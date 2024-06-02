1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
«Сейчас там находится Музей, где проходят выставки, посвящённые жизни рабочих 20-ых годов и обитателей коммуналок»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
«Вы увидите здания Краеведческого музея и Музея ситца — можете посетить их после, а в литературном сквере услышите о фабриканте Бурылине — коллекционере и меценате»
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
«За дополнительную плату программу можно дополнить посещением музеев: историко-краеведческого им Д»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
«Мы встретимся у Щудровской палатки, старейшего архитектурного памятника города, увидим Музей первого Совета, центральные площади Революции и Пушкина, где вы познакомитесь с ивановским конструктивизмом»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
«И конечно, отдельное внимание уделим музеям»
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Иваново: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу одного из самых знаменитых вокзалов СССР, исследуя его красоту и историю
Начало: На вокзале Иваново
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
- ААнна1 июня 2024Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна25 мая 2024Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
- ЕЕлена23 мая 2024Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой
- ИИгорь22 мая 2024Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).
- ЕЕвгения!22 мая 2024Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!
- ДДмитрий21 мая 2024Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
- ТТатьяна15 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
- ККристина12 мая 2024Вера -отличный рассказчик. Ни одной минуты не было без информации. Всё, что можно было выжать из Иваново, мы увидели и
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 300 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 542 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Иваново на 2024 год по теме «Музеи», 542 ⭐ отзыва, цены от 300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август