64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

История Иваново — того периода, когда он назывался Иваново-Вознесенском — тесно связана с революционными событиями, и не познакомиться с ней — значит почти ничего не узнать о городе.
Университеты, архитектура и… ситец!
Мы проедем по главным улицам и проспектам Иваново, через мосты и вдоль набережных, мимо площадей и старинных храмов — в Красную церковь и храм Свято-Введенского женского монастыря вы сможете зайти внутрь. Вы увидите как здания, пережившие века, так и самые что ни на есть современные сооружения: Щудровскую палатку, постройки советского конструктивизма (после Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Иваново в России их больше всего!), современные памятники и даже мечеть. Я расскажу, почему Иваново называют «Красным Манчестером», какие университеты города поставляют кадры для всей страны, где находится Музей пожарной техники под открытым небом и куда ещё в Иваново обязательно нужно сходить.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музей (можно обговорить место встречи за дополнительную плату)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3091 туриста
Я кандидат исторических наук, занимаюсь популяризацией истории города Иваново. Экскурсия проводится на автомобиле - мы проезжаем по основным улицам города с захватом максимально возможного количества памятников истории и современности, побывав в исторической и современной частях города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 393 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лилия
Недавно мы были на автомобильной экскурсии по городу Иваново и по горячим следам хочется поделиться своими впечатлениями!
Александр оказался настоящим профессионалом своего дела — его рассказы были увлекательными, информативными и очень читать дальшеуменьшить
живыми. Он не просто гид, а историк по профессии.
Маршрут был продуман до мелочей: мы посетили все знаковые места города, при этом время в пути использовалось максимально эффективно.
Гид умело сочетал исторические факты с интересными современными деталями, что сделало экскурсию не просто экскурсом в прошлое, но и полезным знакомством с современным Иваново.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Иваново! Это отличный способ увидеть город за короткое время и получить массу положительных эмоций.
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В
Виктория
Александр огромное спасибо за экскурсию!!! Самостоятельно даже не обратить внимание на многие объекты,которые нам открыл Александр. Экскурсия прошла великолепно!!! Познакомились и увидели в Иваново все интересные места. Услышали много интересной и эксклюзивной информации!
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Э
Эльвира
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии по Иваново — и отдельно — о нашем экскурсоводе. Это было одно из тех редких событий, после которых хочется не просто сказать «спасибо», а рассказать читать дальшеуменьшить
всем. Александр преподаватель, и обладает редким талантом объяснять сложное просто, не упрощая, а делая интересным. Он умеет главное: подать факт через историю, через человеческую судьбу, через деталь, когда фабрика или особняк не «просто здание», а памятник чьей-то жизни. Багаж знание огромен, на все ваши вопросы вы получите компетентный и обоснованный ответ историка. Чувство юмора — отдельный восторг, названия монументов мы с мужем запомнили навсегда, думаю. Если доведётся побывать в Иваново — ищите именно этого гида. Вы проведёте три часа, которые запомнятся надолго.
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П
Полина
Благодарим Александра! Брали экскурсию для семьи, в том числе дети 13 лет. Всё было очень интересно, комфортно и душевно! Александр показал и рассказал интересные места. После его экскурсии совсем по-другому посмотрела на город, оказывается здесь столько интересного!!! Рекомендуем!
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М
Марисабэль
Благодарим Александра за потрясающую и интересную экскурсию по городу Иваново! Благодарим что не отказали нам провести её с утра🙌🏻 Александр очень интересно рассказывает, легким и понятным языком🔥 У нас получилась экскурсия пешком, так как город 1-го мая был перекрыт для движения машин, но от этого менее увлекательной она не стала, для нас идеально. Благодарим! 🙌🏻
Александр
Ответ организатора:
Марисабэль, спасибо большое Вам за отзыв!!!
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Н
Наталия
Александр - большой знаток истории родного города Иваново! Провел увлекательную и познавательную экскурсию, вызвал также интерес у дочери по познанию многих исторических фактов! Рекомендую!
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