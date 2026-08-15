Мини-группа
до 11 чел.
На байдарке по реке Истре
Отдохнуть от городской суеты наедине с природой Подмосковья
Начало: От деревни Бабкино
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Сап-прогулка по Истре: заповедные места
Спокойный сплав по живописной реке с видами на монастырь, исторические места и нетронутую природу
Начало: У ж/д станции «Истра»
Завтра в 11:00
21 авг в 12:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
Насладиться видами с реки в Истре
Начало: В д. Сафонтьево
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
22 авг в 11:00
23 авг в 11:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
Всей компании очень понравилось! Большинство взяли весла впервые - река спокойная, лодка устойчивая, никаких сложностей не возникло. Второй раз по
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Прекрасная прогулка. Правда,"стены знаменитого Ново-Иерусалимского монастыря и город с необычного ракурса" мы так и не увидели, потому что экскурсия началась от железнодорожного моста. Поэтому если вам нужны красивые фоточки их фоне, эта экскурсия не подойдёт. Но отдыхом всё равно довольны
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Т
Благодарим от всей души за реальное удовольствие!)
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Е
Отличная прогулка, спасибо организаторам Антону и Саше.
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Е
Нам понравилось. Всё как в описании: инструтаж, жилеты, помощь в спуске на воду, встреча на финише. Маршрут лёгкий и живописный. При необходимости дают защитный чехол на телефон и гидромешок для вещей.
Бонусом подарили стикеры на телефон и краткий путеводитель по городу.
Рекомедуем!!!
Бонусом подарили стикеры на телефон и краткий путеводитель по городу.
Рекомедуем!!!
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М
Прекрасный сплав,всё очень понравилось,рекомендую!
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все отлично
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Удивительно красивые места рядом, которые не увидишь стоя в пробках! Спасибо Антону за возможность насладиться природой без забот! отличный вариант
+2
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Д
всё прошло великолепно!
инструктаж огонь 🔥 сплав для новичков огонь 🔥 красоты вокруг огонь 🔥 всем советую!
инструктаж огонь 🔥 сплав для новичков огонь 🔥 красоты вокруг огонь 🔥 всем советую!
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Сплав 4 октября 2025 год, погода шикарная, мама довольна, фоток вагон, с подругой отлично провели время, классный и запоминающийся подарок, спасибо Антон за организацию😄 Будем обращаться и советовать🥰 Процветания вам🤍
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Всего 27 отзывов в Истре в категории "Активный отдых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Активный отдых»
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