На этой индивидуальной экскурсии в Шуе вас ждет знакомство с историей купеческого города.Вы увидите Воскресенский собор с его грандиозной колокольней, прогуляетесь по улице Малахия Белова, известной как шуйский Арбат, и

посетите железнодорожный вокзал 19 века. По желанию можно посетить музеи и мастер-классы, чтобы углубить знания о Шуе. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться архитектурными шедеврами

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Иваново

Елена Ваш гид в Иваново

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Шуя — очаровательный городок в Ивановской области. Вотчина последнего русского царя из династии Рюриковичей Василия Шуйского, родина поэта-романтика и звезды Серебряного века Константина Бальмонта. Когда-то богатая купеческая Шуя славилась на всю Россию своим мылом, ситцами, водкой, ярмарками и шуйскими гармонями.

Вы увидите:

Воскресенский собор и колокольню — вторую по высоте в стране и одну из самых высоких в Европе

Улицу Малахия Белова — шуйский Арбат

Железнодорожный вокзал 19 века в неорусском стиле

Возовые весы — единственные сохранившиеся в России

Можем посетить: казённый винный склад с дегустацией, Музей К. Бальмонта, Музей мыла с мастер-классом, семейную сыроварню Гагариных с дегустацией, Музей им. Фрунзе, особняк М. А. Павлова.

Организационные детали