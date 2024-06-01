1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
3 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Иваново: Путешествие по городу невест
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о текстильной промышленности и культуре
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Иваново: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу одного из самых знаменитых вокзалов СССР, исследуя его красоту и историю
Начало: На вокзале Иваново
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска: Путешествие в историю города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии прошлого и настоящем
Начало: Площадь Революции, д. 4
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, Сб-Вс — 10:00-13:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки по историческому селу Иваново: от Приказной избы до Покровской горы
Погрузитесь в историю села Иваново, пройдитесь по маршруту, соединяющему эпохи и судьбы, от Приказной избы до пл. Пушкина
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, в Сб-Вс — 10:00-13:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Иваново: от прошлого к настоящему, «Гуляй, Россия!»
Погрузитесь в атмосферу начала ХХ века, исследуя исторические улицы Иванова и его богатое культурное наследие
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Расписание: С пн по пт - с 10.00 до 16.00, в сб-вс с 10.00 до 13.00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иваново: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в историю Иванова: от площади Революции до Введенского монастыря. Узнайте о ключевых достопримечательностях города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Иваново: город революции»
Погрузитесь в историю Иваново через увлекательную квест-экскурсию. Узнайте о местных деятелях культуры, революционном прошлом и архитектурных шедеврах
Начало: Автовокзал Иваново
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Детский квест в Иваново: познавательное приключение с поиском замка
Приглашаем юных искателей приключений на квест по Иваново! Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам города
Начало: У Соковского моста
Завтра в 13:00
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июня 2024Замечательный гид, отличный содержательный рассказ. Много нового и неожиданного о городе. Интересные факты истории, о которых даже и не подозревали. Спасибо за экскурсию!
- ССергей27 мая 2024Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
- ЕЕкатерина25 мая 2024Были на экскурсии всей семьёй:2 взрослых и 3 девчонки, все было замечательно: аудио наушники, чтобы хорошо слышать Елену Аркадьевну, квест для детей, мастер класс по набивки по ткани-замечательно провели время и остались с новыми знаниями!!! Всем советую этого экскурсовода!!!
- ЕЕлена23 мая 2024Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой
- ИИгорь22 мая 2024Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).
- ЕЕвгения!22 мая 2024Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!
- ЛЛидия18 мая 2024Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!
- ЕЕвгения17 мая 2024100% попадание! 2 часа только слушали! Пить, есть, фото, сувениры, туалет - о всём забыли. При этом Александр абсолютно свободно
- ТТатьяна15 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Пешеходные»
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