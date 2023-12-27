Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Индивидуальная экскурсия в Истре

Познакомиться с грандиозным комплексом патриарха Никона и понять его замысел

В 40 км от Москвы есть место, равных которому нет в христианском мире. Обитель задумали в середине 17 века, чтобы воссоздать в России образ святынь Палестины.

Такие проекты называются топографическими иконами — они воспроизводят не отдельные изображения, а целые архитектурные объекты.

Вы осмотрите памятники комплекса и пройдёте по воссозданным местам, связанным с земной жизнью Христа.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Ближайшие даты:
27
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Описание

Что вас ожидает

Монастырь — со всех ракурсов

Вы прогуляетесь по живописной долине реки Истры, названной «Иорданом». Полюбуетесь величественными видами на обитель. Увидите уникальное здание 17 века — скит патриарха Никона. Познакомитесь с историей проекта — обсудим, что лежало в основе задумки и почему её реализовали именно здесь. А в конце экскурсии поднимемся на монастырские стены, чтобы насладиться панорамами окрестностей.

Воскресенский собор

Территория комплекса богата великолепными старинными и восстановленными памятниками. Среди них главный — Воскресенский собор, символизирующий Иерусалим. Вы оцените величие сооружения. Рассмотрите детали внутреннего убранства. И проследите земной путь Христа от входа в Святой град до воскресения — через образы темницы, Голгофы и храма Гроба Господня.

Изразцовое искусство

Обратим внимание на обилие керамических поливных изразцов, украшающих храмы и колокольню. И поговорим об истоках и традициях производства и использования в России этого вида декоративного искусства. Кстати, в монастыре действует небольшой музей изразцов, который вы сможете посетить самостоятельно.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью проходит пешком, в удобном для вас темпе До места начала вам нужно добраться самостоятельно. Или вы можете заказать у нас трансфер из любой точки Москвы (от 4000 до 8000 руб.).
  • На территории монастыря и в храмах в летнее время необходимо соблюдать общепринятый дресс-код
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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