Пешие экскурсии-прогулки в Иваново с экскурсоводом

Найдено 12 экскурсий в категории «Пешеходные» в Иваново, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800 за всё до 5 чел.
Иваново - фабричный и советский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3 999 за всё до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
🚶 Пешая
Аудиогид
30 минут
5 отзывов
Аудиоэкскурсия по вокзалу Иваново: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу одного из самых знаменитых вокзалов СССР, исследуя его красоту и историю
Начало: На вокзале Иваново
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300 за человека
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска: Путешествие в историю города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии прошлого и настоящем
Начало: Площадь Революции, д. 4
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, Сб-Вс — 10:00-13:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 3 500 за всё до 4 чел.
Прогулки по селу Иванову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Прогулки по историческому селу Иваново: от Приказной избы до Покровской горы
Погрузитесь в историю села Иваново, пройдитесь по маршруту, соединяющему эпохи и судьбы, от Приказной избы до пл. Пушкина
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, в Сб-Вс — 10:00-13:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 3 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Гуляй, Россия!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Экскурсия по Иваново: от прошлого к настоящему, «Гуляй, Россия!»
Погрузитесь в атмосферу начала ХХ века, исследуя исторические улицы Иванова и его богатое культурное наследие
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 3 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Иваново: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в историю Иванова: от площади Революции до Введенского монастыря. Узнайте о ключевых достопримечательностях города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Иваново: город революции»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
3 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Иваново: город революции»
Погрузитесь в историю Иваново через увлекательную квест-экскурсию. Узнайте о местных деятелях культуры, революционном прошлом и архитектурных шедеврах
Начало: Автовокзал Иваново
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Детский квест по городу Иваново
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Детский квест в Иваново: познавательное приключение с поиском замка
Приглашаем юных искателей приключений на квест по Иваново! Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам города
Начало: У Соковского моста
Завтра в 13:00
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Иваново: мифы и реальность
    Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
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    и мы все были увлечены его повествованием. После экскурсии представление об Иваново обрастает разными подробностями, смотришь после этого на город другими глазами.

    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Иваново
    Были на экскурсии всей семьёй:2 взрослых и 3 девчонки, все было замечательно: аудио наушники, чтобы хорошо слышать Елену Аркадьевну, квест для детей, мастер класс по набивки по ткани-замечательно провели время и остались с новыми знаниями!!! Всем советую этого экскурсовода!!!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой
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    поезд. На мой взгляд очень удачно по времени, не затянуто, основные исторические факты о городе, о вокзале. Интерьер вокзала, конечно, впечатлил, особенно мозаика на стенах и Метлахская плитка!

  • И
    Игорь
    22 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).
  • Е
    Евгения!
    22 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!
  • Л
    Лидия
    18 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!
  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    100% попадание! 2 часа только слушали! Пить, есть, фото, сувениры, туалет - о всём забыли. При этом Александр абсолютно свободно
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    отклонялся от темы экскурсии, давал развёрнутые ответы на вопросы. Оказалось г. Иваново очень интересный, со своей специфический историей. После экскурсии самостоятельно посетили музей ситца (для закрепления эффекта). Александра рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
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    по золотому кольцу и не обращала внимание на Иваново, но после экскурсии с Мариной буду рекомендовать к обязательному посещению это место)

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
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    Мы осмотрели главные достопримечательности г. Иваново, в том числе здания промышленной архитектуры из красного кирпича, памятники, красивую набережную на реке Уводь, места, связанные с событиями 1905 года, узнали много интересных фактов об истории города, которые раньше были нам неизвестны. Несмотря на аномальный майский холод, мы не замерзли, хотя экскурсия длилась 2 часа.

    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Пешеходные»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
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