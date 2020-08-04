3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Облик и характер самобытного города

За пару часов я покажу вам эволюцию Иванова — от села к старинному купеческому городу, от образцового советского города до современного, активно развивающегося областного центра. Шаг за шагом вы разберетесь, откуда у Иванова столько «титулов» — город невест, русский Манчестер, родина первого Совета, столица конструктивизма, ситцевый рай.

Что нельзя пропустить в Иваново

Гулять мы будем по историческому ядру города, поэтому фоном для путешествия сквозь эпохи станут главные достопримечательности Иванова. Мы встретимся у Щудровской палатки, старейшего архитектурного памятника города, увидим Музей первого Совета, центральные площади Революции и Пушкина, где вы познакомитесь с ивановским конструктивизмом. Не пропустим «студенческий городок» — комплекс институтов Иванова, здание Почтамта и конечно, музеи промышленности и ситца, бренда города.