Пешие экскурсии-прогулки в Истре с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Истре, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
29 окт в 13:00
30 окт в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 сентября 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Анатолий великолепный рассказчик, экскурсия прошла легко и интересно.
    Рекомендую.
  • П
    Пискунова
    11 августа 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами. Мы теперь хотим еще экскурсий по монастырям ᕦ(͡°͜ʖ͡°)ᕤ
  • М
    Михаил
    4 августа 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    02 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра.
    Величественный вид главного храма, который повторяет Храм Гроба Господня в Иерусалиме, вызывает гордость за Русскую Православную Церковь. Это третье место, где желательно побывать каждому русскому православному человеку, после Храма Христа Спасителя в Москве и Троице Сергиевой Лавры. Поразила Кувуклия, которая практически точно копирует настоящую Кувуклию в Иерусалиме. Обязательно сходите также к Скиту Митрополита Никона, это тоже интересно. В целом монастырь ухоженный, и здания, и территория поддерживаются в хорошем состоянии. Можно сделать множество красивых фото с разных ракурсов.
    Нам повезло, у нас была экскурсовод Алена, которая в доступной форме рассказала нам и об истории возникновения этого монастыря, и о об его роли в Русской Православной Церкви. Чувствуется, что у нее большой объем знаний и много интересных историй. Очень жаль, что длительность экскурсии была ограничена 2 часами, нам откровенно не хватило все посмотреть и обо всем расспросить Алену.

  • О
    Ольга
    31 июля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия очень понравилась, место впечатляющее, храмовый комплекс необычный, очень красивый и отлично отреставрирован. У нас была гид Алена, хороший профессионал своего дела, знающая и очень приятная девушка😊, смогла рассказом заинтересовать мальчиков-подростков. Экскурсию рекомендуем.
  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Очень понравилась экскурсия с Анатолием, рекомендую.
  • П
    Павел
    15 июля 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Все понравилось
  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Благодарим Анатолия за интереснейшую экскурсию. Ездили семьей. Очень впечатлила подача материала: ясно, доступно, без перегруженности датами и цифрами, с глубоким
    знанием истории Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Великолепный маршрут, по времени все было идеально продумано. Никто не устал, несмотря на температуру +34. Спасибо за просвещение.

  • Т
    Татьяна
    20 июня 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Очень понравилась встреча! Анатолий- профессионал, экскурсия на одном дыхании прошла. Очень рады, что решили индивидуально!
  • А
    Александрова
    4 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Читала противоречивые отзывы об экскурсоводе Алене, в итоге после посещения монастыря в ее сопровождении все гости остались в полном восторге!
    Оценили многочисленные знания, умение ответить на любой вопрос, представить материал так, что было интересно людям разных возрастов. Одни положительные впечатления! Спасибо большое за интересную встречу!

  • А
    Анна
    4 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую. Были с детьми 5
    и 9 лет - все выдержали, никто не ныл)
    Почему ставлю 4: вылетели за тайминг больше чем на 30 мин - считаю, что важно выдерживать оговоренное время. Полчаса в начале экскурсии был рассказ у стены монастыря снаружи - слишком затянуто, эту часть можно сократить.

  • С
    Светлана
    2 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Проводила экскурсию в Новоиерусалимском монастыре Алена. Очень интересная подача исторических фактов, ничего лишнего. Хочется ещё раз здесь побывать! Алена, большое спасибо, надеемся ещё раз побывать с вами на экскурсии!
  • В
    Валерия
    19 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Очень хорошая команда, экскурсовод Алена очень интересно рассказывает
    Много нового узнали
    Обратимся еще за другими маршрутами
  • А
    Алла
    14 мая 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Хочу выразить огромную благорность гиду Анатолию за проведённуе экскурсию в Новый Иерусалим. Для меня была великая радость узнав, что Анатолий
    прекрасно владеет иностранными языками, а в частности итальянским, так как со мной был мой супруг итальянец и обычно я переводила ему все экскурсии. А Анатолий провел нам чудесную экскурсию на итальянском, рассказал подробно о каждом моменте монастыря, каждом камушке, каждой плитке, облицованной на монастыре, что мне даже захотелось научиться этому ремеслу - керамике и её творению. Это был большой сюрприз и подарок для моего мужа. Узнала так же, что Анатолий проводит во многих местах эскурсии и в Москве тоже. Поэтому теперь будем обращаться только к нему и конечно же рекомендовать гида Анатолия всем нашим друзьям, как из Италии, так и из России. Мы остались в полном восторге.

  • Л
    Львова
    11 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия.
    Сейчас многие чувствуют особенный интерес к судьбам ушедших людей, к
    судьбам сохранившихся архитектурных памятников и понимают, что только погружение в связь с прошлым даёт настоящее удовлетворение и надежду в жизни, чувство наполненности - душевной, духовной….

  • И
    Ирина
    11 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Были на экскурсии с Аленой. Остались очень довольны. Рекомендуем! Алена опытный экскурсовод, отличный рассказчик и прекрасно знает историю монастыря, да и историю в целом.
  • Г
    Глеб
    25 апреля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо гиду Алёне за интересную подачу материала. Рекомендую!
  • И
    Инна
    15 апреля 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    В полном восторге с подругой от экскурсии в Новый Иерусалим! Экскурсоводом был Анатолий. Очень содержательно, доступно и интересно! Очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    А нам понравилась экскурсия! Всё было понятно, лаконично, доступно для восприятия даже 11 летнему подростку. Алёна молодец! 👍
  • И
    Ирина
    5 апреля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Заказывали индивидуальную экскурсию в Новоиерусалимский монастырь. Александр привез нас от станции метро на машине. По дороге рассказывал много интересных моментов. Сама экскурсия очень понравилась. Александр профессионально все рассказал, мы получили удовольствие от этого мероприятия. Буду рекомендовать его друзьям и знакомым.

