3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Иваново - город, который не раскроет свои тайны на первый взгляд.Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас на уникальное путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу в истории города.От старинной Щудровской палатки

до музеев промышленности и ситца, каждый уголок Иванова расскажет свою уникальную историю. Вместе с опытным гидом вы узнаете, почему Иваново называют городом невест, русским Манчестером и столицей конструктивизма. Экскурсия предполагает пешеходное путешествие по историческому ядру, позволяя насладиться атмосферой города и его архитектурными шедеврами. Организационные детали продуманы так, чтобы ваше путешествие было комфортным и насыщенным, без дополнительных расходов. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Иваново, его историей и культурой, делая ваше пребывание в городе незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться прогулками по историческому центру, не спеша осматривая достопримечательности.

Сейчас август — это идеальное время.