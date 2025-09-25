Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы «Зимняя сказка Мамая» — это двухдневное приключение в сердце зимнего Хамар-Дабана: пеший поход среди заснеженных елей и скал, катание и сноудайвинг, потрясающий вид на Байкал и отдых в тёплом доме.

Павел Ваш гид в Иркутске Написать вопрос Групповой тур Длитель­ность 2 дня Размер группы 1-12 человек На чём проводится На автобусе 14 800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Время начала: 09:00

Описание тура Тур «Зимняя сказка Мамая» — это возможность на два дня оказаться в мире, где всё вокруг похоже на декорации к волшебной истории. Снежное ущелье Мамай окутывает путешественников белоснежной тишиной, в которой особенно ярко ощущается дыхание природы. Величественные скалы с ледяными каскадами, вековые ели, усыпанные искрящимся снегом, и прозрачный горный воздух создают незабываемую атмосферу. В программе тура — пеший поход по живописному ущелью Хамар-Дабана, отдых в уютном доме, катание на горке, сноудайвинг в огромные пушистые сугробы и обзорная экскурсия с видом на Байкал. Это путешествие наполнено красотой, простотой и настоящей свободой, а душевный вечер с горячим ужином и баней (по желанию) станет тёплым завершением дня. «Зимняя сказка Мамая» — это идеальный способ перезагрузиться, вдохнуть полной грудью морозный воздух и подарить себе впечатления, которые останутся с вами надолго.

Даты тура: 29 – 30 ноября 2025, 20 – 21 декабря 2025. Дополнительные даты тура обговариваются по заявкам Выбрать дату