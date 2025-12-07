1 день

Встреча в Иркутске и трансфер в Листвянку

Встречаемся у аэропорта Иркутска в 15:00 по местному времени. Очень удобно, что он находится прямо в городе, поэтому те, кто приехал раньше, смогут легко до него добраться.

Знакомство с группой и инструктором, лёгкая разминка, и вот уже трансфер везет нас в Листвянку, к побережью самого глубокого озера в мире.

Посёлок находится всего в 65 километрах от Иркутска, у истока единственной реки, вытекающей из Байкала — Ангары. Именно здесь находится Шаман-Камень из знаменитой легенды, а устье даже в самые лютые холода не замерзает.

Поездка займет час с небольшим, по прибытии заселяемся на турбазу.

Вечером нас ждет бурятское кафе, где можно попробовать вкуснейшие блюда сибирской кухни: бурятские позы и бухлер.

Дальше нас ждет потрясающий музей Байкала, в котором мы узнаем много нового, поглазеем на байкальских нерп и рыб, и даже погрузимся на дно Байкала!

Расселение по 2-3 человека, с удобствами.

Переезд на машине 65 км

Турбаза

Обед и ужин в кафе за свой счет

