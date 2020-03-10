64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Как только не именовали Иваново: он и город невест, и город студентов, и «Красный Манчестер». Вы увидите всё самое знаковое в городе в ходе автомобильной экскурсии и сможете собрать это в единый контрастный образ. Монастыри и места революционной славы, мощные здания университетов и торговые центры с местным текстилем, проспекты, бульвары и набережные. Вы узнаете, как менялся город с течением времени, чем был знаменит в разные периоды и какую роль играл в истории страны.

Что вас ожидает

Революционная слава города

История Иваново — того периода, когда он назывался Иваново-Вознесенском — тесно связана с революционными событиями, и не познакомиться с ней — значит почти ничего не узнать о городе. У небольшого живописного парка у реки вы посетите мемориал Красная Талка в честь 1-го общегородского совета, а потом увидите здание управы, где этот совет заседал. Сейчас там находится Музей, где проходят выставки, посвящённые жизни рабочих 20-ых годов и обитателей коммуналок. Вы побываете у памятника борцам революции и посмотрите на кладбище старых большевиков, а ещё узнаете про то, что такое Интердом и чем он уникален.

Университеты, архитектура и... ситец!

Мы проедем по главным улицам и проспектам Иваново, через мосты и вдоль набережных, мимо площадей и старинных храмов — в бывшый старообрядческий Казанский собор, Красную церковь и храм Свято-Введенского женского монастыря вы сможете зайти внутрь. Вы увидите как здания, пережившие века, так и самые что ни на есть современные сооружения: Щедровскую палатку, постройки советского конструктивизма (после Москвы и Петербурга в Иваново в России их больше всего!), уникальный «швейцарский» рабочий посёлок, Московский район, современные памятники и даже мечеть. Я расскажу, почему Иваново называют «Красным Манчестером», какие университеты города поставляют кадры для всей страны, где находится Музей пожарной техники под открытым небом и куда ещё в Иваново обязательно нужно сходить.