64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Революционная слава города История Иваново — того периода, когда он назывался Иваново-Вознесенском — тесно связана с революционными событиями, и не познакомиться с ней — значит почти ничего не узнать о городе. У небольшого живописного парка у реки вы посетите мемориал Красная Талка в честь 1-го общегородского совета, а потом увидите здание управы, где этот совет заседал. Сейчас там находится Музей, где проходят выставки, посвящённые жизни рабочих 20-ых годов и обитателей коммуналок. Вы побываете у памятника борцам революции и посмотрите на кладбище старых большевиков, а ещё узнаете про то, что такое Интердом и чем он уникален.
Университеты, архитектура и... ситец! Мы проедем по главным улицам и проспектам Иваново, через мосты и вдоль набережных, мимо площадей и старинных храмов — в бывшый старообрядческий Казанский собор, Красную церковь и храм Свято-Введенского женского монастыря вы сможете зайти внутрь. Вы увидите как здания, пережившие века, так и самые что ни на есть современные сооружения: Щедровскую палатку, постройки советского конструктивизма (после Москвы и Петербурга в Иваново в России их больше всего!), уникальный «швейцарский» рабочий посёлок, Московский район, современные памятники и даже мечеть. Я расскажу, почему Иваново называют «Красным Манчестером», какие университеты города поставляют кадры для всей страны, где находится Музей пожарной техники под открытым небом и куда ещё в Иваново обязательно нужно сходить.
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Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 45 лет, я кандидат исторических наук, занимаюсь популяризацией истории города Иваново. Экскурсия проводится на автомобиле - мы проезжаем по основным улицам города с захватом максимально возможного количества памятников истории и современности, побывав в исторической и современной частях города.
Иваново очень необычный город самостоятельное изучение может скрыть от вас многое. Александр показал город так как он есть на самом деле и скажу я вам замечательное место. Выйду на пенсию перееду туда.
Елена
8 марта 2020
Автомобильная экскурсия лучший вариатнт для г. Иваново, потому что гулять по нему весной не очень комфортно, на дорогах грязь, много машин. Александр приятный экскурсовод, ответственный, пунктуальный, сделал все, что мог, чтобы показать и заинтересовать городом. Но это, на мой взгляд, трудно сделать, если сам город не заинтересован в развитии туризма, как сказал нам экскурсовод, трудно влюбить в Иваново. Поэтому больше понравилось совершать здесь покупки, а вот гулять по нему не возникло желание. Может это связано с временем года и летом гораздо приятней выглядит город.
Виктор
18 февраля 2020
Александр - хороший рассказчик. Очень много интересной информации. Получаешь цельное представление о городе.
Алла
10 февраля 2020
Всем гостям города рекомендую экскурсию с Александром - позитивным, милейшим и знающим человеком! 2 часа удовольствия и комфорта,т.к. экскурсия на автомобиле. Благодарность Трипстеру, Александру и жителям,любящим свой город. А вот губернатора надо обязать в кратчайчие сроки привести город в подобающий золотому кольцу России облик!
Александр
20 января 2020
Отличная экскурсия! Александр пунктуальный человек и интересный рассказчик. Чувствуется, что он любит свой город и старается показать его как можно более разносторонне. И автомобильный формат с несколькими пешими прогулками, считаю наиболее оптимальным для ознакомления с разными частями города, как старыми, так и новыми. Спасибо за экскурсию, рекомендую всем, кто приедет в Иваново, иначе вы всего не увидите.
Елена
5 января 2020
Автомобильная экскурсия по городу Иваново позволяет увидеть город с разных сторон. Комфортна в любую погоду. Гид замечательный - профессионал, ведь это его авторская экскурсия. Спасибо!!! Получили удовольствие.
Туманова, Рябовы. 04.01.2020
Ирина
4 января 2020
Иваново-это не Суздаль,не Муром и не Владимир...Влюбиться в этот город с первого посещения невозможно. И чтобы у вас осталось хорошее впечатление об этом городе-обязательно познакомьтесь с Александром, проведите два часа с прекрасным экскурсоводом. Не пожалеете!!!!
Софья
3 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Включила в себя помимо исторических фактов о городе также житейские истории и шутки местного населения.
Благодарим Александра за его позитив, знания и умение вести интересную экскурсию.
Светлана
2 января 2020
Всем рекомендую,прекрасно провели время,несмотря на то что подготовились к экскурсии,узнали много нового.
Елена
15 декабря 2019
С интересом посетили экскурсию "Иваново. Старое и новое". За два часа мы узнали много интересных фактов, познакомились с историей города. Экскурсовод Александр — интересный рассказчик, знаток своего дела. Большое спасибо.
Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
Иваново — город молодой, промышленный, но и о нем есть, что рассказать. Почему Иваново называли Чертовым болотом? Остается ли он самым советским городом — и текстильным цехом страны? Как связан с графами Шереметевыми, Достоевским, Вячеславом Зайцевым и блатным шансоном? Вы осмотрите ключевые места Иваново и узнаете много любопытного о городе невест.
Отделить историю города от мифов, отыскать ивановских невест и погрузиться в местный колорит
Как любой старинный русский город, Иваново хранит богатую и непростую историю, которая за сотни лет дополнилась загадками и мифами. Цель моей экскурсии — помочь вам разрушить стереотипы о Городе невест и увидеть настоящий Иваново, в истории и облике которого переплелись эпохи, символы и настроения. Вы увидите древние храмы и особняки фабрикантов, услышите истории роковых ивановских невест и «Ситцевых королей», а после прогулки убедитесь, что Иваново — украшение Золотого кольца России, которое точно стоит рассмотреть!