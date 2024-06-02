Музеи и искусство Иваново

Найдено 6 экскурсий в категории «Музеи» в Иваново, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
278 отзывов
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
«Сейчас там находится Музей, где проходят выставки, посвящённые жизни рабочих 20-ых годов и обитателей коммуналок»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200 за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
«Вы увидите здания Краеведческого музея и Музея ситца — можете посетить их после, а в литературном сквере услышите о фабриканте Бурылине — коллекционере и меценате»
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800 за всё до 5 чел.
Иваново - фабричный и советский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
«За дополнительную плату программу можно дополнить посещением музеев: историко-краеведческого им Д»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3 999 за всё до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
«Мы встретимся у Щудровской палатки, старейшего архитектурного памятника города, увидим Музей первого Совета, центральные площади Революции и Пушкина, где вы познакомитесь с ивановским конструктивизмом»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
«И конечно, отдельное внимание уделим музеям»
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
🚶 Пешая
Аудиогид
30 минут
5 отзывов
Аудиоэкскурсия по вокзалу Иваново: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу одного из самых знаменитых вокзалов СССР, исследуя его красоту и историю
Начало: На вокзале Иваново
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
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    правило город в котором живешь, менее всего знаком тебе с исторической стороны. Ты просто гуляешь, работаешь, видишь здания и не задумываешься о том, как все создавалось, чем он интересен и знаменит. Так вот именно Александр смог нам провести экскурсию так, чтобы мы увидели город совершенно другим взглядом. Наш город самый замечательный и интересный. Александр очень эрудированный и общительный человек. Проводит экскурсию так, что ты невольно погружаешься в эту атмосферу, тебя начинают интересовать детали, а Александр с удовольствием рассказывает и дает пояснения. Ну а для гостей нашего замечательного города - такая экскурсия это просто находка! Однозначно рекомендуем его в качестве гида! Все прошло просто великолепно! Спасибо!

    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы самиВсем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Иваново: мифы и реальность
    Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой
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    поезд. На мой взгляд очень удачно по времени, не затянуто, основные исторические факты о городе, о вокзале. Интерьер вокзала, конечно, впечатлил, особенно мозаика на стенах и Метлахская плитка!

  • И
    Игорь
    22 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).
  • Е
    Евгения!
    22 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
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    по золотому кольцу и не обращала внимание на Иваново, но после экскурсии с Мариной буду рекомендовать к обязательному посещению это место)

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
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    Мы осмотрели главные достопримечательности г. Иваново, в том числе здания промышленной архитектуры из красного кирпича, памятники, красивую набережную на реке Уводь, места, связанные с событиями 1905 года, узнали много интересных фактов об истории города, которые раньше были нам неизвестны. Несмотря на аномальный майский холод, мы не замерзли, хотя экскурсия длилась 2 часа.

    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу
  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Вера -отличный рассказчик. Ни одной минуты не было без информации. Всё, что можно было выжать из Иваново, мы увидели и
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    услышали. Экскурсия подойдёт любому возрасту, потому что текст не сухой, а очень жизненный, интересный и насыщенный! Огромное спасибо Вере за прекрасно проведённое время!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
  2. Ивановские сюжеты
  3. Иваново - фабричный и советский
  4. Иваново: мифы и реальность
  5. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 300 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 542 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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