читать дальше

Величественный вид главного храма, который повторяет Храм Гроба Господня в Иерусалиме, вызывает гордость за Русскую Православную Церковь. Это третье место, где желательно побывать каждому русскому православному человеку, после Храма Христа Спасителя в Москве и Троице Сергиевой Лавры. Поразила Кувуклия, которая практически точно копирует настоящую Кувуклию в Иерусалиме. Обязательно сходите также к Скиту Митрополита Никона, это тоже интересно. В целом монастырь ухоженный, и здания, и территория поддерживаются в хорошем состоянии. Можно сделать множество красивых фото с разных ракурсов.

Нам повезло, у нас была экскурсовод Алена, которая в доступной форме рассказала нам и об истории возникновения этого монастыря, и о об его роли в Русской Православной Церкви. Чувствуется, что у нее большой объем знаний и много интересных историй. Очень жаль, что длительность экскурсии была ограничена 2 часами, нам откровенно не хватило все посмотреть и обо всем расспросить Алену.