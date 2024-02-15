Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
Аудиоэкскурсия в Иваново

Пройтись по зданию как по музею и узнать его необычную историю

Вокзал в Иваново стал седьмым по масштабу в СССР, уступая лишь столичным собратьям. Он привлекает и простых путешественников, и знатоков архитектуры. Некоторые приезжают в Иваново, только чтобы увидеть необычное строение. Приглашаем вас на аудиоэкскурсию в удобном формате. Вы сможете прогуляться по зданию в любое время. Голос в наушниках станет вашим проводником и расскажет самое интересное о вокзале.
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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фев
26
фев
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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Уникальные интерьеры вокзала, знаменитые Синий и Красный залы.
  • Ткацкий станок — символ текстильной промышленности, которая развивается в Иваново более 250 лет.
  • Первую в России арт-резиденцию на железнодорожном вокзале.
  • Мозаичное панно и гигантскую фреску.
  • Символ московской летней Олимпиады.

Вы узнаете:

  • О необычной планировке вокзала, считавшейся настоящим ноу-хау для первой половины 20 века.
  • Истории орнаментов на колоннах Синего и Красного залов.
  • Причинах, по которым именно тут открылась арт-резиденция.

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников.
  • На экскурсию можно прийти круглосуточно в любое удобное для вас время.
  • Остаток суммы нужно оплатить в окне дежурного помощника начальника вокзала на 1 этаже.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на вокзале Иваново
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
15 фев 2024
Люблю формат аудиогидов и всегда беру их, когда хожу по музеям.
Часто бываю в Иваново по работе и была очень рада, что на вокзале теперь тоже есть аудиогид.
Экскурсия с аудиогидом порадовала - запись качественная, приятный голос рассказчика, узнала много интересных фактов про вокзал и сам город. Всем рекомендую!
Александр
15 фев 2024
Отличный аудиогид, узнал много нового о вокзале! Обязательно буду рекомендовать друзьям!) спасибо!
А
15 фев 2024
Очень интересно и необычно!
Хорошо провел время, попутно узнав много интересных фактов!

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