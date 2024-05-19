1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
Завтра в 14:00
22 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 799₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Иваново в Плёс: путешествие по следам великих художников
Погрузитесь в атмосферу старинного Плёса, где каждый уголок хранит истории великих художников и архитектурных шедевров
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: на пл. Революции
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 499₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
12 июня в 11:00
23 июня в 11:00
3 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр19 мая 2024Это было великолепно! Начнём с того, что мы захотели в дополнение к основной экскурсии посетить музей Бальмонта в Шуе, раз
- ЮЮрий14 мая 2024Благодарим нашего гида Марию за прекрасную организацию экскурсии, интересный и содержательный рассказ о людях, обьектах, событиях. Все прошло замечательно! Однозначно рекомендуем!
- ИИрина10 мая 2024Организация,поездка,маршрут,экскурсия все на высшем уровне. Отлично. Буду пользоваться Вашими услугами дальше и рекомендовать друзьям. Спасибо за выходной день,море положительных впечатлений и отдых.
- ЮЮрий2 мая 2024Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
- ООльга4 апреля 2024Очень довольны экскурсией! Вера показала места, посмотреть которые мы бы сами не догадались, рассказала много об истории и о людях,
- ААндрей26 февраля 2024Большое спасибо за проведенную экскурсию. Прекрасному экскурсоводу удалось приподнять завесу и времени и показать прекрасный город Шую и село Палех в полной красе. Удалось узнать много нового о том времени.
- ООльга12 февраля 2024Шуя маленький, уютный провинциальный город со множеством легенд и интересных мест.
- ЛЛюдмила26 мая 2023Экскурсия в Шую и ПалехЗамечательная экскурсия. В г. Шуя посетили музей завода шуйской водки, музей К. Бальмонты, поднялись на колокольню Воскресенского собора. Сильное впечатление
- ИИрина13 января 2023Наша компания осталась очень довольна экскурсией и экскурсоводом. Спасибо!
- ИИрина25 октября 2022Огромное спасибо Вере за интересное путешествие по Ивановской земле. Чудесный рассказчик, приятная в общении, глубоко знающая историю родного края. Узнали очень много нового, интересного и неожиданного об истории и жизни города Шуя и окрестностей. Настоятельно рекомендую данную экскурсию к посещению.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 350 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии по окрестностям Иваново и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август