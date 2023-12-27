В 40 км от Москвы есть место, равных которому нет в христианском мире. Обитель задумали в середине 17 века, чтобы воссоздать в России образ святынь Палестины. Такие проекты называются топографическими иконами — они воспроизводят не отдельные изображения, а целые архитектурные объекты. Вы осмотрите памятники комплекса и пройдёте по воссозданным местам, связанным с земной жизнью Христа.

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Описание

Что вас ожидает

Монастырь — со всех ракурсов

Вы прогуляетесь по живописной долине реки Истры, названной «Иорданом». Полюбуетесь величественными видами на обитель. Увидите уникальное здание 17 века — скит патриарха Никона. Познакомитесь с историей проекта — обсудим, что лежало в основе задумки и почему её реализовали именно здесь. А в конце экскурсии поднимемся на монастырские стены, чтобы насладиться панорамами окрестностей.

Воскресенский собор

Территория комплекса богата великолепными старинными и восстановленными памятниками. Среди них главный — Воскресенский собор, символизирующий Иерусалим. Вы оцените величие сооружения. Рассмотрите детали внутреннего убранства. И проследите земной путь Христа от входа в Святой град до воскресения — через образы темницы, Голгофы и храма Гроба Господня.

Изразцовое искусство

Обратим внимание на обилие керамических поливных изразцов, украшающих храмы и колокольню. И поговорим об истоках и традициях производства и использования в России этого вида декоративного искусства. Кстати, в монастыре действует небольшой музей изразцов, который вы сможете посетить самостоятельно.

Организационные детали