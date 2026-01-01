5 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак, обед и ужин в отеле.

Свободное время на Байкале.

В этот день Вы можете просто отдохнуть, прогуляться по окрестностям, любуясь красотой Священного моря, подняться на Священную гору, распложённую недалеко от отеля (с нее открывается восхитительный вид на Малое море) и, конечно, завязать ленту и загадать желание, покататься на квадроциклах, прокатиться на хивусе (бронируется заранее).

Лёд на заливах и бухтах Малого моря встает уже в начале декабря и сходит только в апреле, поэтому Вам точно будет чем заняться!

Гулять по нему одно удовольствие.

Питание в этот день полностью включено.

А если вы хотите продолжить исследование Байкала, то предлагаем Вам отправиться на дополнительные экскурсии (доп. оплата, по желанию), приобретается на месте.

Дополнительные экскурсии (3-4 часа):

Сакральное сердце Байкала, наплески и сокуи (остров Ольхон).

Этот день посвятим знакомству с Байкальским Льдом! Это невероятной красоты творение природы. Ежедневно он меняет структуру, цвет. Появляются трещины, которые миллионами брильянтов рассыпаются на солнце. Сегодня совершим путешествие к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан). Он овеян легендами и необычными историями. Этот мыс является одним из самых энергетически сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или как еще называют– Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением. Здесь у Вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой - растянувшимся на 3 км песчаным Сарайским пляжем. По пути будет остановка у мыса Кобылья голова, здесь мы увидим потрясающие наплески – застывшие волны Байкала! *экскурсия проводится комбинированно: паром+ УАЗ /Хивус + УАЗ (в зависимости от ледовой обстановки)

Бухта Ая:

Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. На смотровой площадке бухты Ая мы сделаем небольшой фото-стоп.

Остров Огой и мыс Дракона (экскурсия проводится в январе на хивусе).

Остров Огой – самый крупный из островов пролива Малое море.

В 2005 году здесь была возведена буддийская ступа (ступа в переводе с санскринта "макушка, куча земли, камней, земляной холм" архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания). Ступа, возведенная на острове, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ Просветления, в которую вложены различные буддийские реликвии. Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли. Добрые мысли на всеобщее благо обязательно рано или поздно принесут результаты. Обходим вокруг ступы хотя бы 3 раза. После сделаем остановку у южной оконечности острова Огой. С недавних пор остров Огой стал известен благодаря скале «Дракон». Эта скала самая узнаваемая на зимнем Байкале. Вдающаяся в лед остроконечная скала, действительно выглядит очень эффектно, а сколько можно возле нее сделать интересных фотографий, не перечесть.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160