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Активный отдых в Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Истре, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На байдарке по реке Истре
На байдарках
2.5 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
На байдарке по реке Истре
Отдохнуть от городской суеты наедине с природой Подмосковья
Начало: От деревни Бабкино
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
SUP-прогулки
4 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
Спокойный сплав по живописной реке с видами на монастырь, исторические места и нетронутую природу
Начало: У ж/д станции «Истра»
Завтра в 11:00
21 авг в 12:00
4500 ₽ за человека
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
SUP-прогулки
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
Насладиться видами с реки в Истре
Начало: В д. Сафонтьево
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
22 авг в 11:00
23 авг в 11:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
На байдарке по реке Истре
Всей компании очень понравилось! Большинство взяли весла впервые - река спокойная, лодка устойчивая, никаких сложностей не возникло. Второй раз по
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одному и тому же маршруту я бы, наверное, не отправился, но новичкам точно рекомендую. Отлично подойдет, чтобы наконец вытащить друзей на природу.
Еще очень повезло с погодой, но это от организатора скорее всего не зависит)

P.S. За пару часов летом на воде вполне можно обгореть

Всей компании очень понравилось! Большинство взяли весла впервые - река спокойная, лодка устойчивая, никаких сложностей не
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Евгений
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
Прекрасная прогулка. Правда,"стены знаменитого Ново-Иерусалимского монастыря и город с необычного ракурса" мы так и не увидели, потому что экскурсия началась от железнодорожного моста. Поэтому если вам нужны красивые фоточки их фоне, эта экскурсия не подойдёт. Но отдыхом всё равно довольны
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Т
На байдарке по реке Истре
Благодарим от всей души за реальное удовольствие!)
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Е
На байдарке по реке Истре
Отличная прогулка, спасибо организаторам Антону и Саше.
Отличная прогулка, спасибо организаторам Антону и Саше.
Отличная прогулка, спасибо организаторам Антону и Саше.
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Е
На байдарке по реке Истре
Нам понравилось. Всё как в описании: инструтаж, жилеты, помощь в спуске на воду, встреча на финише. Маршрут лёгкий и живописный. При необходимости дают защитный чехол на телефон и гидромешок для вещей.
Бонусом подарили стикеры на телефон и краткий путеводитель по городу.
Рекомедуем!!!
Нам понравилось. Всё как в описании: инструтаж, жилеты, помощь в спуске на воду, встреча на финише.
Нам понравилось. Всё как в описании: инструтаж, жилеты, помощь в спуске на воду, встреча на финише.
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М
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
Прекрасный сплав,всё очень понравилось,рекомендую!
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Борис
На байдарке по реке Истре
все отлично
все отлично
все отлично
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Марина
На байдарке по реке Истре
Удивительно красивые места рядом, которые не увидишь стоя в пробках! Спасибо Антону за возможность насладиться природой без забот! отличный вариант
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отдохнуть от городской суеты🔥 Организация на высоком уровне: точно по времени встретились, получили полный инструктаж, байдарки комфортные. Маршрут легкий, впечатлений масса подарили сыну сплав на ДР - все довольны Рекомендую!

Удивительно красивые места рядом, которые не увидишь стоя в пробках! Спасибо Антону за возможность насладиться природой
Удивительно красивые места рядом, которые не увидишь стоя в пробках! Спасибо Антону за возможность насладиться природой
Удивительно красивые места рядом, которые не увидишь стоя в пробках! Спасибо Антону за возможность насладиться природой
Удивительно красивые места рядом, которые не увидишь стоя в пробках! Спасибо Антону за возможность насладиться природой+2
Удивительно красивые места рядом, которые не увидишь стоя в пробках! Спасибо Антону за возможность насладиться природой
Удивительно красивые места рядом, которые не увидишь стоя в пробках! Спасибо Антону за возможность насладиться природой
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Д
На байдарке по реке Истре
всё прошло великолепно!
инструктаж огонь 🔥 сплав для новичков огонь 🔥 красоты вокруг огонь 🔥 всем советую!
всё прошло великолепно!
всё прошло великолепно!
всё прошло великолепно!
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Елизавета
На байдарке по реке Истре
Сплав 4 октября 2025 год, погода шикарная, мама довольна, фоток вагон, с подругой отлично провели время, классный и запоминающийся подарок, спасибо Антон за организацию😄 Будем обращаться и советовать🥰 Процветания вам🤍
Сплав 4 октября 2025 год, погода шикарная, мама довольна, фоток вагон, с подругой отлично провели время,
Сплав 4 октября 2025 год, погода шикарная, мама довольна, фоток вагон, с подругой отлично провели время,
Сплав 4 октября 2025 год, погода шикарная, мама довольна, фоток вагон, с подругой отлично провели время,
Сплав 4 октября 2025 год, погода шикарная, мама довольна, фоток вагон, с подругой отлично провели время,
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Всего 27 отзывов в Истре в категории "Активный отдых"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Истре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На байдарке по реке Истре;
  2. Сап-прогулка по Истре: заповедные места;
  3. Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря.
Сколько стоит экскурсия по Истре в августе 2026
Сейчас в Истре в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4500. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Истре на 2026 год по теме «Активный отдых», 27 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь