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Мы осмотрели главные достопримечательности г. Иваново, в том числе здания промышленной архитектуры из красного кирпича, памятники, красивую набережную на реке Уводь, места, связанные с событиями 1905 года, узнали много интересных фактов об истории города, которые раньше были нам неизвестны. Несмотря на аномальный майский холод, мы не замерзли, хотя экскурсия длилась 2 часа.