читать дальше уменьшить

одному и тому же маршруту я бы, наверное, не отправился, но новичкам точно рекомендую. Отлично подойдет, чтобы наконец вытащить друзей на природу.

Еще очень повезло с погодой, но это от организатора скорее всего не зависит)



P.S. За пару часов летом на воде вполне можно обгореть