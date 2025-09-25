«Зимняя сказка Мамая» — это двухдневное приключение в сердце зимнего Хамар-Дабана: пеший поход среди заснеженных елей и скал, катание и сноудайвинг, потрясающий вид на Байкал и отдых в тёплом доме.
Описание тураТур «Зимняя сказка Мамая» — это возможность на два дня оказаться в мире, где всё вокруг похоже на декорации к волшебной истории. Снежное ущелье Мамай окутывает путешественников белоснежной тишиной, в которой особенно ярко ощущается дыхание природы. Величественные скалы с ледяными каскадами, вековые ели, усыпанные искрящимся снегом, и прозрачный горный воздух создают незабываемую атмосферу. В программе тура — пеший поход по живописному ущелью Хамар-Дабана, отдых в уютном доме, катание на горке, сноудайвинг в огромные пушистые сугробы и обзорная экскурсия с видом на Байкал. Это путешествие наполнено красотой, простотой и настоящей свободой, а душевный вечер с горячим ужином и баней (по желанию) станет тёплым завершением дня. «Зимняя сказка Мамая» — это идеальный способ перезагрузиться, вдохнуть полной грудью морозный воздух и подарить себе впечатления, которые останутся с вами надолго.
Даты тура: 29 – 30 ноября 2025, 20 – 21 декабря 2025. Дополнительные даты тура обговариваются по заявкам
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание в зимовье
- Сопровождение гида
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Баня
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура: 29 – 30 ноября 2025, 20 – 21 декабря 2025. Дополнительные даты тура обговариваются по заявкам
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
