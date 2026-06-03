3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться прогулками по историческому центру, не спеша осматривая достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Щудровская палатка
Музей первого Совета
Площадь Революции
Площадь Пушкина
Студенческий городок
Здание Почтамта
Музей промышленности и ситца
Описание экскурсии
Облик и характер самобытного города
За пару часов я покажу вам эволюцию Иванова — от села к старинному купеческому городу, от образцового советского города до современного, активно развивающегося областного центра. Шаг за шагом вы разберетесь, откуда у Иванова столько «титулов» — город невест, русский Манчестер, родина первого Совета, столица конструктивизма, ситцевый рай.
Что нельзя пропустить в Иваново
Гулять мы будем по историческому ядру города, поэтому фоном для путешествия сквозь эпохи станут главные достопримечательности Иванова. Мы встретимся у Щудровской палатки, старейшего архитектурного памятника города, увидим Музей первого Совета, центральные площади Революции и Пушкина, где вы познакомитесь с ивановским конструктивизмом. Не пропустим «студенческий городок» — комплекс институтов Иванова, здание Почтамта и гигантского дома Советов.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет
Иваново — город компактный, поэтому знакомиться с ним мы будем пешком, ориентируясь на ваши темп и пожелания
У меня большой опыт работы с группами до 60 человек. Пишите — я с радостью стану гидом-сопровождающим для вашей компании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Щудровской палатки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1310 туристов
Объехав за 10 лет всю Европу вдоль и поперёк как гид-международник крупнейшей экскурсионной фирмы нашей страны, я признаюсь в любви к своему родному городу и делюсь своими чувствами и знаниями читать дальшеуменьшить
с гостями Иванова. Коммуникабельность, готовность подстроиться под клиента и его интересы, богатейший опыт работы в туризме, — всё это обо мне. Вы приехали большой компанией — я знаю, как работать с группой. У вас бизнес-партнёры из-за рубежа и нужна экскурсия на английском — не проблема. Наша экскурсия обязательно будет дополнена серией практических советов: где купить текстиль, где попробовать лучшее мясо, где самое модное место города, в каком музее сейчас проходит какая выставка. Я не просто живу в городе, я хорошо знаю, чем и как «дышит» Иваново.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 122 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
117
4
4
3
1
2
–
1
–
Наталия
Очень понравилась обзорная экскурсия с Марией! Город необычный, не такой как другие, Марии удалось это показать. Было интересно слушать об истории города и жителях. Комфортно, что не было такого, что долго стоим на одном месте, всë очень логично и гармонично!
Спасибо большое, однозначно рекомендую:)
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Ирина
Мария очень интересно провела экскурсию, увлекательно и познавательно. спасибо!
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А
Анна
Мы встретились с Марией вл время и пошли гулять. Речь гида грамотная интересная. Без слов паразитов и долгих пауз - это большой плюс. Однако, при встрече не было возможности даже читать дальшеуменьшить
представиться и если мое имя видно было из брони, то имя второго участника было неизвестно. Т. е. сложилось впечатление, что не особо и надо. И моменты звонков во время экскурсии и то,что время от времени гид также отвлекалась на переписку, что,впрочем, не привлдило к потере нити повествования. Однако, вот такой осадок и остался. Именно поэтому 4, а не 5. А целом, рассказ был интересным и обзорным для первого знакомства с Иваново и его историей.
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Н
Надежда
Это была лучшая экскурсия, на какую мы и не рассчитывали. Просто супер! Мария - великолепный рассказчик. И самое главное, нам было очень интересно всё, что говорит Мария. Не хотелось упустить читать дальшеуменьшить
ни одной фразы. Мы узнали много интересного о городе Иваново. Я полюбила этот город, благодаря Марии. Ведь в октябре, когда облетели листья, природа не сильно радостная. Однако самое яркое впечатление об Иваново осталось именно после экскурсии Марии. Ну, очень увлекательно! Спасибо огромное!
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Елена
Это была замечательная неспешная прогулка по центральной части Иваново. Мария - отличный рассказчик, показала нам любопытные достопримечательности своего города, знаковые места, в которых происходили исторические события. По ходу экскурсии узнали читать дальшеуменьшить
много интересных фактов, о которых ранее не слышали. Иваново удивил своей непохожестью, город показался чистым, уютным и ухоженным. Хотелось ещё гулять и гулять, слушая рассказы о городе) После экскурсии появилось желание побольше узнать об Иваново! Большое спасибо Марии за отличную экскурсию!
+1
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Игорь
Когда мы планировали короткий зимний отдых, то сделали основной точкой Плес, в Иваново просто заехали по дороге домой. Оказалось, что город гораздо красивее чем я думал, и показала его нам читать дальшеуменьшить
Мария. Она познакомила нас с историей Иваново, с его архитектурой от купеческих особняков и церквей до корпусов текстильных фабрик и домов в стиле конструктивизма 20-30-х годов XX века. Мария отличный рассказчик и умеет заинтересовать слушателя, рекомендую и Иваново, как интересное и красивое место, и Марию, как отличного гида!