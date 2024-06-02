Экскурсии проходящие только летом в Иваново

Найдено 14 экскурсий в категории «Летние» в Иваново, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
278 отзывов
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200 за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800 за всё до 5 чел.
Иваново - фабричный и советский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3 999 за всё до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
Завтра в 14:00
22 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 799 за всё до 4 чел.
Из Иваново - в Плёс
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Иваново в Плёс: путешествие по следам великих художников
Погрузитесь в атмосферу старинного Плёса, где каждый уголок хранит истории великих художников и архитектурных шедевров
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 800 за всё до 5 чел.
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
🚶 Пешая
Аудиогид
30 минут
5 отзывов
Аудиоэкскурсия по вокзалу Иваново: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу одного из самых знаменитых вокзалов СССР, исследуя его красоту и историю
Начало: На вокзале Иваново
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300 за человека
Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: на пл. Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 499 за всё до 4 чел.
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
12 июня в 11:00
23 июня в 11:00
3 350 за человека
Детский квест по городу Иваново
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Детский квест в Иваново: познавательное приключение с поиском замка
Приглашаем юных искателей приключений на квест по Иваново! Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам города
Начало: У Соковского моста
Завтра в 13:00
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
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    правило город в котором живешь, менее всего знаком тебе с исторической стороны. Ты просто гуляешь, работаешь, видишь здания и не задумываешься о том, как все создавалось, чем он интересен и знаменит. Так вот именно Александр смог нам провести экскурсию так, чтобы мы увидели город совершенно другим взглядом. Наш город самый замечательный и интересный. Александр очень эрудированный и общительный человек. Проводит экскурсию так, что ты невольно погружаешься в эту атмосферу, тебя начинают интересовать детали, а Александр с удовольствием рассказывает и дает пояснения. Ну а для гостей нашего замечательного города - такая экскурсия это просто находка! Однозначно рекомендуем его в качестве гида! Все прошло просто великолепно! Спасибо!

    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы самиВсем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Иваново: мифы и реальность
    Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
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    и мы все были увлечены его повествованием. После экскурсии представление об Иваново обрастает разными подробностями, смотришь после этого на город другими глазами.

    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Были на экскурсии всей семьёй:2 взрослых и 3 девчонки, все было замечательно: аудио наушники, чтобы хорошо слышать Елену Аркадьевну, квест для детей, мастер класс по набивки по ткани-замечательно провели время и остались с новыми знаниями!!! Всем советую этого экскурсовода!!!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой
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    поезд. На мой взгляд очень удачно по времени, не затянуто, основные исторические факты о городе, о вокзале. Интерьер вокзала, конечно, впечатлил, особенно мозаика на стенах и Метлахская плитка!

  • И
    Игорь
    22 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).
  • Е
    Евгения!
    22 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Это было великолепно! Начнём с того, что мы захотели в дополнение к основной экскурсии посетить музей Бальмонта в Шуе, раз
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    уж оказались в тех местах. Экскурсовод Вера договорилась с музеем, хотя это дополнительное время и не совсем по теме экскурсии. В музее нам рассказали о жизни поэта, ответили на всё вопросы, цитируя его стихи, доставив истинное удовольствие открыв для нас много интересного. Основная экскурсия тоже превзошла все ожидания. Вера настолько хорошо знает и любит свой край, что за всё время экскурсии, а это более шести часов, нам ни на минуточку не было скучно. На любой вопрос был развёрнутый ответ, всё проходило в виде диалога, и даже по окончании не могли сразу разойтись. У Веры огромный багаж знаний и она умеет делиться ими, заинтересовав слушателя. Ну и конечно, прекрасные виды Ивановской природы и архитектуры просто завораживали. Очень рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Знакомьтесь, Иваново
  2. Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
  3. Ивановские сюжеты
  4. Иваново - фабричный и советский
  5. Иваново: мифы и реальность
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
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