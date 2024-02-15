Люблю формат аудиогидов и всегда беру их, когда хожу по музеям.

Часто бываю в Иваново по работе и была очень рада, что на вокзале теперь тоже есть аудиогид.

Экскурсия с аудиогидом порадовала - запись качественная, приятный голос рассказчика, узнала много интересных фактов про вокзал и сам город. Всем рекомендую!