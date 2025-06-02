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Экскурсии по воде в Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Истре, цены от 2500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
SUP-прогулки
3 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка по реке Истра с пикником и рассказами о Чехове
Прекрасная возможность насладиться природой и историей Истринского края. Водная прогулка на сапах, рассказ о Чехове и Левитане, пикник и вид на монастырь
Начало: В д. Сафонтьево
13 июл в 11:00
19 июл в 11:00
3500 ₽ за человека
На байдарке по реке Истре
На байдарках
3 часа
-
25%
Водная прогулка
На байдарке по реке Истре
Путешествие на байдарке по реке Истре - это уникальная возможность насладиться природой Подмосковья и увидеть знаменитые места с воды
Начало: От деревни Бабкино
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
3000 ₽4000 ₽ за человека
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка по диким местам Истры
Большая вода, шуршащий тростник и поля кувшинок. На закате природа замирает, солнце заливает всё золотом, а розовое небо соединяется с озером
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: в пятницу в 19:00
11 июл в 19:00
18 июл в 19:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    2 июня 2025
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Великолепно, очень, понравилось. Заботливые инструктора Максим и Степан организовали и зарядили группу на позитив. Получилась отличная компания. Новичкам давался четкий
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    инструктаж, а бывалым полезные советы. Забота и внимание к каждому и во всем. Вкуснейший пикник, продуманные угощения придали сил и эмоций. Сладкий арбуз, кукуруза, клубника, овощи, хот-доги… освежающие напитки и горячий чай в стаканчиках с надписью придали храбрости для продолжения маршрута. Здорово, что инструктор Степан фотографировал на маршруте, получив красивые фотографии можно похвастаться перед друзьями, и коллегами, а кого и за мотивировать. Море впечатлений. Теперь планирую на следующий сплав.

  • Е
    Екатерина
    10 сентября 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Отличный сплав! Спокойный, в размеренном темпе, по красивой реке, с прекрасным пикником на середине пути! Большое спасибо Валерии, уделяла внимание
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    каждому участнику, всем помогала в освоении сапа)) Еще и сентябрьская погода порадовала своим теплом, одно удовольствие! Единственное, гермосумка оказалась немного маловата, спортивный рюкзак влез с трудом)

  • И
    Инна
    11 июля 2024
    Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
    Замечательные впечатления оставила экскурсия с Валерией. Оборудование и аксессуары качественные, инструктаж информативный, маршрут живописный, ланч вкусный. Все точно соответствует описанию. Также организатор оперативно отвечает и принимает все способы оплаты. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Водные развлечения»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Новоиерусалимский монастыр
  2. Воскресенский собор
  3. Гефсиманский сад
Сколько стоит экскурсия по Истре в июле 2025
Сейчас в Истре в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 3500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Водные экскурсии в Истре на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025