Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
29 окт в 13:00
30 окт в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 сентября 2025Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
- ЕЕлена15 августа 2025Анатолий великолепный рассказчик, экскурсия прошла легко и интересно.
Рекомендую.
- ППискунова11 августа 2025Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами. Мы теперь хотим еще экскурсий по монастырям ᕦ(͡°͜ʖ͡°)ᕤ
- ММихаил4 августа 202502 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра.
- ООльга31 июля 2025Экскурсия очень понравилась, место впечатляющее, храмовый комплекс необычный, очень красивый и отлично отреставрирован. У нас была гид Алена, хороший профессионал своего дела, знающая и очень приятная девушка😊, смогла рассказом заинтересовать мальчиков-подростков. Экскурсию рекомендуем.
- ЕЕлена18 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Анатолием, рекомендую.
- ППавел15 июля 2025Все понравилось
- ЕЕлена12 июля 2025Благодарим Анатолия за интереснейшую экскурсию. Ездили семьей. Очень впечатлила подача материала: ясно, доступно, без перегруженности датами и цифрами, с глубоким
- ТТатьяна20 июня 2025Очень понравилась встреча! Анатолий- профессионал, экскурсия на одном дыхании прошла. Очень рады, что решили индивидуально!
- ААлександрова4 июня 2025Читала противоречивые отзывы об экскурсоводе Алене, в итоге после посещения монастыря в ее сопровождении все гости остались в полном восторге!
- ААнна4 июня 2025Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую. Были с детьми 5
- ССветлана2 июня 2025Проводила экскурсию в Новоиерусалимском монастыре Алена. Очень интересная подача исторических фактов, ничего лишнего. Хочется ещё раз здесь побывать! Алена, большое спасибо, надеемся ещё раз побывать с вами на экскурсии!
- ВВалерия19 мая 2025Очень хорошая команда, экскурсовод Алена очень интересно рассказывает
Много нового узнали
Обратимся еще за другими маршрутами
- ААлла14 мая 2025Хочу выразить огромную благорность гиду Анатолию за проведённуе экскурсию в Новый Иерусалим. Для меня была великая радость узнав, что Анатолий
- ЛЛьвова11 мая 2025Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия.
Сейчас многие чувствуют особенный интерес к судьбам ушедших людей, к
- ИИрина11 мая 2025Были на экскурсии с Аленой. Остались очень довольны. Рекомендуем! Алена опытный экскурсовод, отличный рассказчик и прекрасно знает историю монастыря, да и историю в целом.
- ГГлеб25 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо гиду Алёне за интересную подачу материала. Рекомендую!
- ИИнна15 апреля 2025В полном восторге с подругой от экскурсии в Новый Иерусалим! Экскурсоводом был Анатолий. Очень содержательно, доступно и интересно! Очень рекомендую!
- ННаталья9 апреля 2025А нам понравилась экскурсия! Всё было понятно, лаконично, доступно для восприятия даже 11 летнему подростку. Алёна молодец! 👍
- ИИрина5 апреля 2025Заказывали индивидуальную экскурсию в Новоиерусалимский монастырь. Александр привез нас от станции метро на машине. По дороге рассказывал много интересных моментов. Сама экскурсия очень понравилась. Александр профессионально все рассказал, мы получили удовольствие от этого мероприятия. Буду рекомендовать его друзьям и знакомым.
