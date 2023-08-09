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нам всю неописуемую красоту озера и Прибайкалья. На удобном внедорожнике мы посетили несколько безумно красивых мест еще по дороге на Ольхон. Чтобы добраться до некоторых на машине, нужно быть прекрасным водителем. На Ольхоне также увидели, кажется, все знаковые места, причем Андрей гибко планировал поездку с учетом наших пожеланий. Огромное спасибо! Рекомендуем всем!