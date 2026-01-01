Этот тур подарит вам яркие эмоции, уникальные локации, незабываемые впечатления и
Программа тура по дням
Отправление поезда
15:29 Ориентировочное отправление поезда из Перми.
*расписание зависит ОАО "РЖД"
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Прибытие. Малое море. Панорамы Байкала и бухта Змеиная
08:24 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).
09:30-10:30 Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и отправляемся на первое знакомство с Байкалом.
10:30-14:30 Едем в центральную часть озера – в самое его сердце – на Малое море, именно тут все самое невероятное на зимнем Байкале: зеркальный лед, торосы, пузыри, наплески, ледовые пещеры и гроты, и удивительные панорамы Байкала с высоты – тот самый Байкальский лед, испещрённый паутинкой трещин.
Дорога до места займет около 4 часов.
Вы увидите: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
В пути у нас будет несколько остановок, во время которых Вы узнаете: что такое бурханить, почему памятник Орлу расположен в Тажеранской Степи и о чем поет Бродяга.
14:30 Прибытие в отель и заселение.
14:30 Обед.
После обеда автомобильная экскурсия “Панорамы Байкала и бухта Змеиная”.
В этот день Вас ждет настоящее сафари по Тажеранским степям, выезд на Большое море, где увидите необъятные Байкальские просторы!
Через Тажеранские степи (возраст которых примерно 300-400 млн лет), мы отправляемся к водам Байкала (возраст которого 25 миллионов лет) – Величие природы!
Вы думаете зимой весь Байкал покрыт льдом?
А вот и нет, в декабре и январе промерзают только заливы Малого моря, а Большой Байкал только готовится, он парит и начинает промерзать около берегов.
И вот буквально час назад из своего номера вы видели ледяное зеркало, а тут – вода.
Наслаждаемся панорамными видами Байкала и зимними пейзажами Тажеранских степей.
Возвращаемся в отель.
Ужин.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак, обед и ужин в отеле.
Свободное время на Байкале.
В этот день Вы можете просто отдохнуть, прогуляться по окрестностям, любуясь красотой Священного моря, подняться на Священную гору, распложённую недалеко от отеля (с нее открывается восхитительный вид на Малое море) и, конечно, завязать ленту и загадать желание, покататься на квадроциклах, прокатиться на хивусе (бронируется заранее).
Лёд на заливах и бухтах Малого моря встает уже в начале декабря и сходит только в апреле, поэтому Вам точно будет чем заняться!
Гулять по нему одно удовольствие.
Питание в этот день полностью включено.
А если вы хотите продолжить исследование Байкала, то предлагаем Вам отправиться на дополнительные экскурсии (доп. оплата, по желанию), приобретается на месте.
Дополнительные экскурсии (3-4 часа):
- Сакральное сердце Байкала, наплески и сокуи (остров Ольхон).
Этот день посвятим знакомству с Байкальским Льдом! Это невероятной красоты творение природы. Ежедневно он меняет структуру, цвет. Появляются трещины, которые миллионами брильянтов рассыпаются на солнце. Сегодня совершим путешествие к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан). Он овеян легендами и необычными историями. Этот мыс является одним из самых энергетически сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или как еще называют– Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением. Здесь у Вас будет возможность прогуляться по площадке и полюбоваться с одной стороны мысом, а с другой - растянувшимся на 3 км песчаным Сарайским пляжем. По пути будет остановка у мыса Кобылья голова, здесь мы увидим потрясающие наплески – застывшие волны Байкала! *экскурсия проводится комбинированно: паром+ УАЗ /Хивус + УАЗ (в зависимости от ледовой обстановки)
- Бухта Ая:
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. На смотровой площадке бухты Ая мы сделаем небольшой фото-стоп.
- Остров Огой и мыс Дракона (экскурсия проводится в январе на хивусе).
Остров Огой – самый крупный из островов пролива Малое море.
В 2005 году здесь была возведена буддийская ступа (ступа в переводе с санскринта "макушка, куча земли, камней, земляной холм" архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания). Ступа, возведенная на острове, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ Просветления, в которую вложены различные буддийские реликвии. Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли. Добрые мысли на всеобщее благо обязательно рано или поздно принесут результаты. Обходим вокруг ступы хотя бы 3 раза. После сделаем остановку у южной оконечности острова Огой. С недавних пор остров Огой стал известен благодаря скале «Дракон». Эта скала самая узнаваемая на зимнем Байкале. Вдающаяся в лед остроконечная скала, действительно выглядит очень эффектно, а сколько можно возле нее сделать интересных фотографий, не перечесть.
Прощание с Байкалом. Переезд в Иркутск. Обзорная экскурсия
Завтрак.
Свободное время (его также можно использовать для посещения экскурсий, которые Вы не успели посетить в предыдущий день тура или прогуляться по льду Байкала).
Обед.
Групповой трансфер в Иркутск.
Вечерняя экскурсия по городу.
Иркутск – исторически столица Восточной Сибири, город купцов и декабристов, пересечения торговых путей, стратегический пункт между Востоком и Западом.
Иркутск был основан в 1661 году служилыми казаками землепроходца и боярским сыном Яковом Похабовым как острог – деревянная крепость на месте соединения двух рек: стремительной Ангары и степенного Иркута.
От этой реки и пошло название – Иркутск.
Экскурсия знакомит с самыми интересными местами города, архитектурными и историческими памятниками и событиями.
Вашему вниманию предстанут: Вечный огонь, Польский костел, Спасская церковь, Собор Богоявления, Сквер им. Кирова, рядом с ним когда-то красовался Казанский кафедральный собор, Лингвистический университет, Знаменский женский монастырь (на территории находятся могилы декабристов), памятник адмиралу Колчаку, место его расстрела.
Ул. Карла Маркса, особняки купцов, Драматический театр имени Охлопкова, Прогулка по набережной реки Ангары – Памятник Александру III, Белый дом, Университет, Краеведческий музей.
Также мы прогуляемся по современному деревянному 130-му кварталу, наполненному духом старины.
После экскурсии заселение в гостиницу.
Свободное время. Отправление домой
Завтрак в отеле, выселение до 12:00, трансфер на ЖД вокзал.
16:00 Отправление поезда в Пермь.
*расписание зависит от ОАО "РЖД".
Ожидание отправления поезда на вокзале.
Есть возможность оставить вещи в камере хранения на ЖД вокзале и отправиться в центр города.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Возвращение домой
05:27 Прибытие в Пермь.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и проезд в поезде (плацкарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Дата
|Двухместное
|Одноместное
|27.12.2026, 02.01.2027
|100 400
|115 400
|остальные даты
|84 800
|98 600
Акция Раннего бронирования действует до 1 октября на данный тур в период 25 декабря 2026 г по 10 января 2027 г. Условия: скидка 5% при бронировании, 60% предоплаты до 1 сентября, остаток до 1 октября.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Точное место размещения будет известно ближе к дате заезда.
Варианты проживания
Гостиница «Яковлевъ»
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.
Гостиница «Лазурный Берег»
Гостиничный комплекс «Лазурный берег» 3* расположен в живописном районе недалеко от центра Иркутска, всего в 4 километрах от аэропорта и в 12 километрах от железнодорожного вокзала. Вблизи находится выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», что делает отель удобным выбором как для деловых поездок, так и для отдыха. К услугам гостей — 65 уютных номеров различных категорий, ресторан, сауна, хаммам, бесплатная парковка и Wi-Fi, услуги бизнес-центра, прачечная, камера хранения.
Загородный отель «Наратэй»
Загородный отель «Наратэй» территориально находится в Ольхонском районе Иркутской области недалеко от знаменитого озера Байкал.
Для проживания подготовлены уютные и комфортабельные номера, которые укомплектованы всем необходимым, включая удобную кровать, затемненные шторы, мебель для хранения вещей, телевизор.
На территории работает круглогодичный ресторан и летняя столовая, где вы сможете вкусно и сытно поесть и отлично провести время.
Загородный отель «Ветер Странствий»
На территории отеля есть открытый бассейн с подогревом для взрослых и открытый бассейн для взрослых и детей. Разнообразные развлечения: спортивный комплекс с теннисным кортом, прокат квадроциклов и велосипедов, тир, детский автодром, кинотеатр под открытым небом, верёвочный парк и канатный парк.
Для детей есть игровая комната с двухуровневым лабиринтом и игрушками, а также площадки для волейбола, настольного тенниса и мини-футбола.
Есть мангальные площадки и беседки с бесплатными шампурами и решётками, баня с парной, комнатой отдыха и душевой кабиной.
Работает круглосуточная стойка регистрации, есть прачечная и банкетный зал. Предусмотрена бесплатная охраняемая парковка.
Гостевой дом «Эльдорадо»
Гостевой дом «Эльдорадо» располагается на берегу Малого моря, в пос. Сахюрта Иркутской области. К услугам гостей сауна и частный пляж. Отдыхающим предлагается размещение в новых и уютных деревянных домиках со всеми удобствами. Из некоторых номеров есть выход на большую веранду с панорамными окнами, из которых открывается незабываемый вид на Байкал или горы.
Постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
Расстояние до ж/д вокзала составляет 252 км, а до аэропорта, который располагается в г. Иркутск, 255 км.
Поезд
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Ответы на вопросы
Что включено
- ЖД билеты Пермь - Иркутск - Пермь (в данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено)
- Проживание в г. Иркутск - 1 ночь
- Проживание на базе отдыха на побережье, благоустроенный номер - 2 ночи
- Питание - 4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер Иркутск - Малое море - Иркутск
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов - 2 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание,питьевую воду;
- кружку;столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода,перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
Скидка в вагонах ПЛАЦКАРТ:
- дети 6-9 лет – 12 000 руб.;
- дети 10-17 лет – 9 500 руб.;
Какие необходимы документы для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис
Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."
С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025).
Основное изменение: Требуется согласие ОБОИХ родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.
ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.
Показываем паспорт\свидетельство о рождении.
Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
Памятка также будет отправлена на почту.
Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.
Как организовано питание?
В стоимость включено:
- 4 завтрака;
- 3 обеда;
- 2 ужина;
Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.
Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.
В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Как организован железнодорожный проезд?
Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.
Просьба – в момент заведения заявки проверять данные туристов.
Время выезда поезда может поменяться.
Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления.
Просим обратить внимание, что при бронировании ЖД туров компания НЕ может гарантировать конкретные места в поезде.
Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1-2 дня до отправления тура на почту.
Благодарим за понимание.
Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.
Посадка туристов может быть произведена на станции КУНГУР, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ, а также на станциях БАЛЕЗИНО, ГЛАЗОВ.
Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур, Екатеринбург и Тюмень уточняйте в заявках.
Доплата за посадку на станция Балезино и Глазов – 2 300 руб. При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 19 000 руб.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.