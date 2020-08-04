3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Иваново: мифы и реальность

Понять, почему город уникален, и узнать о его символах во время насыщенной обзорной прогулки

Мария
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Мария – ваш гид
Иваново не оценить, просто побродив по центральным улицам: город 🏙️ эклектичный и показывает себя не сразу.

Став вашим проводником, я помогу открыть самое интересное в Иваново и о нем.

Старинный купеческий, промышленный советский, не отстающий от 21 века: один за одним вы узнаете пласты столь яркой истории 📖 Иванова и постигнете суть нашего города контрастов.

2500 ₽2125 за экскурсиюскидка15%

У этой экскурсии3 отзыва
5
Иваново: мифы и реальность
Иваново: мифы и реальность

Что вас ожидает

Облик и характер самобытного города
За пару часов я покажу вам эволюцию Иванова — от села к старинному купеческому городу, от образцового советского города до современного, активно развивающегося областного центра. Шаг за шагом вы разберетесь, откуда у Иванова столько «титулов» — город невест, русский Манчестер, родина первого Совета, столица конструктивизма, ситцевый рай.

Что нельзя пропустить в Иваново
Гулять мы будем по историческому ядру города, поэтому фоном для путешествия сквозь эпохи станут главные достопримечательности Иванова. Мы встретимся у Щудровской палатки, старейшего архитектурного памятника города, увидим Музей первого Совета, центральные площади Революции и Пушкина, где вы познакомитесь с ивановским конструктивизмом. Не пропустим «студенческий городок» — комплекс институтов Иванова, здание Почтамта и конечно, музеи промышленности и ситца, бренда города.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Иваново — город компактный, поэтому знакомиться с ним мы будем пешком, ориентируясь на ваши темп и пожелания
  • У меня большой опыт работы с группами до 60 человек. Пишите — я с радостью стану гидом-сопровождающим для вашей компании.
Иваново: мифы и реальность
Иваново: мифы и реальность
Иваново: мифы и реальность
Иваново: мифы и реальность
Иваново: мифы и реальность
Иваново: мифы и реальность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Щудровской палатки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Объехав за 10 лет всю Европу вдоль и поперек как гид-международник крупнейшей экскурсионной фирмы нашей страны, я признаюсь в любви к своему родному городу и делюсь своими чувствами и знаниями с гостями Иванова. Коммуникабельность, готовность подстроиться под клиента и его интересы, богатейший опыт работы в туризме, — все это обо мне. Вы приехали большой компанией — я знаю, как работать с группой. У вас бизнес-партнеры из-за рубежа и нужна экскурсия на английском — не проблема. Наша экскурсия обязательно будет дополнена серией практических советов: где купить текстиль, где попробовать лучшее мясо, где самое модное место города, в каком музее сейчас проходит какая выставка. Я не просто живу в городе, я хорошо знаю, чем и как «дышит» Иваново.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2020
Волшебный город, очень интересная экскурсия, замечательная организация! Потрясающая эрудиция! Спасибо, Мария!
3 августа 2020
Мария-прекрасный гид, это совершенно точно. Профессионал. Без её помощи мы бы, точно, ничего в Иваново интересного не увидели и ничего о городе не поняли. Кроме того мы оказались недисциплинированными заказчиками, но Мария пошла нам навстречу и скорректировала время экскурсии. Спасибо.
Ещё 1 отзыв

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