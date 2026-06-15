64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Как только не именовали Иваново: он и город невест, и город студентов, и «Красный Манчестер».Вы увидите всё самое знаковое в городе в ходе автомобильной экскурсии и сможете собрать это в

единый контрастный образ. Монастыри и места революционной славы, мощные здания университетов и торговые центры с местным текстилем, проспекты, бульвары и набережные. Вы узнаете, как менялся город с течением времени, чем был знаменит в разные периоды и какую роль играл в истории страны.

Описание экскурсии

Революционная слава города

История Иваново — того периода, когда он назывался Иваново-Вознесенском — тесно связана с революционными событиями, и не познакомиться с ней — значит почти ничего не узнать о городе.

Университеты, архитектура и… ситец!

Мы проедем по главным улицам и проспектам Иваново, через мосты и вдоль набережных, мимо площадей и старинных храмов — в Красную церковь и храм Свято-Введенского женского монастыря вы сможете зайти внутрь. Вы увидите как здания, пережившие века, так и самые что ни на есть современные сооружения: Щудровскую палатку, постройки советского конструктивизма (после Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Иваново в России их больше всего!), современные памятники и даже мечеть. Я расскажу, почему Иваново называют «Красным Манчестером», какие университеты города поставляют кадры для всей страны, где находится Музей пожарной техники под открытым небом и куда ещё в Иваново обязательно нужно сходить.