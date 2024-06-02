1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Иваново: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу одного из самых знаменитых вокзалов СССР, исследуя его красоту и историю
Начало: На вокзале Иваново
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300₽ за человека
Групповая
7 часов
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
12 июня в 11:00
23 июня в 11:00
3 350₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детский квест в Иваново: познавательное приключение с поиском замка
Приглашаем юных искателей приключений на квест по Иваново! Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам города
Начало: У Соковского моста
Завтра в 13:00
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
- ААнна1 июня 2024Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
- ССергей27 мая 2024Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
- ТТатьяна25 мая 2024Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
- ЕЕкатерина25 мая 2024Были на экскурсии всей семьёй:2 взрослых и 3 девчонки, все было замечательно: аудио наушники, чтобы хорошо слышать Елену Аркадьевну, квест для детей, мастер класс по набивки по ткани-замечательно провели время и остались с новыми знаниями!!! Всем советую этого экскурсовода!!!
- ЕЕлена23 мая 2024Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой
- ИИгорь22 мая 2024Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).
- ЕЕвгения!22 мая 2024Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!
- ДДмитрий21 мая 2024Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
- ЛЛидия18 мая 2024Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
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