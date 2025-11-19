Мои заказы

На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
На машине
6 дней
3 отзыва
Окунуться в Байкал после бани, покататься на коньках и попробовать расколотку из омуля
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
2 фев в 09:30
9 фев в 08:00
116 000 ₽ за человека
Зимний Байкал для детей: путешествие на остров Ольхон 6+
6 дней
Начало: Иркутск
23 фев в 10:00
83 900 ₽ за человека
Тур на Байкал с фотографом: лучшие локации для снимков в Листвянке и бухте Песчаная
На машине
Конные прогулки
На катере
3 дня
Прокатиться по озеру на катере или хивусе, промчаться на упряжке или коньках и запечатлеть моменты
Начало: Иркутск, до 11:00
15 фев в 08:30
18 фев в 08:30
70 000 ₽ за человека

