Особенность этого маршрута в том, что 4 из 7 дней мы проедем по льду на озерных коньках! Приятный бонус: по льду передвигаемся налегке,
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске и трансфер в Листвянку
Встречаемся у аэропорта Иркутска в 15:00 по местному времени. Очень удобно, что он находится прямо в городе, поэтому те, кто приехал раньше, смогут легко до него добраться.
Знакомство с группой и инструктором, лёгкая разминка, и вот уже трансфер везет нас в Листвянку, к побережью самого глубокого озера в мире.
Посёлок находится всего в 65 километрах от Иркутска, у истока единственной реки, вытекающей из Байкала — Ангары. Именно здесь находится Шаман-Камень из знаменитой легенды, а устье даже в самые лютые холода не замерзает.
Поездка займет час с небольшим, по прибытии заселяемся на турбазу.
Вечером нас ждет бурятское кафе, где можно попробовать вкуснейшие блюда сибирской кухни: бурятские позы и бухлер.
Дальше нас ждет потрясающий музей Байкала, в котором мы узнаем много нового, поглазеем на байкальских нерп и рыб, и даже погрузимся на дно Байкала!
Расселение по 2-3 человека, с удобствами.
- Переезд на машине 65 км
- Турбаза
- Обед и ужин в кафе за свой счет
Тренировочный день: учимся стоять на коньках
Мы на Байкале! Попытки поверить своему счастью, завтрак в гостинице и бегом на лёд.
Нас ждет увлекательная прикатка-настройка коньков, будем учиться правильной технике, чтобы завтра чувствовать себя уверенно.
После тренировки отправимся гулять по Листвянке, обязательно поднимемся на Камень Черского и посмотрим на исток Ангары.
Вечером попаримся в баньке, а после ужина и вечернего чая с травами идем спать — завтра насыщенный день.
- Тренировка
- Турбаза
- Завтрак на турбазе, обед и ужин в кафе за свой счет
Первый переход на коньках
Сегодня наше первое движение на коньках.
Завтрак в гостинице, отправляем рюкзаки на машине сопровождения, вспоминаем всё, чему нас учили вчера, и смело отправляемся в посёлок с приятным слуху названием Большие Коты.
После заселения бегаем по поселку, ищем котиков, измеряем их размеры, удивляемся и совершенно довольные отправляемся спать на новой турбазе.
Расселение по 3-4 человека, с удобствами. Переход на коньках 20 км.
- 20 км на коньках
- Турбаза
- Завтрак на базе, перекус и ужин по дежурствам
Переход на коньках: ищем лед с пузырьками
Переход до поселка Большое Голоустное. Это небольшой посёлок на побережье, имя которому дала река с «голым» устьем, т. е. не покрытым лесом.
По пути увидим много красивого льда, сможем устроить фотосессию.
С каждым километром лёд меняется, живёт, обретает новый цвет и структуру. Вот появились пузырьки. А вот тонкое кружево невесомых трещинок. Ни с чем не сравнимое чувство полёта, когда ты скользишь на коньках, а под ногами такой космос!
Наслаждаемся дорогой, рассматриваем узоры и к вечеру приезжаем на базу.
Расселение по 3-4 человека, с удобствами. Переход на коньках 30 км.
- 30 км на коньках
- Турбаза
- Завтрак и ужин на базе, перекус по дежурству
Переход на коньках в бухту Песчаную
Доброе утро! Повара уже приготовили завтрак, и сразу после трапезы нас ждет длинный переход до бухты Песчаной, которая знаменита своими пляжами с бирюзовой водой.
Летом посмотреть на Байкальскую Ривьеру стекаются толпы туристов, ну а нам предоставится редкая возможность увидеть эту красоту зимой, во льдах.
В этом потрясающем месте мы проведем 2 ночи. Расселение по 2-3 человека, отопление печное, удобства на улице. Переход на коньках 30 км.
- 30 км на коньках
- Турбаза
- Завтрак на базе, перекус и ужин по дежурствам
День отдыха: гуляем и паримся в бане
Сегодня мы отдыхаем! Никуда спешить не надо, будем наслаждаться видами, восстанавливать силы и фотографировать, фотографировать, фотографировать всё подряд. Красота вокруг — нереальная!
Налегке прогуляемся на мыс Малая Колокольня (60 м), чтобы посмотреть на бухту с высоты. Изучим арки и гроты в прибрежных скалах и, конечно же, ходульные деревья, словно «шагающие» своими корнями над землёй.
Вечером приготовим ужин, устроим посиделки с настольными играми и попаримся в баньке.
- Турбаза
- Завтрак, обед и ужин по дежурствам
Последний и самый большой переход на коньках
Сегодня самый сложный день и последний день на коньках.
Завтрак готовим самостоятельно.
Нам предстоит длинный переход до посёлка Бугульдейка, но мы уже тёртые калачи, поэтому нас он не страшит!
Посёлок Бугульдейка находится в устье одноименной реки и окружен хребтами Восточных Саян. Здесь очень красиво.
Уставшие, но очень гордые собой, заселяемся на турбазу. Расселение по 2-4 человека, с удобствами. Переход на коньках 42 км.
- 42 км на коньках
- Турбаза
- Завтрак и перекус по дежурствам, ужин на базе
Трансфер в Иркутск и завершение программы
Ранний завтрак для нас приготовит хозяйка, после него пакуем вещи и садимся в трансфер до Иркутска.
При наличии времени по пути заедем исследовать уникальный заброшенный мраморный карьер. Отличие местного камня в высокой декоративности, однородности, плотности, белизне и «мягкости». Этот мрамор старше самого Байкала (около 2 млрд. лет)!
Заканчиваем маршрут у здания аэропорта в 14:00, на обратную дорогу нам подходят любые рейсы после 16:00, чтобы успеть на регистрацию.
Если время позволяет, рекомендуем задержаться в Иркутске на день-другой, чтобы погулять и познакомиться с жизнью сибирского города. Прощай, Байкал. До новых встреч!
- Переезд на машине 230 км
- Завтрак на базе
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
За время путешествия мы сменим 5 уникальных локаций, чтобы увидеть разный Байкал.
Жить будем на отапливаемых турбазах, но уровень комфорта у них разный — будут и такие, где из удобств только деревенский туалет и баня — мы едем смотреть на настоящий Байкал, каким его не увидеть из окна автобуса.
Если вы любите приключения, коньки, вас не страшит цифра 40 км, и вы умеете получать удовольствие от скромных бытовых условий — тогда этот поход для вас, и мы очень ждем вас в свою команду:)
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 7 ночей на теплых турбазах (сменим 5 уникальных локаций, чтобы увидеть разный Байкал)
- Прокат специальных озерных коньков и лыжных палок
- Бесплатные тренировки в Москве и Санкт-Петербурге на озерных коньках для желающих освоить технику
- Машина сопровождения между базами (вещи на машинах, мы налегке)
- Все запланированные трансферы на маршруте
- Прокат ледоходов (шипованные накладки на обувь для безопасных прогулок)
- Жаркая баня на дровах 2 раза за поход
- Вкусное трёхразовое питание + перекусы (кроме обедов и ужинов в Листвянке)
- Разрешение на посещение нацпарка
- Регистрация группы в МЧС
- Медицинская страховка от НС
- Аптечка для автономных походов
- Индивидуальные спасательные шильца на каждого участника
- Услуги опытных инструкторов
- Приятный сувенир от клуба
Что не входит в цену
- Дорога до Иркутска и обратно (авиа - или ж/д билеты)
- Личные вещи по списку
- Обеды и ужины в Листвянке в 1 и 2 день (много магазинов и кафе, средний чек - 700 руб.)
- Музей Байкала - 500 руб. (по желанию)
- Подледный дайвинг в Листвянке (по желанию, 11000 руб.)
- Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте! Все вещи перевозим на авто, а сами едем по льду налегке, с собой только самое необходимое. Не забудьте небольшой рюкзачок, чтобы это самое необходимое поместилось:) Остальные вещи можно везти хоть в чемодане, главное чтобы всё поместилось, а форма и размер сумки не имеют значения.
Возьмите побольше теплых вещей — в Сибири зимой очень холодно. По вечерам нужно одеваться очень тепло, чтобы не заболеть (хороший пуховик можно взять в прокате у нас), а днем будет солнечно и ветрено, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду + жирненький крем на вечер.
На маршруте запланированы бани, поэтому захватите банный комплект и шлепки/кроксы — в них же удобно будет гулять по базе вместо тапочек.
Озерные коньки надеваются на треккинговые ботинки. Важная характеристика ботинок: жёсткая подошва (чем жестче, тем лучше), фиксация голеностопа, зимой не холодно, можно пододеть пару толстых носков.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- горнолыжная маска/очки;
- защита на колени.
Одежда:
- одежда для сна;
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шапочка лёгкая;
- шапка теплая;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- лёгкое полотенце;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- накидка на рюкзак;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- балаклава;
- платье;
- рукавицы-верхонки;
- пауэрбанк;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
Это безопасно? Лёд крепкий?
Лед крепкий! На Байкале немного другая сезонность, нормально лёд встаёт только в конце января-начале февраля.
В даты наших походов средняя толщина льда — примерно полметра, это очень много, выдерживает многотонные авто.
Совместно с МЧС мы всегда следим за ледовой обстановкой, переживать об этом не стоит. А ещё для большей безопасности мы выдаем индивидуальные спасательные шильца на каждого участника.
Будет холодно?
Средние температуры в наши даты от -10 до +10 градусов днём, бывает сильный ветер. По вечерам морозно. Нижние температуры могут опускаться до -30.
Наш комфорт на 90% зависит от правильно подобранного снаряжения, причем оно не обязательно должно стоить огромных денег. Но когда ты правильно одет, температура вокруг не имеет значения, всё внимание будет только на окружающую красоту.
Правильно подобрать снаряжение мы поможем, ваша задача в том, чтобы точно следовать рекомендациям.
Есть ли связь на маршруте?
В Листвянке мобильная связь и мобильный интернет любые ловят (первые 2 дня маршрута).
После этого на базах ловят только Теле 2 и МТС.
Во время дневных переходов по льду связь может пропадать.
Сколько денег с собой брать?
Вам понадобятся деньги на 2 обеда и 2 ужина в Листвянке (цены в магазинах обычные, средний чек в кафе — 500 руб. на человека).
Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 5000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.
При желании можно также потратить деньги на сувениры, на вкусности в кафе и магазинах, на дополнительную баню (два раза баня включена в стоимость).