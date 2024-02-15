Пройтись по зданию как по музею и узнать его необычную историю
Вокзал в Иваново стал седьмым по масштабу в СССР, уступая лишь столичным собратьям. Он привлекает и простых путешественников, и знатоков архитектуры. Некоторые приезжают в Иваново, только чтобы увидеть необычное строение. Приглашаем вас на аудиоэкскурсию в удобном формате. Вы сможете прогуляться по зданию в любое время. Голос в наушниках станет вашим проводником и расскажет самое интересное о вокзале.
Ближайшие даты:
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Уникальные интерьеры вокзала, знаменитые Синий и Красный залы.
- Ткацкий станок — символ текстильной промышленности, которая развивается в Иваново более 250 лет.
- Первую в России арт-резиденцию на железнодорожном вокзале.
- Мозаичное панно и гигантскую фреску.
- Символ московской летней Олимпиады.
Вы узнаете:
- О необычной планировке вокзала, считавшейся настоящим ноу-хау для первой половины 20 века.
- Истории орнаментов на колоннах Синего и Красного залов.
- Причинах, по которым именно тут открылась арт-резиденция.
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников.
- На экскурсию можно прийти круглосуточно в любое удобное для вас время.
- Остаток суммы нужно оплатить в окне дежурного помощника начальника вокзала на 1 этаже.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на вокзале Иваново
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Иваново
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
15 фев 2024
Люблю формат аудиогидов и всегда беру их, когда хожу по музеям.
Часто бываю в Иваново по работе и была очень рада, что на вокзале теперь тоже есть аудиогид.
Экскурсия с аудиогидом порадовала - запись качественная, приятный голос рассказчика, узнала много интересных фактов про вокзал и сам город. Всем рекомендую!
Часто бываю в Иваново по работе и была очень рада, что на вокзале теперь тоже есть аудиогид.
Экскурсия с аудиогидом порадовала - запись качественная, приятный голос рассказчика, узнала много интересных фактов про вокзал и сам город. Всем рекомендую!
Александр
15 фев 2024
Отличный аудиогид, узнал много нового о вокзале! Обязательно буду рекомендовать друзьям!) спасибо!
А
Александр
15 фев 2024
Очень интересно и необычно!
Хорошо провел время, попутно узнав много интересных фактов!
Хорошо провел время, попутно узнав много интересных фактов!
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