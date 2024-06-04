Новоиерусалимский монастыр – экскурсии в Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «Новоиерусалимский монастыр» в Истре, цены от 6 670 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый Иерусалим под Москвой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Новый Иерусалим под Москвой
Открыть предания знаменитого монастыря и других святых мест «Русской Палестины»
Начало: город Истра, Советская улица
14 июня в 14:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Понять, в чем особенность этой обители, впечатлиться ее архитектурой и многовековой историей
Начало: У входа в монастырь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 670 за всё до 20 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Познакомиться с грандиозным комплексом патриарха Никона и понять его замысел
Начало: Истра
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
1250010 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсию проводила Алена. Очень пунктуальная, внимательная, ответственная. У Алены большой опыт экскурсионной деятельности и хорошие знания по истории России времен Алексея Михайловича. Экскурсия понравилась, очень рекомендую.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Всем добрый день! Посетили Новый Иерусалим на майских праздниках. Очень понравилась экскурсия, рассказ Алины. Емко, информативно, с любовью. Замечательно провели время, с пользой. Очень рекомендую. Спасибо организаторам.
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Хорошая экскурсия для тех, кто посещает в первый раз и мало интересуется историей. Нам не хватило погружения.
  • М
    Марат
    16 марта 2024
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    9 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
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    територии монастыря и посещением главного памятника комплекса - Воскресенского собора. Формат индивидуальной экскурсии для двоих очень удобный. Анатолий помимо интересного рассказа в деталях об истории создания и связанных с монастырем изменений до наших дней смог ответить на все наши вопросы. Великолепная эксурсия, неравнодушный гид - мастер своего дела. Очень рекомендую.

  • Е
    Елизавета
    19 января 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Замечательная экскурсия, спасибо большое Дмитрию! Легко, познавательно и интересно. Однозначно рекомендую:)
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Хотела бы сказать Дмитрию огромное спасибо за отличную экскурсию в Новый Иерусалим и окрестности. Ездили в Рождественский очень холодный день,
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    зато погода была очень солнечной и виды были замечательные. Я была с пожилыми родителями, которые передвигаются очень медленно. Несмотря на такие ограничения, Дмитрий распланировал очень грамотно маршрут, мы успели все посмотреть и никто не замерз.

  • З
    Зоя
    24 декабря 2023
    Новый Иерусалим под Москвой
    Спасибо за интересную экскурсию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Новоиерусалимский монастыр»

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Сколько стоит экскурсия по Истре в июне 2024
Сейчас в Истре в категории "Новоиерусалимский монастыр" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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