необычное старое кладбище, искупались в уединенной
- ААлександр6 июля 2023Это была сказка! С этой поездки началось наше знакомство с Байкалом, и гид Андрей превосходно справился с задачей - показать
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На острова»
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Сейчас в Иркутске в категории "На острова" можно забронировать 3 тура от 31 300 до 58 750. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год на острова, 9 ⭐ отзывов, цены от 31300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август