1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Новый Иерусалим под Москвой
Открыть предания знаменитого монастыря и других святых мест «Русской Палестины»
Начало: город Истра, Советская улица
14 июня в 14:00
16 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Понять, в чем особенность этой обители, впечатлиться ее архитектурой и многовековой историей
Начало: У входа в монастырь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 670₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Познакомиться с грандиозным комплексом патриарха Никона и понять его замысел
Начало: Истра
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
1250010 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 июня 2024Экскурсию проводила Алена. Очень пунктуальная, внимательная, ответственная. У Алены большой опыт экскурсионной деятельности и хорошие знания по истории России времен Алексея Михайловича. Экскурсия понравилась, очень рекомендую.
- ООльга7 мая 2024Всем добрый день! Посетили Новый Иерусалим на майских праздниках. Очень понравилась экскурсия, рассказ Алины. Емко, информативно, с любовью. Замечательно провели время, с пользой. Очень рекомендую. Спасибо организаторам.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Хорошая экскурсия для тех, кто посещает в первый раз и мало интересуется историей. Нам не хватило погружения.
- ММарат16 марта 20249 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
- ЕЕлизавета19 января 2024Замечательная экскурсия, спасибо большое Дмитрию! Легко, познавательно и интересно. Однозначно рекомендую:)
- ЕЕкатерина10 января 2024Хотела бы сказать Дмитрию огромное спасибо за отличную экскурсию в Новый Иерусалим и окрестности. Ездили в Рождественский очень холодный день,
- ЗЗоя24 декабря 2023Спасибо за интересную экскурсию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Новоиерусалимский монастыр»
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