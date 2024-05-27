Необычные экскурсии по Иваново

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Иваново, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. 10 августа 36а
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
17 июня в 09:00
18 июня в 14:00
2 800 за всё до 5 чел.
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
🚶 Пешая
Аудиогид
30 минут
5 отзывов
Аудиоэкскурсия по вокзалу Иваново: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу одного из самых знаменитых вокзалов СССР, исследуя его красоту и историю
Начало: На вокзале Иваново
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300 за человека
Детский квест по городу Иваново
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Детский квест в Иваново: познавательное приключение с поиском замка
Приглашаем юных искателей приключений на квест по Иваново! Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам города
Начало: У Соковского моста
Завтра в 13:00
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на аудиторию. Нас было 4
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    и мы все были увлечены его повествованием. После экскурсии представление об Иваново обрастает разными подробностями, смотришь после этого на город другими глазами.

    Экскурсия прошла супер интересно! Александр знает все, мастерски владеет словом и, к тому же, настраивается на
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Классная идея-аудиогид на вокзале! Не зря купила экскурсию, много интересного узнала. Всегда приятно провести время с пользой, пока ожидаешь свой
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    поезд. На мой взгляд очень удачно по времени, не затянуто, основные исторические факты о городе, о вокзале. Интерьер вокзала, конечно, впечатлил, особенно мозаика на стенах и Метлахская плитка!

  • И
    Игорь
    22 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Отличный способ провести время и послушать историю вокзала. Приятный голос аудиогида, не коротко, но и не нудно. В общем для расширения кругозора вполне себе экскурсия).
  • Е
    Евгения!
    22 мая 2024
    Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
    Отличная экскурсия за 30 минут! Интересный рассказ, можно поставить на паузу! Подробная информация для аудио версии. Обязательно еще возьму индивидуальную экскурсию!
  • Л
    Лидия
    18 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр чудесно провел экскурсию. Погода была замечательная. Мы впервые были в Иваново. Экскурсия была хорошо организована, мы успели многое посмотреть за отведенное время. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с интересной историей и культурой Иваново!
  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    100% попадание! 2 часа только слушали! Пить, есть, фото, сувениры, туалет - о всём забыли. При этом Александр абсолютно свободно
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    отклонялся от темы экскурсии, давал развёрнутые ответы на вопросы. Оказалось г. Иваново очень интересный, со своей специфический историей. После экскурсии самостоятельно посетили музей ситца (для закрепления эффекта). Александра рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
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    по золотому кольцу и не обращала внимание на Иваново, но после экскурсии с Мариной буду рекомендовать к обязательному посещению это место)

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
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    Мы осмотрели главные достопримечательности г. Иваново, в том числе здания промышленной архитектуры из красного кирпича, памятники, красивую набережную на реке Уводь, места, связанные с событиями 1905 года, узнали много интересных фактов об истории города, которые раньше были нам неизвестны. Несмотря на аномальный майский холод, мы не замерзли, хотя экскурсия длилась 2 часа.

    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу
  • К
    Ксения
    10 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Шикарная экскурсия! Марина влюбляет в город. Огромная ей благодарность- было так увлекательно, что мы не заметили аномальный майский холод)
  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
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    постоянно "вела". Интересовалась, все ли у нас получается, давала советы по размещению в городе Иваново. Заранее обсудили маршрут и время экскурсии. Знакомством с Верой очень довольны, просто кладезь знаний! Очень интересная подача материала, сочетающая в себе хитросплетения религиозной и революционной составляющей, а также уклад жизни России купеческой и влияние на нее царского режима. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Знакомьтесь, Иваново
  2. Ивановские сюжеты
  3. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
  4. Аудиогид по вокзалу Иваново (круглосуточно)
  5. Детский квест по городу Иваново
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
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