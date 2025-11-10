На этой индивидуальной экскурсии в Шуе вас ждет знакомство с историей купеческого города.
Вы увидите Воскресенский собор с его грандиозной колокольней, прогуляетесь по улице Малахия Белова, известной как шуйский Арбат, и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественный Воскресенский собор
- 🚶 Прогулка по шуйскому Арбату
- 🚂 Вокзал в неорусском стиле
- ⚖️ Уникальные возовые весы
- 🎨 Возможность посетить музеи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Воскресенский собор
- Улица Малахия Белова
- Железнодорожный вокзал
- Возовые весы
Описание экскурсии
Шуя — очаровательный городок в Ивановской области. Вотчина последнего русского царя из династии Рюриковичей Василия Шуйского, родина поэта-романтика и звезды Серебряного века Константина Бальмонта. Когда-то богатая купеческая Шуя славилась на всю Россию своим мылом, ситцами, водкой, ярмарками и шуйскими гармонями.
Вы увидите:
- Воскресенский собор и колокольню — вторую по высоте в стране и одну из самых высоких в Европе
- Улицу Малахия Белова — шуйский Арбат
- Железнодорожный вокзал 19 века в неорусском стиле
- Возовые весы — единственные сохранившиеся в России
Можем посетить: казённый винный склад с дегустацией, Музей К. Бальмонта, Музей мыла с мастер-классом, семейную сыроварню Гагариных с дегустацией, Музей им. Фрунзе, особняк М. А. Павлова.
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида)
- Локации, которые можно посетить по желанию, оплачиваются дополнительно и бронируются заранее через гида (доплата за время не требуется, для гида приобретать билеты не нужно). Стоимость билетов может меняться, уточняйте дополнительно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Иваново
Провела экскурсии для 587 туристов
Меня зовут Елена, я коренная ивановка с высшим историческим образованием. Экскурсии начала водить ещё в студенчестве. Более 30 лет работаю преподавателем, люблю узнавать новое и постоянно совершенствовать свои знания. С радостью покажу вам родной город!Задать вопрос
Входит в следующие категории Иваново
