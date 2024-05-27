1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Иваново: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу одного из самых знаменитых вокзалов СССР, исследуя его красоту и историю
Начало: На вокзале Иваново
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детский квест в Иваново: познавательное приключение с поиском замка
Приглашаем юных искателей приключений на квест по Иваново! Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам города
Начало: У Соковского моста
Завтра в 13:00
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 мая 2024Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
- ЕЕлена23 мая 2024Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой
- ИИгорь22 мая 2024Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).
- ЕЕвгения!22 мая 2024Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!
- ЛЛидия18 мая 2024Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!
- ЕЕвгения17 мая 2024100% попадание! 2 часа только слушали! Пить, есть, фото, сувениры, туалет - о всём забыли. При этом Александр абсолютно свободно
- ТТатьяна15 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
- ККсения10 мая 2024Шикарная экскурсия! Марина влюбляет в город. Огромная ей благодарность- было так увлекательно, что мы не заметили аномальный майский холод)
- ЮЮрий2 мая 2024Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
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